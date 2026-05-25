Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю, - ЗМІ
Тегеран хоче, щоб іранський збагачений уран у разі вивезення з країни передали на зберігання Китаю.
Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія", цитує Цензор.НЕТ.
Іран висунув умову щодо урану
За даними ЗМІ, Іран наполягає, щоб збагачений уран відправили саме до Китаю для зберігання.
Джерела кажуть, що Тегеран хоче отримати додаткові гарантії від Китаю, перш ніж продовжувати переговори зі США щодо ядерної угоди.
Також зазначається, що питання урану може бути частиною майбутніх домовленостей між сторонами.
Що кажуть про переговори
The New York Times з посиланням на американські джерела пише, що Іран у разі погодження угоди зі США не заперечуватиме проти вивезення високозбагаченого урану зі своєї території.
Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.
- До слова, Президент США Дональд Трамп у понеділок вкотре заявив, що його бачення угоди з Іраном кардинально відрізняється від ядерної домовленості, яку свого часу уклав експрезидент Барак Обама.
"Угода з Іраном буде або чудовою та значущою, або її не буде взагалі. Вона буде повною протилежністю до катастрофічної угоди JCPOA, укладеної провальною адміністрацією Обами, яка була прямим і відкритим шляхом до ядерної зброї для Ірану. Ні, я не укладаю таких угод!" - зазначив Трамп.
через тридцять років по нам полетіли арєшнікі.
Это не отказ от ядерного оружия.
А временно припрятать от США и Израиля
На Китай приходится более 80% всего экспорта иранской нефти.
А запасов иранской нефти - как грязи. По этому показателю страна занимает третье место в мире после Венесуэлы и Саудовской Аравии.
Ради такого "кусочка" Китай и "черта" возьмет на хранение.
И это при нестабильных поставках нефти из россии, и при туманных перспективах в будущем таких поставок.
Плюс: отношения укрепились между Китаем и Ираном благодаря долгосрочным экономическим соглашениям и китайской инициативе «Один пояс, один путь», что сделало Иран одним из важнейших стратегических партнеров Китая.
Для нас наглядно видно, що Іран побудував надійні фортифікації, прикрив своє військо, заводи і зброю і США разом з Ізраїлем сотнями літаків і сотнями ракетних установок так і не змогли їх пробити. Якісь не сповна розуму, зробили б як Найвеличніший Лідор світу - познімав всі міни, в гроші закатав в асфальт, а виділені на фортифікації мільярди дружно кодлом розікрали.