Санду призвала усилить давление на РФ: Путин не заинтересован в серьезных переговорах

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европа и другие партнеры Украины должны усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Об этом Санду заявила во время выступления на форуме GLOBSEC в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

Поддержка Украины должна продолжаться

Так, президент Молдовы подчеркнула, что в настоящее время российские власти не заинтересованы в серьезных мирных переговорах, поэтому поддержка Украины должна продолжаться.

"Нужно усилить экономическое давление на Россию. Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны, и не думаю, что Кремль и Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Чтобы это произошло, думаю, Европа и остальной мир должны усилить давление на Россию", - отметила Санду.

Она добавила, что любая поддержка, которая необходима Украине, должна продолжаться: "Это единственный способ вернуть мир в наш регион".

Гибридная война РФ

Кроме того, президент Молдовы отметила, что страны Европы должны быть готовы противостоять российской гибридной войне. Среди угроз она назвала кибератаки, информационные манипуляции, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, а также финансирование действий, направленных на дестабилизацию.

"Россия использует широкий набор инструментов, и мы должны относиться к этому серьезно и готовиться", - добавила Санду.

