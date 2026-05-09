УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18424 відвідувача онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну 9 травня у Росії Цілі Путіна в Україні
18 032 96

У Росії одна мета – перемога у війні проти України, - Путін на параді у Москві

путін

У Росії 9 травня пройшов парад святкування "дня перемоги", до якого Кремль просив перемир'я. Диктатор Путін висловив переконання, що перемога у війнах "завжди була і буде за Росією".

Як передає Цензор.НЕТ, його виступ цитують пропагандистські росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки. У Міноборони РФ це пояснили "поточною ситуацією". Окремою колоною на параді пройшли військові з Північної Кореї.

За даними пропагандистів, головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ Андрій Мордвічев вперше командує парадом на Червоній площі. Це був найкоротший парад в історії — 45 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN

Про війну 

Путін знову розповідає про "протистояння учасників СВО з НАТО" і що "перемога завжди буде за нами":

"Запорука успіху Росії — моральна, етична сила, відвага, згуртованість, здатність витримати все, подолати будь-які випробування. Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів, які сьогодні виконують завдання спеціальної військової операції. Вони протистоять агресивній силі, яка озброюється і підтримується всім блоком НАТО. Наша справа праведна"".

Пропагандисти порахували, що в параді на Червоній площі беруть участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про війну проти України: Це "справедлива боротьба" за майбутнє російських дітей

Що передувало?

Автор: 

москва (1306) парад (432) путін володимир (25363) росія (69991) війна в Україні (8304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
У гітлера, теж такі ж промови були перед насєлєнієм, а воно он, як усе закінчилося, і для нього, і для насєлєнія….
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
+19
При будь якому розкладі завершення війни Захід РФ поховає... довгострокову шансів в РФ залишитись такою країною якою вона є зараз нуль, монстра вбиватимуть усі....
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
+14
Так що - пора Путіна "привлекать к угаловнай атветственнасти"? Адже у Росії не "війна", а "СВО"!
показати весь коментар
09.05.2026 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У гітлера, теж такі ж промови були перед насєлєнієм, а воно он, як усе закінчилося, і для нього, і для насєлєнія….
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
Так. Але невелика (принаймні порівнянна з сусідами по Європі) Німеччина тоді позахапувала майже усіх сусідів, потім наїхала на велетенський срср, віджала майже чверть і від нього, і тільки тоді, коли усі разом (з Великобританією, Штатами, Австралією та іншими членами коаліції) навалилися та ще й справжнім ленд-лізом допомогли, спіймала облизня.
А тут велетенська рашка пішла на Україну - не таку вже маленьку на фоні країн Європи, але в рази заменьшу і по території, і по кількості населення - яка якщо і отримує допомогу від співчуваючих (не можу їх назвати ані союзниками, ані навіть партнерами), то мляву та не дуже регулярну. І шо? 13-й рік товкуться "в пріхожєй"...
"Пачувствуйтє разніцу"!..
показати весь коментар
09.05.2026 14:57 Відповісти
У 20 столітті діяла Антигітлерівська КАОЛІЦІЯ, а у 21 столітті поки ще існує КАОЛІЦІЯ охочих…. З КабМіндічами на чолі з оманським рятівником вагнерівців та беркутні, ригоАНАЛІВ і їх памощнікаф-вертухаїв….
показати весь коментар
09.05.2026 17:21 Відповісти
Ну, керівництво есересером у часи Другої світової теж не було пухнастим та білим. Більш того, перші два роки війни вони з Німеччиною взагалі були на одному боці...
показати весь коментар
11.05.2026 09:06 Відповісти
Все так але з гітлером не вели переговорів його просто знищили та на гітлера було 13 замахів на путіна нуль. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Навіть видав спеціальний наказ про заборону ударів по Параду Прутіна щоб ніхто часом не знищив військового злочинця та головнокомандувача окупаційних військ Прутіна та не закінчив таким чином геноцидну війну. Так що несхоже що путін закінчить як гітлер.
показати весь коментар
09.05.2026 17:10 Відповісти
При будь якому розкладі завершення війни Захід РФ поховає... довгострокову шансів в РФ залишитись такою країною якою вона є зараз нуль, монстра вбиватимуть усі....
показати весь коментар
09.05.2026 11:05 Відповісти
Вони через тиждень всі аж бігом будуть торгувати з кацапами. Невже хтось і досі не зрозумів цього?
показати весь коментар
09.05.2026 13:05 Відповісти
Чому через тиждень? Невідомий Вова з плівок міндіча вже давно запустив нафтопровід по перекачці російської нафти до Європи. Ви не знаєте, що то за Вова?
показати весь коментар
09.05.2026 13:57 Відповісти
інвестиція в рашку:

