УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10142 відвідувача онлайн
Новини Сікорський про Росію
703 8

Путіна можуть усунути представники його ж оточення: Диктатори усвідомлюють це дуже пізно, - Сікорський

Сікорський про Путіна

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що існує ймовірність того, що російського диктатора Володимира Путіна можуть відсторонити люди з його найближчого кола.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Corriere della Sera.

Переговори про завершення війни

Так, за Сікорський зазначив, що в разі відсторонення Путіна процес мирних переговорів перейде до його можливого наступника.

Міністр зауважив, що в історії нерідко траплялося, коли держави завершували війни вже з іншим керівництвом. Він також нагадав, що багато авторитарних лідерів втрачали владу через дії власного оточення.

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", - сказав Сікорський.

Загроза владі диктатора

Глава МЗС Польщі вважає, що для Путіна продовження невдалої війни може здаватися безпечнішим сценарієм, ніж її завершення без очевидного результату.

"Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", - пояснив Сікорський.

Путін не має реальної інформації про війну

Водночас Сікорський заявив, що російські військові не надають Путіну повної інформації про становище на фронті. За його словами, це лише посилює стратегічний глухий кут, у якому опинився Кремль.

Автор: 

путін володимир (25290) Сікорський Радослав (375)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=GVVfk6r6Dok КУДА ПРОПАЛ ПУТИН?
показати весь коментар
24.04.2026 19:59 Відповісти
Патрушева, як найвільш небезпечного соратника (який мав можливості зробити переворот), путін усунув з посади першим.
показати весь коментар
24.04.2026 20:07 Відповісти
Так в Патрушева син є .
показати весь коментар
24.04.2026 20:33 Відповісти
Можливо, тому що СВО буксує - і тоді московити поставлять на чолі ще більшого людожера, який застосує ядерку.
Змістили царя у 2017, прийшов сифілітик Ленін - кат у рази страшніший за царя, а після рябої Сталін маніяк гірше Леніна.
Сікорський думає, що прийде Горбачов, але ні-вдруге Московія такої помилки вже не допустить.
показати весь коментар
24.04.2026 20:12 Відповісти
1917-му
показати весь коментар
24.04.2026 20:28 Відповісти
ТАК - Цензору давно потрібно опрацювати опцію можливості виправлення та коригування текстів
показати весь коментар
24.04.2026 20:36 Відповісти
Лисий Гордон теж нещодавно прогрівав цю тему.
показати весь коментар
24.04.2026 20:22 Відповісти
Новые сказки и песни. С 2022 слушаем. Нах им его устранять если бабки текут рекой от нефти. Сыновья элит все также учатся и гуляют по европке. Все довольны. Тут бриты не могут танкеры остановить и заставить выполнить свои санкции, а эти все метчают и ссут в уши
показати весь коментар
24.04.2026 20:33 Відповісти
 
 