У переговорах з Іраном є прогрес, але попереду ще багато роботи, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати бачать певний прогрес на шляху до укладення угоди з Іраном, проте попереду ще багато роботи.

Про це він сказав у п'ятницю, 22 травня, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Є певний прогрес. Я б його не перебільшував, але й не применшував. Попереду ще багато роботи. Ми ще не досягли мети. Сподіваюся, ми до цього дійдемо", - сказав Рубіо.

Також глава Держдепу повторив свої заяви, зроблені раніше, про те, що плани Ірану щодо запровадження платного транзиту через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, є "неприйнятними".

"Ми маємо справу з дуже непростою групою людей, і якщо ситуація не зміниться, то президент чітко дав зрозуміти, що у нього є інші варіанти", — зазначив Рубіо.

Що каже іранська сторона?

Своєю чергою іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, посилаючись на джерело, близьке до переговорів, повідомило, що переговорний процес триває.

Джерело додало, що з деяких питань було досягнуто прогресу, проте жодної угоди не буде укладено, доки не будуть вирішені всі спірні моменти.

Попри активізацію посередницьких зусиль, інформаційне агентство IRNA навело заяву речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї про те, що дипломатія потребує часу. Він натякнув, що сторони ще не підійшли до того моменту, коли угода була б близькою.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном виходять на завершальний етап і можуть закінчитися найближчим часом.