рупь за вход і п'ять за вихід

так що хай західні компанії дєрзають.

.
показати весь коментар
09.05.2026 14:09 Відповісти
Це вже дискридитація "сво" чи ще ні?
показати весь коментар
09.05.2026 11:06 Відповісти
"мы сильны как никогда"

традиційна кацапська формула початку кінця

.
показати весь коментар
09.05.2026 14:10 Відповісти
Гітлер, і хусейн, і асад, і Каддафі, і пол Пот, теж саме мололи язиками для насєлєнія, яке палітікай не інтєрєсаваліся …. Світ це проходив і 20-21 столітті!! З концтаборами і ГУЛАГАМИ КардЛАГом, Кдбшними психушками та члЄНАМІ сімей врагов народа- полоненими краснаармейцамі….!!!
Так і ****** подохне, у своїх фекаліях - ДНК!!
показати весь коментар
09.05.2026 17:06 Відповісти
Поняли ухылесы .Так что на близкий мир вот-вот в перспективе можете не рассчитывать. Разве что на русский который по факту является той же войной
показати весь коментар
09.05.2026 11:06 Відповісти
Всі давно все зрозуміли... і розраховувати на мир віддавши РФ Донбас це себе обманути... Реально пуйла влаштує лише так, Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показати весь коментар
09.05.2026 11:11 Відповісти
Цей план ніхто виконувати не буде. Не ведіться на дешеві викиди.
показати весь коментар
09.05.2026 11:19 Відповісти
Цей варіант також влаштовує пуйла, війна без кінця доки не буде ось так... або доки не здохне пуйло...
показати весь коментар
09.05.2026 11:22 Відповісти
***** НЕ влаштовує жоден варіант закінчення війни.
показати весь коментар
09.05.2026 11:35 Відповісти
а хто такий куйло.що світ має дивитися на те.що куйла влаштовує???
показати весь коментар
09.05.2026 11:53 Відповісти
Походу не все и карта у тебя неточная и устаревшая тут еще со времен АТО ибо как же без Киева матери городов русских😁
показати весь коментар
09.05.2026 11:22 Відповісти
Дату "новини" бачили?
Багато що змінилося за цей час...
показати весь коментар
09.05.2026 15:00 Відповісти
от не хочуть кляті ухілеси свої робочі місця індусам віддавати
показати весь коментар
09.05.2026 11:24 Відповісти
Ага и поэтому по спокойным европах ухылесы заныкались (,а те кто не успел Тысу штурмуют )и ни в жизнь говорят в Украину не вернутся даже после войны , и даже чтобы индусов сюда на их пустующие места не понавезли😁
показати весь коментар
09.05.2026 11:31 Відповісти
Судячи по тому що відбувається у ху..ла інший план довга війна, щоб на ній загинули більшість чоловіків, знищення території, а потім масове заселення проросійськими індусами території щоб українці втратили ідентичність.
показати весь коментар
09.05.2026 11:30 Відповісти
Та нахіба воно треба? Краще позавозити україномовних негрів.
показати весь коментар
09.05.2026 12:02 Відповісти
тим більше, що в зе-сброді вже один такий є, буде їх командир!
показати весь коментар
09.05.2026 16:10 Відповісти
так хто такий "ухилєс" згідно законів України ???
показати весь коментар
09.05.2026 11:51 Відповісти
Так що - пора Путіна "привлекать к угаловнай атветственнасти"? Адже у Росії не "війна", а "СВО"!
показати весь коментар
09.05.2026 11:08 Відповісти
Потужно нахлобучіли Зелемськага діди-педофіли Трамп та Путін. Була підозра, що Путін може здохнуть фізично без парада, но Вова Зельонській його врятував.
