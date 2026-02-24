"Вороги" Росії готують підрив газопроводів у Чорному морі для зриву перемовин з Україною, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія начебто отримала "оперативну інформацію" про можливий підрив газопроводів "Турецький потік" і Блакитний потік" у Чорному морі, які можуть зірвати "переговорний процес".

Його заяву цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Що сказав диктатор?

"Йдеться про можливий вибух наших газових систем на дні Чорного моря –– це так званий "Турецький потік" і "Блакитний потік". Ніяк заспокоїтися не можуть", - заявив Путін.

Також диктатор РФ каже, що "противники" намагаються "влаштувати провокацію", щоб "зламати" те, що було досягнуто на переговорному треку.

Путін стверджує, що "противникам ніяк не вдається завдати Росії стратегічної поразки".

"Ніяк не виходить. А так хочеться, жити без цього не можуть, або вважають, що не можуть. Обов'язково потрібно завдати поразки Росії, шукають будь-який спосіб, будь-який, хоч що-небудь. Самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі, потім пошкодують", - додав він.

Більше про "Турецький потік"

"Турецький потік" — єдиний транзитний маршрут для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін дії якої закінчився 1 січня 2025 року.

Окрім Туреччини, серед країн, які отримують газ через "Турецький потік", є Сербія, Угорщина та Словаччина.

Росія також експортує газ до Європи у зрідженому вигляді танкерами та є другим за величиною постачальником ЄС після Сполучених Штатів.

Як повідомлялось, Росія поставила до Європи близько 63,8 млрд куб. м газу різними маршрутами у 2022 році. У 2023 році цей обсяг різко скоротився на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, але у 2024 році зріс приблизно до 32 млрд куб. м.

На піку свого зростання у 2018-2019 роках річні потоки газу до Європи сягали від 175 до 180 млрд куб. м.

1 січня 2025 року закінчилася дія транзитної угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом", у зв’язку з чим Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення транзиту російського газу через Україну, заявивши, що це одна з найбільших поразок Росії.

