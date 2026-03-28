Путин о войне против Украины: Это "справедливая борьба" за будущее российских детей

Путин сделал новые заявления о войне против Украины: что он сказал

Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление, пытаясь оправдать войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РФ.

"Это справедливая борьба за мирную, свободную и безопасную жизнь наших детей и внуков на нашей земле. За священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке", - заявил Путин на мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.

Диктатор заявил, что российские силы на линии фронта уверенно ведут боевые действия. Он также добавил, что, ведя войну против Украины, россияне якобы защищают "заветы и веру своих отцов, дедов и прадедов".

Что предшествовало?

6 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. На встрече обсуждали продолжение войны и ее финансирование.

По информации российских СМИ, олигархи Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие "новых проектов" в России.

+15
Гітлер також вів священу війну за майбутнє німецького народу.
28.03.2026 11:25 Ответить
Але там логіки було більше. Своєї...збоченої-але логіки. А тут... абсолютна клініка.🥴
28.03.2026 11:33 Ответить
У опарищів безхвістих абізян з тавром "росиянин" нема майбутнього в Параші.
28.03.2026 11:23 Ответить
У опарищів безхвістих абізян з тавром "росиянин" нема майбутнього в Параші.
28.03.2026 11:23 Ответить
Коли б ввх насправді піклувався б про рускагаварясчіх, то побудував би для них житлові квартали біля Москви, а вбивав їх на Донбасі. А так це лише привід для війни.
28.03.2026 11:33 Ответить
Сарана...
28.03.2026 12:39 Ответить
Війна в Україні - все для дітей - путлєр
28.03.2026 11:24 Ответить
Классика! - Тайный союз меча и орала!
- Граждане! Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем.
- Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!
- Попрошу делать взносы.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!
- В лучшие времена дам больше!
- Лучшие времена скоро наступят, - впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.
- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне… Это, кстати, в ваших личных интересах.
28.03.2026 11:50 Ответить
але ж пуйло не сказав за яке саме майбутнє кацапи ця війна.

майбутнє у них буде пєчальне, за будь яких розкладів !

.
28.03.2026 12:29 Ответить
Дайте йому оселедеця.
28.03.2026 11:27 Ответить
От помре і буде чергове розвінчування культу особи.Хто там свій "берія",що має підсунути "пігулку" йому?
28.03.2026 11:27 Ответить
Ось тільки навряд чи хоча б такий як Хрущов там знайдеться.
28.03.2026 11:34 Ответить
Такі підАри не помирають, вони здихають у власному лайні та сечі, як чЛєнін та сРалін.
28.03.2026 11:36 Ответить
Достаточно ***** свалиться с копыт даже во временную нетрудоспособность - его тут же добьют свои. Он в принципе даже на рашке всех достал, просто нет там сильных личностей в элитах, одни шакалы. Шакал не нападет на здорового вожака, но с удовольствием сгрызет промахнувшегося Акеллу.
28.03.2026 11:59 Ответить
Так ***** ж всіх сильних лічностєй вбив.
28.03.2026 12:07 Ответить
У байстрюків природи є тільки одне " історичне право" - жити в болоті і НІКОЛИ звідти не вилазити.
28.03.2026 11:27 Ответить
Все свинороте кодло дає можливість виправдати війну рашистам
28.03.2026 11:29 Ответить
В цьому контексті мені цікаво, коли Трамп заявить, що він веде "справедливу війну за мирне, вільне і безпечне життя всіх дітей світу на нашій землі. За священне, історичне право американського народу говорити рідною мовою. За заповіти і віру своїх батьків, дідів і прадідів"
28.03.2026 11:30 Ответить
Багато з цієї маяччні Путіну вдули у вуха московські попи, ті самі, що у нас плотно опікуються у тому числі, нашими боксерами. На роіссі у нах амбасадор Путін, у нас Усік.
28.03.2026 11:30 Ответить
Не верзіть дурниць, гундяєв з тієї ж контори, що й путлєр, і почитайте історію, на росії завжди першим був цар.
28.03.2026 11:38 Ответить
Та які там "попи"? Всю людську історію люди воювали за МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. Як почали ділить мамонта, родовища кременю, чи обсидіану, в неоліті, так і зараз - нафту, газ, воду, літій, уран, і так далі... Релігією тільки ділили на "своїх" і "чужих". А якщо релігія була спільною, то шукали та призначали "єретиків" (як катарів, на півдні Франції), чи шукали інші відмінності... Росію, в Україні, цікавлять людські ресурси і територія...
28.03.2026 12:01 Ответить
Цей шизофренік має померти. Інакше майбутнього у кацапських дітей не буде. Вони вже і так в точці неповернення.
28.03.2026 11:31 Ответить
Він мав на увазі своїх дітей: Спірідонових, Воронцових, Тіхонових...
28.03.2026 11:31 Ответить
А знищення усіх рашистів - це на благо майбутнього всього Світу !
28.03.2026 11:31 Ответить
Плєшива гнида як завжди розповідає про те як героїчно гасить полумʼя бензином.
Старість - не радість, маразм - не оргазм.
28.03.2026 11:32 Ответить
Немає сенсу слухати божевільного. Це все рівно що розбирати слова людини з психлікарні - він такий само просто не в лікарні от і все
28.03.2026 11:33 Ответить
Ось почекайте, скоро рудий маразматик буде розповсюджувати цю цитату трупіна і звинувачувати Україну в небажанні закінчувати війну. Це світ навиворіт.
28.03.2026 11:36 Ответить
путін своїх підсвинків від аліни кабаєвої запер на острів та обставив охороною!
Невже рашисти-звичайні цього не розуміють, навіть кухар путіна це зрозумів. Однак
"гранату" в своєму ж літаку сам зірвав.
Однак у пригожина похід на мацкву все ж вдався-путін обісрався.
28.03.2026 11:36 Ответить
Про яких ,, російських дітей" патякає Кремлівський воєнний злочинець ?
Тебе , су@ку гебістську , потрібно вбити , як скажену істоту ,
яка не дає спокійно жити Украінцям на своій землі !!
28.03.2026 11:37 Ответить
Чим довше триватиме війна тим довше кацапські висранки будуть жити в лайні цілими поколіннями
28.03.2026 11:37 Ответить
Так саме тому ти убив тисячі дітей в тому числі більшість з яких російськомовні ? що ти цій рашиській мерзоті доведеш ,це терорист маняк убивця тільки куля в лоб виправить цього виродка іншого воне не розуміє, чому ти **** не здихаєш ?наскільки світ ставби чистіший.
28.03.2026 11:38 Ответить
Війна за щасливе майбутнє дітей сиріт?!🤦‍♂️
Долб#й#ба кусок!!!

