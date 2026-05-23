Санду закликала посилити тиск на РФ: Путін не зацікавлений у серйозних перемовинах
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Європа та інші партнери України мають посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити її до переговорів щодо припинення війни.
Про це Санду заявила під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.
Підтримка України має тривати
Так, президентка Молдови наголосила, що наразі російська влада не зацікавлена у серйозних мирних переговорах, тому підтримка України має тривати.
"Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних перемовинах. Щоб це сталося, гадаю, Європа та решта світу мають посилити тиск на Росію", – зазначила Санду.
Вона додала, що будь-яка підтримка, яка необхідна Україні, має тривати: "Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон".
Гібридна війна РФ
Крім того, президентка Молдови зауважила, що країни Європи мають бути готовими протистояти російській гібридній війні. Серед загроз вона назвала кібератаки, інформаційні маніпуляції, незаконне фінансування політичних партій і виборчих кампаній, а також фінансування дій, спрямованих на дестабілізацію.
"Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно та готуватися", – додала Санду.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
- Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.
- Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
- У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
- Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.
тут лише питання що швилше закінчиться в них гроші чи в нас люди
