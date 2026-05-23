В переговорах с Ираном есть прогресс, но впереди еще много работы, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят определенный прогресс на пути к заключению соглашения с Ираном, однако впереди еще много работы.
Об этом он сказал в пятницу, 22 мая, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Рубио видит "определенный прогресс"
"Есть определенный прогресс. Я бы его не преувеличивал, но и не преуменьшал. Впереди еще много работы. Мы еще не достигли цели. Надеюсь, мы к этому придем", - сказал Рубио.
Также глава Госдепа повторил свои ранее сделанные заявления о том, что планы Ирана по введению платного транзита через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа, являются "неприемлемыми".
"Мы имеем дело с очень непростой группой людей, и если ситуация не изменится, то президент четко дал понять, что у него есть другие варианты", - отметил Рубио.
Что говорит иранская сторона?
В свою очередь иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, сообщило, что переговорный процесс продолжается.
Источник добавил, что по некоторым вопросам был достигнут прогресс, однако никакого соглашения заключено не будет, пока не будут решены все спорные моменты.
Несмотря на активизацию посреднических усилий, информационное агентство IRNA привело заявление спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи о том, что дипломатия требует времени. Он намекнул, что стороны еще не подошли к тому моменту, когда соглашение было бы близко.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время.
Керівництво в Тегерані виходить з того, що Трамп не наважиться на ще один виток бойових дій, і саме з цієї причини не йде на жодні поступки - незважаючи на завдану шкоду.
Навпаки, їхні умови мирного врегулювання - це умови переможця: вони вимагали виплати репарацій, відмови від будь-яких обмежень на збагачення урану, визнання контролю над протоками та повного скасування санкцій.
Те, що Трамп у відповідь на це демонстративне непокору закликає до припинення вогню та переговорів, - рівнозначне мовчазному визнанню поразки.
За словами іранських посадових осіб, новий режим протоки надасть стратегічним партнерам Ірану - зокрема, Росії та Китаю - пріоритет і дозволить дружнім країнам (наприклад, Індії та Пакистану) почати переговори щодо власних угод про транзит.
Суднам із країн, які Іран відносить до ворожих, доступ до протоки буде повністю закрито.
Іран вийде з конфлікту у багато разів сильнішим та впливовішим.
Він здобуде важелі тиску на десятки найбагатших країн світу, кожна з яких буде надзвичайно зацікавлена в тому, щоб не розсердити Тегеран.
Навряд чи вони стануть на бік Ізраїлю, якщо той розпочне черговий конфлікт, будь то з самим Тегераном або його ставлениками в Лівані та Газі, - адже Іран матиме можливість їх покарати.
Ізраїль опиниться в небаченій раніше ізоляції, втративши єдиного надійного покровителя - США.
Коли ж від Ізраїлю відвернеться сам Трамп, а йому доведеться зробити це заради обраного курсу, його прикладу з радістю наслідуватимуть трампісти з табору «Великої Америки».
Антиізраїльський ухил буде лише зміцнюватись в обох партіях.
Зміцнівши, розбагатівши та набувши впливу, Іран дасть нове життя ХАМАС і «Хезболла».
Це, у свою чергу, означатиме кінець Авраамових угод, оскільки країнам Перської затоки доведеться укладати окремий мир із Тегераном, щоб їхня економіка елементарно вижила.
Тегеран зберіг 40% своїх ударних безпілотників.
Одна з причин, чому Трамп вимагав припинення вогню 8 квітня, а потім, 13 днів потому, його продовжив, - це те, що США, на противагу всім очікуванням, так і не змогли знищити іранські можливості удару у відповідь.
Але ударні можливості Тегерана - це лише півсправи.
Інша половина - це те, що США могли витратити стільки ж власних ракет, скільки знищили іранських.
За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за 39 днів бойових дій до припинення вогню американські військові витратили 45-60% перехоплювачів Patriot, 50-80% перехоплювачів THAAD, щонайменше 30% ракет Tomahawk, 25% крилатих ракет JASSM і, можливо, увесь арсенал Precision Strike Missile.
Якої роботи???
Попити свіжого смузі?
Зіграти в гольф в Мар-а-Лаго?
Знищити файли Джефрі Епштейна?
Добудувати Бальний Зал в Білому Домі?
Зняти всі санкції з друга Владіміра #уйла?
Тоді так!
Роботи ще не початий край!!!