Трамп пройшов медогляд і заявив про чудовий стан здоров’я
Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда та заявив про свій відмінний стан здоров’я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні американського президента в соцмережі Truth Social.
Медогляд у військовому центрі США
За словами Трампа, обстеження відбулося у вівторок і пройшло успішно. Він наголосив, що лікарі підтвердили його добрий стан здоров’я.
Це вже четверте медичне обстеження Трампа з моменту початку його другої президентської каденції.
Деталі заяви президента США
Наступного місяця Дональду Трампу виповнюється 80 років. У Білому домі заздалегідь не розкривали деталей обстеження, а сам президент не уточнював, які саме аналізи проводилися.
"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда Все пройшло ІДЕАЛЬНО Дякую чудовим лікарям та персоналу", - написав американський глава.
Минулого року Трамп проходив медогляд двічі, що є нетиповою практикою для президентів США, які зазвичай проходять одне комплексне обстеження на рік. Також раніше він спростовував чутки про своє здоров’я, зокрема повідомлення про нібито погіршення стану.
Чисто заради цього його й обрали реднеки
Той, що робив аналізи ЗЄ на наркоту.
У мене курка з мікрохвильовки теж у чудовому стані. 😁