Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном после провала прогнозов Нетаньяху, - NYT

Администрация США сократила участие Израиля в переговорах о перемирии

Администрация президента США Дональда Трампа отстранила Израиль от переговоров с Ираном после того, как прогнозы премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно войны не оправдались.

Что стало причиной

По данным издания, перед началом ударов по Ирану Нетаньяху убеждал Трампа, что совместная операция США и Израиля может привести к падению иранского режима.

Однако через несколько недель после начала войны эти прогнозы не оправдались.

В результате, как утверждают источники NYT в израильском Минобороны, администрация Трампа практически исключила Израиль из переговоров о перемирии между США и Ираном.

Что изменилось для Израиля

Издание пишет, что израильская сторона теперь получает информацию о ходе переговоров через дипломатические контакты в регионе и собственную разведку.

В материале отмечается, что для Нетаньяху это может иметь политические последствия, поскольку он позиционировал себя как одного из главных союзников Трампа.

Каких целей не удалось достичь

По данным NYT, Израиль не смог реализовать основные цели войны против Ирана – свержение режима, уничтожение ядерной программы и ликвидацию ракетной программы.

Ситуация изменилась после закрытия Ираном Ормузского пролива, что привело к росту мировых цен на нефть и заставило США согласиться на прекращение огня.

Чего опасается Израиль

В материале отмечается, что из-за отстранения Израиля от переговоров вопрос иранских баллистических ракет может остаться за пределами будущего соглашения.

Также в Израиле опасаются возможного ослабления санкций против Тегерана.

