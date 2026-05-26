Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии, - Сибига

Украине необходимо, чтобы США продолжали участвовать в мирных усилиях по прекращению войны.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без США нереалистично добиться прекращения российской агрессии. Это просто нереалистично. Таковы реалии. Поэтому нам нужно и участие США, и лидерство США", — подчеркнул министр.

Также Сибига заявил, что сейчас настало время и для новой роли Европы в мирных усилиях.

"Но еще раз повторюсь, как взаимодополняющие направления, и мы сейчас над этим работаем", — добавил он.

Звонок Лаврова Рубио

Сибига назвал заявления главы МИД РФ в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о намерениях атаковать Киев "дерзкой провокацией" и подтверждением заинтересованности в продолжении войны.

"Я расцениваю это как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное, о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять, как такое может допускаться.

Мы очень надеемся, что после получения таких сигналов наши партнеры вместо того, чтобы просто принимать эту информацию, выдавать рекомендации своим гражданам и руководителям дипломатических учреждений покинуть Киев, дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить такие удары", — сказал глава МИД Украины.

Что предшествовало?

Ранее Рубио заявлял, что трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены.

Во время встречи с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони Рубио также заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не приносят результатов.

Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине.

