У России одна цель – победа в войне против Украины, – Путин на параде в Москве
В России 9 мая прошел парад в честь "Дня Победы", для которого Кремль просил перемирия. Диктатор Путин выразил уверенность, что победа в войнах "всегда была и будет за Россией".
Как передает Цензор.НЕТ, его выступление цитируют пропагандистские российские СМИ.
Что известно?
Впервые за много лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "текущей ситуацией". Отдельной колонной на параде прошли военные из Северной Кореи.
По данным пропагандистов, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев впервые командует парадом на Красной площади. Это был самый короткий парад в истории — 45 минут.
О войне
Путин снова рассказывает о "противостоянии участников СВО с НАТО" и о том, что "победа всегда будет за нами":
"Залог успеха России — моральная, этическая сила, отвага, сплоченность, способность выдержать все, преодолеть любые испытания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Наше дело правое"".
Пропагандисты подсчитали, что в параде на Красной площади участвуют более тысячи российских военных, воевавших против Украины.
Что предшествовало?
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ о разрешении провести парад россиянам в Москве 9 мая.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая.
- Советник диктатора России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась на временное перемирие до 11 мая и обмен военнопленными с Украиной, который предложил Дональд Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут велетенська рашка пішла на Україну - не таку вже маленьку на фоні країн Європи, але в рази заменьшу і по території, і по кількості населення - яка якщо і отримує допомогу від співчуваючих (не можу їх назвати ані союзниками, ані навіть партнерами), то мляву та не дуже регулярну. І шо? 13-й рік товкуться "в пріхожєй"...
"Пачувствуйтє разніцу"!..
рупь за вход і п'ять за вихід
так що хай західні компанії дєрзають.
.
традиційна кацапська формула початку кінця
.
Так і ****** подохне, у своїх фекаліях - ДНК!!
Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Багато що змінилося за цей час...
Чмо обісцяне, паскуда бункерна.
Там навіть не хочуть чути, що ***** та його касапи в кінцевій меті хочуть знищити і Америку.
Війна московії проти України триває вже довше, ніж радянсько-німецька. «Павтаріть» не виходить. Чотири роки тому вони планували парад у Києві, а тепер просять у Києва дозволу провести святкову демонстрацію у москві.
Ціну війни ми знаємо не з архівних кадрів, художніх фільмів, і не з чорно-білих фотографій. А зі звуку сирен посеред ночі. З траншей та окопів на нашій землі. З дитячих кімнат у зруйнованих будинках. З кладовищ, які за ці роки виросли в кожному українському місті.
Сьогодні світ знову скаже: ніколи знову. Але для нас це не просто історичне гасло. Це питання життя і смерті українського народу. Саме тому свого часу наша команда ухвалила принципове рішення - відмовитися від радянського «дня пабєди» і перейти до європейської традиції Дня пам'яті. Бо між пам'яттю і культом війни - прірва.
В якийсь момент «день перемоги» перестав бути днем пам'яті. І став днем підготовки до наступної війни. Саме на цій ідеології виросло покоління росіян, яке сьогодні прийшло на українську землю як вбивці.
Ми дали цьому явищу точну назву - рашизм. Рашизм - це вже не просто авторитаризм. Це суміш імперіалізму, культу сили, ненависті до свободи, презирства до людської гідності і права сильного вирішувати долю інших народів. І що більше світ бачить Бучу, Маріуполь, Ізюм, Авдіївку, катівні Херсона, викрадених українських дітей - то очевидніше стає страшна правда: рашизм став однією з найближчих ******** форм до того зла, яке Європа вже бачила у вигляді нацизму.
«Ніколи знову» - це не слова. Це вибір, який українці сьогодні оплачують власною кров'ю.
Вічна пам'ять усім, хто загинув у боротьбі за свободу людства. І слава українським героям, які сьогодні продовжують цю боротьбу - за право світу бути мирним, вільним і людяним.
Слава Україні!
Можна посилання, будьласочка
Бо це більше нагадує "день війни" і поклоніння війні.
Нажаль наші диб... комуняки також проводили час від часу такий непотріб на день незалежності замість того щоб зробити якесь свято шоу як у амерів допустим, щоб реально приносило радість а не потикало совковими традиціями.
Російсько-турецька війна 1877 року, фактично, програна, бо її ціллю було не "визволення Болгарії" (це був лише "привід"), а отримання контролю над чорноморсько-середземноморськими протоками. А вона цього не добилася.
Російсько-японську війну 1905 року, програла "всуху" - втратила контроль над Китаєм, і власні території (південні Куріли та половину Сахаліну.
Якби не револючія 1917-го, і вихід з І Світової - просрала-б і цю війну
Потім були "більшовицькі авантюри", успіх у яких якщо і був, то лише тимчасовий та частковий.
У ІІ Світовій, якби не допомога Великобританії та США, на території Росії вже говорили-б, по німецьки...
Авантюра в Кореї призвела до розділу країни та створення КНДР ("клона" сталінізму).
Авантюра в Афганістані зіграла значну роль у розвалі СРСР...
То де ж "пабєди"???!!!
Там, за шкафом 🥱
бо тепер чекати рік ще!
і позитивного виступ дає розуміння що голов підар ваажає Україну субʼєктною , а якщо ваажає голов пвдар то і раби теж почнуть...
Отже потрвбно триматися розвалювати ім заводи і електростанції , а безтолкову масу московитів з часом здолаєм
... московити прийняли що ми є суб"єкт це головне