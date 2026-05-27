Небензя окреслив умови Кремля для мирної угоди з Україною
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не вважає можливим укладення мирної угоди без виконання своїх вимог щодо НАТО та майбутнього статусу України. Серед основних умов Кремля - відмова Києва від вступу до Альянсу та суттєве коригування внутрішньої політики держави.
Про це він заявив на брифінгу в ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що каже Небензя?
Зокрема, Москва знову заговорила про так звані основні причини конфлікту. Російський посол стверджує, що без їх вирішення досягти будь-якої угоди неможливо. Цей список вимог залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення.
Василь Небензя заявив, що переговори не почнуться до виконання політичних забаганок Кремля. Росія фактично вимагає капітуляції української держави. Дипломат агресора прямо озвучив претензії до суверенітету України.
Членство України в НАТО - "загроза" для РФ
"Членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення", - наголосив він.
До речі - говорив колись, з лінгвістом. Прийшли до висновку про польські корені походження прізвища предків Небензі. У поляків є вислів: "Нєх бендзе". ("Нехай буде"). Таким прізвиськом могли нагородить, в Україні чи Білорусі, людину, яка часто вживала цей вислів... Тобто, Небензя - черговий "манкурт", як і Козак, Толочко-старший, і сотні тися їм подібних "перевертнів", які забули своє походження...
мирна угода з Україною можлива лише після відповзання Московії на кордони 2013го року, узгодження компенсацій Україні за нанесені кацапами втрати, ну, і так - по-мЄлочі, "у робочому порядку"..
