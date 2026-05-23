Санду закликала посилити тиск на РФ: Путін не зацікавлений у серйозних перемовинах

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Європа та інші партнери України мають посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити її до переговорів щодо припинення війни.

Про це Санду заявила під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Підтримка України має тривати

Так, президентка Молдови наголосила, що наразі російська влада не зацікавлена у серйозних мирних переговорах, тому підтримка України має тривати.

"Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних перемовинах. Щоб це сталося, гадаю, Європа та решта світу мають посилити тиск на Росію", – зазначила Санду.

Вона додала, що будь-яка підтримка, яка необхідна Україні, має тривати: "Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон".

Гібридна війна РФ

Крім того, президентка Молдови зауважила, що країни Європи мають бути готовими протистояти російській гібридній війні. Серед загроз вона назвала кібератаки, інформаційні маніпуляції, незаконне фінансування політичних партій і виборчих кампаній, а також фінансування дій, спрямованих на дестабілізацію.

"Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно та готуватися", – додала Санду.

