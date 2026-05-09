РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4803 посетителя онлайн
Новости Заявления Путина об Украине 9 мая в России Цели Путина в Украине
16 143 89

У России одна цель – победа в войне против Украины, – Путин на параде в Москве

путін

В России 9 мая прошел парад в честь "Дня Победы", для которого Кремль просил перемирия. Диктатор Путин выразил уверенность, что победа в войнах "всегда была и будет за Россией".

Как передает Цензор.НЕТ, его выступление цитируют пропагандистские российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Впервые за много лет мероприятие прошло без демонстрации военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "текущей ситуацией". Отдельной колонной на параде прошли военные из Северной Кореи.

По данным пропагандистов, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев впервые командует парадом на Красной площади. Это был самый короткий парад в истории — 45 минут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парад в Москве в этом году может стать самым скромным за всю историю, — CNN

О войне 

Путин снова рассказывает о "противостоянии участников СВО с НАТО" и о том, что "победа всегда будет за нами":

"Залог успеха России — моральная, этическая сила, отвага, сплоченность, способность выдержать все, преодолеть любые испытания. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, которые сегодня выполняют задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Наше дело правое"".

Пропагандисты подсчитали, что в параде на Красной площади участвуют более тысячи российских военных, воевавших против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о войне против Украины: Это "справедливая борьба" за будущее российских детей

Что предшествовало?

Автор: 

москва (3053) парад (671) путин владимир (32450) россия (97465) война в Украине (8209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
У гітлера, теж такі ж промови були перед насєлєнієм, а воно он, як усе закінчилося, і для нього, і для насєлєнія….
показать весь комментарий
09.05.2026 11:05 Ответить
+19
При будь якому розкладі завершення війни Захід РФ поховає... довгострокову шансів в РФ залишитись такою країною якою вона є зараз нуль, монстра вбиватимуть усі....
показать весь комментарий
09.05.2026 11:05 Ответить
+14
Так що - пора Путіна "привлекать к угаловнай атветственнасти"? Адже у Росії не "війна", а "СВО"!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У гітлера, теж такі ж промови були перед насєлєнієм, а воно он, як усе закінчилося, і для нього, і для насєлєнія….
показать весь комментарий
09.05.2026 11:05 Ответить
Так. Але невелика (принаймні порівнянна з сусідами по Європі) Німеччина тоді позахапувала майже усіх сусідів, потім наїхала на велетенський срср, віджала майже чверть і від нього, і тільки тоді, коли усі разом (з Великобританією, Штатами, Австралією та іншими членами коаліції) навалилися та ще й справжнім ленд-лізом допомогли, спіймала облизня.
А тут велетенська рашка пішла на Україну - не таку вже маленьку на фоні країн Європи, але в рази заменьшу і по території, і по кількості населення - яка якщо і отримує допомогу від співчуваючих (не можу їх назвати ані союзниками, ані навіть партнерами), то мляву та не дуже регулярну. І шо? 13-й рік товкуться "в пріхожєй"...
"Пачувствуйтє разніцу"!..
показать весь комментарий
09.05.2026 14:57 Ответить
У 20 столітті діяла Антигітлерівська КАОЛІЦІЯ, а у 21 столітті поки ще існує КАОЛІЦІЯ охочих…. З КабМіндічами на чолі з оманським рятівником вагнерівців та беркутні, ригоАНАЛІВ і їх памощнікаф-вертухаїв….
показать весь комментарий
09.05.2026 17:21 Ответить
Все так але з гітлером не вели переговорів його просто знищили та на гітлера було 13 замахів на путіна нуль. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Навіть видав спеціальний наказ про заборону ударів по Параду Прутіна щоб ніхто часом не знищив військового злочинця та головнокомандувача окупаційних військ Прутіна та не закінчив таким чином геноцидну війну. Так що несхоже що путін закінчить як гітлер.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:10 Ответить
При будь якому розкладі завершення війни Захід РФ поховає... довгострокову шансів в РФ залишитись такою країною якою вона є зараз нуль, монстра вбиватимуть усі....
показать весь комментарий
09.05.2026 11:05 Ответить
Вони через тиждень всі аж бігом будуть торгувати з кацапами. Невже хтось і досі не зрозумів цього?
показать весь комментарий
09.05.2026 13:05 Ответить
Чому через тиждень? Невідомий Вова з плівок міндіча вже давно запустив нафтопровід по перекачці російської нафти до Європи. Ви не знаєте, що то за Вова?
показать весь комментарий
09.05.2026 13:57 Ответить
інвестиція в рашку:

рупь за вход і п'ять за вихід

так що хай західні компанії дєрзають.

