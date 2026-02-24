УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7505 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну
6 235 45

"Вороги" Росії готують підрив газопроводів у Чорному морі для зриву перемовин з Україною, - Путін

Володимир Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія начебто отримала "оперативну інформацію" про можливий підрив газопроводів "Турецький потік" і Блакитний потік" у Чорному морі, які можуть зірвати "переговорний процес".

Його заяву цитує російський "Інтерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав диктатор?

"Йдеться про можливий вибух наших газових систем на дні Чорного моря –– це так званий "Турецький потік" і "Блакитний потік". Ніяк заспокоїтися не можуть", - заявив Путін.

Також диктатор РФ каже, що "противники" намагаються "влаштувати провокацію", щоб "зламати" те, що було досягнуто на переговорному треку.

Путін стверджує, що "противникам ніяк не вдається завдати Росії стратегічної поразки".

"Ніяк не виходить. А так хочеться, жити без цього не можуть, або вважають, що не можуть. Обов'язково потрібно завдати поразки Росії, шукають будь-який спосіб, будь-який, хоч що-небудь. Самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі, потім пошкодують", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін доручив ФСБ посилити захист посадовців Міноборони Росії та ОПК

Більше про "Турецький потік"

  • "Турецький потік" — єдиний транзитний маршрут для російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін дії якої закінчився 1 січня 2025 року.
  • Окрім Туреччини, серед країн, які отримують газ через "Турецький потік", є Сербія, Угорщина та Словаччина.
  • Росія також експортує газ до Європи у зрідженому вигляді танкерами та є другим за величиною постачальником ЄС після Сполучених Штатів.
  • Як повідомлялось, Росія поставила до Європи близько 63,8 млрд куб. м газу різними маршрутами у 2022 році. У 2023 році цей обсяг різко скоротився на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, але у 2024 році зріс приблизно до 32 млрд куб. м.
  • На піку свого зростання у 2018-2019 роках річні потоки газу до Європи сягали від 175 до 180 млрд куб. м.
  • 1 січня 2025 року закінчилася дія транзитної угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом", у зв’язку з чим Україна зупинила транзит російського газу своєю територією.
  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення транзиту російського газу через Україну, заявивши, що це одна з найбільших поразок Росії.

Читайте також: Експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня з 1973 року, – Reuters

Автор: 

путін володимир (25427) росія (70236) Чорне море (1703) Турецький потік (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Мабуть ті потоки підірвуть ядерною бомбою що Франція з Британією Україні передали 🤔
показати весь коментар
24.02.2026 17:00 Відповісти
+32
Оппа, на пятому році вже не про Київ за три дні, а про стратегічну поразку Ху,,,лик заговорив.
показати весь коментар
24.02.2026 17:00 Відповісти
+31
Значить нада взривать
показати весь коментар
24.02.2026 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить нада взривать
показати весь коментар
24.02.2026 16:59 Відповісти
потоки бабла на ерефію потрібно зупиняти! Так!
показати весь коментар
24.02.2026 17:05 Відповісти
Боріс Немцов ,давно казав , що путлер " @бнутий ! ***** коментувати , себє не поважати , як і " найвеличнішого" , третій -Трамп на всю голову деменція
показати весь коментар
24.02.2026 17:17 Відповісти
Подивись фільм Бунт. Дєло Литвиненко.
показати весь коментар
24.02.2026 18:09 Відповісти
Дай Боже!
показати весь коментар
24.02.2026 21:26 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
25.02.2026 20:02 Відповісти
Оппа, на пятому році вже не про Київ за три дні, а про стратегічну поразку Ху,,,лик заговорив.
показати весь коментар
24.02.2026 17:00 Відповісти
Теж звернув увагу, що зараз основний посил фуйла - щоб московія не програла
показати весь коментар
24.02.2026 17:23 Відповісти
Урізає карася поступово.
показати весь коментар
24.02.2026 18:57 Відповісти
Мабуть ті потоки підірвуть ядерною бомбою що Франція з Британією Україні передали 🤔
показати весь коментар
24.02.2026 17:00 Відповісти
цікаво коли голосування в Дії зроблять як цю бомбу назвати потрібно?))
я б не проти назвати її "Лускунчик" ))
показати весь коментар
24.02.2026 17:08 Відповісти

