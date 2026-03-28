Путин о войне против Украины: Это "справедливая борьба" за будущее российских детей

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление, пытаясь оправдать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РФ.

"Это справедливая борьба за мирную, свободную и безопасную жизнь наших детей и внуков на нашей земле. За священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке", - заявил Путин на мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.

Диктатор заявил, что российские силы на линии фронта уверенно ведут боевые действия. Он также добавил, что, ведя войну против Украины, россияне якобы защищают "заветы и веру своих отцов, дедов и прадедов".

Что предшествовало?

6 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. На встрече обсуждали продолжение войны и ее финансирование.

По информации российских СМИ, олигархи Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие "новых проектов" в России.

