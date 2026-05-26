Трамп пройшов медогляд і заявив про чудовий стан здоров’я

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда та заявив про свій відмінний стан здоров’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні американського президента в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, обстеження відбулося у вівторок і пройшло успішно. Він наголосив, що лікарі підтвердили його добрий стан здоров’я.

Це вже четверте медичне обстеження Трампа з моменту початку його другої президентської каденції.

Наступного місяця Дональду Трампу виповнюється 80 років. У Білому домі заздалегідь не розкривали деталей обстеження, а сам президент не уточнював, які саме аналізи проводилися.

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда Все пройшло ІДЕАЛЬНО Дякую чудовим лікарям та персоналу", - написав американський глава.

Минулого року Трамп проходив медогляд двічі, що є нетиповою практикою для президентів США, які зазвичай проходять одне комплексне обстеження на рік. Також раніше він спростовував чутки про своє здоров’я, зокрема повідомлення про нібито погіршення стану.

