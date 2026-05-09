Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN

Російський парад 9 травня, який традиційно використовується як демонстрація військової сили Кремля, цього року проходить у значно обмеженому форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними російського Міноборони, на Красній площі не демонструватимуть важку військову техніку, пояснюючи це "поточною оперативною ситуацією". Окремі атаки дронів фіксувалися навіть у районі Москви, що додатково вплинуло на формат заходів.

На тлі загроз у столиці РФ посилили заходи безпеки – у місті помітили розгорнуті системи ППО, а мобільні оператори попередили про можливі обмеження інтернету та зв’язку.

"Путін любить мати вигляд такого, що контролює ситуацію, і хоче, щоб російська держава видавалася сильною, і це не той сигнал, який він посилає", – заявив професор російської політики Королівського коледжу Лондона Сем Грін.

Обмеження для преси

Кремль також скоротив доступ міжнародних журналістів до висвітлення параду. Частину акредитацій було обмежено, а деяким медіа, зокрема CNN, фактично заборонили присутність, пояснюючи це участю лише "провідних мовників".

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що формат заходу скорочено і кількість журналістів обмежена.

Менше іноземних гостей

Цьогоріч парад відвідають менше іноземних лідерів і делегацій, ніж у попередні роки. Серед присутніх - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, король Малайзії султан Ібрагім Іскандар та президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на переговори, однак, за його словами, участі у самому параді він не братиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко

У Росії зростає втома від війни

На тлі економічних труднощів і дедалі жорсткіших внутрішніх обмежень у Росії, за даними CNN, посилюються настрої втоми від війни проти України. Деякі жителі Москви відкрито говорять про виснаження війною та її наслідками.

"Вже час. Люди вмирають, фінанси зникають, і запроваджуються всілякі обмеження", - зазначив один із мешканців столиці.

Подібні настрої, за спостереженнями журналістів, поступово стають більш помітними навіть у великих містах Росії.

Професорка міжнародних відносин Ніна Хрущова вважає, що російська влада дедалі більше занепокоєна безпековими ризиками. За її словами, "параноя панує на кожному кроці", а Кремль особливо реагує на атаки безпілотників і загальні виклики безпеці, які посилилися під час війни.

Навіть серед частини населення на окупованих територіях, які раніше підтримували російську символіку, з’являються заклики до припинення бойових дій.

"Страждають люди. Війна - це погано для всіх", - сказала мешканка окупованого Новоазовська Галина.

За оцінками CNN, поєднання економічного тиску, військових втрат і безпекових загроз поступово формує в російському суспільстві відчуття виснаження та невизначеності щодо подальшого перебігу війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує