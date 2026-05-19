Росія добиватиметься цілей "СВО", поки Україна не виконає "низку умов", - Небензя в Радбезі ООН

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Москва нібито не бачить "сигналів" з боку України відновити мирні переговори, тому РФ продовжуватиме агресію.

Територіальні зазіхання РФ

Небензя стверджує, що переговори про врегулювання війни "зайшли у глухий кут", а винна в цьому Україна, мовляв, через небажання йти на територіальні поступки.

"Москва не бачить жодних сигналів із Києва про готовність суттєво просунутися в питанні врегулювання конфлікту. Переговорний процес зайшов у глухий кут. Росія домагатиметься цілей СВО, доки (президент Володимир) Зеленський не виконає низку умов, зокрема виведення ЗСУ з російських регіонів", - заявив росіянин під час виступу в Радбезі ООН.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
  • Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
  • Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

+22
ЧУВАК В ООН прямим текстом каже що буде окуповувати і вбивати - ООН навіть не виключить цю країну

ПРО ШО МОВА - ООН пусте місце
19.05.2026 23:57 Відповісти
+8
Тварюка ї @уча і смердюча кацапсіна ,
іди на ....уй і не смій добиватись якихось цілей щодо
України , так як всі здохнете на нашій землі !!
жодного клаптика нашоі землі не отримаєте , злодюги 😡
20.05.2026 00:00 Відповісти
+7
Треба небензю вбити
19.05.2026 23:56 Відповісти
19.05.2026 23:56 Відповісти
Щоб що?
19.05.2026 23:58 Відповісти
Та просто так .Они же нас убивают 4 года уже для устрашения то почему мы не можем. Ану как струхнут и глядишь требования свои поубавят
20.05.2026 00:05 Відповісти
Щоб замовк
20.05.2026 00:08 Відповісти
Угу, розуму у вас, як у трирічної дитини. Можна хоч роту небензей, це все виконавці. І розуміти це починають діти у 4 роки.
20.05.2026 00:20 Відповісти
Роту небензей знищіти теж нормально, а взагалі усіх кацапів
а ЕВРОПЕЙСЬКУ частини раши ПІД ЦУКРОВИЙ БУРЯК пустити
20.05.2026 00:31 Відповісти
щоб більше не киздів про те, що Україна має вивести війська з "російських регіонів". і таке потрібно зробити із кожним кацапом і кацапкою, хто буде повторювати оці імперські заклики цього небздені.
20.05.2026 00:18 Відповісти

треба вбивати кожного, хто каже що Україна має вивести свої війська зі своєї території
20.05.2026 00:33 Відповісти
Підтримую ,
тільки разом із путлєром
20.05.2026 00:02 Відповісти
На це місце прийде інше лайно.
20.05.2026 01:19 Відповісти
19.05.2026 23:57 Відповісти
Не оон ,а оно.
20.05.2026 00:04 Відповісти
А існує механізм " виключення із ООН"? Навіщо пуста болтовня?
20.05.2026 00:21 Відповісти
хто в ООН голосував "за" прийняття 3,14дерації в ООН???
20.05.2026 00:27 Відповісти
Ну то піди, та вижени.
20.05.2026 00:29 Відповісти
Результативніше написати в спортлото.
20.05.2026 00:38 Відповісти
Тупою бошкою об стiну буде добиватися
19.05.2026 23:57 Відповісти
Добиватиметься, поки не zдохне.
20.05.2026 00:00 Відповісти
До речі що там з малою токмачкою? З 2022 року не можуть взяти якесь село, хоч би не позорилися, за оці два слова у зетників дупи палають конкретно і раптово.
20.05.2026 00:01 Відповісти
Я бачу пропаганда добре працює... Самі створили мем про цю "Токмачку" і самі повірили в неї. Скільки території вже захопили з 22 року? Щось вже не чутно пісень про "Фортецю Бахмут"... Скоро вже будемо "пити каву в Криму".
20.05.2026 00:07 Відповісти
Взагалі то мем про Токмачку створили на роісє. Бо навіть вони вже ****** від брехні ГШРФ.
20.05.2026 00:11 Відповісти
Це у вас, намроісії створили цей мем. Вчи техмінімум.
20.05.2026 00:23 Відповісти
Самі створили і самі не можуть 4 рік взяти, про цю токмачку вже і наші починають говорити, до речі а що там з бахмутом?
20.05.2026 00:30 Відповісти
Ваші орки захопили Бахмут. Назви, українських міст, на відміну від ваших, роіських, пишуця із великої букви. Запам'ятай це, ..ісянин.
20.05.2026 00:33 Відповісти
Ось бачите, одна вже ядром бризкає 😂😂 де твій Медведчук?
20.05.2026 00:34 Відповісти
Я взагалі то про малу токмачку взяв з наших з українських новин , а звідки вони взяли то вже питання.. а ти як бачу в Іспанії патріотично так сереш тут що не можеш без цього, до речі, де твій бурят Ыстомин сховався? Щось вже давно не відсвічує.
20.05.2026 00:36 Відповісти
Наталка розберися краще чому вино до сих пір в магазинах України називається артемівське а не бахмутське! Чекаю детального звіту, і медведчука свого не забудь з собою взяти.
20.05.2026 00:59 Відповісти
Так. Бо одні кацапи не можуть її взяти і брешуть, а інші з них вже ржуть.

