Ни Путин, ни Трамп не имеют козырей и просчитались, -FT
Когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Дональд Трамп назвал это "гениальным" решением. Однако агрессия РФ стала одной из самых дорогостоящих ошибок современности - пока Дональд Трамп не начал операцию "Эпическая ярость" в Иране.
Об этом пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс в материале "У Путина и Трампа нет карт", сообщает Цензор.НЕТ.
И Путин, и Трамп считали, что их соперники слабы, и рассчитывали на быструю победу. Каждый из них обременяет свои страны расходами, последствия которых останутся еще надолго после их ухода от власти. В то же время Китай больше всех выигрывает от этого.
"Разрыв между целью и результатом такой же большой для Трампа в Персидском заливе, как и для Путина на Донбассе", - говорится в материале.
Обозреватель считает, что Путин и Трамп сами создали себе ловушки.
"В случае Путина провал его "спецоперации" является экзистенциальным. Он менее склонен признавать реальность, потому что это будет стоить ему поста, а возможно, и жизни. У Трампа проблема больше связана с гордостью и политикой: никакие заявления или искусственно созданный информационный шум не скроют того, что ему приходится договариваться с режимом, который он ранее обещал полностью уничтожить. И этим он лишь укрепляет его позиции", - отметил он.
У Украины есть козыри
Люс считает, что часть "карт" перешла к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Украина превратила фронт в могилу для российской армии. Ежемесячно РФ теряет около 35 тысяч военных.
В то же время Украина наносит удары по нефтяным объектам, заводам и инфраструктуре глубоко внутри России - на расстоянии до 1000 км.
Путину даже пришлось просить Трампа повлиять на Зеленского, чтобы украинские дроны не атаковали парад 9 мая на Красной площади.
"Путин пообещал российскому народу, что защитит их жизнь от войны. Но подсчет погибших и экономических затрат касается всех россиян и ставит под угрозу его контроль над властью", - отметил автор.
Украина при этом укрепила свои позиции в отношениях с Трампом. Пентагон быстро расходовал запасы ракет и систем ПВО на Ближнем Востоке, а Украина изменила ход войны, научившись сбивать российские цели дешевыми перехватчиками.
"Трамп ранее говорил Зеленскому, что у Украины "нет козырей", но теперь у Киева есть собственные технологии и военные решения, которые очень интересуют Пентагон. И это дает Украине новые рычаги влияния", - подчеркнул автор.
Геополитический ущерб, который Россия и США нанесли себе сами, схож.
"Неспособность России покорить Украину - это самая дорогая неудачная война в современной истории. Запугивая таких соседей, как Финляндия, Путин собственными усилиями более чем вдвое увеличил протяженность границы НАТО с Россией", - отметил Люс.
Трамп также ошибочно полагал, что Иран обеспечит США удобным новым лидером по образцу Венесуэлы. Это была иллюзия, и он не прислушался к экспертам, пишет автор.
Несмотря на то, что Китай выигрывает от ошибок Путина и Трампа, главными победителями становятся средние государства, которые постепенно усиливают свое влияние (за исключением, например, Израиля), считает он.
"Влияние США на Ближний Восток фактически ослабло. Иран, вероятно, станет региональной силой, с которой другим странам придется считаться. Украина, как минимум, станет ключевым партнером НАТО в мире, который уже не полностью зависит от США. По-разному, но Киев и Тегеран показывают, как меньшие страны могут ослаблять значительно более сильные государства. Тайвань - не единственная страна, которая внимательно изучает эти уроки", - подытожил Люс.
Це можна вважати історичною подією, яку ще донедавна важко було собі уявити. Подія, яка має бути осмислена і до її наслідків пітьмі ще треба буде звикати і адаптуватися.
Здатність мобілізувати величезний ресурс живої сили з високим порогом чутливості до втрат була ядром наступальної стратегії пітьми, що спиралася на міфи побєди СРСР у Другій Світовій війні.
Сьогодні ж українська «стіна дронів» здатна перемолоти чи не будь-яку масу живої сили ворога.
Тож, отут навіть ще одна «частичная» мобілізація не призведе до перемоги пітьми у війні. Бо цей ресурс буде перемолотий за кілька місяців, але не дасть їй прийнятного результату.
І у цьому - надвисокі ризики нової мобілізації для ***** і його режиму. Такі ж, як під вінець Першої Світової війни.
Повний текст статті на мові оригіналу - https://x.com/i/status/2059232961245929549 тут.