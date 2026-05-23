УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8132 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
329 9

Санду закликала посилити тиск на РФ: Путін не зацікавлений у серйозних перемовинах

Санду закликала посилити тиск на РФ

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Європа та інші партнери України мають посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити її до переговорів щодо припинення війни.

Про це Санду заявила під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України має тривати

Так, президентка Молдови наголосила, що наразі російська влада не зацікавлена у серйозних мирних переговорах, тому підтримка України має тривати.

"Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних перемовинах. Щоб це сталося, гадаю, Європа та решта світу мають посилити тиск на Росію", – зазначила Санду.

Вона додала, що будь-яка підтримка, яка необхідна Україні, має тривати: "Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон".

Також читайте: ЄС сам має вирішувати питання переговорів із Росією, - Рютте

Гібридна війна РФ

Крім того, президентка Молдови зауважила, що країни Європи мають бути готовими протистояти російській гібридній війні. Серед загроз вона назвала кібератаки, інформаційні маніпуляції, незаконне фінансування політичних партій і виборчих кампаній, а також фінансування дій, спрямованих на дестабілізацію.

"Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно та готуватися", – додала Санду.

Читайте: Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів

Що передувало?

Автор: 

перемовини (3781) путін володимир (25403) Санду Мая (285)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санду закликала Україну допомогти в Придністров'єм. Чекаємо.
показати весь коментар
23.05.2026 17:53 Відповісти
Це зрозуміло. Він чекає капітуляції. І десь років через 5 вона буде або наша або РФ

тут лише питання що швилше закінчиться в них гроші чи в нас люди
показати весь коментар
23.05.2026 17:54 Відповісти
Навпаки. Чи швидше в кацапів закінчаться орки, які готові іти на убой, чи у нас гроші. Люди уявляють усіх кацапів алкашами, наркоманами, зеками. Але такого бидла там не так багато. Більшість кацапів - це просто скажені тварюки, які хочуть нас знищити, але при цьому не готові помирати за *****.
показати весь коментар
23.05.2026 18:12 Відповісти
Посада президента Молдови в даній ситуаціі відкриває невичерпні можливості для приєднання Придністров"я.Підкупом,шантажем,хитрістю,обманом,підлістю...тобто всіма тими якостями про які писав Макіавеллі.Але то не про Санду.Мила жіночка,тендітна,дуже гарна,так і хочеться сказати їй щось приємне...але не політик...на жаль...
показати весь коментар
23.05.2026 18:02 Відповісти
Санду розумна. А в нас потужнік.
показати весь коментар
23.05.2026 18:03 Відповісти
Парашный гадюшник перерезается в самом узком месте (стык Рыбницкого и Дубоссарского районов). Севернее сразу наводит конституционный порядок Молдова, южнее всё полностью блокируется совместными усилиями ЗСУ и Молдовы. И будет им там счастье.
показати весь коментар
23.05.2026 18:19 Відповісти
Треба посилювати тиск язиками

Зараз не час для переговорів з Росією, вона у хиткому становищі, потрібно тиснути, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n4003587

Зеленський про нові санкції проти РФ через викрадення українських дітей: Тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій Джерело: https://censor.net/ua/n4002617

ЄС посилить тиск на РФ після нової атаки, - Кошта
Джерело: https://censor.net/ua/n3610795

Вимогою часу є посилення тиску на РФ з боку США та Європи, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3605939

Москва не повинна отримувати жодного послаблення міжнародного тиску, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3605242

Купер наголосила, що за відсутності таких доказів тиск на Москву повинен посилюватися, а не послаблюватися, за допомогою санкцій і військової підтримки. Джерело: https://censor.net/ua/n3595730

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3597809

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
23.05.2026 18:45 Відповісти
Вона перша повинна посилити тиск - ввівши війська у придністров'я, а ЗСУ їй в цьмоу допоможуть!
показати весь коментар
23.05.2026 19:05 Відповісти
 
 