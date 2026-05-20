Россия будет добиваться целей "СВО", пока Украина не выполнит "ряд условий", - Небензя в Совбезе ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Москва якобы не видит "сигналов" со стороны Украины о возобновлении мирных переговоров, поэтому РФ будет продолжать агрессию.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Территориальные притязания РФ

Небензя утверждает, что переговоры об урегулировании войны "зашли в тупик", а виновата в этом Украина, мол, из-за нежелания идти на территориальные уступки.

"Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности существенно продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. Переговорный процесс зашел в тупик. Россия будет добиваться целей ОСО, пока (президент Владимир) Зеленский не выполнит ряд условий, в частности вывод ВСУ из российских регионов", - заявил россиянин во время выступления в Совбезе ООН.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
  • Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
  • Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

ЧУВАК В ООН прямим текстом каже що буде окуповувати і вбивати - ООН навіть не виключить цю країну

ПРО ШО МОВА - ООН пусте місце
19.05.2026 23:57 Ответить
Треба небензю вбити
19.05.2026 23:56 Ответить
Тварюка ї @уча і смердюча кацапсіна ,
іди на ....уй і не смій добиватись якихось цілей щодо
України , так як всі здохнете на нашій землі !!
жодного клаптика нашоі землі не отримаєте , злодюги 😡
20.05.2026 00:00 Ответить
Треба небензю вбити
19.05.2026 23:56 Ответить
Щоб що?
19.05.2026 23:58 Ответить
Та просто так .Они же нас убивают 4 года уже для устрашения то почему мы не можем. Ану как струхнут и глядишь требования свои поубавят
20.05.2026 00:05 Ответить
Щоб замовк
20.05.2026 00:08 Ответить
Угу, розуму у вас, як у трирічної дитини. Можна хоч роту небензей, це все виконавці. І розуміти це починають діти у 4 роки.
20.05.2026 00:20 Ответить
Роту небензей знищіти теж нормально, а взагалі усіх кацапів
а ЕВРОПЕЙСЬКУ частини раши ПІД ЦУКРОВИЙ БУРЯК пустити
20.05.2026 00:31 Ответить
щоб більше не киздів про те, що Україна має вивести війська з "російських регіонів". і таке потрібно зробити із кожним кацапом і кацапкою, хто буде повторювати оці імперські заклики цього небздені.
20.05.2026 00:18 Ответить

треба вбивати кожного, хто каже що Україна має вивести свої війська зі своєї території
20.05.2026 00:33 Ответить
Підтримую ,
тільки разом із путлєром
20.05.2026 00:02 Ответить
На це місце прийде інше лайно.
20.05.2026 01:19 Ответить
І що Вбили, кацапи, Чуркіна - бо "затриндівся"...... Щось змінилося? Уб'ють Небензю. І що далі?...
20.05.2026 07:08 Ответить
19.05.2026 23:57 Ответить
Не оон ,а оно.
20.05.2026 00:04 Ответить
А існує механізм " виключення із ООН"? Навіщо пуста болтовня?
20.05.2026 00:21 Ответить
хто в ООН голосував "за" прийняття 3,14дерації в ООН???
20.05.2026 00:27 Ответить
Ви тут не "тикайте". Ви не на базарі. Вивчіть для початку питання -розумніше будете.
Розпад Радянського Союзу у грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав та обов'язків СРСР. Також неврегульованим залишається статус члена ООН та постійного члена Ради безпеки ООН, яким користується Росія.
Російська сторона посилається на те, що з грудня 1991 року в Раді безпеки ООН з'явилася табличка з її назвою. Однак, згідно зі Статутом організації для цього не було і досі немає легітимних підстав.
Москва зайняла крісло постійного члена Ради безпеки ООН в обхід необхідних процедур лише на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина. При цьому у Статуті ООН немає слів "Російська Федерація", як і у ст. 13 Статуту з переліком постійних членів Радбезу.
Звернення РФ про намір стати продовжувачем СРСР мали відповідним чином розглянути Радбез та Генасамблея ООН. Відповідно до ст. 4 Статуту, членство набувається за рекомендацією Ради безпеки та за рішенням Генеральної асамблеї. Наприклад, так це працювало у випадку з Чехією та Словаччиною після розпаду Чехословаччини.
Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР у Раді безпеки ООН незаконно.
Домовленість групи країн колишнього СРСР в Алмати у грудні 1991 року не могла підмінити Статут ООН. До того ж, угода про те, що Росія є наступницею Радянського Союзу, не була ратифікована Верховною радою. Що, втім, не завадило Єльцину направити вищезгадане звернення до генсека ООН.
По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли одна країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, що не передбачений Статутом.
20.05.2026 02:23 Ответить
Викинути Росію з ООН можливо. Фахівці пояснюють, як це зробити.