Вчіться користуватися гуглом...
20.05.2026 00:35 Відповісти
Навіщо йому гугл. Йому щоранку на розводі темник дають про що писати..
20.05.2026 00:36 Відповісти
А мем про фортецю бахмут хто створив? Он навіть пісню створили, але щось вже по радіо я її не чую як майже два роки..
20.05.2026 00:32 Відповісти
Попроси ведмечука він тобі зрання і щодня буде на розводі ставити. Які питання?
20.05.2026 00:34 Відповісти
Так ти ж без нього не можеш, в кожній новині його згадуєш.
20.05.2026 00:39 Відповісти
Це цінна порада для тебе. І на розводі буде веселіше. Не все ж темники прослуховувати
20.05.2026 00:51 Відповісти
Ти інтернетом вмієш користуватися? "Набери"мала токмачка новини Україна " і тобі вибьє декілька десятків українських сайтів які пишуть про це, інформацію перевіряй краще , а не бризкає тут слиною, "патріотка " , Ыстомина краше вигуляй в світ в то блідий немов смерть.
20.05.2026 00:42 Відповісти
Де створили меми про взяття Токмачки?

Меми про «взяття» Малої Токмачки (села в Запорізькій області) народилися та масово розійшлися в соціальних мережах і Z-пабліках.
​Головним каталізатором став російський опозиційний відеоблогер «Обманутий росіянин» (Обманутый россиянин). Він випустив сатиричний розбір зведень російських «воєнкорів» та пропагандистів, звернувши увагу на те, що армія РФ протягом року ледь не щодня «просувається» в селі довжиною у 3-4 кілометри. Якщо вірити їхнім щоденним звітам про «взяття південної околиці», «захід у східну частину» та нові «просування», окупанти мали б пройти Малу Токмачку наскрізь уже кілька десятків разів.
​Цю абсурдну ситуацію швидко підхопили користувачі соцмереж (особливо в X (Twitter), TikTok та Telegram), причому як українські, так і самі російські користувачі.
20.05.2026 00:47 Відповісти
В українських агрегаторах сайтів новин воно вже теж є про цю товкмачку.
20.05.2026 00:54 Відповісти
Було б дивно, якби не було після таких публічних просерів від кацапів.
20.05.2026 01:00 Відповісти
Така ж сама порада. Відкрий свої р оіські інтернети і вбий туди "Мала Токмачка", будеш приємно задоволений.
20.05.2026 00:49 Відповісти
Пайку відробила, передай Ыстомину бо йому теж треба
20.05.2026 00:51 Відповісти
От ..урник, це ж тобі для єрманізму твого.засохните там із ведмедем в обнімку. А так, хоч потанцюєш.
20.05.2026 00:54 Відповісти
Краще прочитай про фортецю бахмут, а краще послухай пісню т тополі , бо він як і Вакарчук і Козловський теж "воювали"
20.05.2026 00:56 Відповісти
Є такий цікавий фільм "не дивися наверх" краще дивися гівномарафон
20.05.2026 00:53 Відповісти
московити були є і будуть такими , допоки їх вбогу клоаку не зруйнують нарешті ...
але кворуму, єдності і розуміння світу як це зробити поки немає тож московит втішається безкарністю , поки втішається , вічно таке лайно існувати не може це не природньо
20.05.2026 00:04 Відповісти
ПНХ лиса макака
20.05.2026 00:05 Відповісти
Ну,а Україна освоюватиме маскву)))
20.05.2026 00:05 Відповісти
Треба з мацкви зробити Алеппо
20.05.2026 00:10 Відповісти
Оце краща ідея, ніж вбити небензю.
20.05.2026 00:19 Відповісти
20.05.2026 00:35 Відповісти
Хай ці свинособаки виходять з ООН, статут якої вони розтоптали. До речі, Росія не є нацією, а є імперією. Тобто, невідомо, що вона робить в цій організації крім того, що гладить всім своїм сусідам.
20.05.2026 00:06 Відповісти
На жаль, теріторіальні поступки ні до чого не призведуть, просто РФ зміцниться без санкцій та попре знову, а ми навряд вже зберемо мільйонну армію.
20.05.2026 00:07 Відповісти
>> зокрема виведення ЗСУ з "рассосіських" реґіонів.....

