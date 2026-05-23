РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8419 посетителей онлайн
Новости Переговоры США и Ирана
776 17

В переговорах с Ираном есть прогресс, но впереди еще много работы, - Рубио

Рубіо

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты видят определенный прогресс на пути к заключению соглашения с Ираном, однако впереди еще много работы.

Об этом он сказал в пятницу, 22 мая, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рубио видит "определенный прогресс" 

"Есть определенный прогресс. Я бы его не преувеличивал, но и не преуменьшал. Впереди еще много работы. Мы еще не достигли цели. Надеюсь, мы к этому придем", - сказал Рубио.

Также глава Госдепа повторил свои ранее сделанные заявления о том, что планы Ирана по введению платного транзита через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа, являются "неприемлемыми".

"Мы имеем дело с очень непростой группой людей, и если ситуация не изменится, то президент четко дал понять, что у него есть другие варианты", - отметил Рубио.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе, - WSJ

Что говорит иранская сторона?

В свою очередь иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim, ссылаясь на источник, близкий к переговорам, сообщило, что переговорный процесс продолжается.

Источник добавил, что по некоторым вопросам был достигнут прогресс, однако никакого соглашения заключено не будет, пока не будут решены все спорные моменты.

Несмотря на активизацию посреднических усилий, информационное агентство IRNA привело заявление спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи о том, что дипломатия требует времени. Он намекнул, что стороны еще не подошли к тому моменту, когда соглашение было бы близко.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном выходят на завершающий этап и могут закончиться в ближайшее время.

Читайте также: США хотели 19 мая нанести удар по Ирану, но союзники отказали, - Трамп

Автор: 

Иран (2928) США (29431) Рубио Марко (427)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
є прогрес - полотєнца будуть брати з бареля не долар, а дев'яносто центів.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:31 Ответить
+2
Дебилы.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:12 Ответить
+2
Неодноразові погрози Трампа відновити атаки незмінно виявлялися блефом.
Керівництво в Тегерані виходить з того, що Трамп не наважиться на ще один виток бойових дій, і саме з цієї причини не йде на жодні поступки - незважаючи на завдану шкоду.
Навпаки, їхні умови мирного врегулювання - це умови переможця: вони вимагали виплати репарацій, відмови від будь-яких обмежень на збагачення урану, визнання контролю над протоками та повного скасування санкцій.
Те, що Трамп у відповідь на це демонстративне непокору закликає до припинення вогню та переговорів, - рівнозначне мовчазному визнанню поразки.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебилы.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:12 Ответить
Неодноразові погрози Трампа відновити атаки незмінно виявлялися блефом.
Керівництво в Тегерані виходить з того, що Трамп не наважиться на ще один виток бойових дій, і саме з цієї причини не йде на жодні поступки - незважаючи на завдану шкоду.
Навпаки, їхні умови мирного врегулювання - це умови переможця: вони вимагали виплати репарацій, відмови від будь-яких обмежень на збагачення урану, визнання контролю над протоками та повного скасування санкцій.
Те, що Трамп у відповідь на це демонстративне непокору закликає до припинення вогню та переговорів, - рівнозначне мовчазному визнанню поразки.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:21 Ответить
Як передбачає Інститут вивчення війни, Іран скористається періодом припинення вогню для «нормалізації» свого контролю - зобов'яже країни-імпортери нафти укласти з Тегераном транзитні угоди та почне стягувати плату з суден країн, які цим нехтують.
За словами іранських посадових осіб, новий режим протоки надасть стратегічним партнерам Ірану - зокрема, Росії та Китаю - пріоритет і дозволить дружнім країнам (наприклад, Індії та Пакистану) почати переговори щодо власних угод про транзит.
Суднам із країн, які Іран відносить до ворожих, доступ до протоки буде повністю закрито.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:23 Ответить
The Atlantic (USA)

