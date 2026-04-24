Путина могут устранить представители его же окружения: Диктаторы осознают это очень поздно, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что существует вероятность того, что российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти люди из его ближайшего окружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Corriere della Sera.
Переговоры о завершении войны
В частности, по словам Сикорского, в случае отстранения Путина процесс мирных переговоров перейдет к его возможному преемнику.
Министр отметил, что в истории нередко случалось, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.
"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией... Диктаторы всегда осознают это очень поздно", — сказал Сикорский.
Угроза власти диктатора
Глава МИД Польши считает, что для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем ее завершение без очевидного результата.
"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", — пояснил Сикорский.
Путин не располагает реальной информацией о войне
В то же время Сикорский заявил, что российские военные не предоставляют Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это только усугубляет стратегический тупик, в котором оказался Кремль.
Змістили царя у 2017, прийшов сифілітик Ленін - кат у рази страшніший за царя, а після рябої Сталін маніяк гірше Леніна.
Сікорський думає, що прийде Горбачов, але ні-вдруге Московія такої помилки вже не допустить.
У Путiна зараз все добре. В нього навiть толковоi мобiлiзацii нема, вистачае "по сусеках" та найманцiв, а у нас он уже прогрiв йде щодо повернення 25-65 з-за кордону.
Тому навiть якщо усунуть - то щоб поставити когось на кшталт Рамзанкi Дирова, або Гiркiна.
Але так так, економiка завтра рухне, пекельнi санкцii (20-та спроба), кава в Криму i перемога.
Поки в США править Трамп - на лаптєстані, може, і задумуються (під ковдрою) за умовну табакерку - але ніколи її не застосують. Нікому з касапів-можновладців не потрібні проблеми в світовому бізнесі.
@ (мова оригіналу допису):
"Источник рассказал о своеобразном заговоре в окружении Путина, благодаря которому ключевые посты в силовом блоке и госкомпаниях могут отойти к команде из бывших охранников президента РФ, поддерживаемых рядом олигархов, которые, что называется, не на слуху. А нынешняя Россия устроена так, что ей «рулят» именно силовики.
По версии собеседника, в клан входят: советник президента РФ Дмитрий Миронов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замначальника УСБ ФСБ Филатов, первый замглавы МВД РФ Андрей Курносенко, владелец концерна Петон Олег Поляков, его кум бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава БСК Андрей Пилипенко, бывший сотрудник ФСБ РФ, экс-глава «Сбербанк Капитал» Ашто Хачатурянц, глава Росхима Эдуард Давыдов, замглавы Газпром нефть Евгений Кожевников, а также ряд других силовиков и бизнесменов. Частично и очень осторожно с кланом взаимодействуют глава ДВКР ФСБ РФ Иван Ткачев и председатель ВС РФ Игорь Краснов.
Недавно отдельные представители клана отмечали назначение первым замглавы МВД РФ Андрея Курносенко. Они считают, что это «первая ласточка» в программе по захвату силового блока. В их планах уже вскоре продвинуть Курносенко в кресло министра внутренних дел. Миронов претендент от этого клана на место директора ФСБ РФ. Нынешний глава «конторы» Александр Бортников давно болеет и фактически ФСБ руководит его первый зам Сергей Королев. Дюмин, по замыслу «команды», в отдаленной перспективе может стать министром обороны РФ.
У Пилипенко прямые отношения с Игорем Красновым и Иваном Ткачевым.
Пилипенко вместе с Ашотом Хачатурянцом имеют сильное влияние на главу Сбера Германа Грефа. Также клану полностью подконтролен глава Росхима Эдуард Давыдов. Как раз сейчас через Давыдова клан забирает под свой управление энергетические активы в Сибири.
Поляков, в свою очередь, давно выражает большой интерес к нефтяному терминалу ПНТ (Санкт-Петербург), который сейчас находится под контролем Росхима в интересах Аркадия Ротенберга и Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала).
Стоит отметить, что клану уже давно уходит часть прибыли с активов Ротенбергов, которыми он управляет через Росхим и другие структуры.
Также в планах клана поставить во главе Газпрома Александра Дюкова, а во главе Газпром нефть Евгения Кожевникова."