Обісцяному трумпу передадуть ці слова.

Нуль дій буде зроблено.
20.05.2026 00:09 Відповісти
Україна і далі буде вбивати російських загарбників.
1,5 мільйона дохлих кацапів - це не межа.

А так то да - добивайтеся. Особливо щодо демілітаризації України цікаво виходить. 😁
20.05.2026 00:09 Відповісти
Мене одне бентежить і обурює, а саме, чому ця лиса потвора яка вдерлася в чужі будинки і гвалтує і їсть дітей, а також розстрілює автомобілі ООН до сих пір є членом ООН? Хоча ні по закону ні по моралі ні по здоровому глузду московськфі людоїди і дітовбивці не мають жодних прав знаходитись в ООН
20.05.2026 00:10 Відповісти
Нашим дипломатам і представникам в ООН лише потрібно чітко висунути питання, по якому такому праву і закону Сосія знаходиться в ООН і по яким законам Сосія вимагає порушити міжнародні права, закони і суверенні кордони міжнародно визнаних держав.
20.05.2026 00:25 Відповісти
Якщо ж ООН не збирається реагувати на свої ж статути, міжнародні зобов'язання і принципи то постає питання доцільності самого існування ООН
20.05.2026 00:27 Відповісти
Треба пробити коридор до Азова . І перекрити той сухопутний шлях для кацапів вздовж Азова
20.05.2026 00:12 Відповісти
Нажаль зараз це майже неможливо. Це ми могли зробити ще в 23-му році. Але наші так звані партнери нас кинули і не дали нам обіцяної зброї і техніки для контрнаступу. Бо вони дуже боялися що Сосія програє а ще що Ху'йло перестане європейцям заносити гроші чемоданами і давати знижки на газ. Тому зараз все що може Україна це тримати позиції з невеликими контратаками, якщо це дозволяє обстановка, знищувати щомісяця по 35-50-тис рашистів а також виснажувати рашистську промисловість, інфраструктуру і економіку ракетно-дроновими ударами. Поки рашисти не вирішать що Україна не варта того і самі заберуться з нашої землі.
20.05.2026 00:33 Відповісти
Допоки американцям-rednecks включно з Capitol та White House ця війна_сво буде похер, доти касапи воюватимуть і брехатимуть.
20.05.2026 00:21 Відповісти
Прокоментуйте ось це -World Gymnastics зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації, повідомляє https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=4787896 офіційний сайт.

Рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, із прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.
20.05.2026 00:43 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/yak-scenar-mozhliv-na-nayblizhche-maybutn---valer-y-pekar/188197#gsc.tab=0 Валерій Пекар, філософ, Про стратегії сторін та сценарії подальшої війни:
Описувати стан справ війни не варто, бо хто слідкує, той і так все знає; а хто не слідкує - той все одно не вірить чужим оцінкам.
Стратегії сторін залишаються незмінними з осені.
Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку.
Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку.
Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій.
Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом.
США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.

Про сценарії. Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо:
-- не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки,
-- не може позбавити вищі еліти заробітків на війні,
-- не має що показати населенню як перемогу,
-- не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.
Минулого року путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості.
Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно.
Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю.

Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.
Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.
Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.
Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно.
Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.
Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США.

Наші слабкості в основному внутрішні.
20.05.2026 00:53 Відповісти
Реально неймовірно тригерить цей цинізм. Коли представник росії в Радбезі ООН заявляє, що вони вбиватимуть нас, доки ми не виконаємо їхні ,,умови'' - це якийсь сюрреалістичний театр абсурду. Країна, яка розтоптала всі міжнародні закони, віджимає території та чинить геноцид, і просто з трибуни каже: ,,Ми не перестанемо, поки жертва не здасться''. Це реально виглядає так, ніби маніяк прийшов до копів, розповів про свої злочини і каже, що продовжить різати людей, якщо йому не віддадуть гаманець. А поліція просто сидить, киває і слухає, усе записує але нічого не робить.... Тоді виникає логічне питання: а навіщо тоді взагалі така ,,поліція'' потрібна? Чому агресора досі не вигнали з ООН? Відповідь бісить, але вона суто бюрократична: ця система безнадійно застаріла. Її збудували ще у 1945 році, і росія досі сидить у Раді Безпеки з правом вето, яке вона просто привласнила після розпаду СРСР, тихцем переставивши табличку. Виходить замкнене юридичне коло: щоб виключити росію з ООН, потрібне рішення Радбезу, де росія сама ж ветує власне виключення. Злочинець має право заблокувати свій вирок, а світ просто боїться її ядерних погроз. Нажаль ,сьогодні ООН повністю провалила захист миру. Вона вже давно не ефективний коп, а скоріше вже камера відеонагляду. Сама по собі вона не може скрутити і посадити нападника.... Всі це розуміють . розуміє це і росія - тому вона і веде себе так нахабно і пихато - типу ну і що ви мені зробите? тому ООН тільки зараз як відеорегістратор - фіксує кожне звірство для майбутнього трибуналу, возить гуманітарку і через голосування показує, що росія у своїй дикості абсолютно самотня, попри всю дипломатичну пиху....... Все більш нічого- тому і маємо цей нахабний цирк з московитськими покидьками .....
20.05.2026 00:57 Відповісти
Та досить вже цих скиглень про маніяків і жертв в п'ятий рік поспіль.
Кацапьйо теж можна лякати як показали недавні події.
Тому на кожен кукурік ****** треба щоб наш представник виходив на трибуну і буденно заявляв що раіса і її ******** режим не прийшли до тями тож на жаль нам додеться вбити черговий мільйон руснявих бойцівських свинособак, ********* рештки її енергетики і - головне - ПРЯМИМ ТЕКСТОМ - БУДЕМО ******* МОСКВУ ПОКИ СВИНОСОБАЧАТИНА НЕ СХАМЕНЕТЬСЯ.
Ефект гарантовано.
20.05.2026 01:19 Відповісти
А чому наш представник не сказав -"Ми будемо і надалі масово знищувати окупантів доки рф не виконає низку умов".
20.05.2026 01:05 Відповісти
для України не має значення ,шо вам руснявим вибл* дкам ,наобіцяв торчок зеленський у Стамбулі ,чи Омані ... 🤡 дуже скоро буде відповідати за зраду українського народу , як шо ще доживе разом з дєрмаком !!! ...
20.05.2026 01:18 Відповісти
Моя особиста думка відрізняється від думки Небензі і я точно знаю, що він її знає, і ще я знаю, що він каже лише те, що йому дозволяють казати його кремлівські начальники, тому висновок простий... Ми почули. Все рівно це пусті слова.
20.05.2026 01:46 Відповісти
 
 