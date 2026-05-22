Трамп и Нетаньяху не пришли к соглашению относительно действий против Ирана, - CNN

Трамп і Нетаньяху не пришли к соглашению по ударам по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу дальнейших действий в отношении Ирана.

Напряженные консультации между союзниками

По информации CNN, последние переговоры между лидерами стали продолжением серии контактов, которые состоялись в течение нескольких дней. Во время предыдущего разговора Трамп заявлял о возможности новых ударов по Ирану в начале недели.

Впоследствии, примерно через сутки, президент США объявил о приостановке атак, которые планировались на вторник. Это решение было принято после обращений союзников в Персидском заливе.

Также сообщается, что параллельно продолжались дипломатические контакты с участием стран региона и посредников, которые обсуждали возможное рамочное соглашение с Ираном.

Разногласия по поводу Ирана и военных действий

Позиции сторон по Ирану оказались разными. Дональд Трамп ориентируется на продолжение переговоров и поиск дипломатического решения. В то же время Биньямин Нетаньяху выступает за более жесткий подход и возобновление военных действий.

Израильский премьер выразил недовольство отсрочкой возможных ударов, считая это ошибкой. Он также заявил, что задержка может быть выгодна Ирану.

По словам источников, Нетаньяху скептически оценивает перспективы переговоров, особенно из-за позиции Тегерана относительно обогащенного урана. Он настаивал на возобновлении силовых действий.

"Разногласия были очевидны: Трамп хочет посмотреть, удастся ли достичь соглашения, а Нетаньяху ожидал чего-то другого", - отметил израильский чиновник.

Днем ранее президент США заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время. По его словам, США готовы как к заключению соглашения, так и к более жестким действиям в случае провала переговоров.

Сталін міг-би, буть агресором, і опиниться на лаві підсудних... Але Гітлер ударив першим... "Могло буть", у міжнародних стосунках рідко має значення... Головне - вчинена дія...
показать весь комментарий
22.05.2026 06:03 Ответить
Єгеж.. тільки СВ 3. почалась 20.02.14....це для тих до кого ще це не дійшло...
показать весь комментарий
22.05.2026 03:52 Ответить
Щоб уникнути тиску з боку Вашингтона та західних партнерів, Нетаньягу оголосив про масштабний план інвестицій в інтенсивне розроблення власного озброєння на суму $119 млрд.
Крім того, він заявив про намір протягом 10 років повністю звести до нуля фінансову військову допомогу від США ($3,8 млрд на рік), щоб позбутися зовнішньої залежності.
показать весь комментарий
22.05.2026 04:07 Ответить
А чи не брешуть ці потвори?
показать весь комментарий
22.05.2026 02:31 Ответить
Поки Трамп прагне укласти швидку та вигідну для себе угоду, Нетаньягу бачить у теперішній слабкості Ірану історичний шанс. Мета Єрусалима - продовжувати знищення критичної інфраструктури (нафтової, металургійної, газової) до повної руйнації та колапсу чинного режиму.

Тобто, використовуючи США, Нетаньягу хоче силою закріпити і розширити анексію арабських територій (проти чого виступають араби і Іран і що є першопричиною війн з Ізраїлем).
За роки арабо - ізраїльських війн - США та Ізраїль "нагнули" всіх арабів, але перси все ще брикаються.
Трамп не проти підіграти Нетаньягу, але для осінніх виборів в США Трампу потрібен мир.
показать весь комментарий
22.05.2026 03:04 Ответить
Після розпаду Османської імперії в результаті Першої світової війни в Палестині проживало півмільйона мусульман. Християни та євреї були в меншості, близько 60 000 кожен, а серед євреїв три чверті все ще були корінними жителями, і лише близько 15 000 були іммігрантами.
На рубежі століть євреї за кордоном почали скуповувати землі і переселятися в Палестину.

