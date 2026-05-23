Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном после провала прогнозов Нетаньяху, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа отстранила Израиль от переговоров с Ираном после того, как прогнозы премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно войны не оправдались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Что стало причиной

По данным издания, перед началом ударов по Ирану Нетаньяху убеждал Трампа, что совместная операция США и Израиля может привести к падению иранского режима.

Однако через несколько недель после начала войны эти прогнозы не оправдались.

В результате, как утверждают источники NYT в израильском Минобороны, администрация Трампа практически исключила Израиль из переговоров о перемирии между США и Ираном.

Что изменилось для Израиля

Издание пишет, что израильская сторона теперь получает информацию о ходе переговоров через дипломатические контакты в регионе и собственную разведку.

В материале отмечается, что для Нетаньяху это может иметь политические последствия, поскольку он позиционировал себя как одного из главных союзников Трампа.

Каких целей не удалось достичь

По данным NYT, Израиль не смог реализовать основные цели войны против Ирана – свержение режима, уничтожение ядерной программы и ликвидацию ракетной программы.

Ситуация изменилась после закрытия Ираном Ормузского пролива, что привело к росту мировых цен на нефть и заставило США согласиться на прекращение огня.

Чего опасается Израиль

В материале отмечается, что из-за отстранения Израиля от переговоров вопрос иранских баллистических ракет может остаться за пределами будущего соглашения.

Также в Израиле опасаются возможного ослабления санкций против Тегерана.

