Путина могут устранить представители его же окружения: Диктаторы осознают это очень поздно, - Сикорский

Сикорский о Путине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что существует вероятность того, что российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти люди из его ближайшего окружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Corriere della Sera.

Переговоры о завершении войны

В частности, по словам Сикорского, в случае отстранения Путина процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.

Министр отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.

"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией... Диктаторы всегда осознают это очень поздно", — сказал Сикорский.

Угроза власти диктатора

Глава МИД Польши считает, что для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.

"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", — пояснил Сикорский.

Путин не располагает реальной информацией о войне

В то же время Сикорский заявил, что российские военные не предоставляют Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это только усугубляет стратегический тупик, в котором оказался Кремль.

путін владимир (32401) Сікорський Радослав (532)
+2
Новые сказки и песни. С 2022 слушаем. Нах им его устранять если бабки текут рекой от нефти. Сыновья элит все также учатся и гуляют по европке. Все довольны. Тут бриты не могут танкеры остановить и заставить выполнить свои санкции, а эти все метчают и ссут в уши
24.04.2026 20:33 Ответить
+1
Можливо, тому що СВО буксує - і тоді московити поставлять на чолі ще більшого людожера, який застосує ядерку.
Змістили царя у 2017, прийшов сифілітик Ленін - кат у рази страшніший за царя, а після рябої Сталін маніяк гірше Леніна.
Сікорський думає, що прийде Горбачов, але ні-вдруге Московія такої помилки вже не допустить.
24.04.2026 20:12 Ответить
+1
1917-му
24.04.2026 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GVVfk6r6Dok КУДА ПРОПАЛ ПУТИН?
24.04.2026 19:59 Ответить
Патрушева, як найвільш небезпечного соратника (який мав можливості зробити переворот), путін усунув з посади першим.
24.04.2026 20:07 Ответить
Так в Патрушева син є .
24.04.2026 20:33 Ответить
24.04.2026 20:12 Ответить
1917-му
24.04.2026 20:28 Ответить
ТАК - Цензору давно потрібно опрацювати опцію можливості виправлення та коригування текстів
24.04.2026 20:36 Ответить
Це ж тобі не фейсбук ,щоб коригувати і виправляти.
24.04.2026 20:50 Ответить
До біса цей ФБ - там я вже забанен у всіх акаунтах. Єврейська пісочниця тільки для своїх + їхніх лгбт друзів.
24.04.2026 20:57 Ответить
Так я теж.
24.04.2026 21:01 Ответить
Так пан Сікорський забув навіть власну історію , в Польщі після Пілсудського ,Мосціцького ,його однофамільця чи далекого родича Сікорського в еміграції ,який загинув в авіакатастрофі ( не без допомоги НКВД) ,був Миколайчик ,якого Сталін примусив віддати СССР ЗахіднуУкраїну і Західну Білорусію ,а потім він таємно втік до Британії ,став товаріщ Болєслав Бєрут , якого називали "польським сталіном " ну а далі аж до товаріща Войтека Ярузєльського.( як його називав дарагой Лєонід Ільїч ) ,поки не прийшов Горбачов і влада ПОРП закінчилась.
24.04.2026 20:46 Ответить
Лисий Гордон теж нещодавно прогрівав цю тему.
24.04.2026 20:22 Ответить
24.04.2026 20:33 Ответить
Ага ага, про прилiти в якiсь багатоповерхiвки Путiн знае та коментуе, а ось про ситуацiю на фронтi не знае)) Займався би ти краще Радiк раскопками.

У Путiна зараз все добре. В нього навiть толковоi мобiлiзацii нема, вистачае "по сусеках" та найманцiв, а у нас он уже прогрiв йде щодо повернення 25-65 з-за кордону.

Тому навiть якщо усунуть - то щоб поставити когось на кшталт Рамзанкi Дирова, або Гiркiна.

Але так так, економiка завтра рухне, пекельнi санкцii (20-та спроба), кава в Криму i перемога.
24.04.2026 20:55 Ответить
Як тількі він з холодільника вилезе, де лежить вже роки три. Не дивно, що Сі і Путін замахнулись на передііл світу. В Європі одні дібіли при владі, від Макрона до Калас.
24.04.2026 21:06 Ответить
Сікорський погано розбирається в кремлядських розкладах.

Поки в США править Трамп - на лаптєстані, може, і задумуються (під ковдрою) за умовну табакерку - але ніколи її не застосують. Нікому з касапів-можновладців не потрібні проблеми в світовому бізнесі.
24.04.2026 21:13 Ответить
Подробиці тіньової боротьби за владу на пітьмі:

@ (мова оригіналу допису):

"Источник рассказал о своеобразном заговоре в окружении Путина, благодаря которому ключевые посты в силовом блоке и госкомпаниях могут отойти к команде из бывших охранников президента РФ, поддерживаемых рядом олигархов, которые, что называется, не на слуху. А нынешняя Россия устроена так, что ей «рулят» именно силовики.
По версии собеседника, в клан входят: советник президента РФ Дмитрий Миронов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замначальника УСБ ФСБ Филатов, первый замглавы МВД РФ Андрей Курносенко, владелец концерна Петон Олег Поляков, его кум бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава БСК Андрей Пилипенко, бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава «Сбербанк Капитал» Ашто Хачатурянц, глава Росхима Эдуард Давыдов, замглавы Газпром нефть Евгений Кожевников, а также ряд других силовиков и бизнесменов. Частично и очень осторожно с кланом взаимодействуют глава ДВКР ФСБ РФ Иван Ткачев и председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Недавно отдельные представители клана отмечали назначение первым замглавы МВД РФ Андрея Курносенко. Они считают, что это «первая ласточка» в программе по захвату силового блока. В их планах уже вскоре продвинуть Курносенко в кресло министра внутренних дел. Миронов претендент от этого клана на место директора ФСБ РФ. Нынешний глава «конторы» Александр Бортников давно болеет и фактически ФСБ руководит его первый зам Сергей Королев. Дюмин, по замыслу «команды», в отдаленной перспективе может стать министром обороны РФ.
У Пилипенко прямые отношения с Игорем Красновым и Иваном Ткачевым.
Пилипенко вместе с Ашотом Хачатурянцом имеют сильное влияние на главу Сбера Германа Грефа. Также клану полностью подконтролен глава Росхима Эдуард Давыдов. Как раз сейчас через Давыдова клан забирает под свой управление энергетические активы в Сибири.
Поляков, в свою очередь, давно выражает большой интерес к нефтяному терминалу ПНТ (Санкт-Петербург), который сейчас находится под контролем Росхима в интересах Аркадия Ротенберга и Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала).
Стоит отметить, что клану уже давно уходит часть прибыли с активов Ротенбергов, которыми он управляет через Росхим и другие структуры.
Также в планах клана поставить во главе Газпрома Александра Дюкова, а во главе Газпром нефть Евгения Кожевникова."
24.04.2026 21:16 Ответить
Якось приберуть, чи як Павла І, чи як Сталіна, чи як Горбачова. З якоюсь підтримкою ззовні. Розклад в світі занадто дурний, як перед ІІ Світовою. Навіть гірше.Бо маємо два полюси безумства - Москву і Вашингтон. Але ніхто не знає, як і коли, кого і де.
24.04.2026 21:35 Ответить
 
 