показати весь коментар
09.05.2026 11:11 Відповісти
а в києві не дядько, а як було раніше, дідько, чорт зелений
показати весь коментар
09.05.2026 12:22 Відповісти
***** для цього дзвонило Трампу клянчило перемир'я на "9 мая" щоб оце сказати своїм ватникам з трибуни кунсткамери Членіна..
Чмо обісцяне, паскуда бункерна.
показати весь коментар
09.05.2026 11:12 Відповісти
Зеля і Тромб підтримують Ху'йла в цьому, судячи з того що вони ОФІЦІЙНО дозволили Ху'йлу і СВОлочам провести цей парад. Це просто ГАНЬБА і зрада України
показати весь коментар
09.05.2026 11:13 Відповісти
А как бы они смогли ему помешать ну вот чесно .Москву прикрывает три кольца пво и один -два дрона прорвавшиеся(если бы они еще и сумели прорваться) туда мало что смогли бы сделать .Про ракеты я уже и не говорю ибо баллистики своей у нас еще нет.
показати весь коментар
09.05.2026 11:26 Відповісти
Ну по перше балістика у нас вже повинна бути або ЗЕ-брехуна потрібно гнати в шию. А по друге даже якщо б якийсь самий маленький фонерний дрон з кілограмом собачого гівна полетів в сторону моцкви то і Ху'йло і всі його Z-фашисти не чекали б прильоту а самі бігли б один одного ************ ліктями і давлячи по головам бігли б у підвали як щурі. Ото була б вистава.
показати весь коментар
09.05.2026 12:24 Відповісти
Ослан ************* видно забыл про операцию "паутина",дроны в небольшой фуре уже были в мац кве
показати весь коментар
09.05.2026 12:32 Відповісти
Тисяча полонених вояків, не диванних, як ти, а справжніх, сьогодні повернуться до дому. Нехай крокують там лапті по деревʼяній, ми дозволяємо.
показати весь коментар
09.05.2026 12:25 Відповісти
По перше, хто віддав тисячу полонених? Чи ти повірив Ху'йлу на слово? Завтра замість полонених на Київ, Одесу і Дніпро тисяча ракет полетить. По друге, прикинь скільки тисяч українців загине після цих трьох днів які ми дали рашистам на відпочинок і перегрупіровку. І по третє, сам факт що Україна і сша офіційно благословили Ху'йла на війну з Україною і Європою, як заявив сам Ху'йло.
показати весь коментар
09.05.2026 12:56 Відповісти
А якщо віддасть, будеш вибачатися? Визнаєш, що ти лох попуканий?
показати весь коментар
09.05.2026 14:19 Відповісти
Яка, *****, у ************* тисяча ракет? Розмішнив. Якщоб вони могли, то воно би вже все летіло. Чи ти вважаєш, що вони себе стримують і за уралом стоїть зауральска армія😁
показати весь коментар
09.05.2026 14:31 Відповісти
Ага уже давно не было массированных запусков ракет под сотню и больше за раз ,а в начале запускали залпами по сто и более каждую неделю.Выдыхаются кацапчики уже и работают с колес
показати весь коментар
09.05.2026 21:01 Відповісти
Ну що, де твої полонені, Лох пропуканий, давай ти вибачайся. Можеш показати фото як ти Лох сидиш на пляшці
показати весь коментар
12.05.2026 21:52 Відповісти
Ну, для цього треба знову клянчити у Трампа зєлін наказ, яким зєля дозволить росії перемогти Україну.
показати весь коментар
09.05.2026 11:14 Відповісти
Короче. Кіна не буде, розходемось і ну його нах.й шкода потратив пів ночі на обіцянки зеленого підераса
показати весь коментар
09.05.2026 11:17 Відповісти
На Потомаку в White House цієї мети не захочуть почути.

