Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не исключает возможности выступить в качестве представителя ЕС на предстоящих мирных переговорах с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi.
В частности, Стубб отметил, что мирные переговоры могут начаться только тогда, когда Россия обязуется прекратить огонь.
Также его спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.
"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", - ответил Стубб.
Что предшествовало?
В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.
пан Стуб це найкращий варіант переговорника
