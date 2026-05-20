Россия будет добиваться целей "СВО", пока Украина не выполнит "ряд условий", - Небензя в Совбезе ООН
В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Москва якобы не видит "сигналов" со стороны Украины о возобновлении мирных переговоров, поэтому РФ будет продолжать агрессию.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.
Территориальные притязания РФ
Небензя утверждает, что переговоры об урегулировании войны "зашли в тупик", а виновата в этом Украина, мол, из-за нежелания идти на территориальные уступки.
"Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности существенно продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. Переговорный процесс зашел в тупик. Россия будет добиваться целей ОСО, пока (президент Владимир) Зеленский не выполнит ряд условий, в частности вывод ВСУ из российских регионов", - заявил россиянин во время выступления в Совбезе ООН.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины прокомментировало заявление Кремля о выводе Сил обороны с неоккупированной территории Донецкой области
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
Розпад Радянського Союзу у грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав та обов'язків СРСР. Також неврегульованим залишається статус члена ООН та постійного члена Ради безпеки ООН, яким користується Росія.
Російська сторона посилається на те, що з грудня 1991 року в Раді безпеки ООН з'явилася табличка з її назвою. Однак, згідно зі Статутом організації для цього не було і досі немає легітимних підстав.
Москва зайняла крісло постійного члена Ради безпеки ООН в обхід необхідних процедур лише на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина. При цьому у Статуті ООН немає слів "Російська Федерація", як і у ст. 13 Статуту з переліком постійних членів Радбезу.
Звернення РФ про намір стати продовжувачем СРСР мали відповідним чином розглянути Радбез та Генасамблея ООН. Відповідно до ст. 4 Статуту, членство набувається за рекомендацією Ради безпеки та за рішенням Генеральної асамблеї. Наприклад, так це працювало у випадку з Чехією та Словаччиною після розпаду Чехословаччини.
Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР у Раді безпеки ООН незаконно.
Домовленість групи країн колишнього СРСР в Алмати у грудні 1991 року не могла підмінити Статут ООН. До того ж, угода про те, що Росія є наступницею Радянського Союзу, не була ратифікована Верховною радою. Що, втім, не завадило Єльцину направити вищезгадане звернення до генсека ООН.
По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли одна країна нав'язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, що не передбачений Статутом.
Хоча Москва заслуговує на вигнання з Ради безпеки, її позиція закріплена в ст. 23, №1 Статуту ООН. Крім того, її право вето не може бути скасовано через положення ст. 27, №3. Також немає консенсусу щодо зміни існуючої структури ООН.
Тим не менш, є інший шлях, заснований на принципах і спільній волі міжнародної спільноти. Він передбачає виключення Російської Федерації з ООН через Генеральну Асамблею, що може бути зроблено за ст. 18, №2. Очевидно, якщо країна втрачає статус члена ООН, вона також втрачає місце в Раді Безпеки.
Щоб досягти цього, по-перше, до Генасамблеї треба подати резолюцію, яка пропонує виключення/призупинення членства Росії. Цю резолюцію слід внести від Ради Безпеки, згідно зі ст. 12, №1. По-друге, Генеральна Асамблея має проголосувати супербільшістю (двома третинами +1) за виключення.
Стаття 27, №3 Статуту зазначає, що якщо Рада Безпеки обговорює питання, яке стосується одного з її членів, то «сторона спору утримується від голосування відповідно до пункту 3 статті 52». Це може дозволити Раді Безпеки направити питання на розгляд Генеральної Асамблеї без того, щоб Росія просто наклала вето на цей крок.
Китай є єдиною країною в Раді Безпеки, яка може накласти вето на голосування про виключення Росії з Генеральної Асамблеї. Якщо ми хочемо, щоб Росія була належним чином покарана, Китаю необхідно запропонувати угоду: утримання Пекіна в Раді Безпеки стане першою перевіркою пропозиції президента Сі щодо кондомініуму США та Китаю в управлінні світовими справами. Китай повинен прийняти спільну відповідальність за сприяння міжнародному миру. Відмова означала б прийняти російську агресію та демонстрацію того, що Китай прив'язує себе до нестабільного та маргінального гравця на світовій арені.
Єдиний шанс зробити ООН актуальною - це позбавити агресора можливості вдавати, що він є охоронцем миру.
Виключення Росії зробить Раду Безпеки ефективним органом, здатним ухвалювати вкрай необхідні рішення, спрямовані на збереження глобальної стабільності та безпеки. Щоб врятувати ООН від загрозливої екзистенційної кризи, необхідно піти на сміливі кроки. Ослабленій Лізі Націй вдалося вигнати Радянський Союз через його напад на Фінляндію лише за кілька місяців до того, як сама Ліга припинила своє існування.
Описувати стан справ війни не варто, бо хто слідкує, той і так все знає; а хто не слідкує - той все одно не вірить чужим оцінкам.
Стратегії сторін залишаються незмінними з осені.
Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку.
Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку.
Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій.
Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом.
США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.
Про сценарії. Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо:
-- не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки,
-- не може позбавити вищі еліти заробітків на війні,
-- не має що показати населенню як перемогу,
-- не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.
Минулого року путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості.
Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно.
Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю.
Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.
Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.
Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.
Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно.
Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.
Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США.
Наші слабкості в основному внутрішні.
