Проблема с Ираном будет решена "так или иначе", - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что проблемы США с Ираном "будут решены, как четко заявил президент, так или иначе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так или иначе

"Достигнут определенный прогресс. Даже сейчас, когда я разговариваю с вами, продолжается определенная работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через несколько дней у нас будет что сообщить", — сказал Рубио относительно потенциального соглашения с Ираном.

Он подчеркнул, что "эта проблема должна быть решена, как сказал президент, так или иначе".

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Проливы должны быть открыты без пошлин. Они должны сдать свой обогащенный уран", – отметил Рубио.

Читайте также: Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50, – Axios

Дипломатическое решение

По его словам, это неизменные позиции президента Дональда Трампа, и он всегда отдает предпочтение дипломатическому решению.

"Президент всегда стремится решать такие проблемы путем дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас работаем", – добавил он.

Читайте: Трамп и Нетаньяху не пришли к соглашению относительно действий против Ирана, — CNN