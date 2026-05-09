У Росії одна мета – перемога у війні проти України, - Путін на параді у Москві
У Росії 9 травня пройшов парад святкування "дня перемоги", до якого Кремль просив перемир'я. Диктатор Путін висловив переконання, що перемога у війнах "завжди була і буде за Росією".
Як передає Цензор.НЕТ, його виступ цитують пропагандистські росЗМІ.
Що відомо?
Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки. У Міноборони РФ це пояснили "поточною ситуацією". Окремою колоною на параді пройшли військові з Північної Кореї.
За даними пропагандистів, головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ Андрій Мордвічев вперше командує парадом на Червоній площі. Це був найкоротший парад в історії — 45 хвилин.
Про війну
Путін знову розповідає про "протистояння учасників СВО з НАТО" і що "перемога завжди буде за нами":
"Запорука успіху Росії — моральна, етична сила, відвага, згуртованість, здатність витримати все, подолати будь-які випробування. Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів, які сьогодні виконують завдання спеціальної військової операції. Вони протистоять агресивній силі, яка озброюється і підтримується всім блоком НАТО. Наша справа праведна"".
Пропагандисти порахували, що в параді на Червоній площі беруть участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України.
Що передувало?
- Напередодні президент України Володимир Зеленський видав офіційний указ про дозвіл провести парад росіянам у Москві 9 травня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що радий оголосити про триденне перемир'я у війні Росії проти України: 9, 10 та 11 травня.
- Радник диктатора Росії Юрій Ушаков підтвердив, що Москва погодилася на тимчасове перемир’я до 11 травня та обмін військовополоненими з Україною, яке запропонував Дональд Трамп.
А тут велетенська рашка пішла на Україну - не таку вже маленьку на фоні країн Європи, але в рази заменьшу і по території, і по кількості населення - яка якщо і отримує допомогу від співчуваючих (не можу їх назвати ані союзниками, ані навіть партнерами), то мляву та не дуже регулярну. І шо? 13-й рік товкуться "в пріхожєй"...
"Пачувствуйтє разніцу"!..
рупь за вход і п'ять за вихід
так що хай західні компанії дєрзають.
.
традиційна кацапська формула початку кінця
.
Так і подохне, у своїх фекаліях - ДНК!!
Багато що змінилося за цей час...
Чмо обісцяне, паскуда бункерна.
Там навіть не хочуть чути, що ***** та його касапи в кінцевій меті хочуть знищити і Америку.
Війна московії проти України триває вже довше, ніж радянсько-німецька. «Павтаріть» не виходить. Чотири роки тому вони планували парад у Києві, а тепер просять у Києва дозволу провести святкову демонстрацію у москві.
Ціну війни ми знаємо не з архівних кадрів, художніх фільмів, і не з чорно-білих фотографій. А зі звуку сирен посеред ночі. З траншей та окопів на нашій землі. З дитячих кімнат у зруйнованих будинках. З кладовищ, які за ці роки виросли в кожному українському місті.
Сьогодні світ знову скаже: ніколи знову. Але для нас це не просто історичне гасло. Це питання життя і смерті українського народу. Саме тому свого часу наша команда ухвалила принципове рішення - відмовитися від радянського «дня пабєди» і перейти до європейської традиції Дня пам'яті. Бо між пам'яттю і культом війни - прірва.
В якийсь момент «день перемоги» перестав бути днем пам'яті. І став днем підготовки до наступної війни. Саме на цій ідеології виросло покоління росіян, яке сьогодні прийшло на українську землю як вбивці.
Ми дали цьому явищу точну назву - рашизм. Рашизм - це вже не просто авторитаризм. Це суміш імперіалізму, культу сили, ненависті до свободи, презирства до людської гідності і права сильного вирішувати долю інших народів. І що більше світ бачить Бучу, Маріуполь, Ізюм, Авдіївку, катівні Херсона, викрадених українських дітей - то очевидніше стає страшна правда: рашизм став однією з найближчих ******** форм до того зла, яке Європа вже бачила у вигляді нацизму.
«Ніколи знову» - це не слова. Це вибір, який українці сьогодні оплачують власною кров'ю.
Вічна пам'ять усім, хто загинув у боротьбі за свободу людства. І слава українським героям, які сьогодні продовжують цю боротьбу - за право світу бути мирним, вільним і людяним.
Слава Україні!
Гітлеру можна було б перекрити доступ до турецького хрому, і ніякої війни би не була. А Путіну можна було б перекрити прохід його танкерів через протоки Балтійського і Чорного морів. І він би швидко здувся.
Бо це більше нагадує "день війни" і поклоніння війні.
Нажаль наші диб... комуняки також проводили час від часу такий непотріб на день незалежності замість того щоб зробити якесь свято шоу як у амерів допустим, щоб реально приносило радість а не потикало совковими традиціями.
Російсько-турецька війна 1877 року, фактично, програна, бо її ціллю було не "визволення Болгарії" (це був лише "привід"), а отримання контролю над чорноморсько-середземноморськими протоками. А вона цього не добилася.
Російсько-японську війну 1905 року, програла "всуху" - втратила контроль над Китаєм, і власні території (південні Куріли та половину Сахаліну.
Якби не револючія 1917-го, і вихід з І Світової - просрала-б і цю війну
Потім були "більшовицькі авантюри", успіх у яких якщо і був, то лише тимчасовий та частковий.
У ІІ Світовій, якби не допомога Великобританії та США, на території Росії вже говорили-б, по німецьки...
Авантюра в Кореї призвела до розділу країни та створення КНДР ("клона" сталінізму).
Авантюра в Афганістані зіграла значну роль у розвалі СРСР...
То де ж "пабєди"???!!!
Якби Порошенко не зірвали реалізацію Мінських угод, коли в травні 2016-го цей проект від Обами і Меркель приїхала просувати Нуланд, то Путін паралізував би політичний процес в Україні, і Україна пішла би шляхом Грузії, і ніякого ЗЕ би не було. Могло бути і так. Це - скрита частина айсбергу, про яку 73 відсотки особливо просунутих виборців не знали і знати не хотіли.
Є ж причина, чому афіняни до вторгнення персів і англійці до війни з Гітлером готувалися одним чином, а українці до вторгнення Путіна - іншим чином.