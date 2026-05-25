Стубб допустил, что может возглавить переговоры ЕС с Россией

Президент Финляндии Стубб сделал заявление о возможной роли в переговорах с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не исключает возможности выступить в качестве представителя ЕС на предстоящих мирных переговорах с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi.

В частности, Стубб отметил, что мирные переговоры могут начаться только тогда, когда Россия обязуется прекратить огонь.

Также его спросили, готов ли он быть представителем Европы на переговорах.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", - ответил Стубб.

Что предшествовало?

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.

Якщо візьметься - то хай, попередньо, добре наїсться гороху... Пердіть, у відповідь на "предлажения" кацапів, муситиме часто...
25.05.2026 07:27
хто може бути кращим переговорником з кацапами ніж фінн з історичною фінкою за пазухою ?

пан Стуб це найкращий варіант переговорника

25.05.2026 07:39
Зокрема Стубб зазначив, що мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь. Джерело: https://censor.net/ua/n4004880

І ЩО далі?
25.05.2026 08:33
 
 