Проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше", - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що проблеми США з Іраном "будуть вирішені, як чітко заявив президент, так чи інакше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так чи інакше

"Досягнуто певного прогресу. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами, триває певна робота. Є ймовірність, що пізніше сьогодні, завтра або через кілька днів ми матимемо що повідомити", – сказав Рубіо щодо потенційної угоди з Іраном.

Він наголосив, що "ця проблема має бути вирішена, як сказав президент, так чи інакше".

"Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї. Протоки мають бути відкриті без мита. Вони мають здати свій збагачений уран", – зазначив Рубіо.

Також читайте: Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50, - Axios

Дипломатичне вирішення

За його словами, це незмінні позиції президента Дональда Трампа, і він завжди віддає перевагу дипломатичному вирішенню.

"Президент завжди прагне вирішувати такі проблеми шляхом дипломатичних переговорів. Саме над цим ми зараз працюємо", – додав він.

Читайте: Трамп і Нетаньягу не дійшли згоди щодо дій проти Ірану, - CNN