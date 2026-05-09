УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18756 відвідувачів онлайн
Новини 9 травня у Росії
6 143 31

Парад у Москві цього року може стати найскромнішим за всю історію, - CNN

CNN про зміну формату параду Путіна

Російський парад 9 травня, який традиційно використовується як демонстрація військової сили Кремля, цього року проходить у значно обмеженому форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними російського Міноборони, на Красній площі не демонструватимуть важку військову техніку, пояснюючи це "поточною оперативною ситуацією".  Окремі атаки дронів фіксувалися навіть у районі Москви, що додатково вплинуло на формат заходів.

На тлі загроз у столиці РФ посилили заходи безпеки – у місті помітили розгорнуті системи ППО, а мобільні оператори попередили про можливі обмеження інтернету та зв’язку.

"Путін любить мати вигляд такого, що контролює ситуацію, і хоче, щоб російська держава видавалася сильною, і це не той сигнал, який він посилає", – заявив професор російської політики Королівського коледжу Лондона Сем Грін.

Обмеження для преси

Кремль також скоротив доступ міжнародних журналістів до висвітлення параду. Частину акредитацій було обмежено, а деяким медіа, зокрема CNN, фактично заборонили присутність, пояснюючи це участю лише "провідних мовників".

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що формат заходу скорочено і кількість журналістів обмежена.

Менше іноземних гостей

Цьогоріч парад відвідають менше іноземних лідерів і делегацій, ніж у попередні роки. Серед присутніх - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, король Малайзії султан Ібрагім Іскандар та президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на переговори, однак, за його словами, участі у самому параді він не братиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Охочих їхати на парад до Путіна стало значно менше, - Лукашенко

У Росії зростає втома від війни

На тлі економічних труднощів і дедалі жорсткіших внутрішніх обмежень у Росії, за даними CNN, посилюються настрої втоми від війни проти України. Деякі жителі Москви відкрито говорять про виснаження війною та її наслідками.

"Вже час. Люди вмирають, фінанси зникають, і запроваджуються всілякі обмеження", - зазначив один із мешканців столиці.

Подібні настрої, за спостереженнями журналістів, поступово стають більш помітними навіть у великих містах Росії.

Професорка міжнародних відносин Ніна Хрущова вважає, що російська влада дедалі більше занепокоєна безпековими ризиками. За її словами, "параноя панує на кожному кроці", а Кремль особливо реагує на атаки безпілотників і загальні виклики безпеці, які посилилися під час війни. 

Навіть серед частини населення на окупованих територіях, які раніше підтримували російську символіку, з’являються заклики до припинення бойових дій.

"Страждають люди. Війна - це погано для всіх", - сказала мешканка окупованого Новоазовська Галина.

За оцінками CNN, поєднання економічного тиску, військових втрат і безпекових загроз поступово формує в російському суспільстві відчуття виснаження та невизначеності щодо подальшого перебігу війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відреагував на заяву Зеленського щодо параду в Москві: Горе тим, хто жартує

Автор: 

кремль (566) москва (1306) парад (432)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А що верховне скаже на цей факт? Чи "ето другоє"?

У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://t.me/kpszsu/61592 Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.
показати весь коментар
09.05.2026 10:18 Відповісти
+12
Світ зійшов з розуму, дозволивши цей парад терористів які вбивали, гвалтували і калічили українців і їхніх дітей. Пропоную всіх вбивць, терористів, гвалтівників і маніяків випустити на вулиці і пройти парадом по містах всіх країн. Тромб доречі теж може вивести своїх педофілів на свій парад Епштейна
показати весь коментар
09.05.2026 10:24 Відповісти
+10
І це ще нехай дякують, що взагалі дозволили його провести. Ну і 1000 бранців, це 1000 бранців. Аби там таксистів лугандонських не було…
показати весь коментар
09.05.2026 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що верховне скаже на цей факт? Чи "ето другоє"?

У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://t.me/kpszsu/61592 Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.
показати весь коментар
09.05.2026 10:18 Відповісти
Обидва Вови - то є кінчені БРЕХУНИ і варті в цьому один одного!