Іран вийде з конфлікту у багато разів сильнішим та впливовішим.
Він здобуде важелі тиску на десятки найбагатших країн світу, кожна з яких буде надзвичайно зацікавлена в тому, щоб не розсердити Тегеран.
Навряд чи вони стануть на бік Ізраїлю, якщо той розпочне черговий конфлікт, будь то з самим Тегераном або його ставлениками в Лівані та Газі, - адже Іран матиме можливість їх покарати.
Ізраїль опиниться в небаченій раніше ізоляції, втративши єдиного надійного покровителя - США.
Коли ж від Ізраїлю відвернеться сам Трамп, а йому доведеться зробити це заради обраного курсу, його прикладу з радістю наслідуватимуть трампісти з табору «Великої Америки».
Антиізраїльський ухил буде лише зміцнюватись в обох партіях.
Зміцнівши, розбагатівши та набувши впливу, Іран дасть нове життя ХАМАС і «Хезболла».
Це, у свою чергу, означатиме кінець Авраамових угод, оскільки країнам Перської затоки доведеться укладати окремий мир із Тегераном, щоб їхня економіка елементарно вижила.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:28 Ответить
На противагу заявам Хегсета про те, що іранська балістична програма «фактично знищена» під час операції «Епічний гнів», американська розвідка вважає, що в Ірану залишилося щонайменше 60% ракетних установок і майже половина балістичних ракет.
Тегеран зберіг 40% своїх ударних безпілотників.
Одна з причин, чому Трамп вимагав припинення вогню 8 квітня, а потім, 13 днів потому, його продовжив, - це те, що США, на противагу всім очікуванням, так і не змогли знищити іранські можливості удару у відповідь.
Але ударні можливості Тегерана - це лише півсправи.
Інша половина - це те, що США могли витратити стільки ж власних ракет, скільки знищили іранських.
За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за 39 днів бойових дій до припинення вогню американські військові витратили 45-60% перехоплювачів Patriot, 50-80% перехоплювачів THAAD, щонайменше 30% ракет Tomahawk, 25% крилатих ракет JASSM і, можливо, увесь арсенал Precision Strike Missile.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:57 Ответить
є прогрес - полотєнца будуть брати з бареля не долар, а дев'яносто центів.
показать весь комментарий
23.05.2026 01:31 Ответить
Вони самі вже не знають вийти з цього гівна як і пуйло
показать весь комментарий
23.05.2026 01:35 Ответить
Озлобленим іранським фанатикам з КВІР, які тепер керують країною, потрібна тільки беззастережна перемога, а у Трампа немає ніяких козирів. Америка намагається вийти з цього болота зберігши обличчя. Переговори триватимуть багато років.
показать весь комментарий
23.05.2026 04:50 Ответить
Обличчя вони, сша, вже втратили. Для них зараз головне зберегти сраку.
показать весь комментарий
23.05.2026 04:54 Ответить
Дивний заращ держсекретар у сша. Його перси післали на ..... та а ....., а він це називає прогресом.
показать весь комментарий
23.05.2026 04:52 Ответить
У переговорах з Іраном є прогрес, але попереду ще багато роботи, - Рубіо.

Якої роботи???
Попити свіжого смузі?
Зіграти в гольф в Мар-а-Лаго?
Знищити файли Джефрі Епштейна?
Добудувати Бальний Зал в Білому Домі?
Зняти всі санкції з друга Владіміра #уйла?

Тоді так!
Роботи ще не початий край!!!
показать весь комментарий
23.05.2026 06:19 Ответить
А як же мир за 24 години ?
показать весь комментарий
23.05.2026 10:00 Ответить
У переговорах з Іраном є прогрес - знайшли перекладача
показать весь комментарий
23.05.2026 06:40 Ответить
До 28.02.26 ніякої плати за прохід не було. Нє *** було туди лізти. Будете слухати вухастого Бєню - довоюєтесь, що Іран буде брати плату за судна, що проходять Панамським каналом.
показать весь комментарий
23.05.2026 06:55 Ответить
Трамп домігся тільки того що тепер арабські друзі Америки (ті самі які відрубують голови геям і розчленують журналістів) залежать від Ірану.
показать весь комментарий
23.05.2026 07:06 Ответить
Наша "Всесвітня "Гапка" вирішила "показать характер", і "всіх налякать"... Тому вхопила горщик, яким сама ж, користувалася, і щосили хряпнула ним, об підлогу... А тепер сидить, між осколками, і не знає, як його зліпить докупи... (Тут навіть геніальний "горшков'яз" не допоможе...) .........
показать весь комментарий
23.05.2026 07:22 Ответить
Є прогрес?
показать весь комментарий
23.05.2026 08:29 Ответить
 
 