Трамп і Нетаньягу не дійшли згоди щодо дій проти Ірану, - CNN

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо подальших дій стосовно Ірану.

Напружені консультації між союзниками

За інформацією CNN, останні переговори між лідерами стали продовженням серії контактів, які відбулися протягом кількох днів. Під час попередньої розмови Трамп заявляв про можливість нових ударів по Ірану на початку тижня.

Згодом, приблизно через добу, президент США оголосив про призупинення атак, які планувалися на вівторок. Це рішення було ухвалене після звернень союзників у Перській затоці.

Також повідомляється, що паралельно тривали дипломатичні контакти за участю країн регіону та посередників, які обговорювали можливу рамкову угоду з Іраном.

Розбіжності щодо Ірану та військових дій

Позиції сторін щодо Ірану виявилися різними. Дональд Трамп орієнтується на продовження переговорів і пошук дипломатичного рішення. Водночас Біньямін Нетаньягу виступає за більш жорсткий підхід і відновлення військових дій.

Ізраїльський прем’єр висловив невдоволення відтермінуванням можливих ударів, вважаючи це помилкою. Він також заявив, що затримка може бути вигідною для Ірану.

За словами джерел, Нетаньягу скептично оцінює перспективи переговорів, особливо через позицію Тегерана щодо збагаченого урану. Він наполягав на відновленні силових дій.

"Розбіжності були очевидні: Трамп хоче подивитися, чи вдасться досягти угоди, а Нетаньяху очікував чогось іншого", — зазначив ізраїльський чиновник.

Днем раніше президент США заявив, що переговори з Іраном виходять на завершальний етап і можуть закінчитися найближчим часом. За його словами, США готові як до укладення угоди, так і до жорсткіших дій у разі провалу перемовин.