Звісно , молодшого Вову , брехати ( а може ще й нюхати ) навчили ще на початку 2000-х в КГБшно-ФСБшної Академії Гумора КВН імені Маслякова ... нехай Саша гарно себе почуває на концерті Кабздона!
показати весь коментар
09.05.2026 11:00 Відповісти
а що він взагалі може сказати без суфлера ми бачили в ..оральному.. кабінеті білого дому --- ото увесь його дипломатичний хист . тільки понти просроченого зельця коштували нам недоотриманням ракет . снарядів і розвідданих --- він думає якщо його регулярно облизує урсула то він пуп європи але це далеко не так особливо в сша
показати весь коментар
09.05.2026 18:07 Відповісти
Щоб остаточно деморалізувати і придушити кацапню ***** мав би провести парад ФСБ на Геленвагенах. Сотні чорних позашляховиків справили б на убогу уяву кацапів правильне враження.
показати весь коментар
09.05.2026 10:21 Відповісти
Світ зійшов з розуму, дозволивши цей парад терористів які вбивали, гвалтували і калічили українців і їхніх дітей. Пропоную всіх вбивць, терористів, гвалтівників і маніяків випустити на вулиці і пройти парадом по містах всіх країн. Тромб доречі теж може вивести своїх педофілів на свій парад Епштейна
показати весь коментар
09.05.2026 10:24 Відповісти
Цей момент, перебування 9 травня, на отій площі, зокрема на стіні саркофагу ****** з кількома особами, такий же стрємітельний і короткочасний, як і його прояви нервової діареї !! Стрімкої, рідкої та непереборної!!! Природнє явище, у сируна прутіна!
показати весь коментар
09.05.2026 11:40 Відповісти
І це ще нехай дякують, що взагалі дозволили його провести. Ну і 1000 бранців, це 1000 бранців. Аби там таксистів лугандонських не було…
показати весь коментар
09.05.2026 10:24 Відповісти
Ви реально думаєте що Зеля насмілився би пустити безпілотники чи ракети по москві у день параду ?
Все схоже на анекдот і надування рейтингу.
А за бранців можна Трампу подякувати, це він домовився. Зебіл же їх у полон здав.
показати весь коментар
09.05.2026 10:41 Відповісти
Звісно реально, навіть сумніву нема. А щоб москвороті зробили, що вони ще не робили? Вони тільки рякать можуть та дрістати з підливою в портки. Це всім притомним було ясно, а непритомним стало ясно за 4+ роки.
показати весь коментар
09.05.2026 10:53 Відповісти
А коли ми атакували москву як кацапи Київ. Ну хоч приблизно. Нагадайте.
Тоді я з вами погоджусь
показати весь коментар
09.05.2026 15:14 Відповісти
Репожери були змушені відкупитися людьми. Як щоб вони вважали, що хрипатмй не *****, ніяких обмінів би не було.
показати весь коментар
09.05.2026 10:55 Відповісти
А рижу бібізяну треба нахер посилати, вона ні чого не вирішує вже.
показати весь коментар
09.05.2026 11:01 Відповісти
плешивый удмурт ***** и два жополиза - бульба и токай. И да еще ряженные ветераны. Все как всегда
показати весь коментар
09.05.2026 10:32 Відповісти
Ну так достатньо ОЦЬОГО:
Урочисте святкування дня народження Адольфа Гітлера (20 квітня) в часи Третього Рейху (1933-1945) було перетворено на масштабне державне свято, яке слугувало елементом культу особи фюрера та нацистської пропаганди. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]
Основні характеристики святкувань:
Сакралізація дати: З 1933 року 20 квітня набуло статусу загальнонаціонального свята, яке супроводжувалося маршами, промовами та культом особи, оркестрованим Йозефом Геббельсом.Масові заходи: Обов'язковими елементами були військові паради, авіапокази Люфтваффе (починаючи з 1934 р.), зупинка фабрик та вивішування прапорів.Участь молоді: Напередодні, 19 квітня, проходили масові церемонії посвяти в Гітлер'югенд, де понад мільйон юних нацистів присягали на вірність.Культ особи: Школярі дарували квіти, а по радіо постійно звучали оди "вічному вождю". [https://www.eurofest.org.ua/den-narodzhennya-gitlera-20-kvitnya-v-tini-istoriyi/ 1, https://www.fair.org.ua/koly-narodyvsya-gitler-tochna-data-miscze-ta-pershi-tini-dytynstva/ 2]

