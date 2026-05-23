РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8059 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
248 7

Санду призвала усилить давление на РФ: Путин не заинтересован в серьезных переговорах

Санду призвала усилить давление на РФ

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Европа и другие партнеры Украины должны усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров о прекращении войны.

Об этом Санду заявила во время выступления на форуме GLOBSEC в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Украины должна продолжаться

Так, президент Молдовы подчеркнула, что в настоящее время российские власти не заинтересованы в серьезных мирных переговорах, поэтому поддержка Украины должна продолжаться.

"Нужно усилить экономическое давление на Россию. Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны, и не думаю, что Кремль и Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Чтобы это произошло, думаю, Европа и остальной мир должны усилить давление на Россию", - отметила Санду.

Она добавила, что любая поддержка, которая необходима Украине, должна продолжаться: "Это единственный способ вернуть мир в наш регион".

Читайте также: ЕС сам должен решать вопрос переговоров с Россией, - Рютте

Гибридная война РФ

Кроме того, президент Молдовы отметила, что страны Европы должны быть готовы противостоять российской гибридной войне. Среди угроз она назвала кибератаки, информационные манипуляции, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, а также финансирование действий, направленных на дестабилизацию.

"Россия использует широкий набор инструментов, и мы должны относиться к этому серьезно и готовиться", - добавила Санду.

Читайте: Зеленский заявил о "хороших контактах" с США и рассчитывает на привлечение Европы к переговорам

Что предшествовало?

Автор: 

переговоры (5794) путин владимир (32516) Мая Санду (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санду хіба не надіслали нову повістку, що фронт стабілізований, економіка рф на межі краху і путлер ось ось капітулює?
показать весь комментарий
23.05.2026 17:47 Ответить
Санду закликала Україну допомогти в Придністров'єм. Чекаємо.
показать весь комментарий
23.05.2026 17:53 Ответить
Це зрозуміло. Він чекає капітуляції. І десь років через 5 вона буде або наша або РФ

тут лише питання що швилше закінчиться в них гроші чи в нас люди
показать весь комментарий
23.05.2026 17:54 Ответить
Навпаки. Чи швидше в кацапів закінчаться орки, які готові іти на убой, чи у нас гроші. Люди уявляють усіх кацапів алкашами, наркоманами, зеками. Але такого бидла там не так багато. Більшість кацапів - це просто скажені тварюки, які хочуть нас знищити, але при цьому не готові помирати за *****.
показать весь комментарий
23.05.2026 18:12 Ответить
Посада президента Молдови в даній ситуаціі відкриває невичерпні можливості для приєднання Придністров"я.Підкупом,шантажем,хитрістю,обманом,підлістю...тобто всіма тими якостями про які писав Макіавеллі.Але то не про Санду.Мила жіночка,тендітна,дуже гарна,так і хочеться сказати їй щось приємне...але не політик...на жаль...
показать весь комментарий
23.05.2026 18:02 Ответить
Санду розумна. А в нас потужнік.
показать весь комментарий
23.05.2026 18:03 Ответить
Парашный гадюшник перерезается в самом узком месте (стык Рыбницкого и Дубоссарского районов). Севернее сразу наводит конституционный порядок Молдова, южнее всё полностью блокируется совместными усилиями ЗСУ и Молдовы. И будет им там счастье.
показать весь комментарий
23.05.2026 18:19 Ответить
 
 