.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:09 Ответить
Це вже дискридитація "сво" чи ще ні?
показать весь комментарий
09.05.2026 11:06 Ответить
"мы сильны как никогда"

традиційна кацапська формула початку кінця

.
показать весь комментарий
09.05.2026 14:10 Ответить
Гітлер, і хусейн, і асад, і Каддафі, і пол Пот, теж саме мололи язиками для насєлєнія, яке палітікай не інтєрєсаваліся …. Світ це проходив і 20-21 столітті!! З концтаборами і ГУЛАГАМИ КардЛАГом, Кдбшними психушками та члЄНАМІ сімей врагов народа- полоненими краснаармейцамі….!!!
Так і ****** подохне, у своїх фекаліях - ДНК!!
показать весь комментарий
09.05.2026 17:06 Ответить
Поняли ухылесы .Так что на близкий мир вот-вот в перспективе можете не рассчитывать. Разве что на русский который по факту является той же войной
показать весь комментарий
09.05.2026 11:06 Ответить
Всі давно все зрозуміли... і розраховувати на мир віддавши РФ Донбас це себе обманути... Реально пуйла влаштує лише так, Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу.
Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
показать весь комментарий
09.05.2026 11:11 Ответить
Цей план ніхто виконувати не буде. Не ведіться на дешеві викиди.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:19 Ответить
Цей варіант також влаштовує пуйла, війна без кінця доки не буде ось так... або доки не здохне пуйло...
показать весь комментарий
09.05.2026 11:22 Ответить
***** НЕ влаштовує жоден варіант закінчення війни.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:35 Ответить
а хто такий куйло.що світ має дивитися на те.що куйла влаштовує???
показать весь комментарий
09.05.2026 11:53 Ответить
но пока разподилу всей Украйоны,мешает всего лишь одна маленькая токмачка,вотт как захватят это мегаукреп район сразу потом и киев за неделю и львовв,да что там львов сразу лондон,вот только этой армаде 3 мира надо как то это токмачку взять,уже 500 дней берут все никак...а потом как ухххх...есчо просто не начинали,прказа не было)))))кацапские клоуны могут мечтать хоть о захвате марса,щеки они до самой своей смерти будут надувать,но реальность она другая)
показать весь комментарий
09.05.2026 11:21 Ответить
Походу не все и карта у тебя неточная и устаревшая тут еще со времен АТО ибо как же без Киева матери городов русских😁
показать весь комментарий
09.05.2026 11:22 Ответить
Дату "новини" бачили?
Багато що змінилося за цей час...
показать весь комментарий
09.05.2026 15:00 Ответить
от не хочуть кляті ухілеси свої робочі місця індусам віддавати
показать весь комментарий
09.05.2026 11:24 Ответить
Ага и поэтому по спокойным европах ухылесы заныкались (,а те кто не успел Тысу штурмуют )и ни в жизнь говорят в Украину не вернутся даже после войны , и даже чтобы индусов сюда на их пустующие места не понавезли😁
показать весь комментарий
09.05.2026 11:31 Ответить
Судячи по тому що відбувається у ху..ла інший план довга війна, щоб на ній загинули більшість чоловіків, знищення території, а потім масове заселення проросійськими індусами території щоб українці втратили ідентичність.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:30 Ответить
Та нахіба воно треба? Краще позавозити україномовних негрів.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:02 Ответить
тим більше, що в зе-сброді вже один такий є, буде їх командир!
показать весь комментарий
09.05.2026 16:10 Ответить
так хто такий "ухилєс" згідно законів України ???
показать весь комментарий
09.05.2026 11:51 Ответить
Так що - пора Путіна "привлекать к угаловнай атветственнасти"? Адже у Росії не "війна", а "СВО"!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:08 Ответить
Потужно нахлобучіли Зелемськага діди-педофіли Трамп та Путін. Була підозра, що Путін може здохнуть фізично без парада, но Вова Зельонській його врятував.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:11 Ответить
а в києві не дядько, а як було раніше, дідько, чорт зелений
показать весь комментарий
09.05.2026 12:22 Ответить
***** для цього дзвонило Трампу клянчило перемир'я на "9 мая" щоб оце сказати своїм ватникам з трибуни кунсткамери Членіна..
Чмо обісцяне, паскуда бункерна.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:12 Ответить
Зеля і Тромб підтримують Ху'йла в цьому, судячи з того що вони ОФІЦІЙНО дозволили Ху'йлу і СВОлочам провести цей парад. Це просто ГАНЬБА і зрада України
показать весь комментарий
09.05.2026 11:13 Ответить
А как бы они смогли ему помешать ну вот чесно .Москву прикрывает три кольца пво и один -два дрона прорвавшиеся(если бы они еще и сумели прорваться) туда мало что смогли бы сделать .Про ракеты я уже и не говорю ибо баллистики своей у нас еще нет.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:26 Ответить
Ну по перше балістика у нас вже повинна бути або ЗЕ-брехуна потрібно гнати в шию. А по друге даже якщо б якийсь самий маленький фонерний дрон з кілограмом собачого гівна полетів в сторону моцкви то і Ху'йло і всі його Z-фашисти не чекали б прильоту а самі бігли б один одного ************ ліктями і давлячи по головам бігли б у підвали як щурі. Ото була б вистава.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:24 Ответить
Ослан ************* видно забыл про операцию "паутина",дроны в небольшой фуре уже были в мац кве
показать весь комментарий
09.05.2026 12:32 Ответить
Тисяча полонених вояків, не диванних, як ти, а справжніх, сьогодні повернуться до дому. Нехай крокують там лапті по деревʼяній, ми дозволяємо.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:25 Ответить
По перше, хто віддав тисячу полонених? Чи ти повірив Ху'йлу на слово? Завтра замість полонених на Київ, Одесу і Дніпро тисяча ракет полетить. По друге, прикинь скільки тисяч українців загине після цих трьох днів які ми дали рашистам на відпочинок і перегрупіровку. І по третє, сам факт що Україна і сша офіційно благословили Ху'йла на війну з Україною і Європою, як заявив сам Ху'йло.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:56 Ответить
А якщо віддасть, будеш вибачатися? Визнаєш, що ти лох попуканий?
показать весь комментарий
09.05.2026 14:19 Ответить
Яка, *****, у ************* тисяча ракет? Розмішнив. Якщоб вони могли, то воно би вже все летіло. Чи ти вважаєш, що вони себе стримують і за уралом стоїть зауральска армія😁
показать весь комментарий
09.05.2026 14:31 Ответить
Ага уже давно не было массированных запусков ракет под сотню и больше за раз ,а в начале запускали залпами по сто и более каждую неделю.Выдыхаются кацапчики уже и работают с колес
показать весь комментарий
09.05.2026 21:01 Ответить
Ну, для цього треба знову клянчити у Трампа зєлін наказ, яким зєля дозволить росії перемогти Україну.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:14 Ответить
Короче. Кіна не буде, розходемось і ну його нах.й шкода потратив пів ночі на обіцянки зеленого підераса
показать весь комментарий
09.05.2026 11:17 Ответить
На Потомаку в White House цієї мети не захочуть почути.

