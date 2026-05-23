Украина не должна терять право на собственные решения ради мира, - Минобороны Финляндии

Госсекретарь Министерства обороны Финляндии Янне Куусела заявил, что Украина не должна жертвовать суверенитетом или правом самостоятельно принимать решения в обмен на мир.

"Многие люди сравнивают это, но я не знаю, уместно ли это. Скажу честно, что период, который часто называют "финляндизацией" - нам не нравится этот термин, но он существует - означает, что после Второй мировой войны, когда нам удалось остаться независимой страной, несмотря на тяжелую борьбу с Советским Союзом, мы были несколько одиноки", - сказал Куусела.

Самым главным было то, что Финляндия осталась независимой западной рыночной экономикой и имела шанс развивать свое общество, отметил он. Но на практике страна утратила часть суверенитета в том смысле, что не могла интегрироваться с Западом так, как хотела, ей не позволяли вступать в НАТО. И Советский Союз оказывал значительное влияние на принятие политических решений в Хельсинки.

"Нам пришлось искать способ выжить. Мы не гордимся этим периодом. Это был способ выживания для Финляндии в тех условиях. Есть много черт моей страны, которые я могу рекомендовать другим странам, но не эту. Моя искренняя надежда заключается в том, что Украина останется не только независимой, но и суверенной страной. Украинцы заслужили это своей тяжелой борьбой и стойкостью нации. Это было бы исторической несправедливостью, если бы Украина не оставила право принимать собственные решения в своих руках", - подчеркнул политик.

Что предшествовало?

Аналитики JPMorgan Chase недавно назвали "финляндизацию" базовым вариантом завершения войны. Они считают, что Киев может согласиться на нейтралитет и ограничение армии. В целом об этой концепции говорят едва ли не с самого начала полномасштабной российской войны против Украины.

