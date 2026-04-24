Путина могут устранить представители его же окружения: Диктаторы осознают это очень поздно, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что существует вероятность того, что российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти люди из его ближайшего окружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Corriere della Sera.

Переговоры о завершении войны

В частности, по словам Сикорского, в случае отстранения Путина процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.

Министр отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.

"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией... Диктаторы всегда осознают это очень поздно", — сказал Сикорский.

Угроза власти диктатора

Глава МИД Польши считает, что для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.

"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", — пояснил Сикорский.

Путин не располагает реальной информацией о войне

В то же время Сикорский заявил, что российские военные не предоставляют Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это только усугубляет стратегический тупик, в котором оказался Кремль.

