Новости
Командование РФ обещает Путину, что сможет оккупировать весь Донбасс к осени, - FT

Планы России по Донбассу: что обещают диктатору?

Российское командование обещает кремлевскому диктатору Путину оккупировать весь Донбасс к осени 2026 года.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Украина считала, что переговоры уже зашли в тупик после последнего раунда переговоров с Россией до февраля, и была разочарована тем, что Вашингтон не смог оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот смягчил свои требования", - заявили украинские чиновники.

"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России. Все, о чем можно было договориться, уже сделано", - сказал один из чиновников.

Издание отмечает, что даже несмотря на увеличение количества ударов по РФ и медленное продвижение на фронте, Путин убежден, что украинский фронт падет.

Лица, контактирующие с диктатором, а также данные украинской разведки свидетельствуют, что представитель высшего российского командования убедил Путина, что войска РФ смогут оккупировать весь Донбасс к осени.

Далее Путин также планирует усилить территориальные требования.

"Путин все больше зацикливается на захвате Донбасса, несмотря на то, что на различных предыдущих этапах войны он в частном порядке выражал готовность заморозить боевые действия на нынешних линиях фронта", - сообщают два человека, которые с ним общались.

"Я настаивал на том, чтобы он положил конец нынешним линиям фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", - сказал один из собеседников.

FT пишет, что прорыв РФ на поле боя по-прежнему выглядит маловероятным, темпы продвижения РФ замедлились, в то же время Украина нанесла больше потерь войскам Путина как на передовой, так и в тылу.

Ультиматум РФ

  • Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
  • Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
  • Трамп сказал, что с Путиным не было договоренности о том, что Россия должна получить весь Донбасс.

13.05.2026 11:23 Ответить
а Малу Токмачку? до зими?
13.05.2026 11:14 Ответить
Головне що не вказують, якого року. Хай ху....ло живе у мріях. Або скоріше здохне
13.05.2026 11:16 Ответить
а Малу Токмачку? до зими?
13.05.2026 11:14 Ответить
нє, ну навіщо таке писати?
малу токмачку за два роки, не раніше.
13.05.2026 11:20 Ответить
...НЕ взяли

.
13.05.2026 11:23 Ответить
Ну, не "не взяли" а "взяли", правда не Малу Токмачку, а за щоку, але це вже нюанси.
13.05.2026 11:30 Ответить
Тепер будем, приблизно, знать, куди саме кацапи будуть "токмачиться", розбиваючи лоба... Будуть пріоритетні напрямки оборони, пріоритетні напрямки поставок ФПВ-дронів, та шрапнельних снарядів, щоб перемелювать "м'ясо"... Бо технікою вони нічого зробить не можуть...
13.05.2026 11:38 Ответить
Головне що не вказують, якого року. Хай ху....ло живе у мріях. Або скоріше здохне
13.05.2026 11:16 Ответить
вказують - 26го.
але цікаво порівняти ці плани з планами наступу літа-25. от де плани були: вийти до околиць Сум, взяти Куп'янськ і повністю Вовчанськ і вийти на околиці Харкова, окупувати всю донецьку область, вийти до околиць Запоріжжя і розпочати десант на Херсон. ух, оце плани я розумію!
13.05.2026 11:26 Ответить
Вони це того року обіцяли пуйлу і що? Чи в останнього склероз і шизофренія вкупі? Чи китайці вимагають не припиняти війну будь-яким чином? Останнє видається найбільш правдоподібним...
13.05.2026 11:18 Ответить
але, всі утюги наполегливо нам впарюють заморозку по лбз.
13.05.2026 11:21 Ответить
13.05.2026 11:23 Ответить
Уроком "iсторii" це буде пiсля вiйни, коли статисти будуть рахувати, скiльки сотен тисяч украiнцiв коштувала потужна оборона Малоi Токмачки.
13.05.2026 13:47 Ответить
А за скільки днів в лютому -березні 2022 року були окуповані Генічеськ ,Каховка , Мелітополь ,Бердянськ ,Енергодар разом з ЗАЕС ще багато міст , ілі ета што-та другоє ?
13.05.2026 14:11 Ответить
13.05.2026 11:24 Ответить
Цікаво хто там шизіку ***** так віртуозно по вухах катається?
13.05.2026 11:25 Ответить
нажаль, у кацапів є дуже погана для нас зброя - каби.

вони цим дурним дешевим чугунієм перемелять Краматорськ із Слов'янськом в щебінку

.
13.05.2026 11:26 Ответить
А якщо ще збільшать дальність, як планують..
13.05.2026 11:36 Ответить
Ви маєте рацію. На Харківщині вони вже цими кабами майже перемололи Вовчанськ та Куп'янськ. Тепер взялися за Золочів.
13.05.2026 11:41 Ответить
13.05.2026 11:26 Ответить
"Командування РФ обіцяє Путіну, що зможе окупувати весь Донбас до осені"

Ну , по-перше, багато не треба мати мізків у макітрі , щоб прогнозувати мацковитський наступ до листопада ... поки з дерев не опадуть листя і мацковитському люмпену не буде можливості ховатися від дронів в посадках.

А по-друге , треба писати точніше - не "окупувати" залишки Донбасу , а - "перетворити на руїни", бо все , що мацковити захоплюють після двох перших тижнів війни - перетворено на руїни !

Це в перші два тижні вторгнення вони просувались, як туристи , по дорогам "великого будівництва" , які ЗЕвлада завбачливо побудувала по напрямкам майбутнього вторгнення мацковитів та ще й війська відвела від кордонів ( які там були за Президентства Порошенка ).
13.05.2026 11:44 Ответить
13.05.2026 12:07 Ответить
ФНу ...сіль, звичайно, таки є активом, який вони здобули. А більш там нічого ж немає такого, чого б московити і так не мали, включно з руїнами і щебенем . Навіть, якщо брати кістками завалені посадки, то у вічній мерзлоті такого добра теж вдосталь можуть нашукать. Чи в лаврах. Потвори, та й годі . От Трамп то хоч чесний, так і каже, що ось, нафти там багато , просто тріліони грошей, хочу в рай попасти.
13.05.2026 12:11 Ответить
Восени буде казати: "абманулі дурачка на чєтирє кулачка".
13.05.2026 12:16 Ответить
Допоки цього рашиського варвара не знищать воно і далі буде існувати в ілюзіях печерного шовінізму ,нічого не змінилося,воно думає що за всі злочини йому нічого не буде.
13.05.2026 12:30 Ответить
після обійм і поцілунків на червоній доріжці в анкоріджі, трамп дає пуцину будь які терміни для оккуцавції
13.05.2026 14:01 Ответить
До осені якого року не уточнили?
13.05.2026 14:08 Ответить
Недавно же были новости что он военным не доверяет и там шойгу чуть ли не скоро возглавит восстание вояк против него? Или это путлер находящийся одновременно в суперпозиции и доверяет и не доверяет своим воякам
13.05.2026 15:03 Ответить
 
 