РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8752 посетителя онлайн
Новости Переговоры США и Ирана
423 5

Иран пожаловался в ООН на "шантаж" и "чрезмерные требования" США в ходе переговоров, - СМИ

Министр иностранных дел Ирана пожаловался на позицию США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают "повторные чрезмерные требования" в ходе переговоров с Тегераном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times of Israel.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что заявили в Иране

По словам Аракчи, Иран продолжает участвовать в дипломатическом процессе с США, несмотря на "повторные предательства дипломатии и военную агрессию против Ирана".

Также глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в противоречивых позициях и чрезмерных требованиях.

Читайте: Трамп серьезно рассматривает новые удары по Ирану, - Axios

Что известно о переговорах

Как отмечает издание, переговоры между сторонами продолжаются после перемирия от 8 апреля.

Несмотря на серию контактов, в частности личные встречи в Исламабаде, стороны до сих пор не достигли окончательного урегулирования.

Также пока не восстановлен полный доступ к Ормузскому проливу, через который проходят значительные объемы мировых поставок нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В переговорах с Ираном есть прогресс, но впереди еще много работы, - Рубио

Автор: 

жалоба (132) Иран (2930) ООН (4243) США (29439)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поплакався в жилетку Гутеррешу - ми ні в чому не винні а Трамп не відстає
показать весь комментарий
23.05.2026 14:26 Ответить
Чуваки, які пачками розстрілювали і катували власних громадян, які просто ні за хєр собачий обстрілювали сусідні країни, ввели блокаду міжнародного проливу, чим насрали всьому світу, і ще мають нахабність на шось там жалітися? Та йому в хлібало треба було плюнути і подсрача дати.
показать весь комментарий
23.05.2026 14:31 Ответить
росіяни які творять Геноцид Українського народу на окупованих та й на не окупованих територіях України в ООН мають незаконно право вето а також жаліються на українців і всих крім українців це влаштовує.
показать весь комментарий
23.05.2026 14:38 Ответить
TACO
показать весь комментарий
23.05.2026 14:58 Ответить
Тю,в трампутлєр сказав,що угода вже майже готова.Збрехав,чи що?
показать весь комментарий
23.05.2026 15:10 Ответить
 
 