Командування РФ обіцяє Путіну, що зможе окупувати весь Донбас до осені, - FT
Російське командування обіцяє кремлівському диктатору Путіну окупувати весь Донбас до осені 2026 року.
Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна вважала, що переговори вже зайшли в глухий кут після останнього раунду переговорів з Росією до лютого, і була розчарована тим, що Вашингтон не зміг натиснути на Володимира Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги", - заявили українські чиновники.
"Американська сторона не досягла жодного прогресу з боку Росії. Все, про що можна було домовитися, вже зроблено", - сказав один із посадовців.
Видання зазначає, що навіть попри збільшення кількості ударів по РФ та повільне просування на фронті Путін переконаний, що український фронт впаде.
Особи, які контактують із диктатором, а також дані української розвідки свідчать, що представник вищого російського командуваннч переконав Путіна, що війська РФ зможуть окупувати весь Донбас до осені.
Далі Путін також планує посилити територіальні вимоги.
"Путін дедалі більше зациклюється на захопленні Донбасу, попри те, що на різних попередніх етапах війни він приватно висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту", - повідомляють двоє людей, які з ним спілкувалися.
"Я наполягав на тому, щоб він поклав край нинішнім лініям фронту. Але він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні", – сказав один із співрозмовників.
FT пише, що прорив РФ на полі бою все ще виглядає малоймовірним, темпи просування РФ сповільнилися, водночас Україна завдала більше втрат військам Путіна як на передовій, так і в тилу.
Ультиматум РФ
- Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
- Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
- Трамп сказав, що із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас.
малу токмачку за два роки, не раніше.
але цікаво порівняти ці плани з планами наступу літа-25. от де плани були: вийти до околиць Сум, взяти Куп'янськ і повністю Вовчанськ і вийти на околиці Харкова, окупувати всю донецьку область, вийти до околиць Запоріжжя і розпочати десант на Херсон. ух, оце плани я розумію!
вони цим дурним дешевим чугунієм перемелять Краматорськ із Слов'янськом в щебінку
Ну , по-перше, багато не треба мати мізків у макітрі , щоб прогнозувати мацковитський наступ до листопада ... поки з дерев не опадуть листя і мацковитському люмпену не буде можливості ховатися від дронів в посадках.
А по-друге , треба писати точніше - не "окупувати" залишки Донбасу , а - "перетворити на руїни", бо все , що мацковити захоплюють після двох перших тижнів війни - перетворено на руїни !
Це в перші два тижні вторгнення вони просувались, як туристи , по дорогам "великого будівництва" , які ЗЕвлада завбачливо побудувала по напрямкам майбутнього вторгнення мацковитів та ще й війська відвела від кордонів ( які там були за Президентства Порошенка ).