Іран хоче передати збагачений уран на зберігання Китаю, - ЗМІ

Тегеран хоче, щоб іранський збагачений уран у разі вивезення з країни передали на зберігання Китаю.

Про це повідомляє телеканал "Аль-Арабія", цитує Цензор.НЕТ.

Іран висунув умову щодо урану

За даними ЗМІ, Іран наполягає, щоб збагачений уран відправили саме до Китаю для зберігання.

Джерела кажуть, що Тегеран хоче отримати додаткові гарантії від Китаю, перш ніж продовжувати переговори зі США щодо ядерної угоди.

Також зазначається, що питання урану може бути частиною майбутніх домовленостей між сторонами.

Що кажуть про переговори

The New York Times з посиланням на американські джерела пише, що Іран у разі погодження угоди зі США не заперечуватиме проти вивезення високозбагаченого урану зі своєї території.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що в проєкті угоди поки немає чітких домовленостей щодо ядерного питання.

До слова, Президент США Дональд Трамп у понеділок вкотре заявив, що його бачення угоди з Іраном кардинально відрізняється від ядерної домовленості, яку свого часу уклав експрезидент Барак Обама.

"Угода з Іраном буде або чудовою та значущою, або її не буде взагалі. Вона буде повною протилежністю до катастрофічної угоди JCPOA, укладеної провальною адміністрацією Обами, яка була прямим і відкритим шляхом до ядерної зброї для Ірану. Ні, я не укладаю таких угод!" - зазначив Трамп.

