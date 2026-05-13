Командування РФ обіцяє Путіну, що зможе окупувати весь Донбас до осені, - FT

Плани Росії щодо Донбасу: що обіцяють диктатору?

Російське командування обіцяє кремлівському диктатору Путіну окупувати весь Донбас до осені 2026 року.

Про це пише видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Україна вважала, що переговори вже зайшли в глухий кут після останнього раунду переговорів з Росією до лютого, і була розчарована тим, що Вашингтон не зміг натиснути на Володимира Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги", - заявили українські чиновники.

"Американська сторона не досягла жодного прогресу з боку Росії. Все, про що можна було домовитися, вже зроблено", - сказав один із посадовців.

Видання зазначає, що навіть попри збільшення кількості ударів по РФ та повільне просування на фронті Путін переконаний, що український фронт впаде.

Особи, які контактують із диктатором, а також дані української розвідки свідчать, що представник вищого російського командуваннч переконав Путіна, що війська РФ зможуть окупувати весь Донбас до осені.

Далі Путін також планує посилити територіальні вимоги.

"Путін дедалі більше зациклюється на захопленні Донбасу, попри те, що на різних попередніх етапах війни він приватно висловлював готовність заморозити бойові дії на нинішніх лініях фронту", - повідомляють двоє людей, які з ним спілкувалися.

"Я наполягав на тому, щоб він поклав край нинішнім лініям фронту. Але він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні", – сказав один із співрозмовників.

FT пише, що прорив РФ на полі бою все ще виглядає малоймовірним, темпи просування РФ сповільнилися, водночас Україна завдала більше втрат військам Путіна як на передовій, так і в тилу.

Ультиматум РФ

  • Кремль знову зажадав від України залишити Донецьку область. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
  • Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
  • Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
  • Трамп сказав, що із Путіним не було домовленості, що Росія має отримати весь Донбас.

13.05.2026 11:23 Відповісти
а Малу Токмачку? до зими?
13.05.2026 11:14
Головне що не вказують, якого року. Хай ху....ло живе у мріях. Або скоріше здохне
13.05.2026 11:16
нє, ну навіщо таке писати?
малу токмачку за два роки, не раніше.
13.05.2026 11:20
...НЕ взяли

13.05.2026 11:23
Ну, не "не взяли" а "взяли", правда не Малу Токмачку, а за щоку, але це вже нюанси.
13.05.2026 11:30
Тепер будем, приблизно, знать, куди саме кацапи будуть "токмачиться", розбиваючи лоба... Будуть пріоритетні напрямки оборони, пріоритетні напрямки поставок ФПВ-дронів, та шрапнельних снарядів, щоб перемелювать "м'ясо"... Бо технікою вони нічого зробить не можуть...
13.05.2026 11:38
Головне що не вказують, якого року. Хай ху....ло живе у мріях. Або скоріше здохне
13.05.2026 11:16
вказують - 26го.
але цікаво порівняти ці плани з планами наступу літа-25. от де плани були: вийти до околиць Сум, взяти Куп'янськ і повністю Вовчанськ і вийти на околиці Харкова, окупувати всю донецьку область, вийти до околиць Запоріжжя і розпочати десант на Херсон. ух, оце плани я розумію!
13.05.2026 11:26
Вони це того року обіцяли пуйлу і що? Чи в останнього склероз і шизофренія вкупі? Чи китайці вимагають не припиняти війну будь-яким чином? Останнє видається найбільш правдоподібним...
13.05.2026 11:18
але, всі утюги наполегливо нам впарюють заморозку по лбз.
13.05.2026 11:21
13.05.2026 11:23
Уроком "iсторii" це буде пiсля вiйни, коли статисти будуть рахувати, скiльки сотен тисяч украiнцiв коштувала потужна оборона Малоi Токмачки.
13.05.2026 13:47
А за скільки днів в лютому -березні 2022 року були окуповані Генічеськ ,Каховка , Мелітополь ,Бердянськ ,Енергодар разом з ЗАЕС ще багато міст , ілі ета што-та другоє ?
13.05.2026 14:11
13.05.2026 11:24
Цікаво хто там шизіку ***** так віртуозно по вухах катається?
13.05.2026 11:25
нажаль, у кацапів є дуже погана для нас зброя - каби.

вони цим дурним дешевим чугунієм перемелять Краматорськ із Слов'янськом в щебінку

.
13.05.2026 11:26
А якщо ще збільшать дальність, як планують..
13.05.2026 11:36
Ви маєте рацію. На Харківщині вони вже цими кабами майже перемололи Вовчанськ та Куп'янськ. Тепер взялися за Золочів.
13.05.2026 11:41
13.05.2026 11:26
"Командування РФ обіцяє Путіну, що зможе окупувати весь Донбас до осені"

Ну , по-перше, багато не треба мати мізків у макітрі , щоб прогнозувати мацковитський наступ до листопада ... поки з дерев не опадуть листя і мацковитському люмпену не буде можливості ховатися від дронів в посадках.

А по-друге , треба писати точніше - не "окупувати" залишки Донбасу , а - "перетворити на руїни", бо все , що мацковити захоплюють після двох перших тижнів війни - перетворено на руїни !

Це в перші два тижні вторгнення вони просувались, як туристи , по дорогам "великого будівництва" , які ЗЕвлада завбачливо побудувала по напрямкам майбутнього вторгнення мацковитів та ще й війська відвела від кордонів ( які там були за Президентства Порошенка ).
13.05.2026 11:44
13.05.2026 12:07
ФНу ...сіль, звичайно, таки є активом, який вони здобули. А більш там нічого ж немає такого, чого б московити і так не мали, включно з руїнами і щебенем . Навіть, якщо брати кістками завалені посадки, то у вічній мерзлоті такого добра теж вдосталь можуть нашукать. Чи в лаврах. Потвори, та й годі . От Трамп то хоч чесний, так і каже, що ось, нафти там багато , просто тріліони грошей, хочу в рай попасти.
13.05.2026 12:11
Восени буде казати: "абманулі дурачка на чєтирє кулачка".
13.05.2026 12:16
Допоки цього рашиського варвара не знищать воно і далі буде існувати в ілюзіях печерного шовінізму ,нічого не змінилося,воно думає що за всі злочини йому нічого не буде.
13.05.2026 12:30
після обійм і поцілунків на червоній доріжці в анкоріджі, трамп дає пуцину будь які терміни для оккуцавції
13.05.2026 14:01
До осені якого року не уточнили?
13.05.2026 14:08
Недавно же были новости что он военным не доверяет и там шойгу чуть ли не скоро возглавит восстание вояк против него? Или это путлер находящийся одновременно в суперпозиции и доверяет и не доверяет своим воякам
13.05.2026 15:03
 
 