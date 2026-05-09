У Росії одна мета – перемога у війні проти України, - Путін на параді у Москві

У Росії 9 травня пройшов парад святкування "дня перемоги", до якого Кремль просив перемир'я. Диктатор Путін висловив переконання, що перемога у війнах "завжди була і буде за Росією".

Як передає Цензор.НЕТ, його виступ цитують пропагандистські росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Уперше за багато років захід пройшов без демонстрації військової техніки. У Міноборони РФ це пояснили "поточною ситуацією". Окремою колоною на параді пройшли військові з Північної Кореї.

За даними пропагандистів, головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ Андрій Мордвічев вперше командує парадом на Червоній площі. Це був найкоротший парад в історії — 45 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN

Про війну

Путін знову розповідає про "протистояння учасників СВО з НАТО" і що "перемога завжди буде за нами":

"Запорука успіху Росії — моральна, етична сила, відвага, згуртованість, здатність витримати все, подолати будь-які випробування. Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів, які сьогодні виконують завдання спеціальної військової операції. Вони протистоять агресивній силі, яка озброюється і підтримується всім блоком НАТО. Наша справа праведна"".

Пропагандисти порахували, що в параді на Червоній площі беруть участь понад тисячу російських військових, які воювали проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про війну проти України: Це "справедлива боротьба" за майбутнє російських дітей

Що передувало?