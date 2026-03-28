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Новини Агресія Росії проти України Заяви Путіна про Україну
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Путін про війну проти України: Це "справедлива боротьба" за майбутнє російських дітей

Путін зробив нові заяви про війну проти України: що сказав

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву, намагаючись виправдати війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистські ЗМІ РФ.

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"Це справедлива боротьба за мирне, вільне і безпечне життя наших дітей та онуків на нашій землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою", - заявив Путін на заході, присвяченому Дню військ національної гвардії РФ.

Диктатор заявив,  що російські сили на лінії фронту впевнено ведуть бойові дії. Він також додав, що, ведучи війну проти України, росіяни нібито захищають "заповіти і віру своїх батьків, дідів і прадідів".

Що передувало?

6 березня, після з’їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу.. На зустрічі обговорювали продовження війни та її фінансування.

За інформацією російських ЗМІ, олігархи Керімов, Деріпаска та Потанін виділять 430 млрд рублів на розвиток "нових проєктів" у Росії.

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Автор: 

путін володимир (25569) бойові дії (6083) війна в Україні (8694)
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Топ коментарі
+42
Гітлер також вів священу війну за майбутнє німецького народу.
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28.03.2026 11:25 Відповісти
+35
У опарищів безхвістих абізян з тавром "росиянин" нема майбутнього в Параші.
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28.03.2026 11:23 Відповісти
+32
Але там логіки було більше. Своєї...збоченої-але логіки. А тут... абсолютна клініка.🥴
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28.03.2026 11:33 Відповісти

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