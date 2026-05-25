Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю, — СМИ
Тегеран хочет, чтобы иранский обогащенный уран в случае вывоза из страны передавали на хранение Китаю.
Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", цитирует Цензор.НЕТ.
Иран выдвинул условие по урану
По данным СМИ, Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран отправили именно в Китай для хранения.
Источники говорят, что Тегеран хочет получить дополнительные гарантии от Китая, прежде чем продолжать переговоры с США по ядерной сделке.
Также отмечается, что вопрос об уране может стать частью будущих договоренностей между сторонами.
Что говорят о переговорах
The New York Times со ссылкой на американские источники пишет, что Иран в случае согласования соглашения с США не будет возражать против вывоза высокообогащенного урана со своей территории.
Ранее иранские СМИ сообщали, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей относительно ядерного вопроса.
- К слову, президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной договоренности, которую в свое время заключил экс-президент Барак Обама.
"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.
через тридцять років по нам полетіли арєшнікі.
Это не отказ от ядерного оружия.
А временно припрятать от США и Израиля
Для нас наглядно видно, що Іран побудував надійні фортифікації, прикрив своє військо, заводи і зброю і США разом з Ізраїлем сотнями літаків і сотнями ракетних установок так і не змогли їх пробити. Якісь не сповна розуму, зробили б як Найвеличніший Лідор світу - познімав всі міни, в гроші закатав в асфальт, а виділені на фортифікації мільярди дружно кодлом розікрали.