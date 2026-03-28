Путін про війну проти України: Це "справедлива боротьба" за майбутнє російських дітей

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву, намагаючись виправдати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистські ЗМІ РФ.

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"Це справедлива боротьба за мирне, вільне і безпечне життя наших дітей та онуків на нашій землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою", - заявив Путін на заході, присвяченому Дню військ національної гвардії РФ.

Диктатор заявив, що російські сили на лінії фронту впевнено ведуть бойові дії. Він також додав, що, ведучи війну проти України, росіяни нібито захищають "заповіти і віру своїх батьків, дідів і прадідів".

Що передувало?

6 березня, після з’їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу.. На зустрічі обговорювали продовження війни та її фінансування.

За інформацією російських ЗМІ, олігархи Керімов, Деріпаска та Потанін виділять 430 млрд рублів на розвиток "нових проєктів" у Росії.

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