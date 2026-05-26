424 14

Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, - Сибига

Без достижения мира в Украине невозможно: заявление Сибиги

Украине необходимо, чтобы США продолжали участвовать в мирных усилиях по прекращению войны.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

"Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии. Это просто нереалистично. Таковы реалии. Поэтому нам нужно и участие США, и лидерство США", — подчеркнул министр.

Также Сибига заявил, что сейчас настало время и для новой роли Европы в мирных усилиях.

"Но еще раз повторюсь, как взаимодополняющие направления, и мы сейчас над этим работаем", — добавил он.

Звонок Лаврова Рубио

Сибига назвал заявления главы МИД РФ в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о намерениях атаковать Киев "дерзкой провокацией" и подтверждением заинтересованности в продолжении войны.

"Я расцениваю это как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное, о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять, как такое может допускаться.

Мы очень надеемся, что после получения таких сигналов наши партнеры вместо того, чтобы просто принимать эту информацию, выдавать рекомендации своим гражданам и руководителям дипломатических учреждений покинуть Киев, дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить такие удары", — сказал глава МИД Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее Рубио заявлял, что трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены.
  • Во время встречи с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони Рубио также заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не приносят результатов.
  • Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине.

Топ комментарии
+2
БЕЗ США ЄС НАДАЄ УКРАЇНІ І ЇЇ НАРОДУ 90 ЛЯРДІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ І ЗАКУПЛЯЄ ЗБРОЮ.АЛЕ "ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ " ВТИРАЮТЬ КУЙНЮ.ЩО США ПРОЯВЛЯЮТЬ ЛІДЕРСТВО..."ЛІДЕРСТВО США" У ПРИПИНЕННІ ФІНАНСОВО ВІЙСКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ,ЩО Є АМЕРИКАНСЬКА СПІВУЧАСТЬ В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ І В ТОМУ ЧИСЛІ У РУЙНІВНИХ РАКЕТНИХ ОБСТРІЛАХ УКРАЇНИ.КОТРІ США ДОЗВОЛЯЮТЬ КУЙЛУ НАНОСИТИ...
26.05.2026 17:35 Ответить
+2
Підлизувати, кому треба - це частина роботи. Взагалі, фільтр кадрового відбору у зелених - це підлизувати, підмахувати і красти, красти, як не в себе. У МЗС багато не вкрадеш, отже акцент трохи зсунутий на іншу частину набору здібностей.
26.05.2026 17:35 Ответить
+1
Та Ви шо? А я від Голобородька' чув всі чули, що війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. То хто сьогодні наживається? Голобородько вже закінчив війну?
26.05.2026 17:33 Ответить
ну так. Треба зачекати коли вже трампа не стане.
26.05.2026 17:22 Ответить
Не реалістично до наступних виборів президента США. Такі реалії, Сибіга.
26.05.2026 17:25 Ответить
Сибига рассчитывает на Венса. Уж тогда...
26.05.2026 17:27 Ответить
Но они предлагают Зеленскому съесть ведро говна. После того миру Зеленскому дорога только в кутузку.
26.05.2026 17:25 Ответить
Ну той смачного, хай їсть. Його чекає вʼязниця у будь-якому випадку, як тільки війна припиниться.
26.05.2026 17:59 Ответить
Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії

тому що тільки трампонутому відомо, що буде робити ху...ло
26.05.2026 17:28 Ответить
Коли ж вже закінчиться це вилизування трампівської сраки?
26.05.2026 17:45 Ответить
Звичайно що реалістично, Україна вже виграла цю війну і має довести її до кінця з допомогою США чи без неї!
26.05.2026 17:50 Ответить
Чим же США допомогли Україні ,може тим що Трамп припинив будь яку допомогу Україні ,чи може тим що два єврейчика відкоф і кушнер регулярно їздять в москву вирішувати економічні питаня , чи те що трамп за непродуманої авантюри на Близькому сході допоміг росії покращати фінансове становище ?Тому міністр МЗС краще промовчав.
26.05.2026 17:53 Ответить
Тім що відволікав увагу ху...ла поки стелив йому червону доріжку
26.05.2026 17:57 Ответить
тобто цей гамнюк натякає на капітуляцію, бо сша не будуть в це встрягати? бо трамп працюєна рашку? боюсь що і після трампа також. А якщо і встрягнуть - китайці заборонять пуцькіну їх слухати, як зараз забороняють ірану
26.05.2026 17:54 Ответить
 
 