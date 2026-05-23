Новости Переговоры США и Ирана
432 18

Трамп серьезно рассматривает новые удары по Ирану, - Axios

США могут снова нанести удар по Ирану в случае провала переговоров

22 мая президент США Дональд Трамп провел совещание с командой национальной безопасности по вопросам войны с Ираном и возможного развития событий в случае провала переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Что обсуждали в Белом доме

По данным издания, Трамп серьезно рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если в ближайшее время не удастся достичь прорыва в переговорах.

Во время встречи президента проинформировали о ходе дипломатических контактов и различных сценариях дальнейших действий.

В совещании принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хэгсет, директор ЦРУ Джон Ретклифф и другие чиновники.

Что известно о переговорах

Один из собеседников Axios назвал переговоры "мучительными" и заявил, что проекты документов ежедневно передаются между сторонами без существенного прогресса.

По информации источников, Трамп в последние дни все больше разочаровывается в переговорах с Ираном.

В то же время в Axios отмечают, что окончательного решения о возобновлении военных действий президент США пока не принял.

Что заявляют в Иране

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что переговоры продолжаются, однако соглашение пока не близко.

Связанное с КВИР агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной группе заявило, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на "прекращении войны".

Топ комментарии
+3
Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n4004687
Мабуть, йому нові картинки показали, ось він їх і розглядає.
23.05.2026 10:35 Ответить
+3
Для того, щоб визначаться з ударами, треба визначиться з своїми можливостями, рівнем доцільності, продумать їх наслідки... Цим повинні зайняться фахівці зі знанням військової справи... А Трамп навіть солдатом не служив...
23.05.2026 10:42 Ответить
+2
Близьке майбутнє. Музей мадам Тюссо. Експозиція. Воскова фігура Дональда Трампа.
Підпис: «Довбень еталонний».
23.05.2026 10:55 Ответить
23.05.2026 10:35 Ответить
23.05.2026 10:55 Ответить
Для того, щоб визначаться з ударами, треба визначиться з своїми можливостями, рівнем доцільності, продумать їх наслідки... Цим повинні зайняться фахівці зі знанням військової справи... А Трамп навіть солдатом не служив...
23.05.2026 10:42 Ответить
служити не служив; але у підлітковому віці навчався на майбутнього офіцера, закінчив школу-інтернат Нью-Йоркська військова академія (New York Military Academy). По нашому - це як суворівське училище; ну, там, у буржуїв - приватний, не державний заклад...
23.05.2026 11:20 Ответить
Питання, а як Іран загрожує США? А може хтосЬ використовує штати в своїх цілях?
23.05.2026 10:42 Ответить
Трамп звичайний брехун та шахрай.
23.05.2026 10:43 Ответить
*сміх у залі*
*аплодисменти*
23.05.2026 10:43 Ответить
Донні, вилазь з тої дупи, у яку тебе привів Нетаньяху... Бо якщо вам з першого разу роги обламали, то вдруге буде ще гірше.
23.05.2026 10:44 Ответить
Припини агресію, вбивати людей, божевільний ублюдок.
23.05.2026 10:44 Ответить
На куй послали, за щеку взяв а зараз шукае пригод на сраку.
В Білому дурдомі головним підераст?
23.05.2026 10:45 Ответить
Поки що Тромб тільки пи***дить і вже три місяці утримує високі ціни на нафту рятуючи Ху'йла
23.05.2026 10:45 Ответить
Він для себе і нафтових магнатів США ціну тримає
23.05.2026 10:59 Ответить
Помилка в заголовку- трамп і серйозно, в одному реченні неприпустимо...
23.05.2026 10:55 Ответить
А раніше він "несерйозно" розглядав?
23.05.2026 10:57 Ответить
тільки нарозглядається, так зразу і почне їх розфарбовувати. маланка йому й нові фломастери в парі до книжки подарувала! ))
23.05.2026 10:57 Ответить
Знову ракетами по горобцях?
23.05.2026 11:07 Ответить
з ким ще Трамп не розчарувався?
Ну, з Іраном він ще на стадії розчаровування...
А з Україною? А з Євросоюзом? а З НАТО? а з Китаєм? Риторичні питання...

А ні, - в ***** він ніколи не розчарується! і з Ином!
23.05.2026 11:15 Ответить
Давно пора,минитмены заждались пуска.
23.05.2026 11:19 Ответить
 
 