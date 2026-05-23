УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8059 відвідувачів онлайн
Новини Переговори США та Ірану
859 22

Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану, - Axios

США може знову вдарити по Ірану у разі провалу переговорів

Президент США Дональд Трамп 22 травня провів нараду з командою національної безпеки щодо війни з Іраном та можливого розвитку подій у разі провалу переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios із посиланням на американських чиновників.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що обговорювали у Білому домі

За даними видання, Трамп серйозно розглядає можливість нових ударів по Ірану, якщо найближчим часом не вдасться досягти прориву в переговорах.

Під час зустрічі президента проінформували про хід дипломатичних контактів та різні сценарії подальших дій.

У нараді брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші посадовці.

Читайте: У переговорах з Іраном є прогрес, але попереду ще багато роботи, - Рубіо

Що відомо про переговори

Один зі співрозмовників Axios назвав переговори "болісними" та заявив, що проєкти документів щодня передаються між сторонами без суттєвого прогресу.

За інформацією джерел, Трамп останніми днями дедалі більше розчаровується перемовинами з Іраном.

Водночас у Axios зазначають, що остаточного рішення про відновлення військових дій президент США наразі не ухвалив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори між США та Іраном можуть відновитись вже наступного тижня, - WSJ

Що заявляють в Ірані

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що переговори тривають, однак угода поки не близька.

Пов’язане з КВІР агентство Tasnim із посиланням на джерело в іранській переговорній групі заявило, що наразі головна увага зосереджена на "припиненні війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки війни з Іраном: американці масово скуповують секонд-хенд

Іран (3419) США (26591) атака (1520)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Близьке майбутнє. Музей мадам Тюссо. Експозиція. Воскова фігура Дональда Трампа.
Підпис: «Довбень еталонний».
показати весь коментар
23.05.2026 10:55 Відповісти
+4
Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n4004687
Мабуть, йому нові картинки показали, ось він їх і розглядає.
показати весь коментар
23.05.2026 10:35 Відповісти
+3
Для того, щоб визначаться з ударами, треба визначиться з своїми можливостями, рівнем доцільності, продумать їх наслідки... Цим повинні зайняться фахівці зі знанням військової справи... А Трамп навіть солдатом не служив...
показати весь коментар
23.05.2026 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп серйозно розглядає нові удари по Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n4004687
Мабуть, йому нові картинки показали, ось він їх і розглядає.
показати весь коментар
23.05.2026 10:35 Відповісти
Близьке майбутнє. Музей мадам Тюссо. Експозиція. Воскова фігура Дональда Трампа.
Підпис: «Довбень еталонний».
показати весь коментар
23.05.2026 10:55 Відповісти
Для того, щоб визначаться з ударами, треба визначиться з своїми можливостями, рівнем доцільності, продумать їх наслідки... Цим повинні зайняться фахівці зі знанням військової справи... А Трамп навіть солдатом не служив...
показати весь коментар
23.05.2026 10:42 Відповісти
служити не служив; але у підлітковому віці навчався на майбутнього офіцера, закінчив школу-інтернат Нью-Йоркська військова академія (New York Military Academy). По нашому - це як суворівське училище; ну, там, у буржуїв - приватний, не державний заклад...
показати весь коментар
23.05.2026 11:20 Відповісти
"Суворовське училище" - це така собі "Зарница" на два роки... Реально військових знань воно не давало...
показати весь коментар
23.05.2026 11:50 Відповісти
Так не давало, але рівень освіти був на порядок вище ніж в загальноосвітній школі великого міста, про сільські школи я взагалі мовчу
показати весь коментар
23.05.2026 13:27 Відповісти
Так не треба ж, плутать знання "загальноосвітніх дисциплін", з військовими спецдисциплінами! Їх починають викладать, тільки десь на 2 курсі військових училищ! Дорослим людям... А не "пацанам сопливим"...
показати весь коментар
23.05.2026 13:45 Відповісти
Питання, а як Іран загрожує США? А може хтосЬ використовує штати в своїх цілях?
показати весь коментар
23.05.2026 10:42 Відповісти
Трамп звичайний брехун та шахрай.
показати весь коментар
23.05.2026 10:43 Відповісти
*сміх у залі*
*аплодисменти*
показати весь коментар
23.05.2026 10:43 Відповісти
Донні, вилазь з тої дупи, у яку тебе привів Нетаньяху... Бо якщо вам з першого разу роги обламали, то вдруге буде ще гірше.
показати весь коментар
23.05.2026 10:44 Відповісти
Припини агресію, вбивати людей, божевільний ублюдок.
показати весь коментар
23.05.2026 10:44 Відповісти
На куй послали, за щеку взяв а зараз шукае пригод на сраку.
В Білому дурдомі головним підераст?
показати весь коментар
23.05.2026 10:45 Відповісти
Поки що Тромб тільки пи***дить і вже три місяці утримує високі ціни на нафту рятуючи Ху'йла
показати весь коментар
23.05.2026 10:45 Відповісти
Він для себе і нафтових магнатів США ціну тримає
показати весь коментар
23.05.2026 10:59 Відповісти
Помилка в заголовку- трамп і серйозно, в одному реченні неприпустимо...
показати весь коментар
23.05.2026 10:55 Відповісти
А раніше він "несерйозно" розглядав?
показати весь коментар
23.05.2026 10:57 Відповісти
тільки нарозглядається, так зразу і почне їх розфарбовувати. маланка йому й нові фломастери в парі до книжки подарувала! ))
показати весь коментар
23.05.2026 10:57 Відповісти
Знову ракетами по горобцях?
показати весь коментар
23.05.2026 11:07 Відповісти
з ким ще Трамп не розчарувався?
Ну, з Іраном він ще на стадії розчаровування...
А з Україною? А з Євросоюзом? а З НАТО? а з Китаєм? Риторичні питання...

А ні, - в ***** він ніколи не розчарується! і з Ином!
показати весь коментар
23.05.2026 11:15 Відповісти
Давно пора,минитмены заждались пуска.
показати весь коментар
23.05.2026 11:19 Відповісти
Замість "бурі у пустелі", такий собі легкий протяг від Доні. Хто йому дасть трохи стимуляторів той врятує Америку і світ.
показати весь коментар
23.05.2026 13:05 Відповісти
 
 