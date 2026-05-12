Путін уже задумується про те, скільки ще зможе вести війну, - Сікорський

Стабілізація фронту Україною і перемога продемократичних сил у Угорщині, серед іншого, змушують російського диктатора Володимира Путіна серйозно задумуватися над тим, скільки ще він зможе вести війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на дискусії в межах конференції PISM Strategic Ark cпільно з міністром закордонних справ України.

Війна може тривати довго

На початку Сікорський зауважив, що партнерам України одразу варто налаштовуватися, що війна може тривати довго.

"Важливо, щоби противник знав, що Україна готова боротися далі, а ми готові продовжувати підтримувати її. Думаю, те, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, тепер змушує Путіна змінювати розрахунки – чи зможе він вести цю війну ще два роки. І це справді питання, чи він зможе", – зазначив він.

Путін не досяг початкових цілей війни

За словами Сікорського, якби Путін ще міг вдатися до серйозної ескалації, він би це зробив, але варіантів особливо не лишилося.

"Але він зараз втрачає більше вояків, ніж можливо набрати. Він програв битву за Чорне море. Його повітряні сили не мають переваги в українському небі, а економіці починає ставати справді погано. … Він має визнати, що його початкових цілей війни неможливо досягти – і от тоді він буде готовий до реальних переговорів", – зауважив глава МЗС Польщі.

