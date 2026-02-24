РУС
5 798 44

"Враги" России готовят подрыв газопроводов в Черном море для срыва переговоров с Украиной, - Путин

Владимир Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы получила "оперативную информацию" о возможном подрыве газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, которые могут сорвать "переговорный процесс".

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Что сказал диктатор?

"Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем на дне Черного моря – это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут", – заявил Путин.

Также диктатор РФ говорит, что "противники" пытаются "устроить провокацию", чтобы "сломать" то, что было достигнуто на переговорном треке.

Путин утверждает, что "противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение".

"Никак не получается. А так хочется, жить без этого не могут, или считают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России, ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней грани, потом пожалеют", - добавил он.

Больше о "Турецком потоке"

  • "Турецкий поток" — единственный транзитный маршрут для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января 2025 года.
  • Кроме Турции, среди стран, получающих газ через "Турецкий поток", есть Сербия, Венгрия и Словакия.
  • Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком ЕС после Соединенных Штатов.
  • Как сообщалось, Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по различным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.
  • На пике своего роста в 2018-2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.
  • 1 января 2025 года истекло действие транзитного соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из крупнейших поражений России.

+35
Мабуть ті потоки підірвуть ядерною бомбою що Франція з Британією Україні передали 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 17:00 Ответить
+32
Оппа, на пятому році вже не про Київ за три дні, а про стратегічну поразку Ху,,,лик заговорив.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:00 Ответить
+29
Значить нада взривать
показать весь комментарий
24.02.2026 16:59 Ответить
Значить нада взривать
показать весь комментарий
24.02.2026 16:59 Ответить
потоки бабла на ерефію потрібно зупиняти! Так!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:05 Ответить
Боріс Немцов ,давно казав , що путлер " @бнутий ! ***** коментувати , себє не поважати , як і " найвеличнішого" , третій -Трамп на всю голову деменція
показать весь комментарий
24.02.2026 17:17 Ответить
Подивись фільм Бунт. Дєло Литвиненко.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:09 Ответить
Дай Боже!
показать весь комментарий
24.02.2026 21:26 Ответить
Оппа, на пятому році вже не про Київ за три дні, а про стратегічну поразку Ху,,,лик заговорив.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:00 Ответить
Теж звернув увагу, що зараз основний посил фуйла - щоб московія не програла
показать весь комментарий
24.02.2026 17:23 Ответить
Урізає карася поступово.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:57 Ответить
Мабуть ті потоки підірвуть ядерною бомбою що Франція з Британією Україні передали 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 17:00 Ответить
цікаво коли голосування в Дії зроблять як цю бомбу назвати потрібно?))
я б не проти назвати її "Лускунчик" ))
показать весь комментарий
24.02.2026 17:08 Ответить

Свої плани знов наперед озвучує, щоб потім сказати - а я попереджав, це все поганий захід не хоче миру...
показать весь комментарий
24.02.2026 17:01 Ответить
якщо каже пуйло - то точно взірве, якщо не сам, то по завданню його....
показать весь комментарий
24.02.2026 17:02 Ответить
Коли ти нарешті здохниш рашиська мерзота , наскільки світ ставби чистіший?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:02 Ответить
Ой, а де ж ваєнна марской вялікій хлот ? Гдє жє защітнікі газапроводав?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:02 Ответить
дєсь на днє.... уже і не плавают і нє ходят...
показать весь комментарий
24.02.2026 17:07 Ответить
"...Врагі сожглі радную хату..."
показать весь комментарий
24.02.2026 17:42 Ответить
А що не можна?
Бити по ГТС України можна, по електролініям України можна, по родовищам газу можна, а російським газагонам ніззя? А чому?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:03 Ответить
треба підривати
показать весь комментарий
24.02.2026 17:03 Ответить
Тобто навіть чорноморськими трубами в ************* нічого майже не бажають купляти і він готовий їх сам підірвати, як північний потік підірвав, щоби більшу толпу гарматного м'яса зібрати на "скрєпнутому патриотизмі"...🤡
показать весь комментарий
24.02.2026 17:04 Ответить
Малюк коменти для пуйла теж прочитав - і "малюка" уже поставив на зарядку....
показать весь комментарий
24.02.2026 17:04 Ответить
Доречі!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:05 Ответить
Вороги обсіли кацапів
показать весь комментарий
24.02.2026 17:08 Ответить
Куйло ищет повод сорвать переговоры. К бабке не ходи
показать весь комментарий
24.02.2026 17:12 Ответить
...І к бабкє, і к дєду дажє!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:15 Ответить
ті " переговори"і так , тотальна імітації для імпотента трампло , який казав , що закінчить війну за один день на посаді
показать весь комментарий
24.02.2026 17:20 Ответить
God wills it, підривайте...
показать весь комментарий
24.02.2026 17:13 Ответить
То атомна бонба, то газопроводи. ***** треба знайти винних у зриві перемовин? Виправдати застосування тактичного ЯО? Чи привід для оголошення неприхованої мобілізації?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:16 Ответить
Та то все фігня. Ось справжня новина:

показать весь комментарий
24.02.2026 17:16 Ответить
Треба підривати, і обидва одночано. Щоб не дублювали один одного.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:17 Ответить
варто очікувати того підриву від московитів...та хай собі стріляють в ногу
показать весь комментарий
24.02.2026 17:20 Ответить
Слідкуйте за руками! Терорист готується підривати. Хто найголосніше кричить "тримай злодія!" А для рашки це візитна картка, в неї все перевернуто з ніг на голову, починаючи з історії і закінчуючи терактами.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:21 Ответить
Нащо нам ті потоки, якщо ми ядрьону бімбу будемо кидати.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:23 Ответить
Ну раз х*йло за це заговорило, значить скоро підірвуть...
показать весь комментарий
24.02.2026 17:25 Ответить
Це вже давно потрібно зробити !
показать весь комментарий
24.02.2026 17:27 Ответить
Незабаром їхній газ нікому не буде птрібний і навіть підривати не треба. Будуть ним шарики надувати.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:30 Ответить
гебнявий куйло а накуя ж ти разрм з німецькою лахудрою меркель обрізав українську ГТС ,,,?Ви що тоді сучі дітки. були друзями України і українського народу .а чи діяли як вороги???
показать весь комментарий
24.02.2026 17:30 Ответить
Дуже вдале фото. Нагадує щура. загнанного в кут
показать весь комментарий
24.02.2026 17:34 Ответить
Похоже ***** поплыло про денацификацию с демилитаризацией уже не пистит а просит чтобы хоть одну трубу ему оставили, чтобы было как чухнуть с болот.. короче спец операция идёт по плану...
показать весь комментарий
24.02.2026 17:40 Ответить
І далі шо?
показать весь комментарий
24.02.2026 17:42 Ответить
Внадились лазить по тим трубам, тепер нормальним людям думай, що з ними зробить. Оглянутись не вспієш, а їх як мурах налізло...таке, трохи причадяних, звісно, но від того не легше .
показать весь комментарий
24.02.2026 17:50 Ответить
По их оперативной информации, Украинцы кацапам еще и в штаны насрали.
показать весь комментарий
24.02.2026 18:10 Ответить
Щось ****** нозями затупотів, мабуть бабло кінчається...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:08 Ответить
***** не розуміє що варіантів де він перемагає нема і не буде
показать весь комментарий
24.02.2026 20:34 Ответить
Значить кацапи таки підірвуть як північні потоки..і самі себе виїбуть у сраку
показать весь комментарий
24.02.2026 21:49 Ответить
 
 