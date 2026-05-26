Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы прилагать усилия для достижения мира и прекращения войны в Украине.

Слова Рубио цитирует в соцсети журналист "Радио Свобода Европа" Алекс Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США готовы содействовать достижению мира

По словам Рубио, США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Он подчеркнул, что такие атаки, как была по Киеву, это очередное напоминание о том, почему война должна закончиться.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", — сказал он журналистам во время визита в Индию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

Что предшествовало?

Ранее Рубио заявлял, что трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены.

Во время встречи с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони Рубио также заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не будут приносить результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио передал Трампу послание Путина после разговора с Лавровым