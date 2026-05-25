Стубб допустив, що може очолити переговори ЄС із Росією

Президент Фінляндії Стубб зробив заяву про можливу роль у переговорах із РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не виключає можливості стати представником ЄС на майбутніх мирних переговорах із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi.

Зокрема Стубб зазначив, що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь.

Також у нього запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів Стубб.

Що передувало?

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.

Якщо візьметься - то хай, попередньо, добре наїсться гороху... Пердіть, у відповідь на "предлажения" кацапів, муситиме часто...
25.05.2026 07:27 Відповісти
хто може бути кращим переговорником з кацапами ніж фінн з історичною фінкою за пазухою ?

пан Стуб це найкращий варіант переговорника

25.05.2026 07:39 Відповісти
І ЩО далі?
25.05.2026 08:33 Відповісти
 
 