Там навіть не хочуть чути, що ***** та його касапи в кінцевій меті хочуть знищити і Америку.
показати весь коментар
09.05.2026 11:18 Відповісти
Чомусь згадалась фотохроніка як Гітлер фолькштурмівських хлопчиків 10-12 років з фаустпатронами в руках напередодні свого отруєння перед бункером "мотивував"...
показати весь коментар
09.05.2026 11:22 Відповісти
расія жодної війни не виграла, як лягла під монголо-татар 800 років тому, так з тих пір лише псує життя сусідам бандитськими набігами, які в результаті закінчуються морями крові і горами трупів, а орки ще більше опускаються до біоістот-нелюдів.
показати весь коментар
09.05.2026 11:23 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15432 Петро Порошенко:
Війна московії проти України триває вже довше, ніж радянсько-німецька. «Павтаріть» не виходить. Чотири роки тому вони планували парад у Києві, а тепер просять у Києва дозволу провести святкову демонстрацію у москві.
Ціну війни ми знаємо не з архівних кадрів, художніх фільмів, і не з чорно-білих фотографій. А зі звуку сирен посеред ночі. З траншей та окопів на нашій землі. З дитячих кімнат у зруйнованих будинках. З кладовищ, які за ці роки виросли в кожному українському місті.
Сьогодні світ знову скаже: ніколи знову. Але для нас це не просто історичне гасло. Це питання життя і смерті українського народу. Саме тому свого часу наша команда ухвалила принципове рішення - відмовитися від радянського «дня пабєди» і перейти до європейської традиції Дня пам'яті. Бо між пам'яттю і культом війни - прірва.
В якийсь момент «день перемоги» перестав бути днем пам'яті. І став днем підготовки до наступної війни. Саме на цій ідеології виросло покоління росіян, яке сьогодні прийшло на українську землю як вбивці.
Ми дали цьому явищу точну назву - рашизм. Рашизм - це вже не просто авторитаризм. Це суміш імперіалізму, культу сили, ненависті до свободи, презирства до людської гідності і права сильного вирішувати долю інших народів. І що більше світ бачить Бучу, Маріуполь, Ізюм, Авдіївку, катівні Херсона, викрадених українських дітей - то очевидніше стає страшна правда: рашизм став однією з найближчих ******** форм до того зла, яке Європа вже бачила у вигляді нацизму.
«Ніколи знову» - це не слова. Це вибір, який українці сьогодні оплачують власною кров'ю.
Вічна пам'ять усім, хто загинув у боротьбі за свободу людства. І слава українським героям, які сьогодні продовжують цю боротьбу - за право світу бути мирним, вільним і людяним.

Слава Україні!
показати весь коментар
09.05.2026 11:28 Відповісти
"Ніколи знову" - це єресь, бо маємо справу з явищем, яке повторюється. А Порошенко Апокаліпсис назвав антитерористичною операцією. І в світі поки не придумали, як обмежити масштаби святого пришестя чергового Гітлера. Епіфаній з Шевчуком навіть не назвали Путіна Звіром, а Гундяєва лжепророком.
Гітлеру можна було б перекрити доступ до турецького хрому, і ніякої війни би не була. А Путіну можна було б перекрити прохід його танкерів через протоки Балтійського і Чорного морів. І він би швидко здувся.
показати весь коментар
10.05.2026 09:14 Відповісти
Дааа, по параду было видно, что в победу болот не верят уже сами болотные твари, такого убожества на моЦкве 9 мая ещё не бывало, чмоня он же ***** похоже добьёт тот свой *****бад окончательно и бесповоротно а как ***** в конце парада бусифицировали это вообще песня.
показати весь коментар
09.05.2026 11:28 Відповісти
А що, комусь таки вдалося зняти кіно???
Можна посилання, будьласочка
показати весь коментар
09.05.2026 13:19 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 11:30 Відповісти
В України одна мета знищення рашиської імперія зла ,а тебе варвара як і кривавих рашиських виродків повісити.
показати весь коментар
09.05.2026 11:32 Відповісти
А вони точно пам'ятають, що "святкують"?