Хоча Москва заслуговує на вигнання з Ради безпеки, її позиція закріплена в ст. 23, №1 Статуту ООН. Крім того, її право вето не може бути скасовано через положення ст. 27, №3. Також немає консенсусу щодо зміни існуючої структури ООН.

Тим не менш, є інший шлях, заснований на принципах і спільній волі міжнародної спільноти. Він передбачає виключення Російської Федерації з ООН через Генеральну Асамблею, що може бути зроблено за ст. 18, №2. Очевидно, якщо країна втрачає статус члена ООН, вона також втрачає місце в Раді Безпеки.

Щоб досягти цього, по-перше, до Генасамблеї треба подати резолюцію, яка пропонує виключення/призупинення членства Росії. Цю резолюцію слід внести від Ради Безпеки, згідно зі ст. 12, №1. По-друге, Генеральна Асамблея має проголосувати супербільшістю (двома третинами +1) за виключення.

Стаття 27, №3 Статуту зазначає, що якщо Рада Безпеки обговорює питання, яке стосується одного з її членів, то «сторона спору утримується від голосування відповідно до пункту 3 статті 52». Це може дозволити Раді Безпеки направити питання на розгляд Генеральної Асамблеї без того, щоб Росія просто наклала вето на цей крок.

Китай є єдиною країною в Раді Безпеки, яка може накласти вето на голосування про виключення Росії з Генеральної Асамблеї. Якщо ми хочемо, щоб Росія була належним чином покарана, Китаю необхідно запропонувати угоду: утримання Пекіна в Раді Безпеки стане першою перевіркою пропозиції президента Сі щодо кондомініуму США та Китаю в управлінні світовими справами. Китай повинен прийняти спільну відповідальність за сприяння міжнародному миру. Відмова означала б прийняти російську агресію та демонстрацію того, що Китай прив'язує себе до нестабільного та маргінального гравця на світовій арені.

Єдиний шанс зробити ООН актуальною - це позбавити агресора можливості вдавати, що він є охоронцем миру.

Виключення Росії зробить Раду Безпеки ефективним органом, здатним ухвалювати вкрай необхідні рішення, спрямовані на збереження глобальної стабільності та безпеки. Щоб врятувати ООН від загрозливої ​​екзистенційної кризи, необхідно піти на сміливі кроки. Ослабленій Лізі Націй вдалося вигнати Радянський Союз через його напад на Фінляндію лише за кілька місяців до того, як сама Ліга припинила своє існування.
20.05.2026 03:55 Ответить
Інша справа що потужний зе-злодій не хоче займатись цим питанням.....
20.05.2026 06:06 Ответить
Результативніше написати в спортлото.
20.05.2026 00:38 Ответить
Тупою бошкою об стiну буде добиватися
19.05.2026 23:57 Ответить
20.05.2026 00:00 Ответить
Добиватиметься, поки не zдохне.
20.05.2026 00:00 Ответить
До речі що там з малою токмачкою? З 2022 року не можуть взяти якесь село, хоч би не позорилися, за оці два слова у зетників дупи палають конкретно і раптово.
20.05.2026 00:01 Ответить
Взагалі то мем про Токмачку створили на роісє. Бо навіть вони вже ****** від брехні ГШРФ.
20.05.2026 00:11 Ответить
Це у вас, намроісії створили цей мем. Вчи техмінімум.
20.05.2026 00:23 Ответить
Ваші орки захопили Бахмут. Назви, українських міст, на відміну від ваших, роіських, пишуця із великої букви. Запам'ятай це, ..ісянин.
20.05.2026 00:33 Ответить
Так. Бо одні кацапи не можуть її взяти і брешуть, а інші з них вже ржуть.

