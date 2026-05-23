Україна не повинна втрачати право на власні рішення заради миру, - міноборони Фінляндії

Держсекретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що Україна не має жертвувати суверенітетом чи правом самостійно ухвалювати рішення в обмін на мир.

"Багато людей порівнюють це, але я не знаю, чи це доречно. Скажу щиро, що період, який часто називають "фінляндизацією" - нам не подобається цей термін, але він існує - означає, що після Другої світової війни, коли нам вдалося залишитися незалежною країною попри важку боротьбу з Радянським Союзом, ми були дещо самотніми", - сказав Куусела.

Найголовнішим було те, що Фінляндія залишилася незалежною західною ринковою економікою і мала шанс розвивати своє суспільство, зазначив він. Але на практиці країна втратила частину суверенітету в тому сенсі, що не могла інтегруватися із Заходом так, як хотіла, їй не дозволяли вступати до НАТО. І Радянський Союз мав значний вплив на ухвалення політичних рішень у Гельсінкі.

"Нам довелося шукати спосіб вижити. Ми не пишаємося цим періодом. Це був спосіб виживання для Фінляндії в тих умовах. Є багато рис моєї країни, які я можу рекомендувати іншим країнам, але не цю. Моя щира надія полягає в тому, що Україна залишиться не лише незалежною, а й суверенною країною. Українці заслужили це своєю важкою боротьбою і стійкістю нації. Це було б історичною несправедливістю, якби Україна не залишила право приймати власні рішення у своїх руках", - підкреслив політик.

Що передувало?

Аналітики JPMorgan Chase нещодавно назвали "фінляндизацію" базовим варіантом завершення війни. Вони вважають, що Київ може погодитися на нейтралітет і обмеження армії. Загалом про цю концепцію говорять чи не від початку повномасштабної російської війни проти України.

