Парад в Москве в этом году может стать самым скромным за всю историю, - CNN

Российский парад 9 мая, который традиционно служит демонстрацией военной мощи Кремля, в этом году проходит в значительно сокращенном формате.

По данным российского Минобороны, на Красной площади не будут демонстрировать тяжелую военную технику, объясняя это "текущей оперативной ситуацией". Отдельные атаки дронов фиксировались даже в районе Москвы, что дополнительно повлияло на формат мероприятий.

На фоне угроз в столице РФ усилили меры безопасности – в городе заметили развернутые системы ПВО, а мобильные операторы предупредили о возможных ограничениях интернета и связи.

"Путин любит выглядеть так, будто он контролирует ситуацию, и хочет, чтобы российское государство выглядело сильным, а это не тот сигнал, который он посылает", — заявил профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Ограничения для прессы

Кремль также ограничил доступ международных журналистов к освещению парада. Часть аккредитаций была ограничена, а некоторым СМИ, в частности CNN, фактически запретили присутствие, объясняя это участием только "ведущих вещателей".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что формат мероприятия сокращен и количество журналистов ограничено.

Меньше иностранных гостей

В этом году парад посетит меньше иностранных лидеров и делегаций, чем в предыдущие годы. Среди присутствующих — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии султан Ибрагим Искандар и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на переговоры, однако, по его словам, участия в самом параде он не будет принимать.

В России растет усталость от войны

На фоне экономических трудностей и все более жестких внутренних ограничений в России, по данным CNN, усиливаются настроения усталости от войны против Украины. Некоторые жители Москвы открыто говорят об изнурении войной и ее последствиями.

"Уже пора. Люди умирают, финансы исчезают, и вводятся всевозможные ограничения", — отметил один из жителей столицы.

Подобные настроения, по наблюдениям журналистов, постепенно становятся более заметными даже в крупных городах России.

Профессор международных отношений Нина Хрущева считает, что российские власти все больше обеспокоены рисками для безопасности. По ее словам, "параноя царит на каждом шагу", а Кремль особенно реагирует на атаки беспилотников и общие вызовы безопасности, которые усилились во время войны.

Даже среди части населения на оккупированных территориях, ранее поддерживавшей российскую символику, появляются призывы к прекращению боевых действий.

"Страдают люди. Война — это плохо для всех", — сказала жительница оккупированного Новоазовска Галина.

По оценкам CNN, сочетание экономического давления, военных потерь и угроз безопасности постепенно формирует в российском обществе ощущение истощения и неопределенности относительно дальнейшего хода войны.

