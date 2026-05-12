Путин уже задумывается о том, сколько еще сможет вести войну, – Сикорский

Стабилизация фронта Украиной и победа продемократических сил в Венгрии, помимо прочего, заставляют российского диктатора Владимира Путина серьезно задуматься о том, как долго он еще сможет вести войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на дискуссии в рамках конференции PISM Strategic Ark совместно с министром иностранных дел Украины.

Война может длиться долго

В начале Сикорский отметил, что партнерам Украины сразу стоит настроиться на то, что война может длиться долго.

"Важно, чтобы противник знал, что Украина готова бороться дальше, а мы готовы продолжать поддерживать ее. Думаю, то, что Украина стабилизировала фронты, а Европа выходит из паралича благодаря блестящей победе продемократических сил в Венгрии, теперь заставляет Путина менять расчеты – сможет ли он вести эту войну еще два года. И это действительно вопрос, сможет ли он", – отметил он.

Путин не достиг первоначальных целей войны

По словам Сикорского, если бы Путин еще мог прибегнуть к серьезной эскалации, он бы это сделал, но вариантов особо не осталось.

"Но он сейчас теряет больше солдат, чем можно набрать. Он проиграл битву за Черное море. Его воздушные силы не имеют преимущества в украинском небе, а экономике начинает становиться действительно плохо. … Он должен признать, что его первоначальные цели войны невозможно достичь – и вот тогда он будет готов к реальным переговорам", – отметил глава МИД Польши.