Бо це більше нагадує "день війни" і поклоніння війні.
показати весь коментар
09.05.2026 11:36 Відповісти
Та ця вакханалія була придумана при совку для грізного показу заходу радянського озброєня. Потім колишні кгбісти нічого іншого не придумали як продовжити традицію.

Нажаль наші диб... комуняки також проводили час від часу такий непотріб на день незалежності замість того щоб зробити якесь свято шоу як у амерів допустим, щоб реально приносило радість а не потикало совковими традиціями.
показати весь коментар
09.05.2026 11:49 Відповісти
Придумали в совку, але паради були не 9 травня, а 7 листопада. 9 травня були всього декілька раз за всю післявоєнну історію СРСР. 85 і 90 роки. І сорок якийсь. А відзначали мітінгами з середини 60-х. Я почав в школу ходити.
показати весь коментар
09.05.2026 13:31 Відповісти
Абсолютно вірно це поклоніння війні та Марсу. Навіть Храм війни ( головний храм російської армії, парк патріот ) побудували, більш схожий на храм сатани ніж на християнський храм. Головна святиня в ньому це фуражка гітлера.
показати весь коментар
09.05.2026 17:23 Відповісти
Кацапські виблRдки нахабно вдерлися до чужої країни і з великим подивом і обуренням отримали там пNздюлей від "агресивної сили".
показати весь коментар
09.05.2026 11:37 Відповісти
обсосались своими ПОГРОЗАМИ ???? ОБСОСАЛИСЬ !!!)))
показати весь коментар
09.05.2026 11:40 Відповісти
Цікаво - а які саме війни "вигравала Росія, САМА, за останні століття? Кримську війну (яку сама ж і ініціювала), програла "всуху", і її "загнали під шконку" - вона, навіть, втратила право мать військовий флот на Чорному морі.
Російсько-турецька війна 1877 року, фактично, програна, бо її ціллю було не "визволення Болгарії" (це був лише "привід"), а отримання контролю над чорноморсько-середземноморськими протоками. А вона цього не добилася.
Російсько-японську війну 1905 року, програла "всуху" - втратила контроль над Китаєм, і власні території (південні Куріли та половину Сахаліну.
Якби не револючія 1917-го, і вихід з І Світової - просрала-б і цю війну
Потім були "більшовицькі авантюри", успіх у яких якщо і був, то лише тимчасовий та частковий.
У ІІ Світовій, якби не допомога Великобританії та США, на території Росії вже говорили-б, по німецьки...
Авантюра в Кореї призвела до розділу країни та створення КНДР ("клона" сталінізму).
Авантюра в Афганістані зіграла значну роль у розвалі СРСР...
То де ж "пабєди"???!!!
показати весь коментар
09.05.2026 11:51 Відповісти
То де ж "пабєди"???!!
Там, за шкафом 🥱
показати весь коментар
09.05.2026 12:01 Відповісти
..........................
показати весь коментар
09.05.2026 12:08 Відповісти
Все таки треба будо вєбать!
бо тепер чекати рік ще!
і позитивного виступ дає розуміння що голов підар ваажає Україну субʼєктною , а якщо ваажає голов пвдар то і раби теж почнуть...
Отже потрвбно триматися розвалювати ім заводи і електростанції , а безтолкову масу московитів з часом здолаєм
... московити прийняли що ми є суб"єкт це головне
показати весь коментар
09.05.2026 11:53 Відповісти
Україна напала на расєю? 🤔🥱
показати весь коментар
09.05.2026 11:59 Відповісти
Тю, бл@дь, так ми ж навіть не німці, чого це ми #уйлу як кістка посеред горла? Ми ж ще вчора були "адіннарод", а що ж трапилось? Вже навіть не перемога над ненавистним Заходом, а якісь сало-шароварні хвошизди-націоналісти штрашніші за чорта - та шо ж такоє?
показати весь коментар
09.05.2026 12:02 Відповісти
Душить котов. НАТО в кордони 1997 вже неактуально.
