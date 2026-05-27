УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6909 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
186 7

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню

іран заява про порушення перемир’я після ударів сша

Іран заявив, що нові удари Сполучених Штатів порушують режим припинення вогню, що тривав майже сім тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари та відповідь сторін

Відомо, що американські сили завдали повітряних ударів по об’єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. У Центральному командуванні США заявили, що ці дії були оборонними та спрямованими на захист військовослужбовців.

Зазначається, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про збиття одного американського безпілотника, обстріл іншого дрона та винищувача у повітряному просторі над Перською затокою.

Читайте також: Китай на Радбезі ООН "завуальовано" розкритикував політику Трампа щодо Ірану, - Bloomberg

Наслідки та переговори

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що країни регіону більше не будуть щитом для військових баз США. Водночас президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори тривають добре, але результатом може стати або масштабна угода, або її відсутність.

Загострення ситуації вплинуло на ринок нафти. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли приблизно на 3,5 відсотка і наблизилися до рівня 100 доларів за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запропонував передати іранський уран США або знищити під наглядом МАГАТЕ

Попри бойові дії, сторони продовжують обговорення меморандуму про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку протягом 30 днів.

Однією з ключових вимог Ірану є повернення 24 мільярдів доларів заморожених активів. Після цього сторони можуть отримати до 60 днів для вирішення складніших питань, зокрема щодо ядерної програми.

Також читайте: Трамп скликає уряд США на екстрену нараду

Паралельно Іран наполягає на припиненні бойових дій у Лівані. Водночас прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про поглиблення наземних операцій проти угруповання Хезболла.

На цьому тлі Дональд Трамп також намагається залучити нові арабські країни до угод щодо нормалізації відносин з Ізраїлем. Саудівська Аравія відмовляється від підписання до появи дорожньої карти для створення палестинської держави.

У конфлікті вже загинули тисячі людей, переважно в Ірані та Лівані. В самому Ірані зафіксували часткове відновлення інтернету після тримісячного блокування.

Також читайте: Наслідки війни в Ірані: Казахстан розширює свою залізницю, яка з’єднує Європу та Китай

Автор: 

Іран (3439) порушення (640) США (26614) перемир’я (1066)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війна буде йти щонайменше до виборів в Конгрес та Сенат, тобто до кінця листопада. Спонсори передвиборчої кампанії Трампа, власники газонафтодобувних компанії США, завдяки блокуванню своїх конкурентів по продажі нафти та газу додатково отримали прибуток 60 млрд доларів і тому насправді ніякого повноцінного розблокування не буде. Трампу потрібна перемога, тобто відмова Ірану від збагачення урану та відправлення до іншої країни вже збагаченого урану.
показати весь коментар
27.05.2026 02:07 Відповісти
Загострення ситуації вплинуло на ринок нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли приблизно на 3,5 відсотка і наблизилися до рівня 100 доларів за барель.

Джерело: https://censor.net/ua/n4005251

друзья ржавого постояли в долгую, закрыли позиции
*****, только слепой не видит как штаты оскотинились при трампе.
показати весь коментар
27.05.2026 02:18 Відповісти
DW

Експерти описують це протистояння як небезпечну гру на очікування. І США, і Іран вважають, що час грає на їхньому боці. Водночас країни Перської затоки значно більше прагнуть уникати ризиків і є економічно більш вразливими.

Їхнє невдоволення цією безвихідною ситуацією переросло в скоординований тиск із метою домогтися дипломатичного прориву для вирішення конфлікту. Декілька держав регіону закликали Трампа відмовитися від планів подальших ударів і більше зосередитися на переговорах.

У приватних розмовах вони попереджають, що "заморожений" конфлікт поставить під загрозу плани переходу їхніх економік від викопного палива, адже країни Перської затоки інвестують сотні мільярдів доларів у амбітні промислові та туристичні проєкти.

