Путіна можуть усунути представники його ж оточення: Диктатори усвідомлюють це дуже пізно, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що існує ймовірність того, що російського диктатора Володимира Путіна можуть відсторонити люди з його найближчого кола.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Corriere della Sera.

Переговори про завершення війни

Так, за Сікорський зазначив, що в разі відсторонення Путіна процес мирних переговорів перейде до його можливого наступника.

Міністр зауважив, що в історії нерідко траплялося, коли держави завершували війни вже з іншим керівництвом. Він також нагадав, що багато авторитарних лідерів втрачали владу через дії власного оточення.

Також читайте: Той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві, - Сікорський

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", - сказав Сікорський.

Загроза владі диктатора

Глава МЗС Польщі вважає, що для Путіна продовження невдалої війни може здаватися безпечнішим сценарієм, ніж її завершення без очевидного результату.

"Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", - пояснив Сікорський.

Також читайте: Путін хоче капітуляції України, а не миру, - Сікорський

Путін не має реальної інформації про війну

Водночас Сікорський заявив, що російські військові не надають Путіну повної інформації про становище на фронті. За його словами, це лише посилює стратегічний глухий кут, у якому опинився Кремль.

Також читайте: Путін може не знати реальної картини на полі бою - глава МЗС Польщі Сікорський