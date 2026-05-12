Путін уже задумується про те, скільки ще зможе вести війну, - Сікорський

Сікорський про Путіна

Стабілізація фронту Україною і перемога продемократичних сил у Угорщині, серед іншого, змушують російського диктатора Володимира Путіна серйозно задумуватися над тим, скільки ще він зможе вести війну проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на дискусії в межах конференції PISM Strategic Ark cпільно з міністром закордонних справ України.

Війна може тривати довго

На початку Сікорський зауважив, що партнерам України одразу варто налаштовуватися, що війна може тривати довго.

"Важливо, щоби противник знав, що Україна готова боротися далі, а ми готові продовжувати підтримувати її. Думаю, те, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, тепер змушує Путіна змінювати розрахунки – чи зможе він вести цю війну ще два роки. І це справді питання, чи він зможе", – зазначив він.

Путін не досяг початкових цілей війни

За словами Сікорського, якби Путін ще міг вдатися до серйозної ескалації, він би це зробив, але варіантів особливо не лишилося.

"Але він зараз втрачає більше вояків, ніж можливо набрати. Він програв битву за Чорне море. Його повітряні сили не мають переваги в українському небі, а економіці починає ставати справді погано. … Він має визнати, що його початкових цілей війни неможливо досягти – і от тоді він буде готовий до реальних переговорів", – зауважив глава МЗС Польщі.

Топ коментарі
+9
Ще 2-3 місяці і расія впаде. тримаймось!
12.05.2026 17:02 Відповісти
+3
Звідки така інформація - він сам зателефонував та розповів ?
12.05.2026 17:00 Відповісти
+3
Дефолту в рашці нема,нафта,газ качаються,гроші на війну є.Підтримує Китай раху.Хтось бреше 100%
12.05.2026 17:10 Відповісти
Що за суржиковий заголовок?!
12.05.2026 16:57 Відповісти
"... уже задумується..."
12.05.2026 16:58 Відповісти
А в чому ти "суржик" побачив?
12.05.2026 17:14 Відповісти
тобто!
як що україна переломила хід подій, то якого хєра нам знову впарюють тему капітуляції?
яке у сраку перемир'я, як що ми звільнюємо свої території?
де, ви брешете????
12.05.2026 16:58 Відповісти
Як що - це що таке? Якщо це одне слово.
12.05.2026 17:06 Відповісти
бєрта йосіфовна?
моя улюблена вчителька української!
я, такий радий вас бачити!
хоча....
ви ж, вже тоді були на пенсії.
з того світу, мене знайшли?
12.05.2026 17:13 Відповісти
Прогуляв школу ?
12.05.2026 17:27 Відповісти
Ну якщо ти називав свою вчительку української мови бєрта йосіфовна і вона не виправляла тебе, то питань більше немає.
12.05.2026 17:38 Відповісти
бєрту йосіфовну всі називали бєрта йосіфовна!
всі любили бєрту йосіфовну.
12.05.2026 17:42 Відповісти
12.05.2026 17:10 Відповісти
12.05.2026 17:00 Відповісти
12.05.2026 17:02 Відповісти
Ракети закінчились,як та писда Буданов віщувала.Ще трішки і капець
12.05.2026 17:29 Відповісти
новина сумнівна, ***** не вміє думати.
12.05.2026 17:03 Відповісти
Уже задумується)
12.05.2026 17:04 Відповісти
В окупованому Маріуполі, усі хто не оформив кацапські документи на житло, повинні звільнити квартири та здати ключі.
12.05.2026 17:06 Відповісти
Ще одне підтвердження того, що треба триматися до кінця!
12.05.2026 17:11 Відповісти
12.05.2026 17:08 Відповісти
"...задумується" і )(уйло це несумісні речі.
12.05.2026 17:46 Відповісти
С 22 года задумывается
12.05.2026 18:14 Відповісти
*****, якщо його не приберуть, буде продовжувати війну до початку громадянської війни в ********** і розпаду федерації. Тенденції вже прослідковуються. Ми маємо підштовхувати це в потрібному напрямку і збільшувати військові втрати окупантів.
12.05.2026 18:42 Відповісти
Я думаю що ху*ло залучить свого друга з Білорусі щодо солдат ( бо в нього реально варіантів не багато залишилось). Але краще я б помилявся б.
13.05.2026 16:37 Відповісти
 
 