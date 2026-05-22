Трамп и Нетаньяху не пришли к соглашению относительно действий против Ирана, - CNN

Президент США Дональд Трамп провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напряженные консультации между союзниками

По информации CNN, последние переговоры между лидерами стали продолжением серии контактов, которые состоялись в течение нескольких дней. Во время предыдущего разговора Трамп заявлял о возможности новых ударов по Ирану в начале недели.

Впоследствии, примерно через сутки, президент США объявил о приостановке атак, которые планировались на вторник. Это решение было принято после обращений союзников в Персидском заливе.

Также сообщается, что параллельно продолжались дипломатические контакты с участием стран региона и посредников, которые обсуждали возможное рамочное соглашение с Ираном.

Читайте также: Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"

Разногласия по поводу Ирана и военных действий

Позиции сторон по Ирану оказались разными. Дональд Трамп ориентируется на продолжение переговоров и поиск дипломатического решения. В то же время Биньямин Нетаньяху выступает за более жесткий подход и возобновление военных действий.

Израильский премьер выразил недовольство отсрочкой возможных ударов, считая это ошибкой. Он также заявил, что задержка может быть выгодна Ирану.

По словам источников, Нетаньяху скептически оценивает перспективы переговоров, особенно из-за позиции Тегерана относительно обогащенного урана. Он настаивал на возобновлении силовых действий.

"Разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого", - отметил израильский чиновник.

Днем ранее президент США заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время. По его словам, США готовы как к заключению соглашения, так и к более жестким действиям в случае провала переговоров.

Читайте также: Германия на полгода развернет Patriot в Турции на фоне угрозы со стороны Ирана