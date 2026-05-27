Латвия ответила на обвинения РФ в "притеснениях россиян": это - "дымовая завеса"

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на заявление России о намерении обратиться в Международный Суд ООН в связи с якобы "притеснениями россиян" в странах Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии латвийского внешнеполитического ведомства на запрос "Суспільного".

Реакция Латвии на заявления России

В ведомстве заявили, что такие шаги России являются примером "отчаянной реакции" на решимость Латвии, Эстонии и Литвы оставаться верными своим ценностям. Речь идет об уважении прав человека, международного порядка и справедливого мира в Украине.

"Это еще один пример отчаянной реакции России на нашу решимость оставаться верными своим ценностям, правам человека, международному порядку, основанному на правилах, и справедливому миру в Украине. Это дымовая завеса - один из старейших трюков в арсенале России", - подчеркнули в ведомстве.

Позиция в отношении международного права

В МИД Латвии добавили, что российские власти грубо нарушают международное право и используют его в своих интересах. В ведомстве подчеркнули, что Рига остается надежным партнером, который соблюдает свои международные обязательства.

Напомним, в российском МИД заявили о намерении подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН. В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от действий России, в частности от атак на гражданские объекты в Украине.