Там навіть не хочуть чути, що ***** та його касапи в кінцевій меті хочуть знищити і Америку.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:18 Ответить
Чомусь згадалась фотохроніка як Гітлер фолькштурмівських хлопчиків 10-12 років з фаустпатронами в руках напередодні свого отруєння перед бункером "мотивував"...
показать весь комментарий
09.05.2026 11:22 Ответить
расія жодної війни не виграла, як лягла під монголо-татар 800 років тому, так з тих пір лише псує життя сусідам бандитськими набігами, які в результаті закінчуються морями крові і горами трупів, а орки ще більше опускаються до біоістот-нелюдів.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:23 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15432 Петро Порошенко:
Війна московії проти України триває вже довше, ніж радянсько-німецька. «Павтаріть» не виходить. Чотири роки тому вони планували парад у Києві, а тепер просять у Києва дозволу провести святкову демонстрацію у москві.
Ціну війни ми знаємо не з архівних кадрів, художніх фільмів, і не з чорно-білих фотографій. А зі звуку сирен посеред ночі. З траншей та окопів на нашій землі. З дитячих кімнат у зруйнованих будинках. З кладовищ, які за ці роки виросли в кожному українському місті.
Сьогодні світ знову скаже: ніколи знову. Але для нас це не просто історичне гасло. Це питання життя і смерті українського народу. Саме тому свого часу наша команда ухвалила принципове рішення - відмовитися від радянського «дня пабєди» і перейти до європейської традиції Дня пам'яті. Бо між пам'яттю і культом війни - прірва.
В якийсь момент «день перемоги» перестав бути днем пам'яті. І став днем підготовки до наступної війни. Саме на цій ідеології виросло покоління росіян, яке сьогодні прийшло на українську землю як вбивці.
Ми дали цьому явищу точну назву - рашизм. Рашизм - це вже не просто авторитаризм. Це суміш імперіалізму, культу сили, ненависті до свободи, презирства до людської гідності і права сильного вирішувати долю інших народів. І що більше світ бачить Бучу, Маріуполь, Ізюм, Авдіївку, катівні Херсона, викрадених українських дітей - то очевидніше стає страшна правда: рашизм став однією з найближчих ******** форм до того зла, яке Європа вже бачила у вигляді нацизму.
«Ніколи знову» - це не слова. Це вибір, який українці сьогодні оплачують власною кров'ю.
Вічна пам'ять усім, хто загинув у боротьбі за свободу людства. І слава українським героям, які сьогодні продовжують цю боротьбу - за право світу бути мирним, вільним і людяним.

