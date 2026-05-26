Трамп скликає уряд США на екстрену нараду
Президент США Дональд Трамп скликає засідання кабінету міністрів, де планується обговорення низки ключових питань, зокрема ситуації навколо Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації New York Post з посиланням на Білий дім.
Нарада відбудеться у Кемп-Девіді
Зустріч президента США з членами уряду запланована на середу, 27 травня, і відбудеться не у Вашингтоні, а в президентській резиденції Кемп-Девід.
Очікується, що в засіданні візьмуть участь усі ключові представники адміністрації, включно з керівниками відомств. Це буде вже 12-та зустріч кабінету міністрів з моменту обрання Трампа у січні 2025 року.
Основна увага на ситуації з Іраном
Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту. За даними американської сторони, обговорюється перспектива потенційної домовленості.
Водночас напруженість між сторонами залишається високою, а дискусія відбувається на тлі нещодавніх ударів США по цілях на території півдня Ірану.
"Очікується, що до президента приєднаються всі члени кабінету міністрів, включно з директором національної розвідки Тулсі Габбард, яка йде з посади", - йдеться у публікації.
Також у Білому домі зазначили, що окрім іранського питання планується обговорення внутрішньої та зовнішньої політики США, а також результатів роботи адміністрації.
- Раніше повідомлялося, що Держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу послання від Володимира Путіна, отримане під час діалогу із Сергієм Лавровим. Зміст послання не розкривається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тепер буде радитись
Є порада:-стрибни з ТрамТауера
трампілоїд
впідмитись 😂