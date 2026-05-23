Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50, - Axios

Президент США Дональд Трампзаявил, чтошансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или же "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".

Об этом он заявил в субботу, 23 мая, изданию Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп поговорит с лидерами стран Персидского залива

По данным источников, позже в этот день Трамп планирует провести телефонную конференцию с лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.

Ожидается, что среди участников будут лидеры Египта, Пакистана и Турции.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его помощники поддерживают связь с Белым домом по поводу нового соглашения.

Читайте также: Трамп предупредил Иран: "Или договор, или неприятные меры"

Разногласия по поводу возобновления ударов

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил Axios, что некоторые лидеры в регионе призвали президента Трампа нанести удар по Ирану, чтобы ослабить режим и добиться соглашения на лучших условиях.

В то же время другие лидеры региона и некоторые главные советники президента США призвали его принять соглашение, которое находится на столе переговоров.

Трамп также сообщил изданию, что в субботу встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последний ответ Ирана. Ожидается, что к разговору также присоединится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Заявления иранской стороны

Представитель МИД Ирана заявил в субботу, что Иран и США находятся на завершающем этапе обсуждения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

Однако президент США заявил, что согласится только на соглашение, которое будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов Ирана.

Читайте также: Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном после провала прогнозов Нетаньяху, - NYT