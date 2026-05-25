Угода з Іраном буде або "чудовою та значущою", або "її не буде взагалі", - Трамп
Президент США Дональд Трамп у понеділок вкотре заявив, що його бачення угоди з Іраном кардинально відрізняється від ядерної домовленості, яку свого часу уклав експрезидент Барак Обама.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ABC news.
Що каже Трамп?
"Угода з Іраном буде або чудовою та значущою, або її не буде взагалі. Вона буде повною протилежністю до катастрофічної угоди JCPOA, укладеної провальною адміністрацією Обами, яка була прямим і відкритим шляхом до ядерної зброї для Ірану. Ні, я не укладаю таких угод!" - зазначив Трамп.
Як відомо, Трамп мав на увазі угоду 2015 року, відому як Спільний всеосяжний план дій, яка передбачала обмеження Іраном процесу збагачення урану в обмін на послаблення міжнародних санкцій.
Трамп також заявив, що його критики "нічого не знають" про потенційну угоду, над якою він працює, додавши, що "переговори ще навіть не розпочалися". Втім, у суботу він зазначав, що "угода в основному вже узгоджена".
Коли в 1967 році після початку війни між Єгиптом і Ізраїлем був перекритий Суецький канал, конфлікт дійсно скоро закінчився, отримавши назву «Шестиденна війна» - проте канал відкрився лише через вісім років.
