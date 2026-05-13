Командование РФ обещает Путину, что сможет оккупировать весь Донбасс к осени, - FT
Российское командование обещает кремлевскому диктатору Путину оккупировать весь Донбасс к осени 2026 года.
Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Украина считала, что переговоры уже зашли в тупик после последнего раунда переговоров с Россией до февраля, и была разочарована тем, что Вашингтон не смог оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот смягчил свои требования", - заявили украинские чиновники.
"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России. Все, о чем можно было договориться, уже сделано", - сказал один из чиновников.
Издание отмечает, что даже несмотря на увеличение количества ударов по РФ и медленное продвижение на фронте, Путин убежден, что украинский фронт падет.
Лица, контактирующие с диктатором, а также данные украинской разведки свидетельствуют, что представитель высшего российского командования убедил Путина, что войска РФ смогут оккупировать весь Донбасс к осени.
Далее Путин также планирует усилить территориальные требования.
"Путин все больше зацикливается на захвате Донбасса, несмотря на то, что на различных предыдущих этапах войны он в частном порядке выражал готовность заморозить боевые действия на нынешних линиях фронта", - сообщают два человека, которые с ним общались.
"Я настаивал на том, чтобы он положил конец нынешним линиям фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", - сказал один из собеседников.
FT пишет, что прорыв РФ на поле боя по-прежнему выглядит маловероятным, темпы продвижения РФ замедлились, в то же время Украина нанесла больше потерь войскам Путина как на передовой, так и в тылу.
Ультиматум РФ
- Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
- Трамп сказал, что с Путиным не было договоренности о том, что Россия должна получить весь Донбасс.
але цікаво порівняти ці плани з планами наступу літа-25. от де плани були: вийти до околиць Сум, взяти Куп'янськ і повністю Вовчанськ і вийти на околиці Харкова, окупувати всю донецьку область, вийти до околиць Запоріжжя і розпочати десант на Херсон. ух, оце плани я розумію!
вони цим дурним дешевим чугунієм перемелять Краматорськ із Слов'янськом в щебінку
.
Ну , по-перше, багато не треба мати мізків у макітрі , щоб прогнозувати мацковитський наступ до листопада ... поки з дерев не опадуть листя і мацковитському люмпену не буде можливості ховатися від дронів в посадках.
А по-друге , треба писати точніше - не "окупувати" залишки Донбасу , а - "перетворити на руїни", бо все , що мацковити захоплюють після двох перших тижнів війни - перетворено на руїни !
Це в перші два тижні вторгнення вони просувались, як туристи , по дорогам "великого будівництва" , які ЗЕвлада завбачливо побудувала по напрямкам майбутнього вторгнення мацковитів та ще й війська відвела від кордонів ( які там були за Президентства Порошенка ).