1 033 18

Проблема с Ираном будет решена "так или иначе", - Рубио

Рубио о решении проблемы с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в субботу, что проблемы США с Ираном "будут решены, как четко заявил президент, так или иначе".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Так или иначе

"Достигнут определенный прогресс. Даже сейчас, когда я разговариваю с вами, продолжается определенная работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через несколько дней у нас будет что сообщить", — сказал Рубио относительно потенциального соглашения с Ираном.

Он подчеркнул, что "эта проблема должна быть решена, как сказал президент, так или иначе".

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Проливы должны быть открыты без пошлин. Они должны сдать свой обогащенный уран", – отметил Рубио.

Дипломатическое решение

По его словам, это неизменные позиции президента Дональда Трампа, и он всегда отдает предпочтение дипломатическому решению.

"Президент всегда стремится решать такие проблемы путем дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас работаем", – добавил он.

Іран (2930) США (29439) Рубио Марко (428)
"Як чітко заявив президент" щось мені нагадує.
24.05.2026 00:03 Ответить
"ця проблема буде вирішена за 24 години "😖👉🤮🤮🤮
24.05.2026 00:07 Ответить
ще не замовили скульптуру? коли трамп голими руками розриває іранську атомну бомбу як кавун і рятує всесвіт
24.05.2026 00:24 Ответить
тримайте

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA22PEHz.img?w=534&h=356&m=6
24.05.2026 03:54 Ответить
колір саме такий я і уявляв, а саму скульптуру складнішу і епічнішу, на цій він виглядає наче за поручень вчепився.. чи кулаком погрожує кудись в гору
24.05.2026 04:11 Ответить
не до мене претензії, до скульптора....
24.05.2026 04:14 Ответить
але сама ідея - золотий трамп!
24.05.2026 04:17 Ответить
Кубик Рубіка.
24.05.2026 01:29 Ответить
Звичайно що буде вирішена. Знимуть геть усі санкції, повернуть спіжжені гроші взамін того що Іран не буде брати більше ніж $1-2 мільйони з кожного танкера та якісь адекватні суми з менших кораблів
24.05.2026 02:20 Ответить
казліна тупа, всі думають шо ти з розумом, а я думаю, шо ти ні...
24.05.2026 04:04 Ответить
Від авторів "закінчимо війну в Україні за 24 години" та "сша більше не починатимуть війн".
24.05.2026 04:17 Ответить
За три дні мабуть
24.05.2026 04:43 Ответить
Оця пустопорожня безкінечна балаканина свідчить лише про одне: недоумки, які дорвалися до влади у Білому Домі, заради пустих амбіцій, "розбили горщика", а тепер не знають, як його "стулить докупи"... Це вже було, не раз. Гітлер, зі своїм "Тисячолітнім Рейхом", Сталін, зі своєю "Миравой ревалюцией"... Недавно - Путін, зі своєю "СВО"... Тепер "СВО" - почали "трампісти" - у Персидській затоці...
24.05.2026 04:43 Ответить
Та ти ж радів, коли все почалося, що американці нанесли удари по "ворожому Ірану, який запускає по нам свої шахеди" через рашу.
24.05.2026 08:27 Ответить
"Татишо?!" І у тебе є "докази" моєї "радості"? Зберіг у архіві? Викладай ... Почитаємо разом... Посміємося... Можливо - з тебе...
24.05.2026 08:31 Ответить
це зверху була політінформація...
їдемо далі...
24.05.2026 05:17 Ответить
Скорійще інакше, тому, кубінцю, готуй змазку для сраки і навчайся на чупа-чупсі смоктати.
24.05.2026 06:10 Ответить
Щоб роздовбати набагато менший Ірак знадобилися сили всіх союзників США та не тільки і ретельної підготовки, а маразматичний Трамп повівся на Ізраільскі казочки. Бібі призначать винним в цій катастрофі. Якщо так далі піде - не загорами кінець "співпраці" між США та Ізраілем. Трамп кинув всіх союзників, кине і Ізраіль.
24.05.2026 08:33 Ответить
 
 