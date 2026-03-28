Путин о войне против Украины: Это "справедливая борьба" за будущее российских детей
Российский диктатор Владимир Путин сделал очередное заявление, пытаясь оправдать войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистские СМИ РФ.
"Это справедливая борьба за мирную, свободную и безопасную жизнь наших детей и внуков на нашей земле. За священное, историческое право нашего народа говорить на родном языке", - заявил Путин на мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии РФ.
Диктатор заявил, что российские силы на линии фронта уверенно ведут боевые действия. Он также добавил, что, ведя войну против Украины, россияне якобы защищают "заветы и веру своих отцов, дедов и прадедов".
Что предшествовало?
6 марта, после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), российский диктатор Владимир Путин провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. На встрече обсуждали продолжение войны и ее финансирование.
По информации российских СМИ, олигархи Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие "новых проектов" в России.
- Граждане! Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем.
- Но эту руку мы протянем не всем, господа, а только маленьким беспризорным детям!
- Попрошу делать взносы.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!
- В лучшие времена дам больше!
- Лучшие времена скоро наступят, - впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.
- О дне следующего заседания вы будете оповещены особо, - строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне… Это, кстати, в ваших личных интересах.
майбутнє у них буде пєчальне, за будь яких розкладів !
.
Старість - не радість, маразм - не оргазм.
Невже рашисти-звичайні цього не розуміють, навіть кухар путіна це зрозумів. Однак
"гранату" в своєму ж літаку сам зірвав.
Однак у пригожина похід на мацкву все ж вдався-путін обісрався.
Тебе , су@ку гебістську , потрібно вбити , як скажену істоту ,
яка не дає спокійно жити Украінцям на своій землі !!
Долб#й#ба кусок!!!
Старих пердунів не варто пускати до влади!
Ні в Україні, ні в колишніх країнах совка.
Їм на все плювати, бо до цвинтаря з кожним днем все ближче.
#уйло, Трамп, Лукашенко, Орбан, Бабіш, Віткофф.
І це тільки ті що постійно на слуху...