Вони рішуче підтримують переговори за посередництва Пакистану, а також спільну ініціативу США та ООН щодо відкриття протоки без іранських зборів або претензій на контроль.
показати весь коментар
27.05.2026 02:25 Відповісти
Як держава з амбіціями регіонального лідерства з метою перегляду балансу сил на Близькому Сході на власну користь, Іран також використовує війну для досягнення довгострокових цілей. Данія Тафер з Gulf International Forum вважає, що амбіції Ірану виходять далеко за межі перемоги у війні, і він у довгостроковій перспективі намагатиметься "перевернути регіональний порядок на свою користь".

За її словами, Іран хоче, щоб "країни Перської затоки витіснили США та підпорядкували регіон іранській системі безпеки". На думку експертки, такий підхід не відповідає інтересам цих держав, попри їхнє невдоволення Вашингтоном.

Водночас США, залишаючись обережно оптимістичними щодо можливого прориву в переговорах, наполягають на повному відкритті Ормузької протоки, припиненні будь-якої діяльності Ірану зі збагачення ядерних компонентів та відсутності послаблення санкцій без суттєвих поступок. Державний секретар США Марко Рубіо заявив 22 травня міністрам закордонних справ НАТО, які зібралися у Швеції, що "ми повинні мати план Б" на той випадок, якщо Іран не піде на компроміс.

"Виклик полягає в тому, що не існує якоїсь однієї "чарівної" цілі, по якій США можуть завдати удару й це одразу призведе до капітуляції режиму, - переконана Озчелік. - Якщо під удар потрапить цивільна інфраструктура, це може спонукати Тегеран до ще жорсткішої відповіді проти країн Перської затоки".
показати весь коментар
27.05.2026 02:27 Відповісти
Тегеран заявляє, що стоятиме до кінця, попри дедалі більші труднощі для жителів країни, які навряд чи зменшаться найближчим часом.
"Різні пропозиції Тегерана щодо стягнення плати за прохід Ормузькою протокою або за використання підводних кабелів свідчать про усвідомлення деякими прагматичними колами того, що іранська економіка та населення готуються до тривалого періоду труднощів, навіть якщо якимось чином буде досягнуто послаблення санкцій", - переконана Озчелік.

Річна інфляція в Ірані перевищила 54 відсотки, а ціни на деякі продукти харчування зросли понад удвічі. Загальнонаціональне відключення інтернету триває понад 80 днів, що ще більше ізолює громадян і паралізує повсякденне життя.

"Якщо Трамп сприймає перемогу у війні як частину своєї президентської спадщини, то іранці розглядають це як питання виживання режиму і майбутнього своєї країни", - зазначає Тафер.
показати весь коментар
27.05.2026 02:29 Відповісти
Трамп припустився стратегічної помилки.
Він повівся на казку, яку йому 11 лютого 2026 року у Вашингтоні продали Нетаньяху та глава «Моссаду». Мовляв після «обезголовлення» теократичний режим впаде, і його змінить проамериканський та просіоністський перехідний уряд.
Жодна революція не загрожує владі аятол. Схоже, що американо-ізраїльська атака, навпаки, об'єднала навколо прапора іранське населення, що зазнало бомбардувань, і вдихнула нове життя в диктаторську теократію, яка у багатьох відношеннях здавалася вмираючою.
Зазнавши поразки в Афганістані, Іраку та Лівії, Америка повірила, що в Ірані вона точно не повторить ті самі помилки. Це вже її четверта у цьому столітті невдача у спробі нав'язати демократію країнам ісламського світу. Якщо Іран стане частиною міжнародної спільноти, якщо темпи росту торгівлі та туризму збільшаться, не можна виключати поступової внутрішньої трансформації влади.
показати весь коментар
27.05.2026 02:54 Відповісти
Тобто Іран у підготовці до мирної угоди та відкриттю протоки почав її мінувати та готовити нові обстріли. Але війська США завдали по ним абсолютно мирного удару на випередження. Пісділ як він є.
показати весь коментар
27.05.2026 03:01 Відповісти
 
 