До 1947 року комісія ООН нарахувала понад 600 000 євреїв у Палестині з 1,2 мільйона арабів. Тридцять років тому арабське населення майже в 10 разів перевищувало єврейське, а зараз воно лише вдвічі більше.
показать весь комментарий
22.05.2026 03:11 Ответить
У листопаді 1947 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про поділ Палестини на дві незалежні держави - єврейську і арабську.
Рішення нікому не сподобалося, і буквально на наступний день почалися сутички.
Термін дії британського мандату закінчився 14 травня 1948 року. Того ж дня Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави. А наступного дня арабські держави напали на Ізраїль.
Вони програли. Ледве створений і ще не знаючи кордонів, Ізраїль здобув перемогу.
В результаті «війни за незалежність», як її називають в Ізраїлі, або «катастрофи», як її називають в арабському світі, молода єврейська держава була визначена в кордонах, що включали приблизно половину території, відведеної ООН для арабської держави.
показать весь комментарий
22.05.2026 03:18 Ответить
Казки писать не пробував? Це ООН винна, що араби підмандатної території "Палестина", не спромоглися створить власну державу? Це Ізраїль винен в тому, що на них нападають?... Є рішення ООН. Ти можеш це змінить? НІ... Тоді сприймай його, як данність... З таким же успіхом можна "договориться" до того, що республіки СРСР винні в його розпаді, і визнать його розвал незаконним... І погодиться з діями Путіна, направленими на його відновлення...

Ти-б, краще, вимагав від "сусідніх арабських держав", які так "переживають" про "анексію територій" Ізраїлем, відмовиться від тих територій, які планувалися для створення "Палестини", а вони їх привласнили... Тоді, може-б, і пропала необхідність у критиці "анексії, яку здійснює Ізраїль".
До речі - а в якому місці Ізраїль межує з Іраном, і які саме території, Ізраїль анексував, у нього? Не треба плутать "причину", і "привід"... Іран, в силу своєї ідеології, робить спроби стать "регіональним лідером", у близькосхідному регіоні... (До речі, тим самим займається і Туреччина - але ж ти її, не критикуєш...). Цим самим займався і СРСР, у свій час... І цим саме, зараз, займається і Росія, вишукуючи, для цього, різноманітні приводи...
показать весь комментарий
22.05.2026 06:30 Ответить
Нетаньяху особисто виділяв кошти на фінансування хамасу.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:18 Ответить
І що? Уряд Німеччини виділяв більшовикам гроші на революцію в РОсії... А вони їм, спочатку влаштували революцію в Баварії, а потім, взагалі, привели Гітлера, до влади... У Ізраїлю були СВОЇ розрахунки, на ХАМАС - щоб протиставить його Арафату, який став діять, як диктатор, і посилював військове протистояння, з Ізраїлем. А потім "ХАМАСівців" "понесло", і їх "перекупив" Іран, який рвався на роль "регіонального лідера", у близькосхідному регіоні... Просто грошей у нього, виявилося більше.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:36 Ответить
ого, круто ти завернув.
тобто ізраіль фінансував хамас, щоб прибрати діючу владу в палестині, і це для тебе нормально.
а рашка фінансувала медведчука і інших прокацапських, щоб прибрати діючу владу в Україні, і це для тебе теж нормально, бо дії однакові.

нетаньяху особисто вже з два десятки років літає в америку і умовляє сша напасти на іран, ще з часів обами. дійсно, і чому ж іран вз'ївся на ізраіль? не розумію.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:56 Ответить
Любий мій... На відміну від тебе, я маю відповідну освіту... Однією з її складових є "міжнародне публічне право". Це - ОСНОВА ДИПЛОМАТІЇ... Читать тобі цілі лекції по ньому, та "історії держави і права", "державному праву", "політології", я не бачу сенсу... Це все одно, що пояснювать першокласнику принцип роботи синхрофазотрона... Не згоден зі мною - аргументуй... Немає аргументів - прийми це, як "данність"...
показать весь комментарий
22.05.2026 09:01 Ответить
Нетаньягу дав зрозуміти, що навіть у разі укладення угоди з Іраном, бойові дії проти «Хезболли» в Лівані триватимуть окремо, попри намагання Тегерана пов'язати ці два театри війни.
показать весь комментарий
22.05.2026 03:55 Ответить
DW
Останніми тижнями проіранська "Хезболла" дедалі більше відтворює тактику війни Росії проти України, атакуючи Ізраїль дронами на оптоволокні.
Відео, яке облетіло світ, можна вважати символічним: на кадрах дрон-камікадзе влучає в ізраїльську батарею "Залізний купол".
Знаменита ізраїльська система протиповітряної оборони, яка коштує мільярди, зазнає удару від апарату, чия ціна заледве дотягує до кількох сотень доларів. Кадри наразі не були достеменно перевірені, проте експерти вважають їх справжніми.
Цю зйомку близько тижня тому у соціальних мережах опубліковало угруповання "Хезболла".

