Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50, - Axios

Трамп о соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трампзаявил, чтошансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или же "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".

Об этом он заявил в субботу, 23 мая, изданию Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп поговорит с лидерами стран Персидского залива 

По данным источников, позже в этот день Трамп планирует провести телефонную конференцию с лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.

Ожидается, что среди участников будут лидеры Египта, Пакистана и Турции.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его помощники поддерживают связь с Белым домом по поводу нового соглашения.

Разногласия по поводу возобновления ударов 

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил Axios, что некоторые лидеры в регионе призвали президента Трампа нанести удар по Ирану, чтобы ослабить режим и добиться соглашения на лучших условиях.

В то же время другие лидеры региона и некоторые главные советники президента США призвали его принять соглашение, которое находится на столе переговоров.

Трамп также сообщил изданию, что в субботу встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последний ответ Ирана. Ожидается, что к разговору также присоединится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Заявления иранской стороны

Представитель МИД Ирана заявил в субботу, что Иран и США находятся на завершающем этапе обсуждения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

Однако президент США заявил, что согласится только на соглашение, которое будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов Ирана.

Иран США Трамп Дональд
Топ комментарии
+7
- Яка ймовірність зустріти динозавра на вулиці Львова?
- 50х50 : або зустрінеш, або - ні.
23.05.2026 22:00 Ответить
+3
Ти руде чортило вже всіх задрав своїми нікчемними угодами. То про копалини яких ніхто ніколи не бачив в очі та в найближчі років 30 - 50 ніхто не побачить дрочив Україну. То безмежна любов до ***** у нього доріжки червоні крававому вбивці стелить на території США. Та багато чого робить для приниження самих США. Як його ще конгресмени терплять?
23.05.2026 21:59 Ответить
+1
Він ще й математик мощний.
23.05.2026 21:57 Ответить
23.05.2026 21:57 Ответить
23.05.2026 21:59 Ответить
нормальний оцінювач,
він місяць тому казав, що нема ірану - все в труху:
і флот, авіація, і ракетна програма, і ядерна...
а тут неочікувано 50 на 50?
23.05.2026 22:00 Ответить
23.05.2026 22:00 Ответить
Ви мене випередили.
23.05.2026 22:03 Ответить
Прямо як в анекдоті: "Які шанси зустріти динозавра на вулиці? 50 на 50, або зустрінеш, або ні"
23.05.2026 22:02 Ответить
Через 24 год Трамп вдарить по Ірану - це показник піцци - на Багамах весілля сина Трампа - він туди не їде - у Білому домі думу думає - буде удар
23.05.2026 22:05 Ответить
може тупий геморой, а не думу думає?
23.05.2026 22:07 Ответить
Ні - коли почали закупляти піцу в рази більше - значить будуть ночувати - значить рішаються коли вдарити
23.05.2026 22:12 Ответить
це прікол від пана Чекалкіна - вірю.
от тільки звідки ми знаємо, що в піццеріях навколо Білого Дому бізнес пішов в гору?
він за неповні два рочки цярювання вже стільки надумав,
що вже не знаєш в якій сторонці церква, шо би перехреститися...
23.05.2026 22:19 Ответить
Ні - там журналісти в засаді - муха не пролетить - зливають Ауслендеру а він наярує
23.05.2026 22:21 Ответить
може ви і праві але я це вперше почюв від Чекалкіна...
а шо з Аусландером не так крім того, що він махровий трампіст?
23.05.2026 22:29 Ответить
Таке - будем побачити - ше недовго
23.05.2026 22:31 Ответить
well you right - we'll see...
23.05.2026 22:33 Ответить
Фіфті фіфті, тобто ніфуя.
23.05.2026 22:05 Ответить
Звичайно 50 на 50: або укладуть, або ні.
23.05.2026 22:20 Ответить
трампон качає ціни на нафту і спекулює ))
23.05.2026 22:30 Ответить
Не в стилі Трампа. Міг оголосити 200% Перемогу, і таку красиву, яку ще світ не бачив.
23.05.2026 22:35 Ответить
отсос у сі підвищив математичні здібності
23.05.2026 22:40 Ответить
 
 