показати весь коментар
09.05.2026 12:26 Відповісти
А тупорилі українці в 2019 голосували за мир з рашкою, коли їм у всі вуха говорили рашисти хочуть вас убити. Який бл мир, яке бл розведення, який бл неук і клован вовошка
показати весь коментар
09.05.2026 12:26 Відповісти
Якби "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці" не стало Гімном, то і "достаточно перестать стрелять" не перемогло.
Якби Порошенко не зірвали реалізацію Мінських угод, коли в травні 2016-го цей проект від Обами і Меркель приїхала просувати Нуланд, то Путін паралізував би політичний процес в Україні, і Україна пішла би шляхом Грузії, і ніякого ЗЕ би не було. Могло бути і так. Це - скрита частина айсбергу, про яку 73 відсотки особливо просунутих виборців не знали і знати не хотіли.
Є ж причина, чому афіняни до вторгнення персів і англійці до війни з Гітлером готувалися одним чином, а українці до вторгнення Путіна - іншим чином.
показати весь коментар
10.05.2026 09:34 Відповісти
Якби скрепоносні з болота разом з дідом- шизофреніком прислухались до своїх пророків (взяти Джохара Дудаєва),що Україна буде останнім цвяхом в кришці гроба недоімперської паРаші то і цю війну під назвою "есвео" ви не починали. Слава паРаші в составі Китая!
показати весь коментар
09.05.2026 12:32 Відповісти
Готуйте кімнату на канатчиковой дачі. Там замість щоб поїсти, помитися ,вколотися і забути вся божевільна лікарня рашка біля екранів 9 травня зібралася. Їм вождя пуйла не дістає
показати весь коментар
09.05.2026 12:40 Відповісти
Вже б давно потрібно забути помпезності святкування цього дня. Будь яка війна приносить багато горя, особливо потім переможеним. Як кажуть - переможців не судять. Цей день має пройти тихо, спокійно. В кого і воювали предки, той в невимушеній атмосфері повинен пом'янути їх. А не влаштовувати паради. Для кого вони? Адже фронтовиків залишилось одиниці. Немає чим хвалитись на болотах, ось вони і кожного року святкують....
показати весь коментар
09.05.2026 12:54 Відповісти
А якщо що, то наступного року ми знову замовимо у трампакса нашийник на зеленського
показати весь коментар
09.05.2026 13:05 Відповісти
Собачий тренувальний з електрошокером не підійде?
показати весь коментар
09.05.2026 13:07 Відповісти
Оскільки Україна вирішила не бомбити парад звичайною зброєю,то можна ж було з дрона фекаліями розпирскати(((Уявляєте,***** говорить,а на голову йому і оточенню гімно ріденьке))Хоча могли трактувати як атака біологічною зброєю))Та не сталося((((
показати весь коментар
09.05.2026 13:16 Відповісти
А це воно на фото? Щось не схоже. Чергового клона вирішили підставити. Бо зеленськийнападе.
показати весь коментар
09.05.2026 13:34 Відповісти
Горбатого тільки могила виправить...
показати весь коментар
09.05.2026 14:02 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2026 14:33 Відповісти
На трибуне клон?
показати весь коментар
09.05.2026 16:54 Відповісти
Ну-ну. Київ за 3 дні вже був...
показати весь коментар
09.05.2026 17:24 Відповісти
Ось що трампівська допомога живильна - з росіянами робить. Як тільки рижий ПДФО підняв нафту до 120$, так росіяни вже забули за спад економіки і готові воювати до пабєди.
показати весь коментар
10.05.2026 00:46 Відповісти
Ніколи в історії сросія сама ще нікого не перемогала.
показати весь коментар
10.05.2026 07:08 Відповісти
Пацієнт невиліковний. В морг.
показати весь коментар
10.05.2026 08:59 Відповісти
... тварь недоношена.
показати весь коментар
10.05.2026 10:02 Відповісти
 
 