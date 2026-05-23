Трамп серьезно рассматривает новые удары по Ирану, - Axios
22 мая президент США Дональд Трамп провел совещание с командой национальной безопасности по вопросам войны с Ираном и возможного развития событий в случае провала переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.
Что обсуждали в Белом доме
По данным издания, Трамп серьезно рассматривает возможность новых ударов по Ирану, если в ближайшее время не удастся достичь прорыва в переговорах.
Во время встречи президента проинформировали о ходе дипломатических контактов и различных сценариях дальнейших действий.
В совещании принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хэгсет, директор ЦРУ Джон Ретклифф и другие чиновники.
Что известно о переговорах
Один из собеседников Axios назвал переговоры "мучительными" и заявил, что проекты документов ежедневно передаются между сторонами без существенного прогресса.
По информации источников, Трамп в последние дни все больше разочаровывается в переговорах с Ираном.
В то же время в Axios отмечают, что окончательного решения о возобновлении военных действий президент США пока не принял.
Что заявляют в Иране
Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что переговоры продолжаются, однако соглашение пока не близко.
Связанное с КВИР агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной группе заявило, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на "прекращении войны".
