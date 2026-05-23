Трамп серьезно рассматривает новые удары по Ирану, - Axios

22 мая президент США Дональд Трамп провел совещание с командой национальной безопасности по вопросам войны с Ираном и возможного развития событий в случае провала переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Что обсуждали в Белом доме

По данным издания, Трамп серьезно рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если в ближайшее время не удастся достичь прорыва в переговорах.

Во время встречи президента проинформировали о ходе дипломатических контактов и различных сценариях дальнейших действий.

В совещании принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хэгсет, директор ЦРУ Джон Ретклифф и другие чиновники.

Что известно о переговорах

Один из собеседников Axios назвал переговоры "мучительными" и заявил, что проекты документов ежедневно передаются между сторонами без существенного прогресса.

По информации источников, Трамп в последние дни все больше разочаровывается в переговорах с Ираном.

В то же время в Axios отмечают, что окончательного решения о возобновлении военных действий президент США пока не принял.

Что заявляют в Иране

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что переговоры продолжаются, однако соглашение пока не близко.

Связанное с КВИР агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной группе заявило, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на "прекращении войны".

