Трамп прошел медосмотр и заявил об отличном состоянии здоровья

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и заявил о своем отличном состоянии здоровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении американского президента в соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Медицинское обследование в военном центре США

По словам Трампа, обследование состоялось во вторник и прошло успешно. Он подчеркнул, что врачи подтвердили его хорошее состояние здоровья.

Это уже четвертое медицинское обследование Трампа с момента начала его второго президентского срока.

Читайте также: Рубио передал Трампу послание Путина после разговора с Лавровым

Детали заявления президента США

В следующем месяце Дональду Трампу исполняется 80 лет. В Белом доме заранее не раскрывали подробностей обследования, а сам президент не уточнял, какие именно анализы проводились.

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу", - написал американский глава.

В прошлом году Трамп проходил медосмотр дважды, что является нетипичной практикой для президентов США, которые обычно проходят одно комплексное обследование в год. Также ранее он опровергал слухи о своем здоровье, в частности сообщения о якобы ухудшении состояния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп предложил передать иранский уран США или уничтожить под надзором МАГАТЭ