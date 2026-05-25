УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22251 відвідувач онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
1 455 15

Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю, - ЗМІ

Іран хоче передати збагачений уран у Китай

Тегеран хоче, щоб іранський збагачений уран у разі вивезення з країни передали на зберігання Китаю.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія", цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іран висунув умову щодо урану

За даними ЗМІ, Іран наполягає, щоб збагачений уран відправили саме до Китаю для зберігання.

Джерела кажуть, що Тегеран хоче отримати додаткові гарантії від Китаю, перш ніж продовжувати переговори зі США щодо ядерної угоди.

Також зазначається, що питання урану може бути частиною майбутніх домовленостей між сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сподіваються на угоду з Іраном, але готові до інших дій, - Рубіо

Що кажуть про переговори

The New York Times з посиланням на американські джерела пише, що Іран у разі погодження угоди зі США не заперечуватиме проти вивезення високозбагаченого урану зі своєї території.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.

  • До слова, Президент США Дональд Трамп у понеділок вкотре заявив, що його бачення угоди з Іраном кардинально відрізняється від ядерної домовленості, яку свого часу уклав експрезидент Барак Обама. 

"Угода з Іраном буде або чудовою та значущою, або її не буде взагалі. Вона буде повною протилежністю до катастрофічної угоди JCPOA, укладеної провальною адміністрацією Обами, яка була прямим і відкритим шляхом до ядерної зброї для Ірану. Ні, я не укладаю таких угод!" - зазначив Трамп.

Читайте: Ціни на газ у Європі знижуються на тлі заяв США про прогрес у переговорах з Іраном, ‒ Bloomberg

Автор: 

Іран (3431) Китай (5262) уран (130)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
так колись і україна передала на зберігання кацапам.
через тридцять років по нам полетіли арєшнікі.
показати весь коментар
25.05.2026 20:26 Відповісти
+2
Напевно США з Китаєм домовилися.
показати весь коментар
25.05.2026 20:36 Відповісти
+1
Скромність у Трампа не відняти.Всі до нього президенти США були нікчемні,а він нарцис і при ньому все завертілось, тільки в другу сторону
показати весь коментар
25.05.2026 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дідо рижий не погождиться.
показати весь коментар
25.05.2026 20:24 Відповісти
так колись і україна передала на зберігання кацапам.
через тридцять років по нам полетіли арєшнікі.
показати весь коментар
25.05.2026 20:26 Відповісти
Це не правда, віддала в якості оплати за газ. Газ продали хімічній промисловості та у ЄС, гроші вкрали. Саме тому досі і маніпулюють цим, бо Україна дуже корумпована.
показати весь коментар
25.05.2026 21:04 Відповісти
Скромність у Трампа не відняти.Всі до нього президенти США були нікчемні,а він нарцис і при ньому все завертілось, тільки в другу сторону
показати весь коментар
25.05.2026 20:29 Відповісти
А я іду такая вся збагачений уран збагачений уран, Толи, передаст. В любому випадку.
показати весь коментар
25.05.2026 20:31 Відповісти
Дональд грошей не має на зберігання. Все віддав Україні. 350 🤣
показати весь коментар
25.05.2026 20:33 Відповісти
Напевно США з Китаєм домовилися.
показати весь коментар
25.05.2026 20:36 Відповісти
... на зберігання ...
-------------------------------------
Это не отказ от ядерного оружия.
А временно припрятать от США и Израиля
показати весь коментар
25.05.2026 20:49 Відповісти
Китай совершенно не заинтересован в распространении ядерного оружия. По количеству боеголовок он очень сильно уступает рф и США, и появление еще одного государства с ядерной бомбой, особенно такого неадекватного как Иран при аятоллах - ему не нужно. Тем более что влияние Китая на Иран сильно преувеличено, это не ручная Северная Корея.
показати весь коментар
25.05.2026 21:31 Відповісти
Не все так однозначно и прямолинейно.
На Китай приходится более 80% всего экспорта иранской нефти.
А запасов иранской нефти - как грязи. По этому показателю страна занимает третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии.
Ради такого "кусочка" Китай и "черта" возьмет на хранение.
И это при нестабильных поставках нефти из россии, и при туманных перспективах в будущем таких поставок.
Плюс: отношения укрепились между Китаем и Ираном благодаря долгосрочным экономическим соглашениям и китайской инициативе «Один пояс, один путь», что сделало Иран одним из важнейших стратегических партнеров Китая.
показати весь коментар
25.05.2026 21:48 Відповісти
Передать Китаю для подальшого збагачення та використання.
показати весь коментар
25.05.2026 20:57 Відповісти
Хороший тролінг аятолами американців ... Китай в ролі гаранта - те що американцям вже абсолютно недоступно. 🤔
показати весь коментар
25.05.2026 21:05 Відповісти
Америка вже не є лідером. Усі лаври забирає Китай!
показати весь коментар
25.05.2026 21:09 Відповісти
Іран водить за ніс США і правильно робить. Як тільки віддасть збагачений уран - його просто знищать. Північна Корея має ядерну зброю і з нею рахуються, хоча це поганий приклад. Іран на боці нашого ворога - росії.
Для нас наглядно видно, що Іран побудував надійні фортифікації, прикрив своє військо, заводи і зброю і США разом з Ізраїлем сотнями літаків і сотнями ракетних установок так і не змогли їх пробити. Якісь не сповна розуму, зробили б як Найвеличніший Лідор світу - познімав всі міни, в гроші закатав в асфальт, а виділені на фортифікації мільярди дружно кодлом розікрали.
показати весь коментар
25.05.2026 21:27 Відповісти
Шо робицця! То ж кацапи хотіли той уран. По ходу Ахмед Валод'є по губам провів?
показати весь коментар
25.05.2026 22:02 Відповісти
 
 