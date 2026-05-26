Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії, - Сибіга

Україна потребує продовження залучення США у мирні зусилля для припинення війни.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії. Це просто нереалістично. Такі реалії. Тому ми потребуємо і залучення США, і лідерства США", - наголосив міністр.

Також Сибіга заявив, що зараз настав час і для нової ролі Європи в мирних зусиллях.

"Але ще раз повторюсь, як взаємодоповнюючі треки, і ми зараз над цим працюємо", - додав він.

Дзвінок Лаврова Рубіо

Сибіга назвав заяви глави МЗС РФ у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо про наміри атакувати Київ "зухвалою провокацією" і підтвердженням зацікавленості у продовженні війни.

"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києві. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися.

Ми дуже сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери замість того, щоб просто приймати цю інформацію, видавати рекомендації своїм громадянам і керівникам дипустанов, залишати Київ, дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не наносити такі удари", - сказав очільник МЗС України.

Що передувало?

Раніше Рубіо заявляв, що тристоронні переговори США, України та Росії призупинено.

Під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні Рубіо також заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.

Рубіо запевнив, що США готові сприяти завершенню війни в Україні.

