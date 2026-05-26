Рубіо запевнив, що США готові сприяти завершенню війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати й надалі готові докладати зусиль для досягнення миру та припинення війни в Україні.

Слова Рубіо цитує у соцмережі журналіст "Радіо Свобода Європа" Алекс Рауфоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

США готові сприяти досягненню миру

За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.

"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", - сказав він журналістам під час візиту до Індії.

Що передувало?

  • Раніше Рубіо заявляв, що тристоронні переговори США, України та Росії призупинено.
  • Ппід час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні Рубіо також заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.

Топ коментарі
+24
"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони "
От жеж г@ндон...😡😡😡
26.05.2026 08:52 Відповісти
+18
Мудак. Трампісти-підари.
26.05.2026 08:47 Відповісти
+15
Ви сприяєте не завершенню війни, а капітуляції.
26.05.2026 08:54 Відповісти
Якісь дивні заяви Рубіо, якого і близько не було на мишиній возня вітькоффа і зятькова??? Ці двоє, нагадили своїми «переговорами» мишиними в Ірані, а тепер Трамп вилизує за ними х лайно….???
Аж ось і Рубіо, щось несе за галіматню??
26.05.2026 09:41 Відповісти
Всі , в кого на язику " обє сторони " - це вороги .
26.05.2026 10:06 Відповісти
надьожниє пасрєднікі. Гдєта очєнь пасєрєдінє.
26.05.2026 08:53 Відповісти
при цьому жодного засудження масованих ракетно-дронових *********** терористичних атак по мирних та дипустановах цивілізованих країн
отакі вони гаранти смугасто-зіркові
26.05.2026 09:07 Відповісти
співчуття на ісходє - вистачає тільки на американьких громадян, які потерпають від емігрантів.
26.05.2026 09:17 Відповісти
докладати зусиль - що саме, зустрічатися з ху*лом на Алясці, вішати його портрет ?
або просто розмоялти по телефону годинами.
26.05.2026 08:53 Відповісти
IIWW длилась шесть лет и один день. Когда Рубио так говорит, попахивает кацапским душком про великую отечественную..
26.05.2026 08:53 Відповісти
Який душок? Кацапсько-українська війна йде вже 12 років і 96 днів.
26.05.2026 09:09 Відповісти
Очевидно, що рубЛіо говорить про події саме 22-26 років, не враховуючи час АТО та ООС.
І це демонструє його дуже поверхневі знання про історію ДСВ. Або ж він знаходиться під безпосереднім впливом кацапської пропаганди і свідомо називає початком тої війни 22.06.1941 року. Мабуть теж останнім часом слухав "історичні лекції" бункерного ху#ла про печенігів з половцями.
26.05.2026 09:19 Відповісти
Президент Зеленский під час сьогоднішньої зустрічі з народними депутатами фракції "Слуга народу" висловив сподівання , що активна фаза бойових дій у боротьбі з РФ завершиться до листопада 2026 року.

Рубіо сподівається ....

Це жах
26.05.2026 08:57 Відповісти
Дурниці говорить !
26.05.2026 08:58 Відповісти
Твоїми запевненнями, пане Рубіо, вимощена дорога до повного програшу республіканцями виборів в Конгрес. Вперед...
26.05.2026 08:59 Відповісти
Зброєю лише. Говорільня не працює. Чим ви збираєтесь примушувати рашку до миру ?
26.05.2026 09:00 Відповісти
Українськими територіями. У американців все конкретно.
26.05.2026 09:03 Відповісти
Гниле яблуко має характерний вигляд. Тож, вживати його не має сенсу, бо все рівно прийдеться випльовувати гірку м'якину. Залишаючись із неприємним післясмаком.
Зараз питання стоїть так: якщо не допомагаєте, то хоча б не заважайте воювати з пітьмою.
(с) "Баба з возу, - кобилі легше."
26.05.2026 09:04 Відповісти
троха не так
без американської допомоги реально буде кабзда, на жаль
проте рудий та ко принципово надають таку "допомогу", аби не завдати шкоди ***** та його пітьмі
26.05.2026 09:09 Відповісти
Вони надають допомогу, коли кацапи просуваються. Як тільки фронт хоч трохи стабілізується, починається говорильня та затримки з постачанням озброєння й ***********. Так відбувалося ще починаючи з літа/осені 2022-го і продовжується досі. Ще тоді вони заявляли "Україна не повинна програти / кацапетівка не повинна перемогти". Їм потрібен довготривалий хаос.
26.05.2026 09:25 Відповісти
5 лет готовы.
Запор?
26.05.2026 09:07 Відповісти
Хотели бы закончить давно бы закончили, поставки в Украины тысяч десяти дальнобойных ракет большой мощности и пару сотен F-16, поставили бы жирную точку в войне очень быстро. Дело в том, что говорить это одно а делать дело это совершенно другое.
26.05.2026 09:19 Відповісти
США здали Україну московії , ще у 1993 р... Ця гра розброєння, була в довгу ...ми це зрозуміли ще тоді , і дуже шкода шо такі як шевченко ,гордон ,комаровський , кучеряшка беня , аваков , ахметов і т.і ...виявилися жадібними та мстивими ждунами , сторія це ім ,ще пригадає ...
26.05.2026 09:28 Відповісти
Як не соромно за керівництво США🤑🤑🤑, але це вони АКТИВНО розброїли Україну, надавши їй у замін, свої якісь там ЗАПЕВНЕННЯ🤬🤬🤬🤬
26.05.2026 09:48 Відповісти
Проблема в 1993р , вже тоді намалювала подальші забаганки США та русні , США з того часу допомагала кремлю повернути всю Європу з Україною ,у свій простір колоніального впливу , США ,зрада та вороги , для демократичної ЄС , як і китай для світу ...
26.05.2026 09:54 Відповісти
А сприяння, це спонукання України до капітуляції.
26.05.2026 09:41 Відповісти
Знову туфлі подаровані трампом забув взути, кров в голову перестала приливати чи що?
26.05.2026 09:42 Відповісти
Це як? І сприяти на користь кого?
26.05.2026 09:44 Відповісти
Невже повернуть нам ядерну зброю тактичного призначення і нададуть щось там довбанути по уралу, бо за уралом по суті вже китай.
26.05.2026 09:44 Відповісти
Равлик безхребетний.
26.05.2026 09:47 Відповісти
Не вірою нікому, ні Рубіо, ні Трампу, ні кацапам, на Голобородьку. Самий надійний і єдиний гарант миру в Україні - наші ЗСУ. Але чомусь Гарант весь цей час більше приділяв уваги асфальту, своєму оточенню і "династії". Робіть висновки самі чого він є гарант.
26.05.2026 09:51 Відповісти
Мамкині посередники, з Іраном вже розібралися?
26.05.2026 09:55 Відповісти
Це не наша війна , її розпочав Байден . А що там з вашою , з Іраном ? Розпочали і всралися ?
26.05.2026 10:08 Відповісти
Так як ці га.дони з Білого дурдому сприяють миру в Україні, то хай краще нічого не роблять. З моменту прихода рудого суперперемовника до влади, путлер вбиває в рази більше мирного населення України, бо відчуває підтримку та велику любов Донні. Так що, красно дякуємо заокеанські друзі.
26.05.2026 10:10 Відповісти
 
 