Трамп прошел медосмотр и заявил об отличном состоянии здоровья

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и заявил о своем отличном состоянии здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского президента в соцсети Truth Social.

Медицинское обследование в военном центре США

По словам Трампа, обследование состоялось во вторник и прошло успешно. Он подчеркнул, что врачи подтвердили его хорошее состояние здоровья.

Это уже четвертое медицинское обследование Трампа с момента начала его второго президентского срока.

Детали заявления президента США

В следующем месяце Дональду Трампу исполняется 80 лет. В Белом доме заранее не раскрывали подробностей обследования, а сам президент не уточнял, какие именно анализы проводились.

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу", - написал американский глава.

В прошлом году Трамп проходил медосмотр дважды, что является нетипичной практикой для президентов США, которые обычно проходят одно комплексное обследование в год. Также ранее он опровергал слухи о своем здоровье, в частности сообщения о якобы ухудшении состояния.

Топ комментарии
+7
Певно лікар боїться сказати, що він уже четвертий раз приходить за довідкою про відсутність деменції.
26.05.2026 21:45 Ответить
+4
ПNздить, як троцький.
26.05.2026 21:42 Ответить
+3
ахаха))))) для кого це??? Покуй на чого стан)))) ну, що це за новини.
26.05.2026 21:40 Ответить
Певно Крупа "порішала".
26.05.2026 21:42 Ответить
можна подумати, що якщо б він пройшов нашу ВЛК, то результати були б іншими
26.05.2026 22:05 Ответить
Ну зараза в 60 забацав Мнлонії дитину.
26.05.2026 22:29 Ответить
Певно лікар боїться сказати, що він уже четвертий раз приходить за довідкою про відсутність деменції.
Значить, принаймні його психіці точно капець. А це і до того було ясно, як божий день.
26.05.2026 21:47 Ответить
А психиатра,он точно прошел???
26.05.2026 21:47 Ответить
причому мимо
26.05.2026 22:06 Ответить
У нас тут один тоже анализы сдавал - и что?
26.05.2026 21:49 Ответить
в клініці Пальчевського проходив
26.05.2026 21:50 Ответить
Трамп пройшов медогляд і заявив про чудовий стан здоров'я Джерело: https://censor.net/ua/n4005229 нє... ну в шо не так пройшов і сам заявив.(лікарі поки невисловлювались) і звичайно подякував дохторам... певно і якимось презентиком....
26.05.2026 21:51 Ответить
а от раніше стан був прекрасний! )))
26.05.2026 21:51 Ответить
Як у нас на ВЛК
26.05.2026 21:51 Ответить
Один ..... в 2019 р. теж здавав тести...
26.05.2026 21:53 Ответить
У нього з Зеленським одна клініка
26.05.2026 21:53 Ответить
Насправді він вже забув, що йому сказали.
26.05.2026 21:55 Ответить
Здоровий глузд це "застаріле поняття"...
26.05.2026 21:55 Ответить
Отримав статус "обмежено придатного".
26.05.2026 21:56 Ответить
В мене здоров"я як в молодої горили - з головою правда напряги - трохи не всі дома - але вони до вечора сходяться - Трамп
26.05.2026 21:57 Ответить
всі вони повертаються додому, але п'яні, як моряки 🤣🤣🤣
26.05.2026 22:08 Ответить
вперше в світі! жоден президент сша не міг пройти тест на здоров'я, один трамп зумів.

Чисто заради цього його й обрали реднеки
26.05.2026 21:58 Ответить
Ну а медогляд проводила Моніка Левінськи?
26.05.2026 22:02 Ответить
частічно
26.05.2026 22:08 Ответить
Що означає, що він однією ногою в могилі 🤣
26.05.2026 22:05 Ответить
Місцеві лікарі (чи вони просто вкрали білі халати, поки двері палати були відчинені🤔), мають іншу думку...
26.05.2026 22:05 Ответить
Ну, в «Сонного Джо» американські лікарі теж знаходили відмінний стан здоров`я
26.05.2026 22:07 Ответить
Ветеринар сказав, що з домашнім псом все добре. На ранок той пес загриз домашнього кота, з котрим їли з одної миски.
26.05.2026 22:08 Ответить
а відео з бодікамер є?
26.05.2026 22:15 Ответить
Чудовий стан здоров'я у 80 років? Смішно, це як анекдот. Пишуть, що за менше ніж півтора року трампового президентства це вже 4 обстеження. Хіба здорова людина бігає до лікаря кожні 4 місяці? Така поведінка більше притаманна для хронічно хворих, причому з дуже серйозними діагнозами.
26.05.2026 22:16 Ответить
На фіг йому ті обстеження. Його чудові друзі містер Альцгеймер і місіс Деменція давно поселились в Мараларго.
26.05.2026 22:22 Ответить
Дайте вгадаю, лікарями були Кушнер і Віткоф?
26.05.2026 22:28 Ответить
Простату як провіряли? Пальпаторно через анус? )
26.05.2026 22:32 Ответить
 
 