Трамп и Нетаньяху не пришли к соглашению относительно действий против Ирана, - CNN
Президент США Дональд Трамп провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах CNN.
Напряженные консультации между союзниками
По информации CNN, последние переговоры между лидерами стали продолжением серии контактов, которые состоялись в течение нескольких дней. Во время предыдущего разговора Трамп заявлял о возможности новых ударов по Ирану в начале недели.
Впоследствии, примерно через сутки, президент США объявил о приостановке атак, которые планировались на вторник. Это решение было принято после обращений союзников в Персидском заливе.
Также сообщается, что параллельно продолжались дипломатические контакты с участием стран региона и посредников, которые обсуждали возможное рамочное соглашение с Ираном.
Разногласия по поводу Ирана и военных действий
Позиции сторон по Ирану оказались разными. Дональд Трамп ориентируется на продолжение переговоров и поиск дипломатического решения. В то же время Биньямин Нетаньяху выступает за более жесткий подход и возобновление военных действий.
Израильский премьер выразил недовольство отсрочкой возможных ударов, считая это ошибкой. Он также заявил, что задержка может быть выгодна Ирану.
По словам источников, Нетаньяху скептически оценивает перспективы переговоров, особенно из-за позиции Тегерана относительно обогащенного урана. Он настаивал на возобновлении силовых действий.
"Разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого", - отметил израильский чиновник.
Днем ранее президент США заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время. По его словам, США готовы как к заключению соглашения, так и к более жестким действиям в случае провала переговоров.
З цього можна, було-б, посміяться - якби це не було загрозою Третьої світової, в яку, здуру, поліз Трамп...
Крім того, він заявив про намір протягом 10 років повністю звести до нуля фінансову військову допомогу від США ($3,8 млрд на рік), щоб позбутися зовнішньої залежності.
Тобто, використовуючи США, Нетаньягу хоче силою закріпити і розширити анексію арабських територій (проти чого виступають араби і Іран і що є першопричиною війн з Ізраїлем).
За роки арабо - ізраїльських війн - США та Ізраїль "нагнули" всіх арабів, але перси все ще брикаються.
Трамп не проти підіграти Нетаньягу, але для осінніх виборів в США Трампу потрібен мир.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину.
До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.
Вони програли. Ледве створений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.
В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.
Ти-б, краще, вимагав від "сусідніх арабських держав", які так "переживають" про "анексію територій" Ізраїлем, відмовиться від тих територій, які планувалися для створення "Палестини", а вони їх привласнили... Тоді, може-б, і пропала необхідність у критиці "анексії, яку здійснює Ізраїль".
До речі - а в якому місці Ізраїль межує з Іраном, і які саме території, Ізраїль анексував, у нього? Не треба плутать "причину", і "привід"... Іран, в силу своєї ідеології, робить спроби стать "регіональним лідером", у близькосхідному регіоні... (До речі, тим самим займається і Туреччина - але ж ти її, не критикуєш...). Цим самим займався і СРСР, у свій час... І цим саме, зараз, займається і Росія, вишукуючи, для цього, різноманітні приводи...
тобто ізраіль фінансував хамас, щоб прибрати діючу владу в палестині, і це для тебе нормально.
а рашка фінансувала медведчука і інших прокацапських, щоб прибрати діючу владу в Україні, і це для тебе теж нормально, бо дії однакові.
нетаньяху особисто вже з два десятки років літає в америку і умовляє сша напасти на іран, ще з часів обами. дійсно, і чому ж іран вз'ївся на ізраіль? не розумію.
Останніми тижнями проіранська "Хезболла" дедалі більше відтворює тактику війни Росії проти України, атакуючи Ізраїль дронами на оптоволокні.
Відео, яке облетіло світ, можна вважати символічним: на кадрах дрон-камікадзе влучає в ізраїльську батарею "Залізний купол".
Знаменита ізраїльська система протиповітряної оборони, яка коштує мільярди, зазнає удару від апарату, чия ціна заледве дотягує до кількох сотень доларів. Кадри наразі не були достеменно перевірені, проте експерти вважають їх справжніми.
Цю зйомку близько тижня тому у соціальних мережах опубліковало угруповання "Хезболла".
Починаючи від березня, ліванська "Хезболла" дедалі більше покладається на так звані FPV-дрони, які забезпечують операторам зображення їхньої цілі в режимі реального часу. Вже кілька ізраїльських солдатів загинули внаслідок таких атак, багато інших дістали поранення.
Особливо ізраїльських військових експертів непокоїть те, що дедалі більше таких дронів керуються не через радіозв'язок, а за допомогою оптоволоконного кабелю. Сигнали передаються операторам через тонкі кабелі, які розмотуються з котушки. У результаті, як локалізація дронів, так і глушіння їхнього зв'язку засобами класичної радіоелектронної боротьби, стають практично неможливими.
Ізраїль завжди був хитромудрим...
- Три с половиной.
Історики древнього Риму описали свого імператора Діоклетіана. Той, будучи приведений до влади солдатами, так успішно правив, що всі були здивовані, коли він, у зеніті свого правління, покинув Рим і зрікся влади. А потім поїхав у свій маєток - у Далмацію. Коли в Римі "заварилася каша", і сенатори поїхали до нього, щоб просить повернуться, та навести порядок, обіцяючи йому купу повноважень, він нібито, сказав: "А навіщо? Ви подивіться, яка у мене виросла капуста!"...
А можливі і вже немає і одного на всю планету - негативна селекція Homo sapiens.
А ще у часи імператора Діоклетіана не було таких засобів промивання і стерилізації мізків... Дякую!