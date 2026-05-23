В переговорах с Ираном есть прогресс, но впереди еще много работы, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят определенный прогресс на пути к заключению соглашения с Ираном, однако впереди еще много работы.

Об этом он сказал в пятницу, 22 мая, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Рубио видит "определенный прогресс"

"Есть определенный прогресс. Я бы его не преувеличивал, но и не преуменьшал. Впереди еще много работы. Мы еще не достигли цели. Надеюсь, мы к этому придем", - сказал Рубио.

Также глава Госдепа повторил свои ранее сделанные заявления о том, что планы Ирана по введению платного транзита через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа, являются "неприемлемыми".

"Мы имеем дело с очень непростой группой людей, и если ситуация не изменится, то президент четко дал понять, что у него есть другие варианты", - отметил Рубио.

Что говорит иранская сторона?

В свою очередь иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, сообщило, что переговорный процесс продолжается.

Источник добавил, что по некоторым вопросам был достигнут прогресс, однако никакого соглашения заключено не будет, пока не будут решены все спорные моменты.

Несмотря на активизацию посреднических усилий, информационное агентство IRNA привело заявление спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи о том, что дипломатия требует времени. Он намекнул, что стороны еще не подошли к тому моменту, когда соглашение было бы близко.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время.

