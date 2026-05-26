Трамп предложил передать иранский уран США или уничтожить под надзором МАГАТЭ

Президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран, находящийся в Иране, может быть передан Соединенным Штатам или уничтожен на месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

Варианты для урана и контроль процесса

По словам Трампа, рассматриваются два варианта обращения с материалом.

"Обогащенный уран будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его доставили в США и уничтожили, либо, что лучше, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте", - отметил он.

Президент США также подчеркнул, что за этим процессом должна наблюдать МАГАТЭ или другая подобная структура.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю. В то же время иранские СМИ отметили, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей по ядерному вопросу.

