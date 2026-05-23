Иран пожаловался в ООН на "шантаж" и "чрезмерные требования" США в ходе переговоров, - СМИ
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают "повторные чрезмерные требования" в ходе переговоров с Тегераном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.
Что заявили в Иране
По словам Аракчи, Иран продолжает участвовать в дипломатическом процессе с США, несмотря на "повторные предательства дипломатии и военную агрессию против Ирана".
Также глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в противоречивых позициях и чрезмерных требованиях.
Что известно о переговорах
Как отмечает издание, переговоры между сторонами продолжаются после перемирия от 8 апреля.
Несмотря на серию контактов, в частности личные встречи в Исламабаде, стороны до сих пор не достигли окончательного урегулирования.
Также пока не восстановлен полный доступ к Ормузскому проливу, через который проходят значительные объемы мировых поставок нефти.
