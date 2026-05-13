Командование РФ обещает Путину, что сможет оккупировать весь Донбасс к осени, - FT

Российское командование обещает кремлевскому диктатору Путину оккупировать весь Донбасс к осени 2026 года.

Об этом пишет издание Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Украина считала, что переговоры уже зашли в тупик после последнего раунда переговоров с Россией до февраля, и была разочарована тем, что Вашингтон не смог оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот смягчил свои требования", - заявили украинские чиновники.

"Американская сторона не добилась никакого прогресса со стороны России. Все, о чем можно было договориться, уже сделано", - сказал один из чиновников.

Издание отмечает, что даже несмотря на увеличение количества ударов по РФ и медленное продвижение на фронте, Путин убежден, что украинский фронт падет.

Лица, контактирующие с диктатором, а также данные украинской разведки свидетельствуют, что представитель высшего российского командования убедил Путина, что войска РФ смогут оккупировать весь Донбасс к осени.

Читайте также: Путин уже задумывается о том, сколько еще сможет вести войну, - Сикорский

Далее Путин также планирует усилить территориальные требования.

"Путин все больше зацикливается на захвате Донбасса, несмотря на то, что на различных предыдущих этапах войны он в частном порядке выражал готовность заморозить боевые действия на нынешних линиях фронта", - сообщают два человека, которые с ним общались.

"Я настаивал на том, чтобы он положил конец нынешним линиям фронта. Но он постоянно говорит: "Нет, я не могу идти на компромисс в этом вопросе", - сказал один из собеседников.

FT пишет, что прорыв РФ на поле боя по-прежнему выглядит маловероятным, темпы продвижения РФ замедлились, в то же время Украина нанесла больше потерь войскам Путина как на передовой, так и в тылу.

Читайте: России могут понадобиться десятилетия для полного захвата Донбасса, - The New York Times

Ультиматум РФ

Кремль вновь потребовал от Украины покинуть Донецкую область. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", поскольку Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

Трамп сказал, что с Путиным не было договоренности о том, что Россия должна получить весь Донбасс.

Читайте также: МИД на ультиматум РФ по Донбассу: Москва стремится к передышке, лжецы разоблачены