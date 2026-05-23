У переговорах з Іраном є прогрес, але попереду ще багато роботи, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати бачать певний прогрес на шляху до укладення угоди з Іраном, проте попереду ще багато роботи.
Про це він сказав у п'ятницю, 22 травня, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо бачить "певний прогрес"
"Є певний прогрес. Я б його не перебільшував, але й не применшував. Попереду ще багато роботи. Ми ще не досягли мети. Сподіваюся, ми до цього дійдемо", - сказав Рубіо.
Також глава Держдепу повторив свої заяви, зроблені раніше, про те, що плани Ірану щодо запровадження платного транзиту через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, є "неприйнятними".
"Ми маємо справу з дуже непростою групою людей, і якщо ситуація не зміниться, то президент чітко дав зрозуміти, що у нього є інші варіанти", — зазначив Рубіо.
Що каже іранська сторона?
Своєю чергою іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, посилаючись на джерело, близьке до переговорів, повідомило, що переговорний процес триває.
Джерело додало, що з деяких питань було досягнуто прогресу, проте жодної угоди не буде укладено, доки не будуть вирішені всі спірні моменти.
Попри активізацію посередницьких зусиль, інформаційне агентство IRNA навело заяву речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї про те, що дипломатія потребує часу. Він натякнув, що сторони ще не підійшли до того моменту, коли угода була б близькою.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном виходять на завершальний етап і можуть закінчитися найближчим часом.
Керівництво в Тегерані виходить з того, що Трамп не наважиться на ще один виток бойових дій, і саме з цієї причини не йде на жодні поступки - незважаючи на завдану шкоду.
Навпаки, їхні умови мирного врегулювання - це умови переможця: вони вимагали виплати репарацій, відмови від будь-яких обмежень на збагачення урану, визнання контролю над протоками та повного скасування санкцій.
Те, що Трамп у відповідь на це демонстративне непокору закликає до припинення вогню та переговорів, - рівнозначне мовчазному визнанню поразки.
За словами іранських посадових осіб, новий режим протоки надасть стратегічним партнерам Ірану - зокрема, Росії та Китаю - пріоритет і дозволить дружнім країнам (наприклад, Індії та Пакистану) почати переговори щодо власних угод про транзит.
Суднам із країн, які Іран відносить до ворожих, доступ до протоки буде повністю закрито.
Іран вийде з конфлікту у багато разів сильнішим та впливовішим.
Він здобуде важелі тиску на десятки найбагатших країн світу, кожна з яких буде надзвичайно зацікавлена в тому, щоб не розсердити Тегеран.
Навряд чи вони стануть на бік Ізраїлю, якщо той розпочне черговий конфлікт, будь то з самим Тегераном або його ставлениками в Лівані та Газі, - адже Іран матиме можливість їх покарати.
Ізраїль опиниться в небаченій раніше ізоляції, втративши єдиного надійного покровителя - США.
Коли ж від Ізраїлю відвернеться сам Трамп, а йому доведеться зробити це заради обраного курсу, його прикладу з радістю наслідуватимуть трампісти з табору «Великої Америки».
Антиізраїльський ухил буде лише зміцнюватись в обох партіях.
Зміцнівши, розбагатівши та набувши впливу, Іран дасть нове життя ХАМАС і «Хезболла».
Це, у свою чергу, означатиме кінець Авраамових угод, оскільки країнам Перської затоки доведеться укладати окремий мир із Тегераном, щоб їхня економіка елементарно вижила.
Тегеран зберіг 40% своїх ударних безпілотників.
Одна з причин, чому Трамп вимагав припинення вогню 8 квітня, а потім, 13 днів потому, його продовжив, - це те, що США, на противагу всім очікуванням, так і не змогли знищити іранські можливості удару у відповідь.
Але ударні можливості Тегерана - це лише півсправи.
Інша половина - це те, що США могли витратити стільки ж власних ракет, скільки знищили іранських.
За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за 39 днів бойових дій до припинення вогню американські військові витратили 45-60% перехоплювачів Patriot, 50-80% перехоплювачів THAAD, щонайменше 30% ракет Tomahawk, 25% крилатих ракет JASSM і, можливо, увесь арсенал Precision Strike Missile.