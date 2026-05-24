Трамп заявив, що США не поспішатимуть з угодою з Іраном

Трамп про угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не поспішатимуть з укладенням угоди з Іраном та зберігатимуть обмеження щодо іранських портів до досягнення домовленостей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Переговори без поспіху

За словами Трампа, переговорний процес триває у конструктивному форматі, однак американська сторона не має наміру пришвидшувати підписання угоди.

"Переговори проходять в упорядкованому та конструктивному ключі і я поінформував своїх представників щоб вони не поспішали з укладенням угоди оскільки час на нашому боці", - зазначив Дональд Трамп.

Він також підкреслив, що обидві сторони мають діяти обережно, щоб уникнути помилок, та зазначив про покращення взаємодії між країнами.

Позиція щодо ядерної програми

Президент США наголосив, що Іран не повинен розробляти або отримувати ядерну зброю.

  • Раніше Трамп заявляв, що угода між США та Іраном у значній мірі вже узгоджена. Він також припустив можливість відкриття Ормузької протоки, що може вплинути на завершення тривалого протистояння.

Рудий заробітчанин ще не все бабло на біржах видоїв за допомогою проносних прогнозів.
24.05.2026 21:49 Відповісти
Знову переклинило довбойоба, чи путін подзвонив?
24.05.2026 21:47 Відповісти
Трамп заявив, що США не поспішатимуть відкрити Ормузьку протоку?
24.05.2026 21:50 Відповісти
Та там уже давно "чорти навкулачки б'ються"...
24.05.2026 22:04 Відповісти
Проходили, проходят и будут проходить. Трамп будет вспоминать каждые 3 дня,
24.05.2026 21:48 Відповісти
24.05.2026 21:49 Відповісти
24.05.2026 21:50 Відповісти
Тегеран відмовляється обговорювати свою ядерну програму.
Додатковою перешкодою може стати позиція Ізраїлю.
24.05.2026 22:16 Відповісти
Правильно. Куди поспішати? Може ще трохи на біржі нафтові гойдалки покачати для своїх і пуйлових кишень?
24.05.2026 21:54 Відповісти
Шо старе руде чортило обісрався? Як обісрався з завершенням війни козлостаном проти України за 24 години і як ***** обісрався, що візьме Київ за трі дня?
24.05.2026 22:05 Відповісти
24.05.2026 22:05 Відповісти
ні дня без якоїсь
дурні..
Трамп з німецької переводиться як
пришалепуватий
24.05.2026 22:05 Відповісти
Побачите, прийде серпень і увале трамп по ірану, і піде морська піхота і побіжуть біженці млн так 15 в азербайджан і наступе ппц російському гарнізону, і почне путін домовлятися з трампом, і ***** Україна по москві, і наступе держ переворот в росії... Та буде мир та перемовини Крим, або Сочі.
24.05.2026 22:05 Відповісти
Не зловживайте.
24.05.2026 22:11 Відповісти
Ладно 10 млн. буде біженців.
24.05.2026 22:13 Відповісти
що куйло.що "трампло" слуги антихриста на землі .
24.05.2026 22:12 Відповісти
Ще пам'ятаю щось таке казали, типу щоб російський бюджет компенсував дефіцит, треба щоб в Ірані це все було як мінімум рік, щоб нафта лишалася дорогою, а воно ще тільки два тижні й скоро закінчиться. Ну ну.
24.05.2026 22:21 Відповісти
 
 