Свої плани знов наперед озвучує, щоб потім сказати - а я попереджав, це все поганий захід не хоче миру...
показати весь коментар
24.02.2026 17:01 Відповісти
якщо каже пуйло - то точно взірве, якщо не сам, то по завданню його....
показати весь коментар
24.02.2026 17:02 Відповісти
Коли ти нарешті здохниш рашиська мерзота , наскільки світ ставби чистіший?
показати весь коментар
24.02.2026 17:02 Відповісти
Ой, а де ж ваєнна марской вялікій хлот ? Гдє жє защітнікі газапроводав?
показати весь коментар
24.02.2026 17:02 Відповісти
дєсь на днє.... уже і не плавают і нє ходят...
показати весь коментар
24.02.2026 17:07 Відповісти
"...Врагі сожглі радную хату..."
показати весь коментар
24.02.2026 17:42 Відповісти
А що не можна?
Бити по ГТС України можна, по електролініям України можна, по родовищам газу можна, а російським газагонам ніззя? А чому?
показати весь коментар
24.02.2026 17:03 Відповісти
треба підривати
показати весь коментар
24.02.2026 17:03 Відповісти
Тобто навіть чорноморськими трубами в ************* нічого майже не бажають купляти і він готовий їх сам підірвати, як північний потік підірвав, щоби більшу толпу гарматного м'яса зібрати на "скрєпнутому патриотизмі"...🤡
показати весь коментар
24.02.2026 17:04 Відповісти
Малюк коменти для пуйла теж прочитав - і "малюка" уже поставив на зарядку....
показати весь коментар
24.02.2026 17:04 Відповісти
Доречі!
показати весь коментар
24.02.2026 17:05 Відповісти
Вороги обсіли кацапів
показати весь коментар
24.02.2026 17:08 Відповісти
Куйло ищет повод сорвать переговоры. К бабке не ходи
показати весь коментар
24.02.2026 17:12 Відповісти
...І к бабкє, і к дєду дажє!
показати весь коментар
24.02.2026 17:15 Відповісти
ті " переговори"і так , тотальна імітації для імпотента трампло , який казав , що закінчить війну за один день на посаді
показати весь коментар
24.02.2026 17:20 Відповісти
God wills it, підривайте...
показати весь коментар
24.02.2026 17:13 Відповісти
То атомна бонба, то газопроводи. ***** треба знайти винних у зриві перемовин? Виправдати застосування тактичного ЯО? Чи привід для оголошення неприхованої мобілізації?
показати весь коментар
24.02.2026 17:16 Відповісти
Та то все фігня. Ось справжня новина:

показати весь коментар
24.02.2026 17:16 Відповісти
Треба підривати, і обидва одночано. Щоб не дублювали один одного.
показати весь коментар
24.02.2026 17:17 Відповісти
варто очікувати того підриву від московитів...та хай собі стріляють в ногу
показати весь коментар
24.02.2026 17:20 Відповісти
Слідкуйте за руками! Терорист готується підривати. Хто найголосніше кричить "тримай злодія!" А для рашки це візитна картка, в неї все перевернуто з ніг на голову, починаючи з історії і закінчуючи терактами.
показати весь коментар
24.02.2026 17:21 Відповісти
Нащо нам ті потоки, якщо ми ядрьону бімбу будемо кидати.
показати весь коментар
24.02.2026 17:23 Відповісти
Ну раз х*йло за це заговорило, значить скоро підірвуть...
показати весь коментар
24.02.2026 17:25 Відповісти
Це вже давно потрібно зробити !
показати весь коментар
24.02.2026 17:27 Відповісти
Незабаром їхній газ нікому не буде птрібний і навіть підривати не треба. Будуть ним шарики надувати.
показати весь коментар
24.02.2026 17:30 Відповісти
гебнявий куйло а накуя ж ти разрм з німецькою лахудрою меркель обрізав українську ГТС ,,,?Ви що тоді сучі дітки. були друзями України і українського народу .а чи діяли як вороги???
показати весь коментар
24.02.2026 17:30 Відповісти
Дуже вдале фото. Нагадує щура. загнанного в кут
показати весь коментар
24.02.2026 17:34 Відповісти
Похоже ***** поплыло про денацификацию с демилитаризацией уже не пистит а просит чтобы хоть одну трубу ему оставили, чтобы было как чухнуть с болот.. короче спец операция идёт по плану...
показати весь коментар
24.02.2026 17:40 Відповісти
І далі шо?
показати весь коментар
24.02.2026 17:42 Відповісти
Внадились лазить по тим трубам, тепер нормальним людям думай, що з ними зробить. Оглянутись не вспієш, а їх як мурах налізло...таке, трохи причадяних, звісно, но від того не легше .
показати весь коментар
24.02.2026 17:50 Відповісти
По их оперативной информации, Украинцы кацапам еще и в штаны насрали.
показати весь коментар
24.02.2026 18:10 Відповісти
Щось ****** нозями затупотів, мабуть бабло кінчається...
показати весь коментар
24.02.2026 20:08 Відповісти
***** не розуміє що варіантів де він перемагає нема і не буде
показати весь коментар
24.02.2026 20:34 Відповісти
Значить кацапи таки підірвуть як північні потоки..і самі себе виїбуть у сраку
показати весь коментар
24.02.2026 21:49 Відповісти
 
 