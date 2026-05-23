Проблема з Іраном буде вирішена "так чи інакше", - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у суботу, що проблеми США з Іраном "будуть вирішені, як чітко заявив президент, так чи інакше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Так чи інакше

"Досягнуто певного прогресу. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами, триває певна робота. Є ймовірність, що пізніше сьогодні, завтра або через кілька днів ми матимемо що повідомити", – сказав Рубіо щодо потенційної угоди з Іраном.

Він наголосив, що "ця проблема має бути вирішена, як сказав президент, так чи інакше".

"Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї. Протоки мають бути відкриті без мита. Вони мають здати свій збагачений уран", – зазначив Рубіо.

Також читайте: Трамп оцінив шанси на мирну угоду з Іраном як 50 на 50, - Axios

Дипломатичне вирішення

За його словами, це незмінні позиції президента Дональда Трампа, і він завжди віддає перевагу дипломатичному вирішенню.

"Президент завжди прагне вирішувати такі проблеми шляхом дипломатичних переговорів. Саме над цим ми зараз працюємо", – додав він.

Читайте: Трамп і Нетаньягу не дійшли згоди щодо дій проти Ірану, - CNN

"Як чітко заявив президент" щось мені нагадує.
24.05.2026 00:03 Відповісти
"ця проблема буде вирішена за 24 години "😖👉🤮🤮🤮
24.05.2026 00:07 Відповісти
ще не замовили скульптуру? коли трамп голими руками розриває іранську атомну бомбу як кавун і рятує всесвіт
24.05.2026 00:24 Відповісти
Кубик Рубіка.
24.05.2026 01:29 Відповісти
 
 