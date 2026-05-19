Росія добиватиметься цілей "СВО", поки Україна не виконає "низку умов", - Небензя в Радбезі ООН
Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Москва нібито не бачить "сигналів" з боку України відновити мирні переговори, тому РФ продовжуватиме агресію.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.
Територіальні зазіхання РФ
Небензя стверджує, що переговори про врегулювання війни "зайшли у глухий кут", а винна в цьому Україна, мовляв, через небажання йти на територіальні поступки.
"Москва не бачить жодних сигналів із Києва про готовність суттєво просунутися в питанні врегулювання конфлікту. Переговорний процес зайшов у глухий кут. Росія домагатиметься цілей СВО, доки (президент Володимир) Зеленський не виконає низку умов, зокрема виведення ЗСУ з російських регіонів", - заявив росіянин під час виступу в Радбезі ООН.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.
- Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
Меми про «взяття» Малої Токмачки (села в Запорізькій області) народилися та масово розійшлися в соціальних мережах і Z-пабліках.
Головним каталізатором став російський опозиційний відеоблогер «Обманутий росіянин» (Обманутый россиянин). Він випустив сатиричний розбір зведень російських «воєнкорів» та пропагандистів, звернувши увагу на те, що армія РФ протягом року ледь не щодня «просувається» в селі довжиною у 3-4 кілометри. Якщо вірити їхнім щоденним звітам про «взяття південної околиці», «захід у східну частину» та нові «просування», окупанти мали б пройти Малу Токмачку наскрізь уже кілька десятків разів.
Цю абсурдну ситуацію швидко підхопили користувачі соцмереж (особливо в X (Twitter), TikTok та Telegram), причому як українські, так і самі російські користувачі.
Описувати стан справ війни не варто, бо хто слідкує, той і так все знає; а хто не слідкує - той все одно не вірить чужим оцінкам.
Стратегії сторін залишаються незмінними з осені.
Стратегія росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на Сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну; продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати; продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку.
Стратегія України полягає в нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та в посиленні ударів по найболючішому місцю імперії -- по гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку.
Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій.
Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база.
Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує: росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом.
США не можуть і не хочуть тиснути на росію. Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять; а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну.
Про сценарії. Росія не може й не хоче зупинити війну. Не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії: ще трохи, і Україна посиплеться. Не може, бо:
-- не має грошей на переведення економіки на цивільні рейки,
-- не може позбавити вищі еліти заробітків на війні,
-- не має що показати населенню як перемогу,
-- не має рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть росію на шматки, як у 1917.
Минулого року путін послідовно відхиляв всі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один, вперед, у бетонну стіну на повній швидкості.
Це означає, що росія буде продовжувати війну, скільки зможе, і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами: є гроші -- є війна, нема грошей -- нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно.
Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ з чотирьох областей Путін показав, що не увійшов у контакт з реальністю.
Російська економіка летить вниз. До землі далеко, отже, політ нормальний. За всіма показниками, влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти.
Голодних бунтів на росії не очікуйте. Всі сценарії можливих змін пов'язані з розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії.
Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для росії. Якщо нічого не буде (а скоріш за все, нічого не буде), то далі в листопаді.
Свято наближається. Водночас треба зазначити, що Божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно.
Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно.
Важливо нам самим не впасти. Нагадаю: ми маємо підтримку Європи в достатньому обсязі й не дуже залежимо від США.
Наші слабкості в основному внутрішні.
