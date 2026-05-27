Небензя окреслив умови Кремля для мирної угоди з Україною

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не вважає можливим укладення мирної угоди без виконання своїх вимог щодо НАТО та майбутнього статусу України. Серед основних умов Кремля - відмова Києва від вступу до Альянсу та суттєве коригування внутрішньої політики держави.

Про це він заявив на брифінгу в ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що каже Небензя?

Зокрема, Москва знову заговорила про так звані основні причини конфлікту. Російський посол стверджує, що без їх вирішення досягти будь-якої угоди неможливо. Цей список вимог залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення.

Василь Небензя заявив, що переговори не почнуться до виконання політичних забаганок Кремля. Росія фактично вимагає капітуляції української держави. Дипломат агресора прямо озвучив претензії до суверенітету України.

Членство України в НАТО - "загроза" для РФ

"Членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення", - наголосив він.

Одним словом - їб@нуті...
27.05.2026 06:47 Відповісти
Типова маячня хронічного алкаша.
27.05.2026 07:16 Відповісти
...рашистам ГААГА
27.05.2026 06:47 Відповісти
Коли почнемо взривати москву воно заткнеться.
27.05.2026 06:50 Відповісти
А коли почнете, дозвольте поцікавитись?
27.05.2026 07:10 Відповісти
Як тільки створить ядерну бімбу)) Це ж відомий ядерний бомбіло
27.05.2026 07:11 Відповісти
Україна може примусити ізраіль шантажем передати трохи ядерки. Пригрозити збити літак вітька і зятька, наприклад.
27.05.2026 07:23 Відповісти
Коли ЗСУ почистить Україну від зелених баканових і міндічів. Я свою справу роблю - сплачую податки. Зрадники саботують атаки на мацквуи
27.05.2026 07:13 Відповісти
Який НПЗ горітиме наступним?
27.05.2026 06:50 Відповісти
Московський у капотнє
27.05.2026 06:52 Відповісти
Мабуть ще не дозріли рашисти до мирної угоди. От коли повісять на "царь - пушке " свого геостратега за успіхи в двіжухе, та будуть штурмовати магазини в пошуках їжі, от тоді і щезнуть першопричини війни з Україною.
27.05.2026 06:57 Відповісти
Все це можливо лише в мацкві
27.05.2026 07:00 Відповісти
Я-б, на їх місці, довів "Царь-пушку" до робочого стану (просвердлив-би, нарешті, у неї запальний отвір), зарядив порохом, запхнув туди Путіна, з Лавровим, і вистрелив у напрямі Китаю... Адже ці придурки зробили все, щоб ослабить Росію, і зробить її васалом Піднебесної...
Але це вже проблеми дурної кацапні - а не наші...
27.05.2026 07:10 Відповісти
Чим більше ЗСУ буде "Дебензінить" Росію - тим скромнішими будуть "заявки" Небензі... Заодно із "дедізелізацією"... Коли почнуть їздить на "тялегах", і продавать за кордон "пеньку" і "льняную пряжу" (як це колись робили), може, розумнішать стануть...
До речі - говорив колись, з лінгвістом. Прийшли до висновку про польські корені походження прізвища предків Небензі. У поляків є вислів: "Нєх бендзе". ("Нехай буде"). Таким прізвиськом могли нагородить, в Україні чи Білорусі, людину, яка часто вживала цей вислів... Тобто, Небензя - черговий "манкурт", як і Козак, Толочко-старший, і сотні тися їм подібних "перевертнів", які забули своє походження...
27.05.2026 07:04 Відповісти
Какацап, ти неправильно пишеш московія, ще й з великої літери. Мінус доширак 🤣🤣🤣
27.05.2026 07:08 Відповісти
Довбойоб?
27.05.2026 07:17 Відповісти
Ти методи гебухи забув - змішувати правду з брехнею, щоб краще заходило
27.05.2026 07:21 Відповісти
Можеш поскаржиться адміністратору, на "порушення" мною, правил українського правопису...
До речі а чого це ти в Швейцарії - раз ти такий "патріот"? Приїдь в Україну, і прояви свій "патріотизм", на практиці...
- Ой, кумцю! Ви знаєте - мій Микола такий патріот, такий патріот! Повісив у хаті портрет Шевченка, і їсть на обід тільки борщ, закусюючи салом з часником...
- Ну а мій не такий "патріотичний"... Лише повісив на вішалку, при вході в хату, автомат, а на днях повісив кацапа - в гаю, на дубі...
27.05.2026 07:21 Відповісти
Я в 2014 проявив, тепер те місце окуповане через зелених хробаків.
27.05.2026 07:24 Відповісти
Чітко вказав світу, що нєофашистський режим саме в московії.
27.05.2026 07:09 Відповісти
з хотєлками імпотента-пєдофіла ***** - одразу - набуй..
мирна угода з Україною можлива лише після відповзання Московії на кордони 2013го року, узгодження компенсацій Україні за нанесені кацапами втрати, ну, і так - по-мЄлочі, "у робочому порядку"..
27.05.2026 07:12 Відповісти
Коли цей цирк припинется ? замість того що б Україна звинувачувала агресора в геноциді, етноциді рашиської орди проти українського народу та виводу окупаційних військ з території України ,вилазить якесь рашиське чмо звинувачує Україну що вона чинить опір ворогу, яке керівництво держави така зовнішня політика.
27.05.2026 07:16 Відповісти
Небзденя, свои хотелки засунь себе в дупу.
27.05.2026 07:19 Відповісти
Дивно, десь зникли з коментів ВСІ ушчімльонна-пріслєдуємиє, "каториє в ЗСУнапєрєдкє, а ти в Польше". Чи це пауза на вироблення новоі концепціі ушчімльоннасті
27.05.2026 07:21 Відповісти
Зате з'явилися "учителі патріотизму" - з швейцарськими прапорцями... "Непатріотично", виявляється, писать, "Росія". Треба писать "Московія", та ще й з маленької букви. Тоді Україна швидше переможе...
27.05.2026 07:26 Відповісти
Кацап незадоволений 😁
московія розвалиться і хто тобі тоді шекелі платитиме?
27.05.2026 07:29 Відповісти
Нєбєнзє вже давно час відправитися за своїм папєрєдніком на концерт кобзона.
27.05.2026 07:25 Відповісти
Ми всеодно переможемо !
27.05.2026 07:29 Відповісти
 
 