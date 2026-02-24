"Враги" России готовят подрыв газопроводов в Черном море для срыва переговоров с Украиной, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы получила "оперативную информацию" о возможном подрыве газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, которые могут сорвать "переговорный процесс".

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Что сказал диктатор?

"Речь идет о возможном взрыве наших газовых систем на дне Черного моря – это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Никак успокоиться не могут", – заявил Путин.

Также диктатор РФ говорит, что "противники" пытаются "устроить провокацию", чтобы "сломать" то, что было достигнуто на переговорном треке.

Путин утверждает, что "противникам никак не удается нанести России стратегическое поражение".

"Никак не получается. А так хочется, жить без этого не могут, или считают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России, ищут любой способ, любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней грани, потом пожалеют", - добавил он.

Больше о "Турецком потоке"

"Турецкий поток" — единственный транзитный маршрут для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок действия которого истек 1 января 2025 года.

Кроме Турции, среди стран, получающих газ через "Турецкий поток", есть Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде танкерами и является вторым по величине поставщиком ЕС после Соединенных Штатов.

Как сообщалось, Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по различным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.

На пике своего роста в 2018-2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.

1 января 2025 года истекло действие транзитного соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение транзита российского газа через Украину, заявив, что это одно из крупнейших поражений России.