Вчіться користуватися гуглом...
20.05.2026 00:35 Ответить
Навіщо йому гугл. Йому щоранку на розводі темник дають про що писати..
20.05.2026 00:36 Ответить
Попроси ведмечука він тобі зрання і щодня буде на розводі ставити. Які питання?
20.05.2026 00:34 Ответить
Це цінна порада для тебе. І на розводі буде веселіше. Не все ж темники прослуховувати
20.05.2026 00:51 Ответить
Де створили меми про взяття Токмачки?

Меми про «взяття» Малої Токмачки (села в Запорізькій області) народилися та масово розійшлися в соціальних мережах і Z-пабліках.
​Головним каталізатором став російський опозиційний відеоблогер «Обманутий росіянин» (Обманутый россиянин). Він випустив сатиричний розбір зведень російських «воєнкорів» та пропагандистів, звернувши увагу на те, що армія РФ протягом року ледь не щодня «просувається» в селі довжиною у 3-4 кілометри. Якщо вірити їхнім щоденним звітам про «взяття південної околиці», «захід у східну частину» та нові «просування», окупанти мали б пройти Малу Токмачку наскрізь уже кілька десятків разів.
​Цю абсурдну ситуацію швидко підхопили користувачі соцмереж (особливо в X (Twitter), TikTok та Telegram), причому як українські, так і самі російські користувачі.
20.05.2026 00:47 Ответить
Було б дивно, якби не було після таких публічних просерів від кацапів.
20.05.2026 01:00 Ответить
Така ж сама порада. Відкрий свої р оіські інтернети і вбий туди "Мала Токмачка", будеш приємно задоволений.
20.05.2026 00:49 Ответить
От ..урник, це ж тобі для єрманізму твого.засохните там із ведмедем в обнімку. А так, хоч потанцюєш.
20.05.2026 00:54 Ответить
московити були є і будуть такими , допоки їх вбогу клоаку не зруйнують нарешті ...
але кворуму, єдності і розуміння світу як це зробити поки немає тож московит втішається безкарністю , поки втішається , вічно таке лайно існувати не може це не природньо
20.05.2026 00:04 Ответить
ПНХ лиса макака
20.05.2026 00:05 Ответить
Ну,а Україна освоюватиме маскву)))
20.05.2026 00:05 Ответить
Треба з мацкви зробити Алеппо
20.05.2026 00:10 Ответить
Оце краща ідея, ніж вбити небензю.
20.05.2026 00:19 Ответить
20.05.2026 00:35 Ответить
Хай ці свинособаки виходять з ООН, статут якої вони розтоптали. До речі, Росія не є нацією, а є імперією. Тобто, невідомо, що вона робить в цій організації крім того, що гладить всім своїм сусідам.
20.05.2026 00:06 Ответить
Яка імперія?
Мафіозний клан, який складається з манкуртів усіх національностей, що живе за рахунок пограбування підкорених народів.
20.05.2026 03:22 Ответить
На жаль, теріторіальні поступки ні до чого не призведуть, просто РФ зміцниться без санкцій та попре знову, а ми навряд вже зберемо мільйонну армію.
20.05.2026 00:07 Ответить
>> зокрема виведення ЗСУ з "рассосіських" реґіонів.....

Обісцяному трумпу передадуть ці слова.

Нуль дій буде зроблено.
20.05.2026 00:09 Ответить
Україна і далі буде вбивати російських загарбників.
1,5 мільйона дохлих кацапів - це не межа.