Починаючи від березня, ліванська "Хезболла" дедалі більше покладається на так звані FPV-дрони, які забезпечують операторам зображення їхньої цілі в режимі реального часу. Вже кілька ізраїльських солдатів загинули внаслідок таких атак, багато інших дістали поранення.

Особливо ізраїльських військових експертів непокоїть те, що дедалі більше таких дронів керуються не через радіозв'язок, а за допомогою оптоволоконного кабелю. Сигнали передаються операторам через тонкі кабелі, які розмотуються з котушки. У результаті, як локалізація дронів, так і глушіння їхнього зв'язку засобами класичної радіоелектронної боротьби, стають практично неможливими.
показать весь комментарий
22.05.2026 03:59 Ответить
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук висловлює здивування тим, що Ізраїль у пошуках рішень не звертає більше уваги на досвід українців. "На жаль, ми не бачимо великого інтересу з боку ізраїльського керівництва у цій сфері", - зазначив дипломат у коментарі для ізраїльського новинного порталу Ynet. Через це втрачається унікальна можливість.
показать весь комментарий
22.05.2026 04:01 Ответить
Школа танців Соломона Пляра - два шарі налєво, два шагі направо.... і головний танцюрист вже міняє костюм після Китаю.
показать весь комментарий
22.05.2026 04:09 Ответить
Обісрались ці два хлопа. І це ще хамас з хезболою та хуситамі у свої лави не прийняли по 15-20 розрахунків руснявих пілотів, наприклад з того ж рубікону. От тоді Цахал попляше. А поки їздять колонами, як на параду та кучкуються великими масами на відкритій місцевості. І солдати сша иеж потанцюють. Джигу.
показать весь комментарий
22.05.2026 05:31 Ответить
Трамп став непослушним. Бібі поставить його у куток. І на гречку.
показать весь комментарий
22.05.2026 05:49 Ответить
Ізраїль хоче використати США на всі 100%, чужими руками знищити їх ворогів, хоча Іран не такий вже і великий ворог Америки і вважаю, що з ним до завдання ударів можна було домовитись. Але Трампу напевне була потрібна нафта і перемога, але не отримає нічого.
Ізраїль завжди був хитромудрим...
показать весь комментарий
22.05.2026 06:16 Ответить
- Изя, у тебя было четыре яблока, половину ты отдал Коле, - сколько яблок у тебя осталось?
- Три с половиной.
показать весь комментарий
22.05.2026 06:54 Ответить
Два дебіла - це сила!!! Хоча...так триматися за владу....
показать весь комментарий
22.05.2026 07:43 Ответить
Чим більший ДЕБІЛ - тим міцніше за владу тримається... Бо, крім "влади", у нього немає нічого, "за душею...".
Історики древнього Риму описали свого імператора Діоклетіана. Той, будучи приведений до влади солдатами, так успішно правив, що всі були здивовані, коли він, у зеніті свого правління, покинув Рим і зрікся влади. А потім поїхав у свій маєток - у Далмацію. Коли в Римі "заварилася каша", і сенатори поїхали до нього, щоб просить повернуться, та навести порядок, обіцяючи йому купу повноважень, він нібито, сказав: "А навіщо? Ви подивіться, яка у мене виросла капуста!"...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:16 Ответить
Напевно, таких осіб один на сотні мільйонів...
А можливі і вже немає і одного на всю планету - негативна селекція Homo sapiens.
А ще у часи імператора Діоклетіана не було таких засобів промивання і стерилізації мізків... Дякую!
показать весь комментарий
22.05.2026 08:24 Ответить
Бідний нетаньяху, не пощастило йому з союзничками, не хочуть американці дохнути за євреїв. а так все гарно починалось.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:17 Ответить
Трамп - "мироносець і супернадійний союзник..." До того у Трампа сім п'ятниць на одну добу...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:19 Ответить
Донні - посилай на *** Бєню. Він і так втравив тебе у блудняк, а якщо так далі піде - цей вухастий гандон доведе тебе до цугундера.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:28 Ответить
Жи ды сионисты подталкивают Трампона Трампакса
показать весь комментарий
22.05.2026 09:06 Ответить
Пропоную цим двом звернутися в "Лігу миру" імені Трампа.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:08 Ответить
 
 