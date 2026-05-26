Рубіо запевнив, що США готові сприяти завершенню війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати й надалі готові докладати зусиль для досягнення миру та припинення війни в Україні.
Слова Рубіо цитує у соцмережі журналіст "Радіо Свобода Європа" Алекс Рауфоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
США готові сприяти досягненню миру
За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.
"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", - сказав він журналістам під час візиту до Індії.
Що передувало?
- Раніше Рубіо заявляв, що тристоронні переговори США, України та Росії призупинено.
- Ппід час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні Рубіо також заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.
І це демонструє його дуже поверхневі знання про історію ДСВ. Або ж він знаходиться під безпосереднім впливом кацапської пропаганди і свідомо називає початком тої війни 22.06.1941 року. Мабуть теж останнім часом слухав "історичні лекції" бункерного ху#ла про печенігів з половцями.
Зараз питання стоїть так: якщо не допомагаєте, то хоча б не заважайте воювати з пітьмою.
без американської допомоги реально буде кабзда, на жаль
проте рудий та ко принципово надають таку "допомогу", аби не завдати шкоди ***** та його пітьмі
