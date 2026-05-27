Латвия ответила на обвинения РФ в "притеснениях россиян": это - "дымовая завеса"

МИД Латвии комментарий по поводу заявлений России о суде ООН

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на заявление России о намерении обратиться в Международный Суд ООН в связи с якобы "притеснениями россиян" в странах Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии латвийского внешнеполитического ведомства на запрос "Суспільного".

Реакция Латвии на заявления России

В ведомстве заявили, что такие шаги России являются примером "отчаянной реакции" на решимость Латвии, Эстонии и Литвы оставаться верными своим ценностям. Речь идет об уважении прав человека, международного порядка и справедливого мира в Украине.

"Это еще один пример отчаянной реакции России на нашу решимость оставаться верными своим ценностям, правам человека, международному порядку, основанному на правилах, и справедливому миру в Украине. Это дымовая завеса - один из старейших трюков в арсенале России", - подчеркнули в ведомстве.

Позиция в отношении международного права

В МИД Латвии добавили, что российские власти грубо нарушают международное право и используют его в своих интересах. В ведомстве подчеркнули, что Рига остается надежным партнером, который соблюдает свои международные обязательства.

Напомним, в российском МИД заявили о намерении подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН. В ответ на это в МИД Эстонии подчеркнули, что такие заявления направлены на отвлечение внимания от действий России, в частности от атак на гражданские объекты в Украине.

Якi ще нахрен утиски ? Усе просто, якщо комусь щось не так - чумадан-вокзал-**********.
27.05.2026 01:44 Ответить
Та ти що? Вони, живучи "на Крещатике", хочуть бачить з своїх вікон "Рассею"... Хочуть жить в Литві - без литовців, у Латвії - без латишів, а в Естонії - без естонців... Хтось тут, на днях, писав, що десь на заході України чув розмову двох "беженок", з Донбасу. Обговорювали питання, як-би стало краще жить , "если-бы пабольше "местных, атсюда, выехало...".
27.05.2026 03:14 Ответить
Почему же кацапы не подали в суд ООН за ущемление россиянцев в Украине , а сразу напали войной ???
Значит дело не в ущемлении …
27.05.2026 04:38 Ответить
ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в Росії до 2027 року Джерело: https://censor.net/ua/n4005246
росіяни повинні звернутися до ООН за утиски росіян на росії , або превентивно вжарити ядеркою по Воронежу щоб неповадно було
27.05.2026 05:53 Ответить
Paldies Latvijai par atbalstu Ukrainai
27.05.2026 06:08 Ответить
А я думав що ООН захищає права людей. Мабуть ху....лостан дуже високої думки про своїх ху....лят
27.05.2026 06:48 Ответить
Незабаром більшість країн просто відмовляться приймати росіян, бо за досвідом України це стає відтермінованою причиною на майбутне військове вторгнення московії.
27.05.2026 07:30 Ответить
 
 