А так то да - добивайтеся. Особливо щодо демілітаризації України цікаво виходить. 😁
20.05.2026 00:09 Ответить
Мене одне бентежить і обурює, а саме, чому ця лиса потвора яка вдерлася в чужі будинки і гвалтує і їсть дітей, а також розстрілює автомобілі ООН до сих пір є членом ООН? Хоча ні по закону ні по моралі ні по здоровому глузду московськфі людоїди і дітовбивці не мають жодних прав знаходитись в ООН
20.05.2026 00:10 Ответить
Нашим дипломатам і представникам в ООН лише потрібно чітко висунути питання, по якому такому праву і закону Сосія знаходиться в ООН і по яким законам Сосія вимагає порушити міжнародні права, закони і суверенні кордони міжнародно визнаних держав.
20.05.2026 00:25 Ответить
Якщо ж ООН не збирається реагувати на свої ж статути, міжнародні зобов'язання і принципи то постає питання доцільності самого існування ООН
20.05.2026 00:27 Ответить
Треба пробити коридор до Азова . І перекрити той сухопутний шлях для кацапів вздовж Азова
20.05.2026 00:12 Ответить
Нажаль зараз це майже неможливо. Це ми могли зробити ще в 23-му році. Але наші так звані партнери нас кинули і не дали нам обіцяної зброї і техніки для контрнаступу. Бо вони дуже боялися що Сосія програє а ще що Ху'йло перестане європейцям заносити гроші чемоданами і давати знижки на газ. Тому зараз все що може Україна це тримати позиції з невеликими контратаками, якщо це дозволяє обстановка, знищувати щомісяця по 35-50-тис рашистів а також виснажувати рашистську промисловість, інфраструктуру і економіку ракетно-дроновими ударами. Поки рашисти не вирішать що Україна не варта того і самі заберуться з нашої землі.
20.05.2026 00:33 Ответить
Допоки американцям-rednecks включно з Capitol та White House ця війна_сво буде похер, доти касапи воюватимуть і брехатимуть.
20.05.2026 00:21 Ответить
Прокоментуйте ось це -World Gymnastics зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації, повідомляє https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=4787896 офіційний сайт.

Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.
20.05.2026 00:43 Ответить
і мок зробив теж саме
20.05.2026 02:52 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/yak-scenar-mozhliv-na-nayblizhche-maybutn---valer-y-pekar/188197#gsc.tab=0 Валерій Пекар, філософ, Про стратегії сторін та сценарії подальшої війни:
Описувати стан справ війни не варто, бо хто слідкує, той і так все знає; а хто не слідкує - той все одно не вірить чужим оцінкам.
Стратегії сторін залишаються незмінними з осені.
Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку.
Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку.
Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій.
Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом.
США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.

Про сценарії. Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо:
-- не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки,
-- не може позбавити вищі еліти заробітків на війні,
-- не має що показати населенню як перемогу,
-- не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.
Минулого року путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості.
Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно.
Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю.

Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.
Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.
Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.
Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно.
Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.
Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США.

