Рубио заверил, что США готовы содействовать завершению войны в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы прилагать усилия для достижения мира и прекращения войны в Украине.
Слова Рубио цитирует в соцсети журналист "Радио Свобода Европа" Алекс Рауфоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
США готовы содействовать достижению мира
По словам Рубио, США готовы и подготовлены к тому, чтобы сделать все возможное для достижения результата. Он подчеркнул, что такие атаки, как была по Киеву, это очередное напоминание о том, почему война должна закончиться.
"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и подготовлены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент представится возможность снова сыграть эту роль", — сказал он журналистам во время визита в Индию.
Что предшествовало?
- Ранее Рубио заявлял, что трехсторонние переговоры США, Украины и России приостановлены.
- Во время встречи с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони Рубио также заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не будут приносить результатов.
Аж ось і Рубіо, щось несе за галіматню??
От жеж г@ндон...😡😡😡
отакі вони гаранти смугасто-зіркові
або просто розмоялти по телефону годинами.
І це демонструє його дуже поверхневі знання про історію ДСВ. Або ж він знаходиться під безпосереднім впливом кацапської пропаганди і свідомо називає початком тої війни 22.06.1941 року. Мабуть теж останнім часом слухав "історичні лекції" бункерного ху#ла про печенігів з половцями.
Рубіо сподівається ....
Це жах
Зараз питання стоїть так: якщо не допомагаєте, то хоча б не заважайте воювати з пітьмою.
(с) "Баба з возу, - кобилі легше."
без американської допомоги реально буде кабзда, на жаль
проте рудий та ко принципово надають таку "допомогу", аби не завдати шкоди ***** та його пітьмі
