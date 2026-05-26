Трамп пройшов медогляд і заявив про чудовий стан здоров’я

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда та заявив про свій відмінний стан здоров’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні американського президента в соцмережі Truth Social.

Медогляд у військовому центрі США

За словами Трампа, обстеження відбулося у вівторок і пройшло успішно. Він наголосив, що лікарі підтвердили його добрий стан здоров’я.

Це вже четверте медичне обстеження Трампа з моменту початку його другої президентської каденції.

Деталі заяви президента США

Наступного місяця Дональду Трампу виповнюється 80 років. У Білому домі заздалегідь не розкривали деталей обстеження, а сам президент не уточнював, які саме аналізи проводилися.

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда Все пройшло ІДЕАЛЬНО Дякую чудовим лікарям та персоналу", - написав американський глава.

Минулого року Трамп проходив медогляд двічі, що є нетиповою практикою для президентів США, які зазвичай проходять одне комплексне обстеження на рік. Також раніше він спростовував чутки про своє здоров’я, зокрема повідомлення про нібито погіршення стану.

здоров'я (458) Трамп Дональд (8877)
Топ коментарі
+8
Певно лікар боїться сказати, що він уже четвертий раз приходить за довідкою про відсутність деменції.
26.05.2026 21:45 Відповісти
+4
ПNздить, як троцький.
26.05.2026 21:42 Відповісти
+3
ахаха))))) для кого це??? Покуй на чого стан)))) ну, що це за новини.
26.05.2026 21:40 Відповісти
будет главная новына в вечернем выпуске новостей на быдло ньюз
26.05.2026 22:38 Відповісти
Певно Крупа "порішала".
26.05.2026 21:42 Відповісти
можна подумати, що якщо б він пройшов нашу ВЛК, то результати були б іншими
26.05.2026 22:05 Відповісти
26.05.2026 21:42 Відповісти
Ну зараза в 60 забацав Мнлонії дитину.
26.05.2026 22:29 Відповісти
26.05.2026 21:45 Відповісти
Значить, принаймні його психіці точно капець. А це і до того було ясно, як божий день.
26.05.2026 21:47 Відповісти
А психиатра,он точно прошел???
26.05.2026 21:47 Відповісти
причому мимо
26.05.2026 22:06 Відповісти
У нас тут один тоже анализы сдавал - и что?
26.05.2026 21:49 Відповісти
в клініці Пальчевського проходив
26.05.2026 21:50 Відповісти
нє... ну в шо не так пройшов і сам заявив.(лікарі поки невисловлювались) і звичайно подякував дохторам... певно і якимось презентиком....
26.05.2026 21:51 Відповісти
26.05.2026 21:51 Відповісти
а от раніше стан був прекрасний! )))
26.05.2026 21:51 Відповісти
Як у нас на ВЛК
26.05.2026 21:51 Відповісти
Один ..... в 2019 р. теж здавав тести...
26.05.2026 21:53 Відповісти
У нього з Зеленським одна клініка
26.05.2026 21:53 Відповісти
Насправді він вже забув, що йому сказали.
26.05.2026 21:55 Відповісти
Здоровий глузд це "застаріле поняття"...
26.05.2026 21:55 Відповісти
Отримав статус "обмежено придатного".
26.05.2026 21:56 Відповісти
В мене здоров"я як в молодої горили - з головою правда напряги - трохи не всі дома - але вони до вечора сходяться - Трамп
26.05.2026 21:57 Відповісти
всі вони повертаються додому, але п'яні, як моряки 🤣🤣🤣
26.05.2026 22:08 Відповісти
вперше в світі! жоден президент сша не міг пройти тест на здоров'я, один трамп зумів.

Чисто заради цього його й обрали реднеки
26.05.2026 21:58 Відповісти
Ну а медогляд проводила Моніка Левінськи?
26.05.2026 22:02 Відповісти
частічно
26.05.2026 22:08 Відповісти
Що означає, що він однією ногою в могилі 🤣
26.05.2026 22:05 Відповісти
Місцеві лікарі (чи вони просто вкрали білі халати, поки двері палати були відчинені🤔), мають іншу думку...
26.05.2026 22:05 Відповісти
Ну, в «Сонного Джо» американські лікарі теж знаходили відмінний стан здоров`я
26.05.2026 22:07 Відповісти
Ветеринар сказав, що з домашнім псом все добре. На ранок той пес загриз домашнього кота, з котрим їли з одної миски.
26.05.2026 22:08 Відповісти
а відео з бодікамер є?
26.05.2026 22:15 Відповісти
Чудовий стан здоров'я у 80 років? Смішно, це як анекдот. Пишуть, що за менше ніж півтора року трампового президентства це вже 4 обстеження. Хіба здорова людина бігає до лікаря кожні 4 місяці? Така поведінка більше притаманна для хронічно хворих, причому з дуже серйозними діагнозами.
26.05.2026 22:16 Відповісти
На фіг йому ті обстеження. Його чудові друзі містер Альцгеймер і місіс Деменція давно поселились в Мараларго.
26.05.2026 22:22 Відповісти
Дайте вгадаю, лікарями були Кушнер і Віткоф?
26.05.2026 22:28 Відповісти
Пальчєвскій. 😁

Той, що робив аналізи ЗЄ на наркоту.
26.05.2026 22:47 Відповісти
Простату як провіряли? Пальпаторно через анус? )
26.05.2026 22:32 Відповісти
тока с головой непорядок полный. а так, да. здоровье в порядке...
26.05.2026 22:38 Відповісти
Так у нього ж явне передозування ультрафіолетом.
У мене курка з мікрохвильовки теж у чудовому стані. 😁
26.05.2026 22:45 Відповісти
Медсестры, проводившие осмотр, были с острова Эпштейна....
26.05.2026 22:46 Відповісти
З фільму "Сайлентхілл". 😁
26.05.2026 22:49 Відповісти
Ну так нехай його Маск на Місяць відправе.
26.05.2026 22:49 Відповісти
А врачей проверили? Может они с тампоном из одной палаты.
26.05.2026 22:58 Відповісти
 
 