Наші слабкості в основному внутрішні.
20.05.2026 00:53 Ответить
Реально неймовірно тригерить цей цинізм. Коли представник росії в Радбезі ООН заявляє, що вони вбиватимуть нас, доки ми не виконаємо їхні ,,умови'' - це якийсь сюрреалістичний театр абсурду. Країна, яка розтоптала всі міжнародні закони, віджимає території та чинить геноцид, і просто з трибуни каже: ,,Ми не перестанемо, поки жертва не здасться''. Це реально виглядає так, ніби маніяк прийшов до копів, розповів про свої злочини і каже, що продовжить різати людей, якщо йому не віддадуть гаманець. А поліція просто сидить, киває і слухає, усе записує але нічого не робить.... Тоді виникає логічне питання: а навіщо тоді взагалі така ,,поліція'' потрібна? Чому агресора досі не вигнали з ООН? Відповідь бісить, але вона суто бюрократична: ця система безнадійно застаріла. Її збудували ще у 1945 році, і росія досі сидить у Раді Безпеки з правом вето, яке вона просто привласнила після розпаду СРСР, тихцем переставивши табличку. Виходить замкнене юридичне коло: щоб виключити росію з ООН, потрібне рішення Радбезу, де росія сама ж ветує власне виключення. Злочинець має право заблокувати свій вирок, а світ просто боїться її ядерних погроз. Нажаль ,сьогодні ООН повністю провалила захист миру. Вона вже давно не ефективний коп, а скоріше вже камера відеонагляду. Сама по собі вона не може скрутити і посадити нападника.... Всі це розуміють . розуміє це і росія - тому вона і веде себе так нахабно і пихато - типу ну і що ви мені зробите? тому ООН тільки зараз як відеорегістратор - фіксує кожне звірство для майбутнього трибуналу, возить гуманітарку і через голосування показує, що росія у своїй дикості абсолютно самотня, попри всю дипломатичну пиху....... Все більш нічого- тому і маємо цей нахабний цирк з московитськими покидьками .....
20.05.2026 00:57 Ответить
Та досить вже цих скиглень про маніяків і жертв в п'ятий рік поспіль.
Кацапьйо теж можна лякати як показали недавні події.
Тому на кожен кукурік ****** треба щоб наш представник виходив на трибуну і буденно заявляв що раіса і її ******** режим не прийшли до тями тож на жаль нам додеться вбити черговий мільйон руснявих бойцівських свинособак, ********* рештки її енергетики і - головне - ПРЯМИМ ТЕКСТОМ - БУДЕМО ******* МОСКВУ ПОКИ СВИНОСОБАЧАТИНА НЕ СХАМЕНЕТЬСЯ.
Ефект гарантовано.
20.05.2026 01:19 Ответить
Констатація фактів - це не скиглення, це реалізм. Скигленням було б благати ООН нас врятувати. Я ж чітко пишу: ООН нічого не зробить, це просто відеореєстратор. Дипломатія має залишатися мовою права, щоб нам давали зброю, а ворога ми залякаємо не криками з трибуни, а реальними ударами по їхній території. Давай не плутати емоційні пости в соцмережах із реальною міжнародною політикою.
20.05.2026 04:55 Ответить
А чому наш представник не сказав -"Ми будемо і надалі масово знищувати окупантів доки рф не виконає низку умов".
20.05.2026 01:05 Ответить
для України не має значення ,шо вам руснявим вибл* дкам ,наобіцяв торчок зеленський у Стамбулі ,чи Омані ... 🤡 дуже скоро буде відповідати за зраду українського народу , як шо ще доживе разом з дєрмаком !!! ...
20.05.2026 01:18 Ответить
Моя особиста думка відрізняється від думки Небензі і я точно знаю, що він її знає, і ще я знаю, що він каже лише те, що йому дозволяють казати його кремлівські начальники, тому висновок простий... Ми почули. Все рівно це пусті слова.
20.05.2026 01:46 Ответить
Путін, Орбан, Фіцо, Венс це пси одної сили, яка в публічному просторі себе не оголошує, общечеловєков, яким поперек горла будь-яка народна самостійність, і не тільки бандерівська.
20.05.2026 03:23 Ответить
На черепі ху...ловго прихвостня нанесіть свастику,воно того варте.
20.05.2026 05:20 Ответить
Коли ти нациськата істота здохнеш разом з кривавим терористом путіном ? убивці сидят в ООН.
20.05.2026 06:38 Ответить
Тоді готуйте телеги та коней. Бензину не буде.
20.05.2026 07:14 Ответить
це ці циніки зібрали оон у відповідь на обстріл московської області? цинізму нема меж
20.05.2026 08:39 Ответить
ру скам затупки до сих пор не поняли что в Украине решает не царек, а народ, который не даст ему пойти на уступки вопреки его желанию. Хотя если еще так повоевать годика 2-3 то тут окончательно будет рашка 2.0 имени вождя Зе
20.05.2026 09:36 Ответить
 
 