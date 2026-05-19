Росія добиватиметься цілей "СВО", поки Україна не виконає "низку умов", - Небензя в Радбезі ООН

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що Москва нібито не бачить "сигналів" з боку України відновити мирні переговори, тому РФ продовжуватиме агресію.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Територіальні зазіхання РФ

Небензя стверджує, що переговори про врегулювання війни "зайшли у глухий кут", а винна в цьому Україна, мовляв, через небажання йти на територіальні поступки.

"Москва не бачить жодних сигналів із Києва про готовність суттєво просунутися в питанні врегулювання конфлікту. Переговорний процес зайшов у глухий кут. Росія домагатиметься цілей СВО, доки (президент Володимир) Зеленський не виконає низку умов, зокрема виведення ЗСУ з російських регіонів", - заявив росіянин під час виступу в Радбезі ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки на Москву – це бумеранг Путіна, який повертається з потрійною силою, - Україна в Радбезі ООН

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що тристоронні переговори США – Україна – Росія "недоцільні", тому що Київ не виводить свої війська з контрольованої частини Донбасу.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Кремля щодо виведення Сил оборони із неокупованої території Донецької області

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування РФ обіцяє Путіну, що зможе окупувати весь Донбас до осені, - FT