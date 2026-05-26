Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоханном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы прилагать усилия для достижения мира и прекращения войны в Украине.

Слова Рубио цитирует в соцсети журналист "Радио Свобода Европа" Алекс Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

США готовы содействовать достижению мира

По словам Рубио, США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Он подчеркнул, что такие атаки, как была по Киеву, это очередное напоминание о том, почему война должна закончиться.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", — сказал он журналистам во время визита в Индию.

Что предшествовало?

  • Ранее Рубио заявлял, что трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены.
  • Во время встречи с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони Рубио также заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не будут приносить результатов.

+14
"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони "
От жеж г@ндон...😡😡😡
26.05.2026 08:52 Ответить
+9
Мудак. Трампісти-підари.
26.05.2026 08:47 Ответить
+6
Ви сприяєте не завершенню війни, а капітуляції.
26.05.2026 08:54 Ответить
Якісь дивні заяви Рубіо, якого і близько не було на мишиній возня вітькоффа і зятькова??? Ці двоє, нагадили своїми «переговорами» мишиними в Ірані, а тепер Трамп вилизує за ними х лайно….???
Аж ось і Рубіо, щось несе за галіматню??
26.05.2026 09:41 Ответить
надьожниє пасрєднікі. Гдєта очєнь пасєрєдінє.
26.05.2026 08:53 Ответить
при цьому жодного засудження масованих ракетно-дронових *********** терористичних атак по мирних та дипустановах цивілізованих країн
отакі вони гаранти смугасто-зіркові
26.05.2026 09:07 Ответить
співчуття на ісходє - вистачає тільки на американьких громадян, які потерпають від емігрантів.
26.05.2026 09:17 Ответить
докладати зусиль - що саме, зустрічатися з ху*лом на Алясці, вішати його портрет ?
або просто розмоялти по телефону годинами.
26.05.2026 08:53 Ответить
IIWW длилась шесть лет и один день. Когда Рубио так говорит, попахивает кацапским душком про великую отечественную..
26.05.2026 08:53 Ответить
Який душок? Кацапсько-українська війна йде вже 12 років і 96 днів.
26.05.2026 09:09 Ответить
Очевидно, що рубЛіо говорить про події саме 22-26 років, не враховуючи час АТО та ООС.
І це демонструє його дуже поверхневі знання про історію ДСВ. Або ж він знаходиться під безпосереднім впливом кацапської пропаганди і свідомо називає початком тої війни 22.06.1941 року. Мабуть теж останнім часом слухав "історичні лекції" бункерного ху#ла про печенігів з половцями.
26.05.2026 09:19 Ответить
Президент Зеленский під час сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання , що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.

Рубіо сподівається ....

Це жах
26.05.2026 08:57 Ответить
Дурниці говорить !
26.05.2026 08:58 Ответить
Твоїми запевненнями, пане Рубіо, вимощена дорога до повного програшу республіканцями виборів в Конгрес. Вперед...
26.05.2026 08:59 Ответить
Зброєю лише. Говорільня не працює. Чим ви збираєтесь примушувати рашку до миру ?
26.05.2026 09:00 Ответить
Українськими територіями. У американців все конкретно.
26.05.2026 09:03 Ответить
Гниле яблуко має характерний вигляд. Тож, вживати його не має сенсу, бо все рівно прийдеться випльовувати гірку м'якину. Залишаючись із неприємним післясмаком.
Зараз питання стоїть так: якщо не допомагаєте, то хоча б не заважайте воювати з пітьмою.
(с) "Баба з возу, - кобилі легше."
26.05.2026 09:04 Ответить
троха не так
без американської допомоги реально буде кабзда, на жаль
проте рудий та ко принципово надають таку "допомогу", аби не завдати шкоди ***** та його пітьмі
26.05.2026 09:09 Ответить
Вони надають допомогу, коли кацапи просуваються. Як тільки фронт хоч трохи стабілізується, починається говорильня та затримки з постачанням озброєння й ***********. Так відбувалося ще починаючи з літа/осені 2022-го і продовжується досі. Ще тоді вони заявляли "Україна не повинна програти / кацапетівка не повинна перемогти". Їм потрібен довготривалий хаос.
26.05.2026 09:25 Ответить
5 лет готовы.
Запор?
26.05.2026 09:07 Ответить
Хотели бы закончить давно бы закончили, поставки в Украины тысяч десяти дальнобойных ракет большой мощности и пару сотен F-16, поставили бы жирную точку в войне очень быстро. Дело в том, что говорить это одно а делать дело это совершенно другое.
26.05.2026 09:19 Ответить
США здали Україну московії , ще у 1993 р... Ця гра розброєння, була в довгу ...ми це зрозуміли ще тоді , і дуже шкода шо такі як шевченко ,гордон ,комаровський , кучеряшка беня , аваков , ахметов і т.і ...виявилися жадібними та мстивими ждунами , сторія це ім ,ще пригадає ...
26.05.2026 09:28 Ответить
А сприяння, це спонукання України до капітуляції.
26.05.2026 09:41 Ответить
Знову туфлі подаровані трампом забув взути, кров в голову перестала приливати чи що?
26.05.2026 09:42 Ответить
Це як? І сприяти на користь кого?
26.05.2026 09:44 Ответить
Невже повернуть нам ядерну зброю тактичного призначення і нададуть щось там довбанути по уралу, бо за уралом по суті вже китай.
26.05.2026 09:44 Ответить
 
 