Старих пердунів не варто пускати до влади!
Ні в Україні, ні в колишніх країнах совка.
Їм на все плювати, бо до цвинтаря з кожним днем все ближче.

#уйло, Трамп, Лукашенко, Орбан, Бабіш, Віткофф.
І це тільки ті що постійно на слуху...
28.03.2026 11:39 Ответить
Хай його алігатори скинуться комусь на табакерку , чи нема там нікого такого рішучого? Навіть у наскрізь ідеологічній нацистській Німеччині було декілька заговорів проти Гітлера
28.03.2026 11:39 Ответить
******* ти бункерно-плєшиве,вдавишся,**** педофільна українською землею.Як кістка вона тобі в горлі стане.Твря земля буде тобі залізобетоном
28.03.2026 11:41 Ответить
Не буде ніякого майбутнього ц кацапських дітей, всі вони мають бути знищені!
28.03.2026 11:45 Ответить
"Чудове" майбутнє, виростуть і загинуть в окопах
28.03.2026 11:45 Ответить
28.03.2026 12:01 Ответить
Будущее парашных детей выглядит так:
28.03.2026 12:09 Ответить
Усім пдрам, які пздять в Україні кацапською. Хйло захищає вас, і неважливо просили ви цей захист чи ні, поки у нас існує хоча б одне московороте чувирло, війна буде продовжуватися
28.03.2026 12:11 Ответить
А найсмішніше, що вялікій рускій ізик їм таки доведеться забути - кетайці його вчити не будуть
28.03.2026 12:29 Ответить
***** мріє кацапських жабенят поселити в Україні. Так тут нема болот, вони повиздихують
28.03.2026 12:19 Ответить
Нові цілі сво? Щось усе далі від першопричин...
28.03.2026 12:24 Ответить
Вбивати українських дітей, викрадати українських дітей для майбутнього мокшанських дітей, це один в один промови гітлєра, як воно- ***** амер,журналісту, справа гітлєра живе!!! **** мокшанська, щоб ти здохло як найшвидше!!!
28.03.2026 12:26 Ответить
Ідіот, дибіл кончаний що воно меле
