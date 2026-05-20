Россия будет добиваться целей "СВО", пока Украина не выполнит "ряд условий", - Небензя в Совбезе ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Москва якобы не видит "сигналов" со стороны Украины о возобновлении мирных переговоров, поэтому РФ будет продолжать агрессию.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские СМИ.

Территориальные притязания РФ

Небензя утверждает, что переговоры об урегулировании войны "зашли в тупик", а виновата в этом Украина, мол, из-за нежелания идти на территориальные уступки.

"Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности существенно продвинуться в вопросе урегулирования конфликта. Переговорный процесс зашел в тупик. Россия будет добиваться целей ОСО, пока (президент Владимир) Зеленский не выполнит ряд условий, в частности вывод ВСУ из российских регионов", - заявил россиянин во время выступления в Совбезе ООН.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что трехсторонние переговоры США – Украина – Россия "нецелесообразны", потому что Киев не выводит свои войска из контролируемой части Донбасса.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.

