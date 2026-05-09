Новости 9 мая в России
Парад в Москве в этом году может стать самым скромным за всю историю, - CNN

CNN об изменении формата парада Путина

Российский парад 9 мая, который традиционно служит демонстрацией военной мощи Кремля, в этом году проходит в значительно сокращенном формате.

По данным российского Минобороны, на Красной площади не будут демонстрировать тяжелую военную технику, объясняя это "текущей оперативной ситуацией". Отдельные атаки дронов фиксировались даже в районе Москвы, что дополнительно повлияло на формат мероприятий.

На фоне угроз в столице РФ усилили меры безопасности – в городе заметили развернутые системы ПВО, а мобильные операторы предупредили о возможных ограничениях интернета и связи.

"Путин любит выглядеть так, будто он контролирует ситуацию, и хочет, чтобы российское государство выглядело сильным, а это не тот сигнал, который он посылает", — заявил профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Ограничения для прессы

Кремль также ограничил доступ международных журналистов к освещению парада. Часть аккредитаций была ограничена, а некоторым СМИ, в частности CNN, фактически запретили присутствие, объясняя это участием только "ведущих вещателей".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что формат мероприятия сокращен и количество журналистов ограничено.

Меньше иностранных гостей

В этом году парад посетит меньше иностранных лидеров и делегаций, чем в предыдущие годы. Среди присутствующих — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии султан Ибрагим Искандар и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на переговоры, однако, по его словам, участия в самом параде он не будет принимать.

В России растет усталость от войны

На фоне экономических трудностей и все более жестких внутренних ограничений в России, по данным CNN, усиливаются настроения усталости от войны против Украины. Некоторые жители Москвы открыто говорят об изнурении войной и ее последствиями.

"Уже пора. Люди умирают, финансы исчезают, и вводятся всевозможные ограничения", — отметил один из жителей столицы.

Подобные настроения, по наблюдениям журналистов, постепенно становятся более заметными даже в крупных городах России.

Профессор международных отношений Нина Хрущева считает, что российские власти все больше обеспокоены рисками для безопасности. По ее словам, "параноя царит на каждом шагу", а Кремль особенно реагирует на атаки беспилотников и общие вызовы безопасности, которые усилились во время войны. 

Даже среди части населения на оккупированных территориях, ранее поддерживавшей российскую символику, появляются призывы к прекращению боевых действий.

"Страдают люди. Война — это плохо для всех", — сказала жительница оккупированного Новоазовска Галина.

По оценкам CNN, сочетание экономического давления, военных потерь и угроз безопасности постепенно формирует в российском обществе ощущение истощения и неопределенности относительно дальнейшего хода войны.

+13
А що верховне скаже на цей факт? Чи "ето другоє"?

У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://t.me/kpszsu/61592 Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.
09.05.2026 10:18 Ответить
+12
Світ зійшов з розуму, дозволивши цей парад терористів які вбивали, гвалтували і калічили українців і їхніх дітей. Пропоную всіх вбивць, терористів, гвалтівників і маніяків випустити на вулиці і пройти парадом по містах всіх країн. Тромб доречі теж може вивести своїх педофілів на свій парад Епштейна
09.05.2026 10:24 Ответить
+10
І це ще нехай дякують, що взагалі дозволили його провести. Ну і 1000 бранців, це 1000 бранців. Аби там таксистів лугандонських не було…
09.05.2026 10:24 Ответить
Обидва Вови - то є кінчені БРЕХУНИ і варті в цьому один одного!

Звісно , молодшого Вову , брехати ( а може ще й нюхати ) навчили ще на початку 2000-х в КГБшно-ФСБшної Академії Гумора КВН імені Маслякова ... нехай Саша гарно себе почуває на концерті Кабздона!
09.05.2026 11:00 Ответить
а що він взагалі може сказати без суфлера ми бачили в ..оральному.. кабінеті білого дому --- ото увесь його дипломатичний хист . тільки понти просроченого зельця коштували нам недоотриманням ракет . снарядів і розвідданих --- він думає якщо його регулярно облизує урсула то він пуп європи але це далеко не так особливо в сша
09.05.2026 18:07 Ответить
Щоб остаточно деморалізувати і придушити кацапню ***** мав би провести парад ФСБ на Геленвагенах. Сотні чорних позашляховиків справили б на убогу уяву кацапів правильне враження.
09.05.2026 10:21 Ответить
Цей момент, перебування 9 травня, на отій площі, зокрема на стіні саркофагу ****** з кількома особами, такий же стрємітельний і короткочасний, як і його прояви нервової діареї !! Стрімкої, рідкої та непереборної!!! Природнє явище, у сируна прутіна!
09.05.2026 11:40 Ответить
Ви реально думаєте що Зеля насмілився би пустити безпілотники чи ракети по москві у день параду ?
Все схоже на анекдот і надування рейтингу.
А за бранців можна Трампу подякувати, це він домовився. Зебіл же їх у полон здав.
09.05.2026 10:41 Ответить
Звісно реально, навіть сумніву нема. А щоб москвороті зробили, що вони ще не робили? Вони тільки рякать можуть та дрістати з підливою в портки. Це всім притомним було ясно, а непритомним стало ясно за 4+ роки.
09.05.2026 10:53 Ответить
А коли ми атакували москву як кацапи Київ. Ну хоч приблизно. Нагадайте.
Тоді я з вами погоджусь
09.05.2026 15:14 Ответить
Репожери були змушені відкупитися людьми. Як щоб вони вважали, що хрипатмй не *****, ніяких обмінів би не було.
09.05.2026 10:55 Ответить
А рижу бібізяну треба нахер посилати, вона ні чого не вирішує вже.
09.05.2026 11:01 Ответить
плешивый удмурт ***** и два жополиза - бульба и токай. И да еще ряженные ветераны. Все как всегда
09.05.2026 10:32 Ответить
Ну так достатньо ОЦЬОГО:
Урочисте святкування дня народження Адольфа Гітлера (20 квітня) в часи Третього Рейху (1933-1945) було перетворено на масштабне державне свято, яке слугувало елементом культу особи фюрера та нацистської пропаганди. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Основні характеристики святкувань:
Сакралізація дати: З 1933 року 20 квітня набуло статусу загальнонаціонального свята, яке супроводжувалося маршами, промовами та культом особи, оркестрованим Йозефом Геббельсом.Масові заходи: Обов'язковими елементами були військові паради, авіапокази Люфтваффе (починаючи з 1934 р.), зупинка фабрик та вивішування прапорів.Участь молоді: Напередодні, 19 квітня, проходили масові церемонії посвяти в Гітлер'югенд, де понад мільйон юних нацистів присягали на вірність.Культ особи: Школярі дарували квіти, а по радіо постійно звучали оди "вічному вождю". [https://www.eurofest.org.ua/den-narodzhennya-gitlera-20-kvitnya-v-tini-istoriyi/ 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]

