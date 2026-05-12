РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Цели Путина в Украине Сикорский о России
2 045 21

Путин уже задумывается о том, сколько еще сможет вести войну, – Сикорский

Сикорский о Путине

Стабилизация фронта Украиной и победа продемократических сил в Венгрии, помимо прочего, заставляют российского диктатора Владимира Путина серьезно задуматься о том, как долго он еще сможет вести войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Война может длиться долго

В начале Сикорский отметил, что партнерам Украины сразу стоит настроиться на то, что война может длиться долго.

"Важно, чтобы противник знал, что Украина готова бороться дальше, а мы готовы продолжать поддерживать ее. Думаю, то, что Украина стабилизировала фронты, а Европа выходит из паралича благодаря блестящей победе продемократических сил в Венгрии, теперь заставляет Путина менять расчеты – сможет ли он вести эту войну еще два года. И это действительно вопрос, сможет ли он", – отметил он.

Читайте: Путина могут устранить представители его же окружения: Диктаторы осознают это очень поздно, – Сикорский

Путин не достиг первоначальных целей войны

По словам Сикорского, если бы Путин еще мог прибегнуть к серьезной эскалации, он бы это сделал, но вариантов особо не осталось.

"Но он сейчас теряет больше солдат, чем можно набрать. Он проиграл битву за Черное море. Его воздушные силы не имеют преимущества в украинском небе, а экономике начинает становиться действительно плохо. … Он должен признать, что его первоначальные цели войны невозможно достичь – и вот тогда он будет готов к реальным переговорам", – отметил глава МИД Польши.

Читайте также: У России одна цель – победа в войне против Украины, – Путин на параде в Москве

Автор: 

путин владимир (32469) Сикорский Радослав (536)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ще 2-3 місяці і расія впаде. тримаймось!
показать весь комментарий
12.05.2026 17:02 Ответить
+3
Звідки така інформація - він сам зателефонував та розповів ?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:00 Ответить
+3
Дефолту в рашці нема,нафта,газ качаються,гроші на війну є.Підтримує Китай раху.Хтось бреше 100%
показать весь комментарий
12.05.2026 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що за суржиковий заголовок?!
показать весь комментарий
12.05.2026 16:57 Ответить
"... уже задумується..."
показать весь комментарий
12.05.2026 16:58 Ответить
А в чому ти "суржик" побачив?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:14 Ответить
тобто!
як що україна переломила хід подій, то якого хєра нам знову впарюють тему капітуляції?
яке у сраку перемир'я, як що ми звільнюємо свої території?
де, ви брешете????
показать весь комментарий
12.05.2026 16:58 Ответить
Як що - це що таке? Якщо це одне слово.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:06 Ответить
бєрта йосіфовна?
моя улюблена вчителька української!
я, такий радий вас бачити!
хоча....
ви ж, вже тоді були на пенсії.
з того світу, мене знайшли?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:13 Ответить
Прогуляв школу ?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:27 Ответить
Ну якщо ти називав свою вчительку української мови бєрта йосіфовна і вона не виправляла тебе, то питань більше немає.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:38 Ответить
бєрту йосіфовну всі називали бєрта йосіфовна!
всі любили бєрту йосіфовну.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:42 Ответить
Дефолту в рашці нема,нафта,газ качаються,гроші на війну є.Підтримує Китай раху.Хтось бреше 100%
показать весь комментарий
12.05.2026 17:10 Ответить
Звідки така інформація - він сам зателефонував та розповів ?
показать весь комментарий
12.05.2026 17:00 Ответить
Ще 2-3 місяці і расія впаде. тримаймось!
показать весь комментарий
12.05.2026 17:02 Ответить
Ракети закінчились,як та писда Буданов віщувала.Ще трішки і капець
показать весь комментарий
12.05.2026 17:29 Ответить
новина сумнівна, ***** не вміє думати.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:03 Ответить
Уже задумується)
показать весь комментарий
12.05.2026 17:04 Ответить
В окупованому Маріуполі, усі хто не оформив кацапські документи на житло, повинні звільнити квартири та здати ключі.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:06 Ответить
Ще одне підтвердження того, що треба триматися до кінця!
показать весь комментарий
12.05.2026 17:11 Ответить
eue
показать весь комментарий
12.05.2026 17:08 Ответить
"...задумується" і )(уйло це несумісні речі.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:46 Ответить
🤣🤣🤣
С 22 года задумывается
показать весь комментарий
12.05.2026 18:14 Ответить
*****, якщо його не приберуть, буде продовжувати війну до початку громадянської війни в ********** і розпаду федерації. Тенденції вже прослідковуються. Ми маємо підштовхувати це в потрібному напрямку і збільшувати військові втрати окупантів.
показать весь комментарий
12.05.2026 18:42 Ответить
 
 