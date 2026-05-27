Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню

Іран заявив, що нові удари Сполучених Штатів порушують режим припинення вогню, що тривав майже сім тижнів.

Удари та відповідь сторін

Відомо, що американські сили завдали повітряних ударів по об’єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. У Центральному командуванні США заявили, що ці дії були оборонними та спрямованими на захист військовослужбовців.

Зазначається, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про збиття одного американського безпілотника, обстріл іншого дрона та винищувача у повітряному просторі над Перською затокою.

Наслідки та переговори

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що країни регіону більше не будуть щитом для військових баз США. Водночас президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори тривають добре, але результатом може стати або масштабна угода, або її відсутність.

Загострення ситуації вплинуло на ринок нафти. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли приблизно на 3,5 відсотка і наблизилися до рівня 100 доларів за барель.

Попри бойові дії, сторони продовжують обговорення меморандуму про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку протягом 30 днів.

Однією з ключових вимог Ірану є повернення 24 мільярдів доларів заморожених активів. Після цього сторони можуть отримати до 60 днів для вирішення складніших питань, зокрема щодо ядерної програми.

Паралельно Іран наполягає на припиненні бойових дій у Лівані. Водночас прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про поглиблення наземних операцій проти угруповання Хезболла.

На цьому тлі Дональд Трамп також намагається залучити нові арабські країни до угод щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Саудівська Аравія відмовляється від підписання до появи дорожньої карти для створення палестинської держави.

У конфлікті вже загинули тисячі людей, переважно в Ірані та Лівані. В самому Ірані зафіксували часткове відновлення інтернету після тримісячного блокування.

