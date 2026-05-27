Ни Путин, ни Трамп не имеют козырей и просчитались, -FT

Путин и Трамп переоценили свои силы: подробности

Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Дональд Трамп назвал это "гениальным" решением. Однако агрессия РФ стала одной из самых дорогостоящих ошибок современности - пока Дональд Трамп не начал операцию "Эпическая ярость" в Иране.

Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс в материале "У Путина и Трампа нет карт", сообщает Цензор.НЕТ.

И Путин, и Трамп считали, что их соперники слабы, и рассчитывали на быструю победу. Каждый из них обременяет свои страны расходами, последствия которых останутся еще надолго после их ухода от власти. В то же время Китай больше всех выигрывает от этого.

"Разрыв между целью и результатом такой же большой для Трампа в Персидском заливе, как и для Путина на Донбассе", - говорится в материале.

Обозреватель считает, что Путин и Трамп сами создали себе ловушки.

"В случае Путина провал его "спецоперации" является экзистенциальным. Он менее склонен признавать реальность, потому что это будет стоить ему поста, а возможно, и жизни. У Трампа проблема больше связана с гордостью и политикой: никакие заявления или искусственно созданный информационный шум не скроют того, что ему приходится договариваться с режимом, который он ранее обещал полностью уничтожить. И этим он лишь укрепляет его позиции", - отметил он.

У Украины есть козыри

Люс считает, что часть "карт" перешла к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Украина превратила фронт в могилу для российской армии. Ежемесячно РФ теряет около 35 тысяч военных.

В то же время Украина наносит удары по нефтяным объектам, заводам и инфраструктуре глубоко внутри России - на расстоянии до 1000 км.

Путину даже пришлось просить Трампа повлиять на Зеленского, чтобы украинские дроны не атаковали парад 9 мая на Красной площади.

"Путин пообещал российскому народу, что защитит их жизнь от войны. Но подсчет погибших и экономических затрат касается всех россиян и ставит под угрозу его контроль над властью", - отметил автор.

Украина при этом укрепила свои позиции в отношениях с Трампом. Пентагон быстро расходовал запасы ракет и систем ПВО на Ближнем Востоке, а Украина изменила ход войны, научившись сбивать российские цели дешевыми перехватчиками.

"Трамп ранее говорил Зеленскому, что у Украины "нет козырей", но теперь у Киева есть собственные технологии и военные решения, которые очень интересуют Пентагон. И это дает Украине новые рычаги влияния", - подчеркнул автор.

Геополитический ущерб, который Россия и США нанесли себе сами, схож. 

"Неспособность России покорить Украину - это самая дорогая неудачная война в современной истории. Запугивая таких соседей, как Финляндия, Путин собственными усилиями более чем вдвое увеличил протяженность границы НАТО с Россией", - отметил Люс.

Трамп также ошибочно полагал, что Иран обеспечит США удобным новым лидером по образцу Венесуэлы. Это была иллюзия, и он не прислушался к экспертам, пишет автор.

Несмотря на то, что Китай выигрывает от ошибок Путина и Трампа, главными победителями становятся средние государства, которые постепенно усиливают свое влияние (за исключением, например, Израиля), считает он.

"Влияние США на Ближний Восток фактически ослабло. Иран, вероятно, станет региональной силой, с которой другим странам придется считаться. Украина, как минимум, станет ключевым партнером НАТО в мире, который уже не полностью зависит от США. По-разному, но Киев и Тегеран показывают, как меньшие страны могут ослаблять значительно более сильные государства. Тайвань - не единственная страна, которая внимательно изучает эти уроки", - подытожил Люс.

цікавий погляд - ***** дорівнює рудий
27.05.2026 11:27
Трамп вообще связался с дурной компанией.
27.05.2026 11:26
він не зв`язався, він сам є породженням тої компанії богомвибраних...
27.05.2026 11:33
27.05.2026 11:26
27.05.2026 11:33
27.05.2026 11:27
Цікавий? Всім давно відомий ...
27.05.2026 11:31
Карти путлєра це та мразота - яка попри смерть - лізе в Україну - а Трамп дуже сильно понадіявся на міць США - але не врахував шо ведення війни помінялося
27.05.2026 11:29
У Зеленського є карти і він блискучий гравець.
27.05.2026 11:49
Краще й не напишеш про цих двох динозаврів **********, яким вже давно пора доєднатись до своїх вимерлих сородичів.
27.05.2026 11:32
До Трампа і путіна може приєднатися Сі, вирішивши заграбастати Тайвань. Отримає облизня, як Трамп в Ірані та путін в Україні.
27.05.2026 11:32
А може китайці все ж зроблять висновки? Як не як більш ніж 3000-літня специфічна цивілізація...
27.05.2026 11:39
Назвав вторгнення в Україну геніальним рішенням... Яке ж воно кончене - це руде непорозуміння світового масштабу. Він зображав себе в образі Христа-рятівника, але йому більш підійде личина сатани.
27.05.2026 11:32
Ось що буває, коли самозакохані бовдури приходять до влади дякуючи грошам і зв'язкам, і при цьому нехтуючи порадами розумних людей, оточують себе такими ж бовдурами-підлабузниками. Для нестійкого державного устрою це може бути катастрофою... В США запобіжником є демократичні інституції, в кацапстані - тотальна корупція невідомо як спрацює...
27.05.2026 11:36
Чесно кажучи, наш ЗЕбанутий блазень також вліз завдяки маланським грошам у владу, але в нього е незаперечна перевага перед цими старими ідіотами, він молодий і вчиться, а ці два старих задрота, ***** і Трампидло вже стоять одним копитом в пеклі і ні нащо не здатні окрім самолюбування
27.05.2026 11:48
Какие козыря у старых идиотов, там деменция и кретинизм имеются а козырей ноль.
27.05.2026 11:40
Два старих довбойоба, ***** і Трампидло з своїми війнами вляпались по шию в лайно і не можуть вибратись з нього.
27.05.2026 11:41
Карти мають тільки ЗСУ, які на даний час є найсильнішою армією у світі!
27.05.2026 11:48
Рашистська пітьма змарнувала свій шанс на перемогу у війні на виснаження з Україною.
Це можна вважати історичною подією, яку ще донедавна важко було собі уявити. Подія, яка має бути осмислена і до її наслідків пітьмі ще треба буде звикати і адаптуватися.
Здатність мобілізувати величезний ресурс живої сили з високим порогом чутливості до втрат була ядром наступальної стратегії пітьми, що спиралася на міфи побєди СРСР у Другій Світовій війні.
Сьогодні ж українська «стіна дронів» здатна перемолоти чи не будь-яку масу живої сили ворога.
Тож, отут навіть ще одна «частичная» мобілізація не призведе до перемоги пітьми у війні. Бо цей ресурс буде перемолотий за кілька місяців, але не дасть їй прийнятного результату.
І у цьому - надвисокі ризики нової мобілізації для ***** і його режиму. Такі ж, як під вінець Першої Світової війни.

Повний текст статті на мові оригіналу - https://x.com/i/status/2059232961245929549 тут.
27.05.2026 11:49
 
 