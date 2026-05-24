Трамп заявив, що США не поспішатимуть з угодою з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не поспішатимуть з укладенням угоди з Іраном та зберігатимуть обмеження щодо іранських портів до досягнення домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Переговори без поспіху

За словами Трампа, переговорний процес триває у конструктивному форматі, однак американська сторона не має наміру пришвидшувати підписання угоди.

"Переговори проходять в упорядкованому та конструктивному ключі і я поінформував своїх представників щоб вони не поспішали з укладенням угоди оскільки час на нашому боці", - зазначив Дональд Трамп.

Він також підкреслив, що обидві сторони мають діяти обережно, щоб уникнути помилок, та зазначив про покращення взаємодії між країнами.

Позиція щодо ядерної програми

Президент США наголосив, що Іран не повинен розробляти або отримувати ядерну зброю.

Раніше Трамп заявляв, що угода між США та Іраном у значній мірі вже узгоджена. Він також припустив можливість відкриття Ормузької протоки, що може вплинути на завершення тривалого протистояння.

