Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю, — СМИ

Тегеран хочет, чтобы иранский обогащенный уран в случае вывоза из страны передавали на хранение Китаю.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", цитирует Цензор.НЕТ.

Иран выдвинул условие по урану

По данным СМИ, Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран отправили именно в Китай для хранения.

Источники говорят, что Тегеран хочет получить дополнительные гарантии от Китая, прежде чем продолжать переговоры с США по ядерной сделке.

Также отмечается, что вопрос об уране может стать частью будущих договоренностей между сторонами.

Что говорят о переговорах

The New York Times со ссылкой на американские источники пишет, что Иран в случае согласования соглашения с США не будет возражать против вывоза высокообогащенного урана со своей территории.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей относительно ядерного вопроса.

К слову, президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной договоренности, которую в свое время заключил экс-президент Барак Обама.

"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.

