Стубб допустив, що може очолити переговори ЄС із Росією
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не виключає можливості стати представником ЄС на майбутніх мирних переговорах із Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi.
Зокрема Стубб зазначив, що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь.
Також у нього запитали, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.
"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів Стубб.
Що передувало?
У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас.
пан Стуб це найкращий варіант переговорника
