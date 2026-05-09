Парад в Москве в этом году может стать самым скромным за всю историю, - CNN
Российский парад 9 мая, который традиционно служит демонстрацией военной мощи Кремля, в этом году проходит в значительно сокращенном формате.
Як сообщает CNN.
По данным российского Минобороны, на Красной площади не будут демонстрировать тяжелую военную технику, объясняя это "текущей оперативной ситуацией". Отдельные атаки дронов фиксировались даже в районе Москвы, что дополнительно повлияло на формат мероприятий.
На фоне угроз в столице РФ усилили меры безопасности – в городе заметили развернутые системы ПВО, а мобильные операторы предупредили о возможных ограничениях интернета и связи.
"Путин любит выглядеть так, будто он контролирует ситуацию, и хочет, чтобы российское государство выглядело сильным, а это не тот сигнал, который он посылает", — заявил профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.
Ограничения для прессы
Кремль также ограничил доступ международных журналистов к освещению парада. Часть аккредитаций была ограничена, а некоторым СМИ, в частности CNN, фактически запретили присутствие, объясняя это участием только "ведущих вещателей".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что формат мероприятия сокращен и количество журналистов ограничено.
Меньше иностранных гостей
В этом году парад посетит меньше иностранных лидеров и делегаций, чем в предыдущие годы. Среди присутствующих — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии султан Ибрагим Искандар и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на переговоры, однако, по его словам, участия в самом параде он не будет принимать.
В России растет усталость от войны
На фоне экономических трудностей и все более жестких внутренних ограничений в России, по данным CNN, усиливаются настроения усталости от войны против Украины. Некоторые жители Москвы открыто говорят об изнурении войной и ее последствиями.
"Уже пора. Люди умирают, финансы исчезают, и вводятся всевозможные ограничения", — отметил один из жителей столицы.
Подобные настроения, по наблюдениям журналистов, постепенно становятся более заметными даже в крупных городах России.
Профессор международных отношений Нина Хрущева считает, что российские власти все больше обеспокоены рисками для безопасности. По ее словам, "параноя царит на каждом шагу", а Кремль особенно реагирует на атаки беспилотников и общие вызовы безопасности, которые усилились во время войны.
Даже среди части населения на оккупированных территориях, ранее поддерживавшей российскую символику, появляются призывы к прекращению боевых действий.
"Страдают люди. Война — это плохо для всех", — сказала жительница оккупированного Новоазовска Галина.
По оценкам CNN, сочетание экономического давления, военных потерь и угроз безопасности постепенно формирует в российском обществе ощущение истощения и неопределенности относительно дальнейшего хода войны.
У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://t.me/kpszsu/61592 Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.
Урочисте святкування дня народження Адольфа Гітлера (20 квітня) в часи Третього Рейху (1933-1945) було перетворено на масштабне державне свято, яке слугувало елементом культу особи фюрера та нацистської пропаганди. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Основні характеристики святкувань:
Сакралізація дати: З 1933 року 20 квітня набуло статусу загальнонаціонального свята, яке супроводжувалося маршами, промовами та культом особи, оркестрованим Йозефом Геббельсом.Масові заходи: Обов'язковими елементами були військові паради, авіапокази Люфтваффе (починаючи з 1934 р.), зупинка фабрик та вивішування прапорів.Участь молоді: Напередодні, 19 квітня, проходили масові церемонії посвяти в Гітлер'югенд, де понад мільйон юних нацистів присягали на вірність.Культ особи: Школярі дарували квіти, а по радіо постійно звучали оди "вічному вождю". [https://www.eurofest.org.ua/den-narodzhennya-gitlera-20-kvitnya-v-tini-istoriyi/ 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Після 1943 року почалося "звертання "урочистостей". А в 1945-му "святкування" було проведене в підземеллі бункеру... По аналогії - у кацапів , зараз - десь 1944-й...
- ДСВ: не "асвабаждєніє", а битва двох тоталітарно-геноцидних режимів, один з яких переміг завдяки допомозі демократичних країн, на яких напав інший. Тепер він досі тероризує сусідів
- Куліковська битва: не "асвабаждєніє Русі" [Русь - це Україна {і нині окупована Білорусь}]", а допомога від московитів своєму хану Тохтамишу перемогти бунтівного полководця Мамая [Тохтамиш доречі через два роки маленьку дерев'яну москву і спалив]
- Льодове побоїще: маленька за масштабами битва, де монголький холуй Алєксандр Нєвскій переміг невеличкий контингент німецьких рицарів-хрестоносців