Після 1943 року почалося "звертання "урочистостей". А в 1945-му "святкування" було проведене в підземеллі бункеру... По аналогії - у кацапів , зараз - десь 1944-й...
показати весь коментар
09.05.2026 10:33 Відповісти
Наступного року найпомпезніший, буде їхати наша військова техніка, а от Путіна вже не буде.
показати весь коментар
09.05.2026 10:43 Відповісти
Короче кіна не буде розходемось і ну його ***** шкода потратив пів ночі на обіцянки зеленого підераса
показати весь коментар
09.05.2026 10:43 Відповісти
Скукожився.
показати весь коментар
09.05.2026 10:49 Відповісти
Краще якщо він був би найгучнішім. Кілотонн 200 достатньо було б 🤔
показати весь коментар
09.05.2026 10:50 Відповісти
Парад, мабуть, уже закінчився - в Харкові п'ять хвилин тому пролунала повітряна тривога.
показати весь коментар
09.05.2026 10:53 Відповісти
Ну так 50 минут епта, а больше пу и не нужно было и про три дня обещанной тишины можете забыть . Дальше все в обычном ракетно -шахедном режиме . Хотя нет наоборот шахедно-ракетном ибо ракет мало уже. Хорошо что 1000 пленных хоть обменять удалось
показати весь коментар
09.05.2026 11:19 Відповісти
Этот день победы мы пробежали, как смогли....
показати весь коментар
09.05.2026 10:55 Відповісти
Якийсь абсурд: люди відзначають якусь подію, яка скоро майже як 100 років тому була. З таким успіхом можна і куликівську битву з льодовим побоїщем на пару святкувати. А найголовніше: відзначають злочинний режим, який на пару з гітлером розвязав другу світову війну і утилізував в пусту десятки міліонів своїх громадян. З боку дивишся - діагноз.
показати весь коментар
09.05.2026 12:33 Відповісти
Всі три згадані Вами події є прикладами спотворення історії московитами і створенням з них історичних міфів-культів:
- ДСВ: не "асвабаждєніє", а битва двох тоталітарно-геноцидних режимів, один з яких переміг завдяки допомозі демократичних країн, на яких напав інший. Тепер він досі тероризує сусідів
- Куліковська битва: не "асвабаждєніє Русі" [Русь - це Україна {і нині окупована Білорусь}]", а допомога від московитів своєму хану Тохтамишу перемогти бунтівного полководця Мамая [Тохтамиш доречі через два роки маленьку дерев'яну москву і спалив]
- Льодове побоїще: маленька за масштабами битва, де монголький холуй Алєксандр Нєвскій переміг невеличкий контингент німецьких рицарів-хрестоносців
показати весь коментар
09.05.2026 18:18 Відповісти
Вонючее ссыкливое зеленое дерьмо слилось еще вчера. Из любой выигрышной ситуации это чмо выйдет проигравшим. Какой-то еврей неправильный. Не выторговал ни хрена. Русня получила парад, 1000 своих пленных, которые пойдут опять на фронт, и время 3 дня чтобы после парада развезти обратно все свое ПВО. А мы только 1000 пленных, которые на фронт не пойдут. Ну, и, пару слов типа "Гут Вольдемар, гут" от Трампа.
Зато, указ издал смешной. Типа, унизил *****. Ну и кто в такой ситуации унизился?
показати весь коментар
09.05.2026 12:56 Відповісти
Нет, тут,,пожалуй, я не соглашусь, - смотрел я тот парад, не убедительный он какой-то... Даже вроде бы как позорный... Ни тебе суворовцев, ни тебе нахимовцев... Даже барабанщики покидали красную площадь, забыв, что им вроде бы как следовало использовать свои инструменты для создания бодрых звуков... Но не сложилось как-то... Наверное, при ритме марша "а теперь бегом"- уже не до звуков... От первых знамён до последних тихих барабанщиков - ну минут 10 от силы...Это вроде уже как и не парад вовсе...
показати весь коментар
09.05.2026 14:26 Відповісти
Я чекав, що можливо наші хакери підключаться до гучномовців на красній площі і включать на всю потужність рев протиповітряної сирени та голос, щоб всі хто може ховалися в сховища. Було б дешево, ефектно і ганебно для орків.
показати весь коментар
09.05.2026 15:52 Відповісти
Засрали всю стрічку парадом орків, нахіба воно нам
показати весь коментар
09.05.2026 18:38 Відповісти
Мені тільки цікаво, чому ноги так неприродно вигинаються)))
показати весь коментар
09.05.2026 19:09 Відповісти
Слід пам'ятати, що Путін готується до тривалої війни, тому необхідно посилити удари по економічних артеріях Росії.
показати весь коментар
10.05.2026 09:39 Відповісти
 
 