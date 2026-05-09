Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN
Російський парад 9 травня, який традиційно використовується як демонстрація військової сили Кремля, цього року проходить у значно обмеженому форматі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
За даними російського Міноборони, на Красній площі не демонструватимуть важку військову техніку, пояснюючи це "поточною оперативною ситуацією". Окремі атаки дронів фіксувалися навіть у районі Москви, що додатково вплинуло на формат заходів.
На тлі загроз у столиці РФ посилили заходи безпеки – у місті помітили розгорнуті системи ППО, а мобільні оператори попередили про можливі обмеження інтернету та зв’язку.
"Путін любить мати вигляд такого, що контролює ситуацію, і хоче, щоб російська держава видавалася сильною, і це не той сигнал, який він посилає", – заявив професор російської політики Королівського коледжу Лондона Сем Грін.
Обмеження для преси
Кремль також скоротив доступ міжнародних журналістів до висвітлення параду. Частину акредитацій було обмежено, а деяким медіа, зокрема CNN, фактично заборонили присутність, пояснюючи це участю лише "провідних мовників".
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що формат заходу скорочено і кількість журналістів обмежена.
Менше іноземних гостей
Цьогоріч парад відвідають менше іноземних лідерів і делегацій, ніж у попередні роки. Серед присутніх - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, король Малайзії султан Ібрагім Іскандар та президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на переговори, однак, за його словами, участі у самому параді він не братиме.
У Росії зростає втома від війни
На тлі економічних труднощів і дедалі жорсткіших внутрішніх обмежень у Росії, за даними CNN, посилюються настрої втоми від війни проти України. Деякі жителі Москви відкрито говорять про виснаження війною та її наслідками.
"Вже час. Люди вмирають, фінанси зникають, і запроваджуються всілякі обмеження", - зазначив один із мешканців столиці.
Подібні настрої, за спостереженнями журналістів, поступово стають більш помітними навіть у великих містах Росії.
Професорка міжнародних відносин Ніна Хрущова вважає, що російська влада дедалі більше занепокоєна безпековими ризиками. За її словами, "параноя панує на кожному кроці", а Кремль особливо реагує на атаки безпілотників і загальні виклики безпеці, які посилилися під час війни.
Навіть серед частини населення на окупованих територіях, які раніше підтримували російську символіку, з’являються заклики до припинення бойових дій.
"Страждають люди. Війна - це погано для всіх", - сказала мешканка окупованого Новоазовська Галина.
За оцінками CNN, поєднання економічного тиску, військових втрат і безпекових загроз поступово формує в російському суспільстві відчуття виснаження та невизначеності щодо подальшого перебігу війни.
У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://t.me/kpszsu/61592 Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.
Урочисте святкування дня народження Адольфа Гітлера (20 квітня) в часи Третього Рейху (1933-1945) було перетворено на масштабне державне свято, яке слугувало елементом культу особи фюрера та нацистської пропаганди. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Основні характеристики святкувань:
Сакралізація дати: З 1933 року 20 квітня набуло статусу загальнонаціонального свята, яке супроводжувалося маршами, промовами та культом особи, оркестрованим Йозефом Геббельсом.Масові заходи: Обов'язковими елементами були військові паради, авіапокази Люфтваффе (починаючи з 1934 р.), зупинка фабрик та вивішування прапорів.Участь молоді: Напередодні, 19 квітня, проходили масові церемонії посвяти в Гітлер'югенд, де понад мільйон юних нацистів присягали на вірність.Культ особи: Школярі дарували квіти, а по радіо постійно звучали оди "вічному вождю". [https://www.eurofest.org.ua/den-narodzhennya-gitlera-20-kvitnya-v-tini-istoriyi/ 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Після 1943 року почалося "звертання "урочистостей". А в 1945-му "святкування" було проведене в підземеллі бункеру... По аналогії - у кацапів , зараз - десь 1944-й...
- ДСВ: не "асвабаждєніє", а битва двох тоталітарно-геноцидних режимів, один з яких переміг завдяки допомозі демократичних країн, на яких напав інший. Тепер він досі тероризує сусідів
- Куліковська битва: не "асвабаждєніє Русі" [Русь - це Україна {і нині окупована Білорусь}]", а допомога від московитів своєму хану Тохтамишу перемогти бунтівного полководця Мамая [Тохтамиш доречі через два роки маленьку дерев'яну москву і спалив]
- Льодове побоїще: маленька за масштабами битва, де монголький холуй Алєксандр Нєвскій переміг невеличкий контингент німецьких рицарів-хрестоносців