Виявляється рудий чорт трампон не закінчує війни, а розв'язує їх. Без гарантій трампона про підтримку Ізраїль самотужки не наважився б робити ті речі стосовно Ірану те що він зробив.
23.05.2026 17:10 Ответить
Іран і США по суті виграли цю війну. Іран менше, США більше, але обидві країни у виграші.
23.05.2026 17:10 Ответить
так.
23.05.2026 17:13 Ответить
Цю війну виграв тільки путєн. Нафта дорога і частково санкції зняли.
23.05.2026 17:18 Ответить
У США два основних конкурента-Китай і ЄС. Обидва конкуренти зараз зазнають збитків. США терплять прибутки. путлер потрібен лише для ослаблення ЄС.
23.05.2026 17:31 Ответить
Галон бензину подорожчав на 40% - значить населення багатіє? )))
23.05.2026 17:36 Ответить
Деякі американці платять за бензин іншим американцям. Країна нічого не втрачає.
23.05.2026 17:43 Ответить
Ага, ага. Всі задоволені. )))
23.05.2026 17:50 Ответить
Всі ніколи не бувають задоволені.
23.05.2026 17:51 Ответить
Значить, чим дорожчий бензин, тим краще для економіки?
23.05.2026 17:53 Ответить
Якщо це ваш бензин, то так. Чи економіка рф зараз теж гине від високих цін на нафту?
23.05.2026 17:56 Ответить
І ізраїль?
23.05.2026 17:54 Ответить
Ноу. Її виграв Ізраїль. Він відкинув супротивника на декілька років, а головним дураком зробив дурака. А далі буде видно
23.05.2026 18:01 Ответить
Дозвольте з вами посперечатись. Кацапи виграли мінімально, ніяке зростання цін не покриє їх дефіцит бюджету. Трохи допоможе, але дуже трохи. США виграла тактично, тому що збільшили експорт нафти і газу та ще й за високою ціною. Але, якщо такі ціни протримаються довго, то, як це не парадоксально, в довгостроковій перспективі виграв Китай. При таких цінах багато хто пересяде на електроавтомобілі і більше до ДВС не повернеться. Буде активний перехід всіх на відновлювальну енергетику. А найбільшим виробником електромобілів і сонячних панелей є Китай. ЄС теж виграє, бо перейде на електромобілі і відновлювальну енергетику і таким чином менше закупатиме в США СПГ.
23.05.2026 18:09 Ответить
Так Тромб же ж заявляв що він переміг іран. Притому декілька разів. А потім ще й Вітьок з Зятьком провели з іраном 100500 успішних переговорів і теж перемогли аятол кілька разів.
23.05.2026 17:12 Ответить
Трамп знайшов винуватого в тому, що його чудовий "пізділ" накрився... ну самі знаєте - чим.
23.05.2026 17:22 Ответить
Да щас відсторонив він тих в кого на нього ціла папка від епштейна роками сидить на столі у нетеньяхі. Хіба це скоріш за все Ізраїльске іпсо шо "ми тіпа не у дел" і відходемо від справи а самі як завжди
23.05.2026 17:15 Ответить
Ой вей
23.05.2026 17:16 Ответить
https://youtu.be/RCJxjMp_Ev4 https://youtu.be/RCJxjMp_Ev
23.05.2026 17:19 Ответить
дорослий дід а в казки повірив
23.05.2026 17:17 Ответить
Краще з розумним втратити ніж з дурнем знайти. Трамп: Загробимо Америку знову! Судак.
23.05.2026 17:17 Ответить
На ютубі Роман Безсмертний розповідає про висновок 30 провідних психіатрів що Трамп не сповна розуму. Цікаве відео.
23.05.2026 17:28 Ответить
посилання хоча б залишили
23.05.2026 17:38 Ответить
Рекомендую взагалі підписатися на нього, цікаво й конкретно.
23.05.2026 17:52 Ответить
канал знайти не проблема, але ж я просив посилання на конкретне вдео)
23.05.2026 18:00 Ответить
Ось, знайшов.
https://www.youtube.com/watch?v=tjn3SfRhdio&t=18s ТРАМП НЕ В СОБІ. 30 психіатрів озвучили стан ментального здоровʼя Президента США. Параноя та хаос
23.05.2026 18:15 Ответить
Це, якби 30 провідних фізиків робили висновок про форму землі.
23.05.2026 17:46 Ответить
Достатньо було одного Арістотеля.
23.05.2026 17:51 Ответить
Трамп рискует быть простеленным. Все *********** США, которые пошли против Израиля, были убиты.
23.05.2026 17:29 Ответить
знайшов крайнього
23.05.2026 17:33 Ответить
Ви ще вірете євреям?
Ой, це антисиметизм.
23.05.2026 17:34 Ответить
Два старих пирдуна, Бібі і Трампидло вирішують, хто прший з них ляже під бормолеїв.
23.05.2026 17:36 Ответить
все? посрались?
ну правильно, тепер нехай весь світ вихаркує наслідки.
23.05.2026 17:37 Ответить
Нарешті, *****, ти зрозумів, хто втравив тебе у блудняк! Не пройшло і 3-х місяців. Хоче Бєня війни - хай воює! Тобі воно *****???
23.05.2026 17:37 Ответить
А що далі?А далі Іран таки створить ядерну бомбу.Зауважте,що ******* технологіі дозволяють при наявності відповідних складових зібрати таку бомбу в будь якій країні.Він і збере її,наприклад,в Ізраєлі.І підірве її,дочекавшись потрібного напрямку вітру.А потім почнеться шантаж,бо хто раз став на шлях шантажу з нього вже не зверне.Тобто натякне як що шось то і Нью-Йорк,і Пекін...столиць багато...І тоді карусель закрутиться по справжньому.А хто винуватий?США.Бо потрібно було бити "малюком" не по Хіросімі,а по Москві.І всіх попередити - атомна зброя тільки в нас.
23.05.2026 17:53 Ответить
Не робіть з ірану суперпупердержаву. Там ще не ясно, хто більщі засранці - іран чи ізраїль із штатами. Ну, десь так паритет.
23.05.2026 18:17 Ответить
Російський варіант - агент Краснов, ізраїльський варіант - агент...як буде єврейською Краснов?...
23.05.2026 17:54 Ответить
Так, це зовсім не тому, що у Ізраїля в планах роз..ти усю нафтову та промислову інфраструктуру Ірану і переговори лише стоять на заваді. І що там комусь не вистачає нафти його не є..е. Бо цих усіх у свою чергу так само не є..ла ядерна программа Ірану.
23.05.2026 17:56 Ответить
я не проти якщо трамп забомбить нетаньягу, а потім з пуйлом тримаючись за руки потравлять один одного на закаті
23.05.2026 18:04 Ответить
Шось хвальона Масад просіла - то в 2023 профукали напад з Гази - тепер недооцінили Іран
23.05.2026 18:09 Ответить
куйло Натаньяху-"переконай "трампона" втягнутися у конфлікт з Іраном.щоб відвернути увагу США від моєї бойні в Україні, а також зменшити війскову і фінансову допомогу Україні до мінімуму...Також від високої ціни на нафту і Тобі щось від мене перепаде...
23.05.2026 18:19 Ответить
Осталось подождать чуть больше 24 часов.
Ночь с воскресенья на понедельник в Иране будет очень светлой.
23.05.2026 18:23 Ответить
 
 