Слава Україні!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:28 Ответить
Дааа, по параду было видно, что в победу болот не верят уже сами болотные твари, такого убожества на моЦкве 9 мая ещё не бывало, чмоня он же ***** похоже добьёт тот свой *****бад окончательно и бесповоротно а как ***** в конце парада бусифицировали это вообще песня.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:28 Ответить
А що, комусь таки вдалося зняти кіно???
Можна посилання, будьласочка
показать весь комментарий
09.05.2026 13:19 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2026 11:30 Ответить
В України одна мета знищення рашиської імперія зла ,а тебе варвара як і кривавих рашиських виродків повісити.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:32 Ответить
А вони точно пам'ятають, що "святкують"?

Бо це більше нагадує "день війни" і поклоніння війні.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:36 Ответить
Та ця вакханалія була придумана при совку для грізного показу заходу радянського озброєня. Потім колишні кгбісти нічого іншого не придумали як продовжити традицію.

Нажаль наші диб... комуняки також проводили час від часу такий непотріб на день незалежності замість того щоб зробити якесь свято шоу як у амерів допустим, щоб реально приносило радість а не потикало совковими традиціями.
показать весь комментарий
09.05.2026 11:49 Ответить
Придумали в совку, але паради були не 9 травня, а 7 листопада. 9 травня були всього декілька раз за всю післявоєнну історію СРСР. 85 і 90 роки. І сорок якийсь. А відзначали мітінгами з середини 60-х. Я почав в школу ходити.
показать весь комментарий
09.05.2026 13:31 Ответить
Абсолютно вірно це поклоніння війні та Марсу. Навіть Храм війни ( головний храм російської армії, парк патріот ) побудували, більш схожий на храм сатани ніж на християнський храм. Головна святиня в ньому це фуражка гітлера.
показать весь комментарий
09.05.2026 17:23 Ответить
Кацапські виблRдки нахабно вдерлися до чужої країни і з великим подивом і обуренням отримали там пNздюлей від "агресивної сили".
показать весь комментарий
09.05.2026 11:37 Ответить
обсосались своими ПОГРОЗАМИ ???? ОБСОСАЛИСЬ !!!)))
показать весь комментарий
09.05.2026 11:40 Ответить
Цікаво - а які саме війни "вигравала Росія, САМА, за останні століття? Кримську війну (яку сама ж і ініціювала), програла "всуху", і її "загнали під шконку" - вона, навіть, втратила право мать військовий флот на Чорному морі.
Російсько-турецька війна 1877 року, фактично, програна, бо її ціллю було не "визволення Болгарії" (це був лише "привід"), а отримання контролю над чорноморсько-середземноморськими протоками. А вона цього не добилася.
Російсько-японську війну 1905 року, програла "всуху" - втратила контроль над Китаєм, і власні території (південні Куріли та половину Сахаліну.
Якби не револючія 1917-го, і вихід з І Світової - просрала-б і цю війну
Потім були "більшовицькі авантюри", успіх у яких якщо і був, то лише тимчасовий та частковий.
У ІІ Світовій, якби не допомога Великобританії та США, на території Росії вже говорили-б, по німецьки...
Авантюра в Кореї призвела до розділу країни та створення КНДР ("клона" сталінізму).
Авантюра в Афганістані зіграла значну роль у розвалі СРСР...
То де ж "пабєди"???!!!
показать весь комментарий
09.05.2026 11:51 Ответить
То де ж "пабєди"???!!
Там, за шкафом 🥱
показать весь комментарий
09.05.2026 12:01 Ответить
..........................