Після 1943 року почалося "звертання "урочистостей". А в 1945-му "святкування" було проведене в підземеллі бункеру... По аналогії - у кацапів , зараз - десь 1944-й...
09.05.2026 10:33 Ответить
Наступного року найпомпезніший, буде їхати наша військова техніка, а от Путіна вже не буде.
09.05.2026 10:43 Ответить
Короче кіна не буде розходемось і ну його ***** шкода потратив пів ночі на обіцянки зеленого підераса
09.05.2026 10:43 Ответить
Скукожився.
09.05.2026 10:49 Ответить
Краще якщо він був би найгучнішім. Кілотонн 200 достатньо було б 🤔
09.05.2026 10:50 Ответить
Парад, мабуть, уже закінчився - в Харкові п'ять хвилин тому пролунала повітряна тривога.
09.05.2026 10:53 Ответить
Ну так 50 минут епта, а больше пу и не нужно было и про три дня обещанной тишины можете забыть . Дальше все в обычном ракетно -шахедном режиме . Хотя нет наоборот шахедно-ракетном ибо ракет мало уже. Хорошо что 1000 пленных хоть обменять удалось
09.05.2026 11:19 Ответить
Этот день победы мы пробежали, как смогли....
09.05.2026 10:55 Ответить
Якийсь абсурд: люди відзначають якусь подію, яка скоро майже як 100 років тому була. З таким успіхом можна і куликівську битву з льодовим побоїщем на пару святкувати. А найголовніше: відзначають злочинний режим, який на пару з гітлером розвязав другу світову війну і утилізував в пусту десятки міліонів своїх громадян. З боку дивишся - діагноз.
09.05.2026 12:33 Ответить
Всі три згадані Вами події є прикладами спотворення історії московитами і створенням з них історичних міфів-культів:
- ДСВ: не "асвабаждєніє", а битва двох тоталітарно-геноцидних режимів, один з яких переміг завдяки допомозі демократичних країн, на яких напав інший. Тепер він досі тероризує сусідів
- Куліковська битва: не "асвабаждєніє Русі" [Русь - це Україна {і нині окупована Білорусь}]", а допомога від московитів своєму хану Тохтамишу перемогти бунтівного полководця Мамая [Тохтамиш доречі через два роки маленьку дерев'яну москву і спалив]
- Льодове побоїще: маленька за масштабами битва, де монголький холуй Алєксандр Нєвскій переміг невеличкий контингент німецьких рицарів-хрестоносців
09.05.2026 18:18 Ответить
Вонючее ссыкливое зеленое дерьмо слилось еще вчера. Из любой выигрышной ситуации это чмо выйдет проигравшим. Какой-то еврей неправильный. Не выторговал ни хрена. Русня получила парад, 1000 своих пленных, которые пойдут опять на фронт, и время 3 дня чтобы после парада развезти обратно все свое ПВО. А мы только 1000 пленных, которые на фронт не пойдут. Ну, и, пару слов типа "Гут Вольдемар, гут" от Трампа.
Зато, указ издал смешной. Типа, унизил *****. Ну и кто в такой ситуации унизился?
09.05.2026 12:56 Ответить
Нет, тут,,пожалуй, я не соглашусь, - смотрел я тот парад, не убедительный он какой-то... Даже вроде бы как позорный... Ни тебе суворовцев, ни тебе нахимовцев... Даже барабанщики покидали красную площадь, забыв, что им вроде бы как следовало использовать свои инструменты для создания бодрых звуков... Но не сложилось как-то... Наверное, при ритме марша "а теперь бегом"- уже не до звуков... От первых знамён до последних тихих барабанщиков - ну минут 10 от силы...Это вроде уже как и не парад вовсе...
09.05.2026 14:26 Ответить
Я чекав, що можливо наші хакери підключаться до гучномовців на красній площі і включать на всю потужність рев протиповітряної сирени та голос, щоб всі хто може ховалися в сховища. Було б дешево, ефектно і ганебно для орків.
09.05.2026 15:52 Ответить
Засрали всю стрічку парадом орків, нахіба воно нам
09.05.2026 18:38 Ответить
Мені тільки цікаво, чому ноги так неприродно вигинаються)))
09.05.2026 19:09 Ответить
 
 