Ціни на нафту знижуються, оскільки трейдери очікують прогресу в переговорах між США та Іраном

27 травня ціни на нафту знизилися після недавнього стрибка оскільки трейдери прагнули отримати ‌визначеність щодо складних переговорів між Іраном і Сполученими Штатами після того, як відновлення бойових дій загальмувало зусилля з повторного відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,42, або 1,43%, до $98,16 за барель станом на 02:53 за Гринвічем, тоді як американська нафта сорту West Texas Intermediate (WTI) втратила $1,66, або 1,77%, опустившись до $92,23 за барель.

Після квітневого припинення вогню в тримісячному протистоянні обидві сторони повідомляли про зрушення в перемовинах щодо відновлення роботи Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для світових потоків нафти й газу.

Водночас інформація про те, що кілька танкерів зі зрідженим природним газом змогли пройти через протоку останніми днями, підживила очікування швидкого відновлення її роботи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іран у вівторок заявив, що чергові удари Сполучених Штатів порушують режим припинення вогню, який тривав майже сім тижнів.

Попри триваючі бойові дії, сторони продовжують обговорювати меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення вогню та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку протягом 30 днів.