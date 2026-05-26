Новости Ядерная программа Ирана
Трамп предложил передать иранский уран США или уничтожить под надзором МАГАТЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран, находящийся в Иране, может быть передан Соединенным Штатам или уничтожен на месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

Варианты для урана и контроль процесса

По словам Трампа, рассматриваются два варианта обращения с материалом.

"Обогащенный уран будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо, что лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте", - отметил он.

Президент США также подчеркнул, что за этим процессом должна наблюдать МАГАТЭ или другая подобная структура.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю. В то же время иранские СМИ отметили, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей по ядерному вопросу.

Топ комментарии
26.05.2026 06:50 Ответить
26.05.2026 06:37 Ответить
26.05.2026 06:47 Ответить
А як можна "знищить" збагачений уран"? Перевести його у якісь сполуки? "За чий рахунок буде банкет?"
26.05.2026 06:22 Ответить
це зветься "даунблендинг"
26.05.2026 06:37 Ответить
Ясно... Дякую... Ну тоді хай Трамп і оплачує "банкет"... У бюджеті США, після відмови в допомозі Україні, гроші знайдуться... От тільки я сумніваюся, що Іран, на це, погодиться... (У світлі того, що анонсоване, Трампом, "перемир'я", не протрималося і доби - флот США вдарив по ракетних майданчиках, та катерах Ірану, який, НІБИТО робив спроби встановить міни в протоці...)
От і "казочці" кінець...
26.05.2026 06:50 Ответить
Іран, як і кацапи , хитрить . Мабуть тому , що у корпусі вартових багато кацапських керівників із ФСБ. тобто це вже не Іран воює з США, а рашка під прикриттям Ірану веде війну з США . А щоб продавати свою нафту , вони будуть накручувати ситуацію в Ормузській протоці
26.05.2026 06:57 Ответить
Не виключено...
26.05.2026 07:17 Ответить
А я пропоную передати iранський уран Украiнi!
26.05.2026 06:47 Ответить
Та його вже через Каспій мабуть до рашки сховали
Треба нищіти кацапські порти на Каспії. А Казахстан попередити - нехай запинять приймати іранські вантажі
26.05.2026 06:52 Ответить
Здавши ядерну зброю Іран підпише собі смертельний вирок, мінімум зовнішнє управління Ізраїлем.
26.05.2026 07:19 Ответить
Туди йому і дорога.
26.05.2026 09:10 Ответить
Іранські недолюди не хочуть бути рабами Трампа.
26.05.2026 09:19 Ответить
26.05.2026 08:21 Ответить
Угу. Дулю з маком отримає Тромб, в не іранський уран.

Між тим, за повідомленням джерел,
@ (у перекладі):
"Іран відновив виробництво балістичних ракет та інших ключових систем озброєння після американських та ізраїльських ударів.
Про це повідомляє https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-0f0b4129a7e5e91026.htm Mako.co.il та https://edition.cnn.com/2026/05/21/politics/iran-military-rebuild CNN із посиланням на дані розвідок США та Ізраїлю.
Попри попередні заяви про майже повне знищення іранської військової промисловості, нові оцінки свідчать, що Тегеран уже відновив виробництво частини озброєнь."
26.05.2026 08:52 Ответить
Однією з позитивних сторін склерозу є те, що навіть після ******** ******** все швидко забувається і ти знову "диктуєш умови".
26.05.2026 09:41 Ответить
 
 