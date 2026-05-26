Трамп предложил передать иранский уран США или уничтожить под надзором МАГАТЭ
Президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран, находящийся в Иране, может быть передан Соединенным Штатам или уничтожен на месте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.
Варианты для урана и контроль процесса
По словам Трампа, рассматриваются два варианта обращения с материалом.
"Обогащенный уран будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо, что лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте", - отметил он.
Президент США также подчеркнул, что за этим процессом должна наблюдать МАГАТЭ или другая подобная структура.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю. В то же время иранские СМИ отметили, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей по ядерному вопросу.
От і "казочці" кінець...
Треба нищіти кацапські порти на Каспії. А Казахстан попередити - нехай запинять приймати іранські вантажі
Між тим, за повідомленням джерел,
@ (у перекладі):
"Іран відновив виробництво балістичних ракет та інших ключових систем озброєння після американських та ізраїльських ударів.
Про це повідомляє https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-0f0b4129a7e5e91026.htm Mako.co.il та https://edition.cnn.com/2026/05/21/politics/iran-military-rebuild CNN із посиланням на дані розвідок США та Ізраїлю.
Попри попередні заяви про майже повне знищення іранської військової промисловості, нові оцінки свідчать, що Тегеран уже відновив виробництво частини озброєнь."