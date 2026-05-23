Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану, - Axios

Президент США Дональд Трамп 22 травня провів нараду з командою національної безпеки щодо війни з Іраном та можливого розвитку подій у разі провалу переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на американських чиновників.

Що обговорювали у Білому домі

За даними видання, Трамп серйозно розглядає можливість нових ударів по Ірану, якщо найближчим часом не вдасться досягти прориву в переговорах.

Під час зустрічі президента проінформували про хід дипломатичних контактів та різні сценарії подальших дій.

У нараді брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші посадовці.

Що відомо про переговори

Один зі співрозмовників Axios назвав переговори "болісними" та заявив, що проєкти документів щодня передаються між сторонами без суттєвого прогресу.

За інформацією джерел, Трамп останніми днями дедалі більше розчаровується перемовинами з Іраном.

Водночас у Axios зазначають, що остаточного рішення про відновлення військових дій президент США наразі не ухвалив.

Що заявляють в Ірані

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що переговори тривають, однак угода поки не близька.

Пов’язане з КВІР агентство Tasnim із посиланням на джерело в іранській переговорній групі заявило, що наразі головна увага зосереджена на "припиненні війни".

