У России одна цель – победа в войне против Украины, – Путин на параде в Москве

В России 9 мая прошел парад в честь "Дня Победы", для которого Кремль просил перемирия. Диктатор Путин выразил уверенность, что победа в войнах "всегда была и будет за Россией".

Как передает Цензор.НЕТ, его выступление цитируют пропагандистские российские СМИ.

Что известно?

Впервые за много лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "текущей ситуацией". Отдельной колонной на параде прошли военные из Северной Кореи.

По данным пропагандистов, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев впервые командует парадом на Красной площади. Это был самый короткий парад в истории — 45 минут.

О войне

Путин снова рассказывает о "противостоянии участников СВО с НАТО" и о том, что "победа всегда будет за нами":

"Залог успеха России — моральная, этическая сила, отвага, сплоченность, способность выдержать все, преодолеть любые испытания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Наше дело правое"".

Пропагандисты подсчитали, что в параде на Красной площади участвуют более тысячи российских военных, воевавших против Украины.

Что предшествовало?