Ядерная программа Ирана
Иран хочет передать обогащенный уран на хранение Китаю, — СМИ

Тегеран хочет, чтобы иранский обогащенный уран в случае вывоза из страны передавали на хранение Китаю.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", цитирует Цензор.НЕТ.

Иран выдвинул условие по урану

По данным СМИ, Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран отправили именно в Китай для хранения.

Источники говорят, что Тегеран хочет получить дополнительные гарантии от Китая, прежде чем продолжать переговоры с США по ядерной сделке.

Также отмечается, что вопрос об уране может стать частью будущих договоренностей между сторонами.

Что говорят о переговорах

The New York Times со ссылкой на американские источники пишет, что Иран в случае согласования соглашения с США не будет возражать против вывоза высокообогащенного урана со своей территории.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в проекте соглашения пока нет четких договоренностей относительно ядерного вопроса.

  • К слову, президент США Дональд Трамп в понедельник в очередной раз заявил, что его видение соглашения с Ираном кардинально отличается от ядерной договоренности, которую в свое время заключил экс-президент Барак Обама. 

"Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вообще. Оно будет полной противоположностью катастрофическому соглашению JCPOA, заключенному провальной администрацией Обамы, которое было прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана. Нет, я не заключаю таких соглашений!" — отметил Трамп.

Дідо рижий не погождиться.
25.05.2026 20:24 Ответить
так колись і україна передала на зберігання кацапам.
через тридцять років по нам полетіли арєшнікі.
25.05.2026 20:26 Ответить
Це не правда, віддала в якості оплати за газ. Газ продали хімічній промисловості та у ЄС, гроші вкрали. Саме тому досі і маніпулюють цим, бо Україна дуже корумпована.
25.05.2026 21:04 Ответить
Скромність у Трампа не відняти.Всі до нього президенти США були нікчемні,а він нарцис і при ньому все завертілось, тільки в другу сторону
25.05.2026 20:29 Ответить
А я іду такая вся збагачений уран збагачений уран, Толи, передаст. В любому випадку.
25.05.2026 20:31 Ответить
Дональд грошей не має на зберігання. Все віддав Україні. 350 🤣
25.05.2026 20:33 Ответить
Напевно США з Китаєм домовилися.
25.05.2026 20:36 Ответить
... на зберігання ...
Это не отказ от ядерного оружия.
А временно припрятать от США и Израиля
25.05.2026 20:49 Ответить
Китай совершенно не заинтересован в распространении ядерного оружия. По количеству боеголовок он очень сильно уступает рф и США, и появление еще одного государства с ядерной бомбой, особенно такого неадекватного как Иран при аятоллах - ему не нужно. Тем более что влияние Китая на Иран сильно преувеличено, это не ручная Северная Корея.
25.05.2026 21:31 Ответить
Передать Китаю для подальшого збагачення та використання.
25.05.2026 20:57 Ответить
Хороший тролінг аятолами американців ... Китай в ролі гаранта - те що американцям вже абсолютно недоступно. 🤔
25.05.2026 21:05 Ответить
Америка вже не є лідером. Усі лаври забирає Китай!
25.05.2026 21:09 Ответить
Іран водить за ніс США і правильно робить. Як тільки віддасть збагачений уран - його просто знищать. Північна Корея має ядерну зброю і з нею рахуються, хоча це поганий приклад. Іран на боці нашого ворога - росії.
Для нас наглядно видно, що Іран побудував надійні фортифікації, прикрив своє військо, заводи і зброю і США разом з Ізраїлем сотнями літаків і сотнями ракетних установок так і не змогли їх пробити. Якісь не сповна розуму, зробили б як Найвеличніший Лідор світу - познімав всі міни, в гроші закатав в асфальт, а виділені на фортифікації мільярди дружно кодлом розікрали.
25.05.2026 21:27 Ответить
 
 