показать весь комментарий
09.05.2026 12:08 Ответить
Все таки треба будо вєбать!
бо тепер чекати рік ще!
і позитивного виступ дає розуміння що голов підар ваажає Україну субʼєктною , а якщо ваажає голов пвдар то і раби теж почнуть...
Отже потрвбно триматися розвалювати ім заводи і електростанції , а безтолкову масу московитів з часом здолаєм
... московити прийняли що ми є суб"єкт це головне
показать весь комментарий
09.05.2026 11:53 Ответить
Україна напала на расєю? 🤔🥱
показать весь комментарий
09.05.2026 11:59 Ответить
Тю, бл@дь, так ми ж навіть не німці, чого це ми #уйлу як кістка посеред горла? Ми ж ще вчора були "адіннарод", а що ж трапилось? Вже навіть не перемога над ненавистним Заходом, а якісь сало-шароварні хвошизди-націоналісти штрашніші за чорта - та шо ж такоє?
показать весь комментарий
09.05.2026 12:02 Ответить
Душить котов. НАТО в кордони 1997 вже неактуально.
показать весь комментарий
09.05.2026 12:26 Ответить
А тупорилі українці в 2019 голосували за мир з рашкою, коли їм у всі вуха говорили рашисти хочуть вас убити. Який бл мир, яке бл розведення, який бл неук і клован вовошка
показать весь комментарий
09.05.2026 12:26 Ответить
Якби скрепоносні з болота разом з дідом- шизофреніком прислухались до своїх пророків (взяти Джохара Дудаєва),що Україна буде останнім цвяхом в кришці гроба недоімперської паРаші то і цю війну під назвою "есвео" ви не починали. Слава паРаші в составі Китая!
показать весь комментарий
09.05.2026 12:32 Ответить
Готуйте кімнату на канатчиковой дачі. Там замість щоб поїсти, помитися ,вколотися і забути вся божевільна лікарня рашка біля екранів 9 травня зібралася. Їм вождя пуйла не дістає
показать весь комментарий
09.05.2026 12:40 Ответить
Вже б давно потрібно забути помпезності святкування цього дня. Будь яка війна приносить багато горя, особливо потім переможеним. Як кажуть - переможців не судять. Цей день має пройти тихо, спокійно. В кого і воювали предки, той в невимушеній атмосфері повинен пом'янути їх. А не влаштовувати паради. Для кого вони? Адже фронтовиків залишилось одиниці. Немає чим хвалитись на болотах, ось вони і кожного року святкують....
показать весь комментарий
09.05.2026 12:54 Ответить
А якщо що, то наступного року ми знову замовимо у трампакса нашийник на зеленського
показать весь комментарий
09.05.2026 13:05 Ответить
Собачий тренувальний з електрошокером не підійде?
показать весь комментарий
09.05.2026 13:07 Ответить
Оскільки Україна вирішила не бомбити парад звичайною зброєю,то можна ж було з дрона фекаліями розпирскати(((Уявляєте,***** говорить,а на голову йому і оточенню гімно ріденьке))Хоча могли трактувати як атака біологічною зброєю))Та не сталося((((
показать весь комментарий
09.05.2026 13:16 Ответить
А це воно на фото? Щось не схоже. Чергового клона вирішили підставити. Бо зеленськийнападе.
показать весь комментарий
09.05.2026 13:34 Ответить
Горбатого тільки могила виправить...
показать весь комментарий
09.05.2026 14:02 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2026 14:33 Ответить
На трибуне клон?
показать весь комментарий
09.05.2026 16:54 Ответить
Ну-ну. Київ за 3 дні вже був...
показать весь комментарий
09.05.2026 17:24 Ответить
Ось що трампівська допомога живильна - з росіянами робить. Як тільки рижий ПДФО підняв нафту до 120$, так росіяни вже забули за спад економіки і готові воювати до пабєди.
показать весь комментарий
10.05.2026 00:46 Ответить
 
 