Трамп скликає уряд США на екстрену нараду

Президент США Дональд Трамп скликає засідання кабінету міністрів, де планується обговорення низки ключових питань, зокрема ситуації навколо Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації New York Post з посиланням на Білий дім.

Нарада відбудеться у Кемп-Девіді

Зустріч президента США з членами уряду запланована на середу, 27 травня, і відбудеться не у Вашингтоні, а в президентській резиденції Кемп-Девід.

Очікується, що в засіданні візьмуть участь усі ключові представники адміністрації, включно з керівниками відомств. Це буде вже 12-та зустріч кабінету міністрів з моменту обрання Трампа у січні 2025 року.

Основна увага на ситуації з Іраном

Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту. За даними американської сторони, обговорюється перспектива потенційної домовленості.

Водночас напруженість між сторонами залишається високою, а дискусія відбувається на тлі нещодавніх ударів США по цілях на території півдня Ірану.

"Очікується, що до президента приєднаються всі члени кабінету міністрів, включно з директором національної розвідки Тулсі Габбард, яка йде з посади", - йдеться у публікації. 

Також у Білому домі зазначили, що окрім іранського питання планується обговорення внутрішньої та зовнішньої політики США, а також результатів роботи адміністрації.

  • Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу послання від Володимира Путіна, отримане під час діалогу із Сергієм Лавровим. Зміст послання не розкривається.

Покаже всім результати аналізів.
26.05.2026 21:58 Відповісти
Понти, понти, весь час одні понти. Це ганьба виборців США,так і наша в 2019 році.
26.05.2026 22:02 Відповісти
Будем думу думати - шось Іран не йде до рук - Трамп
26.05.2026 21:59 Відповісти
26.05.2026 21:58 Відповісти
Продемонструє сеанс одночасного прохождення тестів на IQ
26.05.2026 22:03 Відповісти
… з одночасною дегустацією.
26.05.2026 22:07 Відповісти
та дліну свого вялого
26.05.2026 22:13 Відповісти
Будем думу думати - шось Іран не йде до рук - Трамп
26.05.2026 21:59 Відповісти
Завжди уважно вислуховую шо вони там гундосять - але завжди приймаю своє рішення і дивуюсь хто підігнав мені таку "продвинуту" команду - Трамп
26.05.2026 22:32 Відповісти
чудова буде нарада
26.05.2026 22:01 Відповісти
І такої наради не буде з часів заснування Америки.
26.05.2026 22:42 Відповісти
Нас ждет чудесная победа, товарищи!
26.05.2026 22:02 Відповісти
26.05.2026 22:02 Відповісти
Які успіхи Тегерану за 3 дні? Вбили старого чорта, якому і так вже недовго лишалося. Це і все з плюсів. Далі є ще плюси, але вже не для США
26.05.2026 22:03 Відповісти
Ой, а шо злучилось, шо такоє собраніє?
26.05.2026 22:05 Відповісти
спочатку напаскудило
а тепер буде радитись
Є порада:-стрибни з ТрамТауера
трампілоїд
26.05.2026 22:07 Відповісти
Почне свою промову так: "Я тут обісрався на весь світ, тому тепер ви думайте як мені відмитись".
26.05.2026 22:07 Відповісти
впідмитись 😂
26.05.2026 22:27 Відповісти
екстренна нарада, я здоровий, ахаха)))))
26.05.2026 22:11 Відповісти
Трамп, мочі рушнічков!!!
26.05.2026 22:23 Відповісти
Сподіваюсь, у лікарні йому виписали правильні пігулки, і замість довбати Іран і допомагати *****, старий сконцентрується на ЧС з футболу.
26.05.2026 22:31 Відповісти
собраніє - обрезаніє🥳
26.05.2026 22:49 Відповісти
Хоче оголосити, що остаточно переміг, і повідкривав все, що можна, і так красиво, що таку красоту ще світ не бачив.
26.05.2026 23:01 Відповісти
 
 