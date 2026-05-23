Трамп оценил шансы на мирное соглашение с Ираном как 50 на 50, - Axios
Президент США Дональд Трампзаявил, чтошансы на то, что ему удастся заключить "хорошее соглашение" с Ираном или же "стереть их с лица земли", составляют "ровно 50 на 50".
Об этом он заявил в субботу, 23 мая, изданию Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп поговорит с лидерами стран Персидского залива
По данным источников, позже в этот день Трамп планирует провести телефонную конференцию с лидерами стран Персидского залива, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.
Ожидается, что среди участников будут лидеры Египта, Пакистана и Турции.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его помощники поддерживают связь с Белым домом по поводу нового соглашения.
Разногласия по поводу возобновления ударов
Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил Axios, что некоторые лидеры в регионе призвали президента Трампа нанести удар по Ирану, чтобы ослабить режим и добиться соглашения на лучших условиях.
В то же время другие лидеры региона и некоторые главные советники президента США призвали его принять соглашение, которое находится на столе переговоров.
Трамп также сообщил изданию, что в субботу встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последний ответ Ирана. Ожидается, что к разговору также присоединится вице-президент Джей Ди Вэнс.
Заявления иранской стороны
Представитель МИД Ирана заявил в субботу, что Иран и США находятся на завершающем этапе обсуждения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.
Однако президент США заявил, что согласится только на соглашение, которое будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов Ирана.
він місяць тому казав, що нема ірану - все в труху:
і флот, авіація, і ракетна програма, і ядерна...
а тут неочікувано 50 на 50?
- 50х50 : або зустрінеш, або - ні.
от тільки звідки ми знаємо, що в піццеріях навколо Білого Дому бізнес пішов в гору?
він за неповні два рочки цярювання вже стільки надумав,
що вже не знаєш в якій сторонці церква, шо би перехреститися...
а шо з Аусландером не так крім того, що він махровий трампіст?